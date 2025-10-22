Древнее динозавров: более сотни скелетов амфибий нашли ученые близ Алматы

00:38 28.10.2025

Возраст горных пород в местности составляет около 280 миллионов лет



АСТАНА, 24 окт - Sputnik. Ученые Института зоологии Республики Казахстан провели экспедицию в Алматинскую область.



Они работали в 70-ти километрах от Алматы на Курты - это одно из немногих в Казахстане местонахождений континентального палеозоя.



"Тут представлена почти полная онтогенетическая серия: от юных особей длиной около 2 см до 30-сантиметровых взрослых животных, что делает местонахождение эталонным полигоном для изучения индивидуального развития палеозойских земноводных", - рассказали ученые.



Здесь они обнаружили более сотни скелетов амфибий палеозойской эры.



