Древнее динозавров: более сотни скелетов амфибий нашли ученые близ Алматы
00:38 28.10.2025

Возраст горных пород в местности составляет около 280 миллионов лет

АСТАНА, 24 окт - Sputnik. Ученые Института зоологии Республики Казахстан провели экспедицию в Алматинскую область.

Они работали в 70-ти километрах от Алматы на Курты - это одно из немногих в Казахстане местонахождений континентального палеозоя.

"Тут представлена почти полная онтогенетическая серия: от юных особей длиной около 2 см до 30-сантиметровых взрослых животных, что делает местонахождение эталонным полигоном для изучения индивидуального развития палеозойских земноводных", - рассказали ученые.

Здесь они обнаружили более сотни скелетов амфибий палеозойской эры.



"Обнажающиеся здесь горные породы датируются пермским периодом, их возраст составляет около 280 миллионов лет. А это означает, что найденные в Куртах организмы жили еще до эпохи динозавров", - сообщили эксперты.

Еще в 1970-х специалисты Палеонтологического института АН СССР провели несколько продуктивных полевых сезонов и собрали здесь коллекцию из более чем 400 отпечатков. К удивлению исследователей, все собранные особи оказались представителями одного вида, получившего название Utegenia shpinari.

Утегения – хвостатая амфибия из отряда сеймуриаморфов. Жили утегении в неглубоких пресных водоемах. Взрослые животные достигали длины 30 см и внешне напоминали современных тритонов и саламандр.

Однако после работ 1970-х годов координаты точки были фактически утрачены.

"Разрез находится посреди необъятной степи, практически лишенной ориентиров на местности, а GPS навигаторами в те годы человечество еще не располагало. В результате поиски утраченного местонахождения превратились в настоящее детективное расследование. В архивах были найдены полевые дневники участников раскопок 50-летней давности, и по скудным намекам из древних записей и космоснимкам точку удалось обнаружить в 30 км к западу от одноименного поселка", - сообщили ученые.

За неделю они собрали около 120 новых скелетов, по предварительным определениям, все тех же Utegenia shpinari. Также нашли отпечатки древовидных хвощей – каламитов. Плотность залегания костных остатков в отдельных горизонтах достигала 8 скелетов на квадратный метр.

Источник - Sputnik
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1761601080


