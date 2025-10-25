Президент Туркменистана принял участие в Туркмено-итальянском бизнес-форуме

01:05 28.10.2025 Президент Туркменистана принял участие в Туркмено-итальянском бизнес-форуме

25.10.2025



В рамках официального визита в Итальянскую Республику Президент Сердар Бердымухамедов принял участие в Туркмено-итальянском бизнес-форуме.



Открывая деловую встречу, советник Министерства иностранных дел и международного сотрудничества Италии отметил, что участие в ней Президента Туркменистана повышает значимость этого мероприятия, выразив в данной связи главе государства искреннюю признательность.







Далее слово было предоставлено первому заместителю министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии Джорджио Силли.



Представитель итальянского внешнеполитического ведомства подчеркнул стратегическую роль Туркменистана в регионе Центральной Азии как одного из ключевых партнеров Италии. Как отмечалось, энергетический потенциал, активные усилия по диверсификации национальной экономики и инвестиционная политика нашей страны создают благоприятные условия для эффективной работы итальянских компаний на туркменском рынке.



Затем слово было предоставлено Президенту Туркменистана.



Обращаясь к собравшимся, глава государства прежде всего выразил признательность за приглашение выступить на этом важном форуме. Тепло поприветствовав руководителей итальянских компаний, бизнес-сообществ, всех участников, Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что столь представительный состав рассматривается как свидетельство растущего интереса к Туркменистану, стремления к расширению взаимовыгодного сотрудничества.



– Основную цель сегодняшней встречи видим в том, чтобы придать мощный импульс всему комплексу туркмено-­итальянских связей через прямой бизнес-диалог, создать реальные предпосылки для перехода на качественно новый уровень партнерства, отражающий современные тенденции в мировой геоэкономике, наши совокупные возможности и перспективы. Мы убеждены, что сегодня для этого имеются все возможности, – сказал Президент Туркменистана.



Одна из главных целей такой политики – придать новые стимулы и динамику развитию национальной экономики с расчетом на долгосрочную перспективу, при котором первостепенное значение придается привлечению в страну иностранных инвестиций. Говоря об этом, Президент Сердар Бердымухамедов акцентировал внимание на ориентирах, прио­ритетах и стратегических целях развития Туркменистана.



Первое: это создание индустриального общества. Наша страна приступила к коренному преобразованию национальной экономики, ее переориентации с сырьевой модели на промышленную, к внедрению высокотехнологичных, наукоемких производств, строительству современных предприятий по выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью, формированию "зеленой" экономики замкнутого цикла, с минимальным углеводородным следом.



В качестве второй цели глава государства обозначил диверсификацию экономики – как структурную, так и географическую. Речь идет о создании новых отраслей либо коренной модернизации традиционных. В таких сферах, как химическая и текстильная промышленность, агропереработка, производство стройматериалов, ряд других, достигнуты впечатляющие результаты.



Туркменистан активно выходит на новые внешние рынки, развивает кооперацию с партнерами в Европе и Азии. Это подразумевает создание современной транспортно-логистической инфраструктуры, превращение страны в один из центров транспортного сообщения по линии Восток–Запад и Север–Юг. Это третья стратегическая цель, которую мы последовательно реа­лизуем, отметил Президент Сердар Бердымухамедов. Что касается четвертой цели, то, имея колоссальные запасы углеводородов, Туркменистан приступил к созданию полноценной национальной отрасли по переработке природного газа, производству высококачественной продукции, ориентированной на внешние рынки.



Безусловным приоритетом остается диверсификация энергетических потоков из нашей страны, сооружение магистральных трубопроводов, в том числе в западном направлении. Реализуя изложенные планы по коренному реформированию национальной экономики и развитию международной кооперации, мы бы хотели, чтобы в этом процессе значимое, достойное место занимал итальянский бизнес. Готовы создавать для его работы все необходимые условия, сказал глава государства.



В данном контексте Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что уже много лет итальянский бизнес присутствует в Туркменистане в нефтегазовом комплексе, гостиничной сфере, осуществляется ряд проектов в строительстве и торговле. Налажено партнерство с ведущей итальянской неф­тяной компанией "Eni", которая работает в Туркменистане с 2008 года. Итальянские компании активно поставляют оборудование и средства для нефтегазового сектора Туркменистана.



Поддержка Италией международных инициатив Туркменистана в сфере устойчивой энергетики говорит о близости подходов обеих сторон к этой глобальной проблеме. В понятие энергетической безопасности наша страна вкладывает прежде всего структурную и географическую диверсификацию энергетических потоков.



– Туркменистан рассматривает перспективы западного маршрута поставок своих энергоносителей. Готовы к предметному и заинтересованному диалогу по этому вопросу с итальянскими партнерами. Одновременно предлагаем не ограничиваться экспортом сырьевых энергоносителей, – сказал Президент Сердар Бердымухамедов, пригласив итальянские компании к участию и инвестированию проектов по поставкам электроэнергии из Туркменистана в европейские страны.



Для этого создаются практические предпосылки, в частности, на Каспийском побережье Туркменистана строится электростанция мощностью 1574 мегаватта. Мы также готовы работать с итальянскими партнерами по теме использования ветровой и солнечной энергии, продолжил глава государства.



Широкие возможности для развития партнерства открываются в сфере транспорта. Здесь особое место отводится созданию Каспийско-средиземноморского коридора между Азией и Европой. Очевидно, сказал глава государства, что Туркменистану и Италии в силу географии суждено сыграть в его создании ключевые роли. В этой логистической конфигурации восточное побережье Каспия приобретает важнейшее значение. Туркменистан сегодня располагает мощной портовой инфраструктурой на Каспии и готов сотрудничать в контексте ее использования в интересах транскаспийского транзита в западном направлении. Говоря об этом, Президент Сердар Бердымухамедов выразил убежденность, что использование логистического потенциала Международного морского порта Туркменбаши может стать привлекательным для итальянских деловых кругов, оценивающих возможности утвердить и закрепить свое присутствие в Центральноазиатском и Каспийском регионах.



В транспортном сегменте также видятся хорошие возможности для сотрудничества с итальянскими компаниями в модернизации сети железных дорог Туркменистана.



Еще одной сферой, где двусторонние связи получают мощный импульс, Президент Сердар Бердымухамедов обозначил текстильную промышленность. В ходе нынешнего бизнес-форума планируется подписать несколько документов в этой области. Сегодня около тысячи единиц оборудования итальянских компаний, таких как "Marzoli", "Savio", "Cormatex" и других, успешно используется на текстильных предприятиях Туркменистана. Наша страна настроена на долговременное партнерство, значительное расширение экспортных поставок высококачественного туркменского текстиля, создание совместных предприятий по производству готовой одежды, выход на новые рынки.



В целом, отметил глава государства, Туркменистан готов к диверсификации поставок своей продукции в Италию, существенному расширению их номенклатуры с упором на готовую продукцию. Разумеется, наши торговые связи должны опираться на реальные запросы и потребности, объективную оценку обоюдного потенциала, серьезный анализ и долгосрочный деловой прогноз. В этом аспекте важным представляется активизация бизнес-обменов, участие деловых кругов и компаний Туркменистана и Италии в выставках, ярмарках, проводимых на территориях обеих стран, организация целевых поездок предпринимателей для изучения возможностей участия в тех или иных проектах.



В настоящее время в Туркменистане осуществляется серьезная оптимизация банковско-финансового сектора и системы кредитования. Наша страна заинтересована в итальянском опыте в этой области, практике создания и функционирования финансовой системы Италии, финансово-кредитных учреждений, страховых компаний, бирж. В этой связи Президент Сердар Бердымухамедов подтвердил готовность оказать содействие установлению партнерства между итальянским Государственным экспортно-кредитным агентством и банками Туркменистана. Помимо базовых сегментов экономики, наша страна сегодня активно развивает перспективные высокотехнологичные сферы – связь, телекоммуникации, информатику, космонавтику. Активно идет процесс цифровизации всех отраслей, производственной и социальной сфер, создание "умных" городов.



– Туркменистан рассматривает Италию в качестве одного из своих приоритетных партнеров, с которым намерен выстраивать отношения на долгосрочную перспективу. Мы видим реальные возможности, которые открываются сегодня, готовы к широкому и заинтересованному диалогу по всем направлениям, – подчеркнул глава государства. – Такой подход обусловлен все более очевидным взаимопониманием как во взглядах на приоритеты и перспективы двустороннего партнерства, так и на тенденции глобального экономического развития.



Отметив, что расценивает эту встречу как важный шаг на пути к установлению и укреплению долгосрочных торгово-экономических и инвестиционных связей деловых кругов Италии с нашей страной, Президент Сердар Бердымухамедов пригласил представителей итальянских деловых кругов к широкому, полноценному сотрудничеству. В завершение своего выступления глава Туркменистана пожелал участникам бизнес-форума продуктивной работы.



Выступление Президента Сердара Бердымухамедова было заслушано с глубоким вниманием.



Далее слово было предоставлено руководителям итальянских компаний, которые в своих выступлениях отметили, что участие главы Туркменистана в нынешнем форуме, знаменующем новый этап двустороннего сотрудничества, является большой честью для бизнес-сообщества Италии.



Представитель компании "Eni" подчеркнул ключевую роль нашей страны в обеспечении глобальной энергобезопасности, констатировав наличие больших возможностей для сотрудничества в области сокращения выбросов метана и развития низкоуглеродных решений. При этом подчеркивалось, что данная компания поддерживает энергетическую стратегию Туркменистана.



Руководитель компании "Leonardo S.p.A." Стефано Понтекорво отметил, что возглавляемая им компания высоко ценит конструктивное партнерство с нашей страной, реализующей масштабные преобразовательные программы. В данной связи подчеркивалось, что компания "Leonardo S.p.A." видит в Туркменистане основного стратегического партнера в регионе Центральной Азии.



Главный исполнительный директор компании "Italferr", отметив, что Туркменистан, активно развивающий транспортную инфраструктуру, превращается в важный логистический центр региона, подчеркнул наличие широких перспектив для туркмено-итальянского сотрудничества в сфере железнодорожного транспорта и логистики.



Затем при участии Президента Туркменистана состоя­лась церемония обмена двусторонними документами.



В их числе: Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области подготовки кадров между Министерством иностранных дел Туркменистана и Министерством иностранных дел и международного сотрудничества Итальянской Республики; Соглашение о сотрудничестве в области культуры между Правительством Туркменистана и Правительством Итальянской Республики; Меморандум о взаимопонимании между Государственным комитетом Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии и Общественной телерадиокомпанией Италии; Совместная Декларация между Государственной таможенной службой Туркменистана и Таможенным и монопольным агентством Италии о будущем таможенном сотрудничестве.



На полях форума состоялись двусторонние встречи между представителями Туркменистана и Италии, в ходе которых были обсуждены направления сотрудничества, представляющие взаимный интерес.



Затем бизнес-форум продолжил работу по тематическим секциям "Экономическое сотрудничество Туркменистана с Итальянской Республикой", "Перспективы взаимодействия в торговой, текстильной сферах и в частном секторе", "Содействие двустороннему экономическому партнерству". В выступлениях отмечался высокий уровень двусторонних отношений, опирающихся на принципы обоюдного уважения и доверия. В данном контексте подчеркивалась необходимость дальнейшей диверсификации взаимного товарооборота с задействованием потенциала двух стран. Особое внимание было уделено таким стратегическим сферам, как энергетика и транспорт. Участники форума подчеркнули важность наращивания партнерства в нефтегазовой отрасли. Была также выражена готовность реализации совместных проектов, нацеленных на развитие транспортно-транзитной инфраструктуры.



По итогам форума состоялась церемония подписания документов между представителями Туркменистана и Итальянской Республики. В их числе: Соглашение о конфиденциальности между Государственной службой кибербезопасности при Министерстве связи Туркменистана и компанией "Leonardo-Societa per azioni"; Меморандум о взаимопонимании между Министерством связи Туркменистана и компанией "Leonardo-Societa per azioni"; Меморандум о взаимопонимании между Министерством текстильной промышлености Туркменистана и компанией "Marzoli Machines Textile S.M.L." (Италия) о сотрудничестве в текстильной промышленности; Меморандум о взаимопонимании между Министерством текстильной промышлености Туркменистана и компанией "Itema S.p.A." (Италия) о сотрудничестве в текстильной промышленности; Меморандум о взаимопонимании между Министерством текстильной промышлености Туркменистана и компанией "MCS dyeing & finishing machinery" (Италия) о сотрудничестве в текстильной промышленности; Меморандум о взаимопонимании между Министерством текстильной промышлености Туркменистана и компанией "Savio Maccine Tessili S.p.A" (Италия) о сотрудничестве в текстильной промышленности; Меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики Туркменистана и компанией "Pietro Fiorentini S.p.A" (Италия).



В рамках форума также была организована выставка продукции, производимой в Туркменистане. Таким образом, успешно проведенный Туркмено-итальянский бизнес-форум продемонстрировал не только достигнутые результаты, но и готовность сторон к расширению горизонтов эффективного партнерства. Источник - Туркменистан: Золотой век

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1761602700





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Накануне Дня Республики Президент подписал Указ о присуждении ряду граждан государственных наград

- Указ Президента Республики Казахстан от 21 октября 2025 года №1055

- Кадровые перестановки

- Премьер-министр Олжас Бектенов открыл международный турнир на Кубок Президента РК по настольному теннису

- Законность и ИИ-зация идут порознь

- Холдинг "Байтерек" трансформируется в инвестиционный для реализации проактивной политики экономического роста Казахстана

- В Казахстане завершается сбор урожая

- Кто у нас отвечает за инвестиции?

- Ерсайын Нагаспаев и Антон Алиханов обсудили развитие промышленной кооперации между Казахстаном и Россией

