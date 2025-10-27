|Трамп пригласил глав ЦА 6 ноября в Вашингтон на саммит "Центральная Азия – США"
01:48 28.10.2025
Президент Узбекистана принял делегацию США
27.10.2025
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев принял американскую делегацию во главе со специальным посланником Президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гором.
Во встрече с американской стороны также приняли участие первый заместитель Государственного секретаря Кристофер Ландау и другие официальные лица.
Были рассмотрены вопросы дальнейшего развития узбекско-американских отношений стратегического партнерства в контексте реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне в городе Нью-Йорке 23 сентября текущего года.
В начале встречи Серджио Гор передал главе нашего государства искренние приветствия и теплые пожелания Президента США Дональда Трампа.
С удовлетворением отмечен интенсивный политический диалог, обмены на разных уровнях, активные бизнес-контакты. Растут объемы товарооборота, в начале октября успешно прошел визит миссии Торговой палаты США.
Подчеркнута важность продвижения проектов в области промышленности, финансов, критических минералов, энергетики, цифровизации, сельского хозяйства и других приоритетных направлениях на основе принятой "дорожной карты".
Стороны также обсудили вопросы укрепления партнерства в сфере безопасности, борьбы с терроризмом и экстремизмом, а также незаконной миграцией.
Состоялся обмен мнениями по актуальным аспектам глобальной и региональной повестки.
Рассмотрен также график предстоящих мероприятий, в том числе в рамках саммита в формате "C5+1", который состоится на следующей неделе в городе Вашингтоне.