Трамп пригласил глав ЦА 6 ноября в Вашингтон на саммит "Центральная Азия – США"

01:48 28.10.2025

Президент Узбекистана принял делегацию США

27.10.2025



Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев принял американскую делегацию во главе со специальным посланником Президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гором.



Во встрече с американской стороны также приняли участие первый заместитель Государственного секретаря Кристофер Ландау и другие официальные лица.



Были рассмотрены вопросы дальнейшего развития узбекско-американских отношений стратегического партнерства в контексте реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне в городе Нью-Йорке 23 сентября текущего года.



В начале встречи Серджио Гор передал главе нашего государства искренние приветствия и теплые пожелания Президента США Дональда Трампа.



