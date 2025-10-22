Чернорусы обсуждают русский вопрос (видео)

04:03 28.10.2025

Видео обсуждения русского вопроса набирает популярность в Сети.



Один из участников дискуссии, буду африканцем по расе, признается в любви к русской нации и считает себя русским.



Другой же вежливо оспаривает это и доказывает, что тот россиянин по гражданству.



- "Он как человек, который любит русских, защищает возможность русских быть русскими! Для многих русских это очень важно!" - говорит участник дискуссии.



- "Да, но каждый определяет себя сам!" - отвечает первый.



При этом чернокожие парни совсем не стесняются слова "русский", а наоборот - гордятся им.



