Чернорусы обсуждают русский вопрос (видео)
04:03 28.10.2025
Видео обсуждения русского вопроса набирает популярность в Сети.
Один из участников дискуссии, буду африканцем по расе, признается в любви к русской нации и считает себя русским.
Другой же вежливо оспаривает это и доказывает, что тот россиянин по гражданству.
- "Он как человек, который любит русских, защищает возможность русских быть русскими! Для многих русских это очень важно!" - говорит участник дискуссии.
- "Да, но каждый определяет себя сам!" - отвечает первый.
При этом чернокожие парни совсем не стесняются слова "русский", а наоборот - гордятся им.