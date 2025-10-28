 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Вторник, 28.10.2025
19:55  Politico: Венгрия намерена создать в ЕС антиукраинский блок
16:45  Афганистан будет строить ж/д "Хайратон – Спинбулдак" по стандарту "русская колея" (1520 мм)
15:56  США и Китай нашли общий язык на саммите АСЕАН. Что нужно знать
13:45  О мусульманском браке, - П.В.Густерин
11:07  Русские выдохлись, но Киев срочно запросил мира, - Кирилл Стрельников
04:03  Чернорусы обсуждают русский вопрос (видео)
01:48  Трамп пригласил глав ЦА 6 ноября в Вашингтон на саммит "Центральная Азия – США"
01:05  Президент Туркменистана принял участие в Туркмено-итальянском бизнес-форуме
00:38  Древнее динозавров: более сотни скелетов амфибий нашли ученые близ Алматы
00:05  ВС РФ полностью окружили Покровско-Мирноградский оборонительный район ВСУ – итоговая сводка Readovka за 27 октября
Понедельник, 27.10.2025
23:44  Истерика брошенной женщины. Европу нужно чем-нибудь занять…, - Андрей Школьников
22:33  Выступление Президента Казахстана на торжественном мероприятии по случаю Дня Республики
21:34  Евросоюз ударил по банкам Центральной Азии, - Виктория Панфилова
20:52  Что за яркий объект с зеленым свечением пролетел ночью над Москвой?
19:38  Запоздалое признание Грузии своей ответственности за войну 2008 года
17:58  Узбекистан подписал с Европейским Союзом историческое Соглашение (356 статей и 14 приложений)
15:01  Туризм убогого чухонца. Финский забор на границе с Россией стал достопримечательностью
13:56  Wildberries открыл в Таджикистане самый высокогорный пункт выдачи заказов
02:13  Из Алма-Аты в Москву вновь спустя 7 лет отправился пассажирский поезд с музыкой и баурсаками
01:49  ФСК: Россия в Центральной Азии: пути интеграции
00:42  В Таджикистане стартовала выставка-ярмарка "Российское образование - 2025"
00:05  ВС РФ ответили на санкции "котлами" для ВСУ – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 26.10.2025
23:29  В Русском доме в Астане открылся шахматный клуб Сергея Карякина
22:04  Проект генплана Бишкека до 2050 года вынесен на общественное обсуждение
21:55  На выставке Automechanika Tashkent 2025 показали первый узбекский электробус
20:19  Интервью Лаврова каналу "Ультраханг": США находятся под колоссальным давлением европейских ястребов
19:50  Китай отметил 80-ю годовщину освобождения Тайваня от японской оккупации
13:41  В России завершены испытания крылатой ракеты "Буревестник"
03:00  Из Пекина в Вашингтон на поезде. Проект Китайской инженерной академии - 2014 год
01:18  В Узбекистане начали продвигать культуру скромности для свадеб и семейных мероприятий
00:05  Спецпредставитель президента РФ Дмитриев привез в США шоколадные конфеты с цитатами Путина
Суббота, 25.10.2025
23:40  Новая концепция: миграционная политика в России станет жестче, - Александр Шустов
19:04  ЗАРУБИН: Что значат слова Путина про "ошеломляющий ответ"?
18:04  Президентом Ирландии стала Кэтрин Коннолли, обвинявшая НАТО в разжигании войны
16:04  НГ: В Китае отмечают возвращение своих мозгов из США
15:29  В Казахстане работники системы соцзащиты в профессиональный праздник получили госнаграды
13:44  Цветная революция в США. Как извращенцы раскалывают Америку, - Олег Сергеев
06:35  В Китае учрежден День памяти освобождения Тайваня - 25 октября
03:38  Кыргызстан - лидер ЦА по использованию криптовалют
01:12  Asia Times: Трамп и Путин - Сравнение национальных стратегий и вызовов
00:05  ВС РФ стремительно приближаются к Красному Лиману – итоговая сводка Readovka за 24 октября
Пятница, 24.10.2025
21:17  ProFinance: Почему Китай выигрывает торговую войну
16:28  Взгляд: "Своя игра" Орбана с Путиным и Трампом
15:46  НАТО путается в показаниях и проигрывает России в арифметике, - Валентин Катасонов
06:47  Военная разведка России открыла канал для связи с единомышленниками за рубежом
05:15  Минпром Таджикистана станет первым госведомством в мире, внедряющим Comet-браузер. Комментарий браузера Google Chrome
04:38  В Стамбуле начали курсировать автобусы Sputnik
03:02  Садыр Жапаров: Снежный барс - это душа наших заснеженных гор...
01:52  Turkmen Serdar: Британский бизнес убивает Каспий
01:10  Минобороны РК на мове "ведет консультации с иностранными партнерами", приславшими дрон с взрывчаткой
00:05  Русская армия готовит окружение Мирнограда - итоговая сводка Readovka к исходу 23 октября
Четверг, 23.10.2025
21:44  Туркмения вытесняет Узбекистан на рынке помидоров
19:26  Гендиректором Национальной телерадиокорпорации Киргизии назначен Уланбек Сатиев
17:39  Junge Welt: ЕС делает ставку на постоянный конфликт с Россией
16:14  ProFinance: Краткий обзор санкций НАТО против России
15:48  Между Москвой и Алма-Атой возобновят прямое ж/д сообщение в октябре
15:20  Что, где, когда? Министерство инвестиций Узбекистана играет в "Заковат"
02:40  Вернется ли смертная казнь в Киргизию, - Виктория Панфилова
01:01  Известия: к чему приведет сближение Узбекистана с Евросоюзом
00:05  ВС РФ ворвались в Новопавловку – итоговая сводка Readovka за 22 октября
Среда, 22.10.2025
21:33  На саммите АТЭС Трамп и Си могут заключить "фантастическую сделку", - Владимир Скосырев
Русские выдохлись, но Киев срочно запросил мира, - Кирилл Стрельников
11:07 28.10.2025

Русские выдохлись, но Киев срочно запросил мира

Кирилл Стрельников
28.10.2025

Просроченный президент Украины Зеленский неожиданно протянул России руку дружбы и жвачки: в интервью ресурсу Axios он заявил, что Украина и ЕС в течение семи-десяти дней подготовят финальный план прекращения огня - осталось только раскрасить его цветными карандашами и приклеить блестки.

С вероятностью в 176,5 процента план этот будет слово в слово повторять план британского премьера Стармера, который, в свою очередь, был скопирован с плана Трампа для Газы. План настолько замечательный, что к нему автоматом прилагается Нобелевская премия: и немедленное прекращение огня, и гарантии безопасности для Украины (то есть ввод оккупационных сил НАТО), и финансирование Россией восстановления Украины, и чуть ли не совместное управление "оккупированными территориями" при мудрой руководящей роли некоей "комиссии по миру" во главе с президентом США Дональдом Трампом.

Что ни пункт, то песня года, под которую русские будут целовать руки американским и европейским спасителям и мирителям.

Ну а как по-другому? Главком ВСУ Сырский тоже произнес нечто вроде "у России нет стратегической инициативы", и американские ядерные подлодки у нас под берегами шастают, и по мановению из Вашингтона Индия и Китай побежали затыкать нефтяные краны (но это не точно).

Неуважаемый всеми Институт изучения войны (ISW) вчера бодро добавил, что заявления НГШ ВС России Герасимова об окружении более 5,5 тысячи украинских солдат в районе Покровска - "скорее всего, вранье", то есть, видимо, наоборот: это ВСУ загоняет русскую армию в котлы по всему фронту.

Получается, что мирный план Зеленского - это буквально подарок под елочку, который мы не заслужили.

Впрочем, если на секунду убрать от мокрых глаз платок, то можно натолкнуться и на другие новости. Например, от британского издания The Guardian, которое утверждает, что Купянск практически разрушен и его по факту готовят к сдаче. Или от агентства Reuters, которое сообщило, что русские "возобновили атаки на Покровск". В переводе с английского это означает, что Покровск (Красноармейск) сейчас стал для ВСУ тройной свежестью: ловушкой, мясорубкой и кладбищем. По последним данным, там заблокированы минимум 12 вражеских бригад, не считая артиллерийских соединений, бригад обеспечения, отдельных батальонов и подразделений БПЛА, и сейчас, по данным Минобороны России, проводится их ликвидация.

Доходит до неприличия: ранее респектабельно-русофобское издание The Sun с упоением рассказывало об особенностях анатомии бумажных тигров и картонных львов, но, видимо, клетки забыли запереть на ночь, и теперь издание кормит читателей жалобными статьями о том, что "украинская армия измождена", "нет солдат для ротации и отдыха" и вообще "перспектива войны без конца ведет к дезертирствам".

Подвел и ресурс The Conversation, аналитики которого вдруг осознали очевидный факт: Европе на Украину наплевать. Они просто гадят России чужими руками, но сами страдать не хотят: "Партнеры Киева в Европе продолжают затягивать с поставками необходимых товаров для обороны Украины. Накопились многочисленные свидетельства того, что они не готовы выйти за рамки обеспечения Украины только минимально необходимым для ее физического выживания"﻿.

По данным экспертов CNN, вместо того, чтобы сидеть под дверью в ожидании мирного плана, русские войска "разработали новые способы использования дронов для поиска и уничтожения украинских солдат и разрушения объектов, превратив то, что раньше было слабостью, в силу, а также создали более совершенные ракеты и более прочные и способные бронетанковые системы".

Мало того: российская армия почему-то совершенно не торопится. По мнению The Economist, "Кремль действует еще более хладнокровно и цинично, чем раньше": "Вместо того чтобы (побыстрее) завоевать Украину, он хочет ее разрушить, нанося воздушные удары по электросетям, центральному отоплению и газовой инфраструктуре в преддверии зимы. Целью является сделать значительные территории востока страны непригодными для проживания, подорвать промышленность и вызвать массовую эмиграцию и панику. […] Путин почуял кровь и не остановится".

С этим полностью согласно испанское информационное агентство EFE, которое усмотрело в камуфляжной форме Путина на совещании с военачальниками "сигнал Дональду Трампу, что он находится в выигрышной позиции по Донбассу и не особо торопится прекратить огонь".

Зеленский, говоря о своем грядущем невероятно мирном плане, почему-то заметил, что "Путин вряд ли его примет".

Одновременно с этим замглавы МИД России Галузин сообщил, что "подвижек по переговорам Украины и России нет", а помощник президента Ушаков заявил, что "пока ориентиров сроков встречи Путина и Трампа нет, но готовность к ней сохраняется".

Такое нелогичное и возмутительное поведение русских означает только одно: они знают что-то, чего не знают или не хотят знать другие.

Возможно, то, что цели и задачи СВО будут в любом случае выполнены, а победа будет за нами. Как это было всегда.

Источник - РИА Новости
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1761638820


