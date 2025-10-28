Русские выдохлись, но Киев срочно запросил мира, - Кирилл Стрельников

11:07 28.10.2025

Кирилл Стрельников

28.10.2025



Просроченный президент Украины Зеленский неожиданно протянул России руку дружбы и жвачки: в интервью ресурсу Axios он заявил, что Украина и ЕС в течение семи-десяти дней подготовят финальный план прекращения огня - осталось только раскрасить его цветными карандашами и приклеить блестки.



С вероятностью в 176,5 процента план этот будет слово в слово повторять план британского премьера Стармера, который, в свою очередь, был скопирован с плана Трампа для Газы. План настолько замечательный, что к нему автоматом прилагается Нобелевская премия: и немедленное прекращение огня, и гарантии безопасности для Украины (то есть ввод оккупационных сил НАТО), и финансирование Россией восстановления Украины, и чуть ли не совместное управление "оккупированными территориями" при мудрой руководящей роли некоей "комиссии по миру" во главе с президентом США Дональдом Трампом.



Что ни пункт, то песня года, под которую русские будут целовать руки американским и европейским спасителям и мирителям.



Ну а как по-другому? Главком ВСУ Сырский тоже произнес нечто вроде "у России нет стратегической инициативы", и американские ядерные подлодки у нас под берегами шастают, и по мановению из Вашингтона Индия и Китай побежали затыкать нефтяные краны (но это не точно).



Неуважаемый всеми Институт изучения войны (ISW) вчера бодро добавил, что заявления НГШ ВС России Герасимова об окружении более 5,5 тысячи украинских солдат в районе Покровска - "скорее всего, вранье", то есть, видимо, наоборот: это ВСУ загоняет русскую армию в котлы по всему фронту.



Получается, что мирный план Зеленского - это буквально подарок под елочку, который мы не заслужили.



Впрочем, если на секунду убрать от мокрых глаз платок, то можно натолкнуться и на другие новости. Например, от британского издания The Guardian, которое утверждает, что Купянск практически разрушен и его по факту готовят к сдаче. Или от агентства Reuters, которое сообщило, что русские "возобновили атаки на Покровск". В переводе с английского это означает, что Покровск (Красноармейск) сейчас стал для ВСУ тройной свежестью: ловушкой, мясорубкой и кладбищем. По последним данным, там заблокированы минимум 12 вражеских бригад, не считая артиллерийских соединений, бригад обеспечения, отдельных батальонов и подразделений БПЛА, и сейчас, по данным Минобороны России, проводится их ликвидация.



Доходит до неприличия: ранее респектабельно-русофобское издание The Sun с упоением рассказывало об особенностях анатомии бумажных тигров и картонных львов, но, видимо, клетки забыли запереть на ночь, и теперь издание кормит читателей жалобными статьями о том, что "украинская армия измождена", "нет солдат для ротации и отдыха" и вообще "перспектива войны без конца ведет к дезертирствам".



Подвел и ресурс The Conversation, аналитики которого вдруг осознали очевидный факт: Европе на Украину наплевать. Они просто гадят России чужими руками, но сами страдать не хотят: "Партнеры Киева в Европе продолжают затягивать с поставками необходимых товаров для обороны Украины. Накопились многочисленные свидетельства того, что они не готовы выйти за рамки обеспечения Украины только минимально необходимым для ее физического выживания"﻿.



По данным экспертов CNN, вместо того, чтобы сидеть под дверью в ожидании мирного плана, русские войска "разработали новые способы использования дронов для поиска и уничтожения украинских солдат и разрушения объектов, превратив то, что раньше было слабостью, в силу, а также создали более совершенные ракеты и более прочные и способные бронетанковые системы".



Мало того: российская армия почему-то совершенно не торопится. По мнению The Economist, "Кремль действует еще более хладнокровно и цинично, чем раньше": "Вместо того чтобы (побыстрее) завоевать Украину, он хочет ее разрушить, нанося воздушные удары по электросетям, центральному отоплению и газовой инфраструктуре в преддверии зимы. Целью является сделать значительные территории востока страны непригодными для проживания, подорвать промышленность и вызвать массовую эмиграцию и панику. […] Путин почуял кровь и не остановится".



С этим полностью согласно испанское информационное агентство EFE, которое усмотрело в камуфляжной форме Путина на совещании с военачальниками "сигнал Дональду Трампу, что он находится в выигрышной позиции по Донбассу и не особо торопится прекратить огонь".



Зеленский, говоря о своем грядущем невероятно мирном плане, почему-то заметил, что "Путин вряд ли его примет".



Одновременно с этим замглавы МИД России Галузин сообщил, что "подвижек по переговорам Украины и России нет", а помощник президента Ушаков заявил, что "пока ориентиров сроков встречи Путина и Трампа нет, но готовность к ней сохраняется".



Такое нелогичное и возмутительное поведение русских означает только одно: они знают что-то, чего не знают или не хотят знать другие.



Возможно, то, что цели и задачи СВО будут в любом случае выполнены, а победа будет за нами. Как это было всегда.