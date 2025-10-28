США и Китай нашли общий язык на саммите АСЕАН. Что нужно знать

В Куала-Лумпуре КНР и США договорились окончить торговую войну



28 октября 2025



На саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который проходит с 26 по 28 октября в Куала-Лумпуре, США и Китай наметили рамки возможного торгового соглашения. Также на полях встречи российская делегация обсудила развитие экономических отношений со странами региона. Как прошли первые дни главного азиатского саммита - в материале "Известий".



Что ожидают от АСЕАН в этот раз



• На саммите АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) главы стран и делегаций в этом году обсуждают вопросы экономической интеграции региона, а также сложные международные темы, включая гражданскую войну в Мьянме, территориальные споры в Южно-Китайском море, ситуация в Газе, рост цифрового мошенничества и углубляющееся противостояние между США и Китаем. Также затронута проблема нестабильности мировой торговли, вызванная в том числе тарифной политикой США.



• Больше всего внимания приковано к возможным переговорам США и Китая. Президент США Дональд Трамп приехал в Куала-Лумпур, чтобы с участия в саммите начать свое азиатское турне, которое продлится примерно неделю. В саммите АСЕАН принимают участие лидеры Японии, Китая, Южной Кореи, Бразилии, а также Южной Африки, Канады, Австралии и Новой Зеландии. Впервые с 1999 года в организацию принят новый, 11-й, член - Восточный Тимор.



Итоги переговоров США и Китая



• На саммите делегации США и Китая наметили рамки потенциального торгового соглашения, которое лидеры двух стран обсудят лицом к лицу уже 30 октября. Документ предполагает временную приостановку ужесточения контроля за экспортом редкоземельных металлов из Китая. В Пекине охарактеризовали переговоры как конструктивные, отметив, что стороны достигли базового консенсуса и согласились продолжать обсуждение конкретных деталей.



• Ранее президент США Дональд Трамп грозил повысить тарифы на китайский импорт до 100% (подробнее о недавнем витке эскалации в отношениях Вашингтона и Пекина мы рассказывали здесь). Однако после переговоров на саммите АСЕАН это повышение вряд ли вступит в силу. Теперь Китай планирует возобновить закупку крупных партий соевых бобов из США, которые раньше почти полностью прекратились в рамках тарифной войны. Достигнутая рамочная договоренность является важным сигналом для мировой торговли. 30 октября Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин планируют встретиться в Южной Корее.



• Отношения между странами остаются напряженными из-за стратегически важных редкоземельных металлов, которыми Китай владеет примерно на 90% от мирового производства. Тем не менее возможная приостановка тарифных баталий демонстрирует прогресс в попытках стабилизировать торговые отношения.



Отношения России и Азии



• На саммите АСЕАН российскую делегацию возглавил вице-премьер Алексей Оверчук. В частности, в ходе встречи с заместителем премьер-министра Малайзии Фадиллой Юсуфом российский зампред правительства заявил о готовности предложить решения по возведению на территории страны атомных электростанций различного масштаба, включая модульные установки. Обе стороны подчеркнули важность укрепления экономических связей: за восемь месяцев 2025 года товарооборот вырос более чем на треть, достигнув почти $2,5 млрд. Кроме того, Россия рассматривает возможности расширения экспорта энергетических ресурсов, медицинского и промышленного оборудования.



• Также страны Юго-Восточной Азии проявляют возрастающий интерес к использованию Северного морского пути. Этот маршрут является кратчайшим звеном между Азией и Европой, что делает его привлекательным для торговли и логистики. Объем перевозок по этому направлению стабильно увеличивается, однако для дальнейшего роста требуется развитие инфраструктуры и усиление транспортных мощностей. Россия готова к активному взаимодействию с партнерами из региона, особенно в сфере транспортных и энергетических проектов.



В чем суть АСЕАН



• Саммиты АСЕАН представляют собой ключевой механизм взаимодействия государств Юго-Восточной Азии и всего мира. Они направлены на укрепление политического, экономического и социального сотрудничества. Эти встречи служат площадкой для согласования стратегий ключевых мировых игроков.



• На саммитах АСЕАН традиционно обсуждаются вопросы экономического развития, торговли, инвестиций, цифровой трансформации, энергетики, экологии и устойчивого роста. Особое внимание, в частности, уделяется обеспечению продовольственной и энергетической безопасности, укреплению инфраструктурных связей и повышению конкурентоспособности региона. Также анализируются совместные подходы к преодолению глобальных вызовов, таких как изменение климата, природные катастрофы, эпидемии и геополитические риски.



• Кроме экономических аспектов, саммиты способствуют укреплению политического диалога и взаимного доверия между государствами, согласованию шагов по поддержанию мира и стабильности, развитию механизмов мирного урегулирования споров и формированию единой позиции АСЕАН на международной арене. Они выполняют функцию внешнеполитического координационного центра, где выстраиваются партнерства с другими странами и организациями, обсуждаются перспективы региональной безопасности и интеграции, что укрепляет роль Ассоциации в Азиатско-Тихоокеанском регионе.