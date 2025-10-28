 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
ЦентрАзия
  Новости и события
Вторник, 28.10.2025
19:55  Politico: Венгрия намерена создать в ЕС антиукраинский блок
16:45  Афганистан будет строить ж/д "Хайратон – Спинбулдак" по стандарту "русская колея" (1520 мм)
15:56  США и Китай нашли общий язык на саммите АСЕАН. Что нужно знать
13:45  О мусульманском браке, - П.В.Густерин
11:07  Русские выдохлись, но Киев срочно запросил мира, - Кирилл Стрельников
04:03  Чернорусы обсуждают русский вопрос (видео)
01:48  Трамп пригласил глав ЦА 6 ноября в Вашингтон на саммит "Центральная Азия – США"
01:05  Президент Туркменистана принял участие в Туркмено-итальянском бизнес-форуме
00:38  Древнее динозавров: более сотни скелетов амфибий нашли ученые близ Алматы
00:05  ВС РФ полностью окружили Покровско-Мирноградский оборонительный район ВСУ – итоговая сводка Readovka за 27 октября
Понедельник, 27.10.2025
23:44  Истерика брошенной женщины. Европу нужно чем-нибудь занять…, - Андрей Школьников
22:33  Выступление Президента Казахстана на торжественном мероприятии по случаю Дня Республики
21:34  Евросоюз ударил по банкам Центральной Азии, - Виктория Панфилова
20:52  Что за яркий объект с зеленым свечением пролетел ночью над Москвой?
19:38  Запоздалое признание Грузии своей ответственности за войну 2008 года
17:58  Узбекистан подписал с Европейским Союзом историческое Соглашение (356 статей и 14 приложений)
15:01  Туризм убогого чухонца. Финский забор на границе с Россией стал достопримечательностью
13:56  Wildberries открыл в Таджикистане самый высокогорный пункт выдачи заказов
02:13  Из Алма-Аты в Москву вновь спустя 7 лет отправился пассажирский поезд с музыкой и баурсаками
01:49  ФСК: Россия в Центральной Азии: пути интеграции
00:42  В Таджикистане стартовала выставка-ярмарка "Российское образование - 2025"
00:05  ВС РФ ответили на санкции "котлами" для ВСУ – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 26.10.2025
23:29  В Русском доме в Астане открылся шахматный клуб Сергея Карякина
22:04  Проект генплана Бишкека до 2050 года вынесен на общественное обсуждение
21:55  На выставке Automechanika Tashkent 2025 показали первый узбекский электробус
20:19  Интервью Лаврова каналу "Ультраханг": США находятся под колоссальным давлением европейских ястребов
19:50  Китай отметил 80-ю годовщину освобождения Тайваня от японской оккупации
13:41  В России завершены испытания крылатой ракеты "Буревестник"
03:00  Из Пекина в Вашингтон на поезде. Проект Китайской инженерной академии - 2014 год
01:18  В Узбекистане начали продвигать культуру скромности для свадеб и семейных мероприятий
00:05  Спецпредставитель президента РФ Дмитриев привез в США шоколадные конфеты с цитатами Путина
Суббота, 25.10.2025
23:40  Новая концепция: миграционная политика в России станет жестче, - Александр Шустов
19:04  ЗАРУБИН: Что значат слова Путина про "ошеломляющий ответ"?
18:04  Президентом Ирландии стала Кэтрин Коннолли, обвинявшая НАТО в разжигании войны
16:04  НГ: В Китае отмечают возвращение своих мозгов из США
15:29  В Казахстане работники системы соцзащиты в профессиональный праздник получили госнаграды
13:44  Цветная революция в США. Как извращенцы раскалывают Америку, - Олег Сергеев
06:35  В Китае учрежден День памяти освобождения Тайваня - 25 октября
03:38  Кыргызстан - лидер ЦА по использованию криптовалют
01:12  Asia Times: Трамп и Путин - Сравнение национальных стратегий и вызовов
00:05  ВС РФ стремительно приближаются к Красному Лиману – итоговая сводка Readovka за 24 октября
Пятница, 24.10.2025
21:17  ProFinance: Почему Китай выигрывает торговую войну
16:28  Взгляд: "Своя игра" Орбана с Путиным и Трампом
15:46  НАТО путается в показаниях и проигрывает России в арифметике, - Валентин Катасонов
06:47  Военная разведка России открыла канал для связи с единомышленниками за рубежом
05:15  Минпром Таджикистана станет первым госведомством в мире, внедряющим Comet-браузер. Комментарий браузера Google Chrome
04:38  В Стамбуле начали курсировать автобусы Sputnik
03:02  Садыр Жапаров: Снежный барс - это душа наших заснеженных гор...
01:52  Turkmen Serdar: Британский бизнес убивает Каспий
01:10  Минобороны РК на мове "ведет консультации с иностранными партнерами", приславшими дрон с взрывчаткой
00:05  Русская армия готовит окружение Мирнограда - итоговая сводка Readovka к исходу 23 октября
Четверг, 23.10.2025
21:44  Туркмения вытесняет Узбекистан на рынке помидоров
19:26  Гендиректором Национальной телерадиокорпорации Киргизии назначен Уланбек Сатиев
17:39  Junge Welt: ЕС делает ставку на постоянный конфликт с Россией
16:14  ProFinance: Краткий обзор санкций НАТО против России
15:48  Между Москвой и Алма-Атой возобновят прямое ж/д сообщение в октябре
15:20  Что, где, когда? Министерство инвестиций Узбекистана играет в "Заковат"
02:40  Вернется ли смертная казнь в Киргизию, - Виктория Панфилова
01:01  Известия: к чему приведет сближение Узбекистана с Евросоюзом
00:05  ВС РФ ворвались в Новопавловку – итоговая сводка Readovka за 22 октября
Среда, 22.10.2025
21:33  На саммите АТЭС Трамп и Си могут заключить "фантастическую сделку", - Владимир Скосырев
Архив
США и Китай нашли общий язык на саммите АСЕАН. Что нужно знать
15:56 28.10.2025

В Куала-Лумпуре КНР и США договорились окончить торговую войну

28 октября 2025

На саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который проходит с 26 по 28 октября в Куала-Лумпуре, США и Китай наметили рамки возможного торгового соглашения. Также на полях встречи российская делегация обсудила развитие экономических отношений со странами региона. Как прошли первые дни главного азиатского саммита - в материале "Известий".

Что ожидают от АСЕАН в этот раз

• На саммите АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) главы стран и делегаций в этом году обсуждают вопросы экономической интеграции региона, а также сложные международные темы, включая гражданскую войну в Мьянме, территориальные споры в Южно-Китайском море, ситуация в Газе, рост цифрового мошенничества и углубляющееся противостояние между США и Китаем. Также затронута проблема нестабильности мировой торговли, вызванная в том числе тарифной политикой США.

• Больше всего внимания приковано к возможным переговорам США и Китая. Президент США Дональд Трамп приехал в Куала-Лумпур, чтобы с участия в саммите начать свое азиатское турне, которое продлится примерно неделю. В саммите АСЕАН принимают участие лидеры Японии, Китая, Южной Кореи, Бразилии, а также Южной Африки, Канады, Австралии и Новой Зеландии. Впервые с 1999 года в организацию принят новый, 11-й, член - Восточный Тимор.

Итоги переговоров США и Китая

• На саммите делегации США и Китая наметили рамки потенциального торгового соглашения, которое лидеры двух стран обсудят лицом к лицу уже 30 октября. Документ предполагает временную приостановку ужесточения контроля за экспортом редкоземельных металлов из Китая. В Пекине охарактеризовали переговоры как конструктивные, отметив, что стороны достигли базового консенсуса и согласились продолжать обсуждение конкретных деталей.

• Ранее президент США Дональд Трамп грозил повысить тарифы на китайский импорт до 100% (подробнее о недавнем витке эскалации в отношениях Вашингтона и Пекина мы рассказывали здесь). Однако после переговоров на саммите АСЕАН это повышение вряд ли вступит в силу. Теперь Китай планирует возобновить закупку крупных партий соевых бобов из США, которые раньше почти полностью прекратились в рамках тарифной войны. Достигнутая рамочная договоренность является важным сигналом для мировой торговли. 30 октября Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин планируют встретиться в Южной Корее.

• Отношения между странами остаются напряженными из-за стратегически важных редкоземельных металлов, которыми Китай владеет примерно на 90% от мирового производства. Тем не менее возможная приостановка тарифных баталий демонстрирует прогресс в попытках стабилизировать торговые отношения.

Отношения России и Азии

• На саммите АСЕАН российскую делегацию возглавил вице-премьер Алексей Оверчук. В частности, в ходе встречи с заместителем премьер-министра Малайзии Фадиллой Юсуфом российский зампред правительства заявил о готовности предложить решения по возведению на территории страны атомных электростанций различного масштаба, включая модульные установки. Обе стороны подчеркнули важность укрепления экономических связей: за восемь месяцев 2025 года товарооборот вырос более чем на треть, достигнув почти $2,5 млрд. Кроме того, Россия рассматривает возможности расширения экспорта энергетических ресурсов, медицинского и промышленного оборудования.

• Также страны Юго-Восточной Азии проявляют возрастающий интерес к использованию Северного морского пути. Этот маршрут является кратчайшим звеном между Азией и Европой, что делает его привлекательным для торговли и логистики. Объем перевозок по этому направлению стабильно увеличивается, однако для дальнейшего роста требуется развитие инфраструктуры и усиление транспортных мощностей. Россия готова к активному взаимодействию с партнерами из региона, особенно в сфере транспортных и энергетических проектов.

В чем суть АСЕАН

• Саммиты АСЕАН представляют собой ключевой механизм взаимодействия государств Юго-Восточной Азии и всего мира. Они направлены на укрепление политического, экономического и социального сотрудничества. Эти встречи служат площадкой для согласования стратегий ключевых мировых игроков.

• На саммитах АСЕАН традиционно обсуждаются вопросы экономического развития, торговли, инвестиций, цифровой трансформации, энергетики, экологии и устойчивого роста. Особое внимание, в частности, уделяется обеспечению продовольственной и энергетической безопасности, укреплению инфраструктурных связей и повышению конкурентоспособности региона. Также анализируются совместные подходы к преодолению глобальных вызовов, таких как изменение климата, природные катастрофы, эпидемии и геополитические риски.

• Кроме экономических аспектов, саммиты способствуют укреплению политического диалога и взаимного доверия между государствами, согласованию шагов по поддержанию мира и стабильности, развитию механизмов мирного урегулирования споров и формированию единой позиции АСЕАН на международной арене. Они выполняют функцию внешнеполитического координационного центра, где выстраиваются партнерства с другими странами и организациями, обсуждаются перспективы региональной безопасности и интеграции, что укрепляет роль Ассоциации в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1761656160


