|Афганистан будет строить ж/д "Хайратон – Спинбулдак" по стандарту "русская колея" (1520 мм)
16:45 28.10.2025
Афганские власти решили строить ж/д "Хайратон – Спинбулдак" по стандарту 1520
Власти Афганистана утвердили использование стандарта 1520 мм ширины колеи при строительстве ж/д "Хайратон – Спинбулдак", сообщили в правительстве.
Маршрут железной дороги будет проходить от сухого порта Хайратон на границе с Узбекистаном до уезда Спинбулдак на границе с Пакистаном. Ожидаемые сроки реализации и предположительную стоимость проекта афганские власти не озвучили.
Наиболее распространенными стандартами ширины ж/д колеи являются:
- "русская колея" (1520 мм) - используется на территории России, стран СНГ, Монголии и Финляндии.
- "европейская колея" (1435 мм) - используется в странах Северной Америки и Европы, Ближнего Востока, Северной Африки, Австралии, Китае и Южной Корее
Ранее LogiStan писал о том, что за неделю по железным дорогам Афганистана перевезли почти 118 тысяч тонн грузов. Из них через Хайратон - более 80,7 тысячи тонн или 68,4% от общего объема.