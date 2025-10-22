Афганистан будет строить ж/д "Хайратон – Спинбулдак" по стандарту "русская колея" (1520 мм)

16:45 28.10.2025

Афганские власти решили строить ж/д "Хайратон – Спинбулдак" по стандарту 1520



Власти Афганистана утвердили использование стандарта 1520 мм ширины колеи при строительстве ж/д "Хайратон – Спинбулдак", сообщили в правительстве.



Маршрут железной дороги будет проходить от сухого порта Хайратон на границе с Узбекистаном до уезда Спинбулдак на границе с Пакистаном. Ожидаемые сроки реализации и предположительную стоимость проекта афганские власти не озвучили.



