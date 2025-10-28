 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Вторник, 28.10.2025
19:55  Politico: Венгрия намерена создать в ЕС антиукраинский блок
16:45  Афганистан будет строить ж/д "Хайратон – Спинбулдак" по стандарту "русская колея" (1520 мм)
15:56  США и Китай нашли общий язык на саммите АСЕАН. Что нужно знать
13:45  О мусульманском браке, - П.В.Густерин
11:07  Русские выдохлись, но Киев срочно запросил мира, - Кирилл Стрельников
04:03  Чернорусы обсуждают русский вопрос (видео)
01:48  Трамп пригласил глав ЦА 6 ноября в Вашингтон на саммит "Центральная Азия – США"
01:05  Президент Туркменистана принял участие в Туркмено-итальянском бизнес-форуме
00:38  Древнее динозавров: более сотни скелетов амфибий нашли ученые близ Алматы
00:05  ВС РФ полностью окружили Покровско-Мирноградский оборонительный район ВСУ – итоговая сводка Readovka за 27 октября
Понедельник, 27.10.2025
23:44  Истерика брошенной женщины. Европу нужно чем-нибудь занять…, - Андрей Школьников
22:33  Выступление Президента Казахстана на торжественном мероприятии по случаю Дня Республики
21:34  Евросоюз ударил по банкам Центральной Азии, - Виктория Панфилова
20:52  Что за яркий объект с зеленым свечением пролетел ночью над Москвой?
19:38  Запоздалое признание Грузии своей ответственности за войну 2008 года
17:58  Узбекистан подписал с Европейским Союзом историческое Соглашение (356 статей и 14 приложений)
15:01  Туризм убогого чухонца. Финский забор на границе с Россией стал достопримечательностью
13:56  Wildberries открыл в Таджикистане самый высокогорный пункт выдачи заказов
02:13  Из Алма-Аты в Москву вновь спустя 7 лет отправился пассажирский поезд с музыкой и баурсаками
01:49  ФСК: Россия в Центральной Азии: пути интеграции
00:42  В Таджикистане стартовала выставка-ярмарка "Российское образование - 2025"
00:05  ВС РФ ответили на санкции "котлами" для ВСУ – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 26.10.2025
23:29  В Русском доме в Астане открылся шахматный клуб Сергея Карякина
22:04  Проект генплана Бишкека до 2050 года вынесен на общественное обсуждение
21:55  На выставке Automechanika Tashkent 2025 показали первый узбекский электробус
20:19  Интервью Лаврова каналу "Ультраханг": США находятся под колоссальным давлением европейских ястребов
19:50  Китай отметил 80-ю годовщину освобождения Тайваня от японской оккупации
13:41  В России завершены испытания крылатой ракеты "Буревестник"
03:00  Из Пекина в Вашингтон на поезде. Проект Китайской инженерной академии - 2014 год
01:18  В Узбекистане начали продвигать культуру скромности для свадеб и семейных мероприятий
00:05  Спецпредставитель президента РФ Дмитриев привез в США шоколадные конфеты с цитатами Путина
Суббота, 25.10.2025
23:40  Новая концепция: миграционная политика в России станет жестче, - Александр Шустов
19:04  ЗАРУБИН: Что значат слова Путина про "ошеломляющий ответ"?
18:04  Президентом Ирландии стала Кэтрин Коннолли, обвинявшая НАТО в разжигании войны
16:04  НГ: В Китае отмечают возвращение своих мозгов из США
15:29  В Казахстане работники системы соцзащиты в профессиональный праздник получили госнаграды
13:44  Цветная революция в США. Как извращенцы раскалывают Америку, - Олег Сергеев
06:35  В Китае учрежден День памяти освобождения Тайваня - 25 октября
03:38  Кыргызстан - лидер ЦА по использованию криптовалют
01:12  Asia Times: Трамп и Путин - Сравнение национальных стратегий и вызовов
00:05  ВС РФ стремительно приближаются к Красному Лиману – итоговая сводка Readovka за 24 октября
Пятница, 24.10.2025
21:17  ProFinance: Почему Китай выигрывает торговую войну
16:28  Взгляд: "Своя игра" Орбана с Путиным и Трампом
15:46  НАТО путается в показаниях и проигрывает России в арифметике, - Валентин Катасонов
06:47  Военная разведка России открыла канал для связи с единомышленниками за рубежом
05:15  Минпром Таджикистана станет первым госведомством в мире, внедряющим Comet-браузер. Комментарий браузера Google Chrome
04:38  В Стамбуле начали курсировать автобусы Sputnik
03:02  Садыр Жапаров: Снежный барс - это душа наших заснеженных гор...
01:52  Turkmen Serdar: Британский бизнес убивает Каспий
01:10  Минобороны РК на мове "ведет консультации с иностранными партнерами", приславшими дрон с взрывчаткой
00:05  Русская армия готовит окружение Мирнограда - итоговая сводка Readovka к исходу 23 октября
Четверг, 23.10.2025
21:44  Туркмения вытесняет Узбекистан на рынке помидоров
19:26  Гендиректором Национальной телерадиокорпорации Киргизии назначен Уланбек Сатиев
17:39  Junge Welt: ЕС делает ставку на постоянный конфликт с Россией
16:14  ProFinance: Краткий обзор санкций НАТО против России
15:48  Между Москвой и Алма-Атой возобновят прямое ж/д сообщение в октябре
15:20  Что, где, когда? Министерство инвестиций Узбекистана играет в "Заковат"
02:40  Вернется ли смертная казнь в Киргизию, - Виктория Панфилова
01:01  Известия: к чему приведет сближение Узбекистана с Евросоюзом
00:05  ВС РФ ворвались в Новопавловку – итоговая сводка Readovka за 22 октября
Среда, 22.10.2025
21:33  На саммите АТЭС Трамп и Си могут заключить "фантастическую сделку", - Владимир Скосырев
19:55 28.10.2025

Politico США
28 октября 2025

Венгрия планирует создать антиукраинский блок вместе с Чехией и Словакией
Будапешт намерен вместе с Прагой и Братиславой сформировать альянс "укроскептиков" в ЕС, сообщил журналу Politico политический советник премьер-министра Венгрии Орбана. Это заметно затруднит усилия Брюсселя по финансовой и военной "поддержке" Киева.



Николя Винокур (Nicholas Vinocur)

Будапешт намерен укрепить свои политические альянсы в Брюсселе, говорит политический директор Виктора Орбана.

Венгрия стремится объединить усилия с Чехией и Словакией и сформировать альянс "укроскептиков" в ЕС, сообщил журналу Politico главный политический советник венгерского премьер-министра Виктора Орбана.

Орбан надеется объединиться с Андреем Бабишем, чья правопопулистская партия недавно победила на парламентских выборах в Чехии, а также с премьер-министром Словакии Робертом Фицо и впредь согласовывать позиции перед встречами лидеров ЕС, заявил советник.

"Россия не уступит. Меч, которым были США, уже сломан". В Чехии призвали не ждать чудес и приготовиться к расплате

Хотя о создании прочного политического альянса говорить еще рано, наметившееся сближение может существенно затруднить усилия ЕС по финансовой и военной поддержке Украины.

"Я думаю, что он появится - и будет играть все более заметную роль", - сказал политический директор премьер-министра Балаж Орбан (однофамилец), когда его спросили о потенциале альянса "укроскептиков", если он начнет действовать как единый блок в составе Европейского совета.

"Это здорово сработало во время миграционного кризиса. Только так мы и сопротивлялись", - сказал он о так называемой Вышеградской четверке. Она состоит из Венгрии, Чехии, Словакии и Польши, где с 2015 года у власти находилась евроскептическая партия "Право и справедливость".

Возглавлял это движение тогдашний премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Вышеградская четверка ратовала за семейную политику, прочные внешние рубежи ЕС и выступала против обязательного приема мигрантов по распределению.

Вышеградская четверка раскололась с началом активной фазы конфликта на Украине, поскольку Польша заняла "ястребиную" позицию по отношению к Москве, а Венгрия - наоборот.

Новый Вышеградский альянс будет уже не четверкой, а тройкой. Нынешний правоцентристский премьер-министр Польши Дональд Туск придерживается твердо проукраинских взглядов и едва ли вступит в какой бы то ни было альянс с Орбаном.

Однако Фицо и Бабиш поддержали точку зрения венгерского лидера на Украину, призвав к диалогу с Москвой вместо экономического давления. На Бабиша, который не скрывает сомнений насчет целесообразности дальнейшей европейской помощи Киеву, уже обрушилась волна критики. Нынешний министр иностранных дел Чехии предупредил в интервью журналу Politico, что за столом Европейского совета Бабиш будет действовать как "марионетка" Орбана.

Как бы то ни было, на реформирование Вышеградского альянса в любом случае потребуется некоторое время. Переизбравшись на пост премьер-министра Словакии в 2023 году, Фицо пока воздерживается от формального согласования конкретных направлений политики с венгерским лидером. Бабишу же еще только предстоит сформировать правительство после недавней победы его партии на выборах.

Не Вышеградской тройкой единой

Стремление Венгрии к политическим альянсам в Брюсселе выходит за рамки Европейского совета, объяснил Балаж Орбан.

Партия премьер-министра Венгрии "Фидес" входит в Европейском парламенте в правую фракцию "Патриоты за Европу". Но она может расширить свои партнерские отношения, сказал он, назвав в качестве потенциальных союзников "Консерваторов и реформистов", ультраправую "Европу суверенных наций" и даже "некоторые левые группы".

По словам советника, ведущие фракции, включая правоцентристскую "Европейскую народную партию", рано или поздно могут повернуть против председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и подорвать центристское большинство, обеспечившее ее переизбрание.

"Итак, реконструкция Вышеградской четверки продолжается. У нас третья по величине европейская парламентская фракция. У нас целая сеть аналитических центров, которая широко представлена здесь, в Брюсселе, и есть даже трансатлантические связи. И мы ищем партнеров, союзников по всем вопросам", - пояснил Балаж Орбан.

Аналитический центр "Коллегиум Матьяша Хуньяди" под началом Балажа Орбана финансируется в основном за счет союзников венгерского лидера и значительно расширил свое присутствие в Брюсселе с момента своего основания в 2022 году.

Премьер-министру Венгрии, который находится у власти последние 15 лет, предстоит серьезная борьба за переизбрание в следующем году. Согласно опросу журнала Politico, партия "Тиса" лидера оппозиции Петера Мадьяра в настоящее время опережает партию Орбана "Фидес".

Отвечая на вопрос о предстоящей избирательной кампании, помощник президента сказал, что она будет "жесткой, как всегда". Он обвинил Брюссель в "организованной, скоординированной кампании", чтобы сместить венгерское правительство, - в том числе за счет "политической поддержки оппозиции".

Европейская комиссия заявляет, что удержание средств, выделенных в помощь Венгрии, продиктовано нарушениями законодательства ЕС со стороны Будапешта, а не политической повесткой дня.

Отвечая на вопрос, продолжает ли Будапешт поддерживать венгерского комиссара здравоохранения Оливера Вархеи, который, как утверждается в ряде публикаций, вербовал шпионов в учреждениях ЕС в бытность посланцем при блоке, Орбан сказал, что комиссар "славно потрудился".

"Эти проблемы - лишь предлог для того, чтобы выставить Венгрию как страну, недостаточно верную институтам, - добавил он. - Мы хотим участвовать. Мы член клуба и его часть".

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1761670500


