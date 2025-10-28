Politico: Венгрия намерена создать в ЕС антиукраинский блок

19:55 28.10.2025

Politico США

28 октября 2025



Венгрия планирует создать антиукраинский блок вместе с Чехией и Словакией

Будапешт намерен вместе с Прагой и Братиславой сформировать альянс "укроскептиков" в ЕС, сообщил журналу Politico политический советник премьер-министра Венгрии Орбана. Это заметно затруднит усилия Брюсселя по финансовой и военной "поддержке" Киева.



