Politico: Венгрия намерена создать в ЕС антиукраинский блок

19:55 28.10.2025
Politico США
28 октября 2025
Венгрия планирует создать антиукраинский блок вместе с Чехией и Словакией
Будапешт намерен вместе с Прагой и Братиславой сформировать альянс "укроскептиков" в ЕС, сообщил журналу Politico политический советник премьер-министра Венгрии Орбана. Это заметно затруднит усилия Брюсселя по финансовой и военной "поддержке" Киева.
Николя Винокур (Nicholas Vinocur)
Будапешт намерен укрепить свои политические альянсы в Брюсселе, говорит политический директор Виктора Орбана.
Венгрия стремится объединить усилия с Чехией и Словакией и сформировать альянс "укроскептиков" в ЕС, сообщил журналу Politico главный политический советник венгерского премьер-министра Виктора Орбана.
Орбан надеется объединиться с Андреем Бабишем, чья правопопулистская партия недавно победила на парламентских выборах в Чехии, а также с премьер-министром Словакии Робертом Фицо и впредь согласовывать позиции перед встречами лидеров ЕС, заявил советник.
Хотя о создании прочного политического альянса говорить еще рано, наметившееся сближение может существенно затруднить усилия ЕС по финансовой и военной поддержке Украины.
"Я думаю, что он появится - и будет играть все более заметную роль", - сказал политический директор премьер-министра Балаж Орбан (однофамилец), когда его спросили о потенциале альянса "укроскептиков", если он начнет действовать как единый блок в составе Европейского совета.
"Это здорово сработало во время миграционного кризиса. Только так мы и сопротивлялись", - сказал он о так называемой Вышеградской четверке. Она состоит из Венгрии, Чехии, Словакии и Польши, где с 2015 года у власти находилась евроскептическая партия "Право и справедливость".
Возглавлял это движение тогдашний премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Вышеградская четверка ратовала за семейную политику, прочные внешние рубежи ЕС и выступала против обязательного приема мигрантов по распределению.
Вышеградская четверка раскололась с началом активной фазы конфликта на Украине, поскольку Польша заняла "ястребиную" позицию по отношению к Москве, а Венгрия - наоборот.
Новый Вышеградский альянс будет уже не четверкой, а тройкой. Нынешний правоцентристский премьер-министр Польши Дональд Туск придерживается твердо проукраинских взглядов и едва ли вступит в какой бы то ни было альянс с Орбаном.
Однако Фицо и Бабиш поддержали точку зрения венгерского лидера на Украину, призвав к диалогу с Москвой вместо экономического давления. На Бабиша, который не скрывает сомнений насчет целесообразности дальнейшей европейской помощи Киеву, уже обрушилась волна критики. Нынешний министр иностранных дел Чехии предупредил в интервью журналу Politico, что за столом Европейского совета Бабиш будет действовать как "марионетка" Орбана.
Как бы то ни было, на реформирование Вышеградского альянса в любом случае потребуется некоторое время. Переизбравшись на пост премьер-министра Словакии в 2023 году, Фицо пока воздерживается от формального согласования конкретных направлений политики с венгерским лидером. Бабишу же еще только предстоит сформировать правительство после недавней победы его партии на выборах.
Не Вышеградской тройкой единой
Стремление Венгрии к политическим альянсам в Брюсселе выходит за рамки Европейского совета, объяснил Балаж Орбан.
Партия премьер-министра Венгрии "Фидес" входит в Европейском парламенте в правую фракцию "Патриоты за Европу". Но она может расширить свои партнерские отношения, сказал он, назвав в качестве потенциальных союзников "Консерваторов и реформистов", ультраправую "Европу суверенных наций" и даже "некоторые левые группы".
По словам советника, ведущие фракции, включая правоцентристскую "Европейскую народную партию", рано или поздно могут повернуть против председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и подорвать центристское большинство, обеспечившее ее переизбрание.
"Итак, реконструкция Вышеградской четверки продолжается. У нас третья по величине европейская парламентская фракция. У нас целая сеть аналитических центров, которая широко представлена здесь, в Брюсселе, и есть даже трансатлантические связи. И мы ищем партнеров, союзников по всем вопросам", - пояснил Балаж Орбан.
Аналитический центр "Коллегиум Матьяша Хуньяди" под началом Балажа Орбана финансируется в основном за счет союзников венгерского лидера и значительно расширил свое присутствие в Брюсселе с момента своего основания в 2022 году.
Премьер-министру Венгрии, который находится у власти последние 15 лет, предстоит серьезная борьба за переизбрание в следующем году. Согласно опросу журнала Politico, партия "Тиса" лидера оппозиции Петера Мадьяра в настоящее время опережает партию Орбана "Фидес".
Отвечая на вопрос о предстоящей избирательной кампании, помощник президента сказал, что она будет "жесткой, как всегда". Он обвинил Брюссель в "организованной, скоординированной кампании", чтобы сместить венгерское правительство, - в том числе за счет "политической поддержки оппозиции".
Европейская комиссия заявляет, что удержание средств, выделенных в помощь Венгрии, продиктовано нарушениями законодательства ЕС со стороны Будапешта, а не политической повесткой дня.
Отвечая на вопрос, продолжает ли Будапешт поддерживать венгерского комиссара здравоохранения Оливера Вархеи, который, как утверждается в ряде публикаций, вербовал шпионов в учреждениях ЕС в бытность посланцем при блоке, Орбан сказал, что комиссар "славно потрудился".
"Эти проблемы - лишь предлог для того, чтобы выставить Венгрию как страну, недостаточно верную институтам, - добавил он. - Мы хотим участвовать. Мы член клуба и его часть".