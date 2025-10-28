СВР России сообщает: Макрон грезит военной интервенцией на Украину...

21:29 28.10.2025

Наполеон, Карл XII, Макрон - траектория падения



Пресс-бюро СВР России

28.10.2025



Пресс-бюро Службы внешней разведки сообщает, что, по поступающей в СВР информации, президент Франции Э. Макрон грезит военной интервенцией на Украину. Провалившись как политик и отчаявшись вывести страну из затяжного социально-экономического кризиса, он не оставляет надежды войти в историю в качестве полководца.



По его указанию генштаб французских вооруженных сил готовит к развертыванию на Украине в помощь киевскому режиму воинский контингент численностью до двух тысяч солдат и офицеров. Костяк формирования составят штурмовики Французского иностранного легиона, преимущественно из стран Латинской Америки. Сейчас легионеры уже размещены в приграничных с Украиной районах Польши и интенсивно проходят боевое слаживание, получают вооружение и военную технику. Уже в ближайшее время планируется их переброска в центральные области Украины.



При этом французы вполне разумно учитывают историческое прошлое. Во Франции ускоренными темпами ведется создание сотен дополнительных койко-мест в госпиталях для приема раненых. Французские врачи проходят специальную медицинскую подготовку для работы в полевых условиях.



На случай утечки информации о готовящейся интервенции Париж намерен заявить, что речь идет всего лишь о небольшой группе инструкторов, прибывающих на Украину для обучения мобилизованных ВСУ.



Макрон известен тем, что мечтает о "лаврах" Наполеона. Однако историю он изучал позорно плохо. Он не только пропустил параграф учебника, где описывалось завершение наполеоновского похода в Россию, но и прогулял урок про попытку шведского короля Карла XII победить Россию с опорой на украинского гетмана - предателя И. Мазепу, закончившуюся разгромом шведов под Полтавой. Макрону следовало бы знать слова известного русского историка В. Ключевского: "История ничему не учит, а только наказывает за незнание уроков".