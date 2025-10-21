В Казахстане оценили потери от атаки украинских дронов на Оренбургский ГПЗ

23:31 28.10.2025

Жанболат Мамышев

Старший корреспондент отдела Business News

21 октября 2025



Министр энергетики Ерлан Аккенженов сообщил об ограничении добычи на месторождении Карачаганак и сокращении поставок казахстанского сырого газа с него на Оренбургский газоперерабатывающий завод (ГПЗ) после того, как этот завод был атакован украинскими беспилотниками.



