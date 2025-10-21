 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Вторник, 28.10.2025
23:31  В Казахстане оценили потери от атаки украинских дронов на Оренбургский ГПЗ
21:29  СВР России сообщает: Макрон грезит военной интервенцией на Украину...
19:55  Politico: Венгрия намерена создать в ЕС антиукраинский блок
16:45  Афганистан будет строить ж/д "Хайратон – Спинбулдак" по стандарту "русская колея" (1520 мм)
15:56  США и Китай нашли общий язык на саммите АСЕАН. Что нужно знать
13:45  О мусульманском браке, - П.В.Густерин
11:07  Русские выдохлись, но Киев срочно запросил мира, - Кирилл Стрельников
04:03  Чернорусы обсуждают русский вопрос (видео)
01:48  Трамп пригласил глав ЦА 6 ноября в Вашингтон на саммит "Центральная Азия – США"
01:05  Президент Туркменистана принял участие в Туркмено-итальянском бизнес-форуме
00:38  Древнее динозавров: более сотни скелетов амфибий нашли ученые близ Алматы
00:05  ВС РФ полностью окружили Покровско-Мирноградский оборонительный район ВСУ – итоговая сводка Readovka за 27 октября
Понедельник, 27.10.2025
23:44  Истерика брошенной женщины. Европу нужно чем-нибудь занять…, - Андрей Школьников
22:33  Выступление Президента Казахстана на торжественном мероприятии по случаю Дня Республики
21:34  Евросоюз ударил по банкам Центральной Азии, - Виктория Панфилова
20:52  Что за яркий объект с зеленым свечением пролетел ночью над Москвой?
19:38  Запоздалое признание Грузии своей ответственности за войну 2008 года
17:58  Узбекистан подписал с Европейским Союзом историческое Соглашение (356 статей и 14 приложений)
15:01  Туризм убогого чухонца. Финский забор на границе с Россией стал достопримечательностью
13:56  Wildberries открыл в Таджикистане самый высокогорный пункт выдачи заказов
02:13  Из Алма-Аты в Москву вновь спустя 7 лет отправился пассажирский поезд с музыкой и баурсаками
01:49  ФСК: Россия в Центральной Азии: пути интеграции
00:42  В Таджикистане стартовала выставка-ярмарка "Российское образование - 2025"
00:05  ВС РФ ответили на санкции "котлами" для ВСУ – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 26.10.2025
23:29  В Русском доме в Астане открылся шахматный клуб Сергея Карякина
22:04  Проект генплана Бишкека до 2050 года вынесен на общественное обсуждение
21:55  На выставке Automechanika Tashkent 2025 показали первый узбекский электробус
20:19  Интервью Лаврова каналу "Ультраханг": США находятся под колоссальным давлением европейских ястребов
19:50  Китай отметил 80-ю годовщину освобождения Тайваня от японской оккупации
13:41  В России завершены испытания крылатой ракеты "Буревестник"
03:00  Из Пекина в Вашингтон на поезде. Проект Китайской инженерной академии - 2014 год
01:18  В Узбекистане начали продвигать культуру скромности для свадеб и семейных мероприятий
00:05  Спецпредставитель президента РФ Дмитриев привез в США шоколадные конфеты с цитатами Путина
Суббота, 25.10.2025
23:40  Новая концепция: миграционная политика в России станет жестче, - Александр Шустов
19:04  ЗАРУБИН: Что значат слова Путина про "ошеломляющий ответ"?
18:04  Президентом Ирландии стала Кэтрин Коннолли, обвинявшая НАТО в разжигании войны
16:04  НГ: В Китае отмечают возвращение своих мозгов из США
15:29  В Казахстане работники системы соцзащиты в профессиональный праздник получили госнаграды
13:44  Цветная революция в США. Как извращенцы раскалывают Америку, - Олег Сергеев
06:35  В Китае учрежден День памяти освобождения Тайваня - 25 октября
03:38  Кыргызстан - лидер ЦА по использованию криптовалют
01:12  Asia Times: Трамп и Путин - Сравнение национальных стратегий и вызовов
00:05  ВС РФ стремительно приближаются к Красному Лиману – итоговая сводка Readovka за 24 октября
Пятница, 24.10.2025
21:17  ProFinance: Почему Китай выигрывает торговую войну
16:28  Взгляд: "Своя игра" Орбана с Путиным и Трампом
15:46  НАТО путается в показаниях и проигрывает России в арифметике, - Валентин Катасонов
06:47  Военная разведка России открыла канал для связи с единомышленниками за рубежом
05:15  Минпром Таджикистана станет первым госведомством в мире, внедряющим Comet-браузер. Комментарий браузера Google Chrome
04:38  В Стамбуле начали курсировать автобусы Sputnik
03:02  Садыр Жапаров: Снежный барс - это душа наших заснеженных гор...
01:52  Turkmen Serdar: Британский бизнес убивает Каспий
01:10  Минобороны РК на мове "ведет консультации с иностранными партнерами", приславшими дрон с взрывчаткой
00:05  Русская армия готовит окружение Мирнограда - итоговая сводка Readovka к исходу 23 октября
Четверг, 23.10.2025
21:44  Туркмения вытесняет Узбекистан на рынке помидоров
19:26  Гендиректором Национальной телерадиокорпорации Киргизии назначен Уланбек Сатиев
17:39  Junge Welt: ЕС делает ставку на постоянный конфликт с Россией
16:14  ProFinance: Краткий обзор санкций НАТО против России
15:48  Между Москвой и Алма-Атой возобновят прямое ж/д сообщение в октябре
15:20  Что, где, когда? Министерство инвестиций Узбекистана играет в "Заковат"
02:40  Вернется ли смертная казнь в Киргизию, - Виктория Панфилова
01:01  Известия: к чему приведет сближение Узбекистана с Евросоюзом
В Казахстане оценили потери от атаки украинских дронов на Оренбургский ГПЗ
23:31 28.10.2025

Глава Минэнерго оценил потери Казахстана от атаки дронов на Оренбургский ГПЗ

Жанболат Мамышев
Старший корреспондент отдела Business News
21 октября 2025

Министр энергетики Ерлан Аккенженов сообщил об ограничении добычи на месторождении Карачаганак и сокращении поставок казахстанского сырого газа с него на Оренбургский газоперерабатывающий завод (ГПЗ) после того, как этот завод был атакован украинскими беспилотниками.



"9 тысяч тонн (сокращения добычи на Карачаганаке. – "Курсив") – это все-таки ограничения есть, это значит недопоставлен экспорт (казахстанской нефти в другие страны. – "Курсив"). Плюс еще на сегодняшний момент есть ограничения по приемке казахстанского газа на ОГПЗ. Естественно, этот газ мы получаем из РФ. Поэтому определенное экономическое влияние есть", – сказал он, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, восстановление объема добычи, который был на Карачаганаке, до атаки на Оренбургский ГПЗ, возможно, произойдет в ближайшие три дня.

Министр напомнил, что альтернатив переработке около 9 млрд кубометров казахстанского газа на Оренбургском ГПЗ пока нет. Вместе с тем в настоящее время ведутся переговоры о строительстве ГПЗ на Карачаганаке, который построит "КазМунайГаз". Участники Карачаганакского проекта согласовывают параметры подключения будущего казахстанского ГПЗ к инфраструктуре на этом месторождении.

Атака дронов (по данным российской стороны, это были украинские дроны) 19 октября на Оренбургский ГПЗ привела к аварии на заводе, после которой предприятие временно прекратило прием казахстанского сырого газа.

Добыча нефти на месторождении Карачаганак напрямую зависит от регулярной отправки сырого газа в Оренбург – в случае проблем с приемкой газа на российском ГПЗ добыча нефти на казахстанском месторождении сокращается. Такое уже случалось ранее.

Ранее Минэнерго РК заявило, что, несмотря на аварию на Оренбургском ГПЗ, снабжение республики газом не было затронуто. По информации ведомства, товарный газ продолжал подаваться потребителям без каких-либо ограничений. При этом в соцсетях и мессенджерах обсуждались слухи о грядущих ограничениях в поставке газа в Астану, которые были опровергнуты Минэнерго. При этом там заявили, что, по предварительной информации, в ближайшее время ожидается возобновление приема казахстанского газа на Оренбургском ГПЗ.

По оценке главы общественного фонда Energy Monitor Нурлана Жумагулова, ограничение приемки казахстанского сырого газа привело к снижению добычи конденсата на Карачаганаке на 20%.

"На самом деле Оренбургский ГПЗ периодически ограничивает приемку Карачаганакского газа. В последний раз это было месяц назад: с 8 по 30 сентября проводились плановые ремонтные работы и за этот период добыча конденсата была снижена в среднем на 24%. Это плановые работы, а в течение года происходят еще внеплановые работы", – отметил он.

По его словам, акционеры Карачаганакского проекта уже привыкли к этому и учитывают такие риски в своих планах.

Экс-член общественного совета Минэнерго и нефтегазовый эксперт Олжас Байдильдинов отметил, что потенциальные убытки оператора Карачаганака – "Карачаганак Петролеум Оперейтинг" (КПО) – могут составить не менее $132 млн при ремонте ГПЗ в течение месяца, из которых около $53 млн составят потери казахстанского бюджета.

"Указывается, что KPO B.V. снизил добычу до 25-28 тыс. тонн в сутки с 35 тыс. тонн ранее. 10 тыс. тонн в сутки – это 73 тыс. баррелей, и при цене в $60 за баррель – это совокупные потери для КПО в размере $4,4 млн в день, напомню, что КМГ владеет 10% в консорциуме", – написал он.

О том, что КПО сократил добычу на Карачаганаке на 25–30% в результате атаки дронов, сообщили Reuters два отраслевых источника.

Байдильдинов считает, что Оренбургский ГПЗ включит понесенные расходы на устранение последствий атаки дронов и пожара на заводе в тариф на переработку казахстанского газа, поэтому отрицательный эффект для всех сторон может легко превысить $200 млн для всех сторон за один месяц – без учета стоимости потерянного за этот период газа.

Источник - kz.kursiv.media
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1761683460


