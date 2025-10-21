|В Казахстане оценили потери от атаки украинских дронов на Оренбургский ГПЗ
23:31 28.10.2025
Глава Минэнерго оценил потери Казахстана от атаки дронов на Оренбургский ГПЗ
Жанболат Мамышев
Старший корреспондент отдела Business News
21 октября 2025
Министр энергетики Ерлан Аккенженов сообщил об ограничении добычи на месторождении Карачаганак и сокращении поставок казахстанского сырого газа с него на Оренбургский газоперерабатывающий завод (ГПЗ) после того, как этот завод был атакован украинскими беспилотниками.
"9 тысяч тонн (сокращения добычи на Карачаганаке. – "Курсив") – это все-таки ограничения есть, это значит недопоставлен экспорт (казахстанской нефти в другие страны. – "Курсив"). Плюс еще на сегодняшний момент есть ограничения по приемке казахстанского газа на ОГПЗ. Естественно, этот газ мы получаем из РФ. Поэтому определенное экономическое влияние есть", – сказал он, отвечая на вопросы журналистов.
По его словам, восстановление объема добычи, который был на Карачаганаке, до атаки на Оренбургский ГПЗ, возможно, произойдет в ближайшие три дня.
Министр напомнил, что альтернатив переработке около 9 млрд кубометров казахстанского газа на Оренбургском ГПЗ пока нет. Вместе с тем в настоящее время ведутся переговоры о строительстве ГПЗ на Карачаганаке, который построит "КазМунайГаз". Участники Карачаганакского проекта согласовывают параметры подключения будущего казахстанского ГПЗ к инфраструктуре на этом месторождении.
Атака дронов (по данным российской стороны, это были украинские дроны) 19 октября на Оренбургский ГПЗ привела к аварии на заводе, после которой предприятие временно прекратило прием казахстанского сырого газа.
Добыча нефти на месторождении Карачаганак напрямую зависит от регулярной отправки сырого газа в Оренбург – в случае проблем с приемкой газа на российском ГПЗ добыча нефти на казахстанском месторождении сокращается. Такое уже случалось ранее.
Ранее Минэнерго РК заявило, что, несмотря на аварию на Оренбургском ГПЗ, снабжение республики газом не было затронуто. По информации ведомства, товарный газ продолжал подаваться потребителям без каких-либо ограничений. При этом в соцсетях и мессенджерах обсуждались слухи о грядущих ограничениях в поставке газа в Астану, которые были опровергнуты Минэнерго. При этом там заявили, что, по предварительной информации, в ближайшее время ожидается возобновление приема казахстанского газа на Оренбургском ГПЗ.
По оценке главы общественного фонда Energy Monitor Нурлана Жумагулова, ограничение приемки казахстанского сырого газа привело к снижению добычи конденсата на Карачаганаке на 20%.
"На самом деле Оренбургский ГПЗ периодически ограничивает приемку Карачаганакского газа. В последний раз это было месяц назад: с 8 по 30 сентября проводились плановые ремонтные работы и за этот период добыча конденсата была снижена в среднем на 24%. Это плановые работы, а в течение года происходят еще внеплановые работы", – отметил он.
По его словам, акционеры Карачаганакского проекта уже привыкли к этому и учитывают такие риски в своих планах.
Экс-член общественного совета Минэнерго и нефтегазовый эксперт Олжас Байдильдинов отметил, что потенциальные убытки оператора Карачаганака – "Карачаганак Петролеум Оперейтинг" (КПО) – могут составить не менее $132 млн при ремонте ГПЗ в течение месяца, из которых около $53 млн составят потери казахстанского бюджета.
"Указывается, что KPO B.V. снизил добычу до 25-28 тыс. тонн в сутки с 35 тыс. тонн ранее. 10 тыс. тонн в сутки – это 73 тыс. баррелей, и при цене в $60 за баррель – это совокупные потери для КПО в размере $4,4 млн в день, напомню, что КМГ владеет 10% в консорциуме", – написал он.
О том, что КПО сократил добычу на Карачаганаке на 25–30% в результате атаки дронов, сообщили Reuters два отраслевых источника.
Байдильдинов считает, что Оренбургский ГПЗ включит понесенные расходы на устранение последствий атаки дронов и пожара на заводе в тариф на переработку казахстанского газа, поэтому отрицательный эффект для всех сторон может легко превысить $200 млн для всех сторон за один месяц – без учета стоимости потерянного за этот период газа.