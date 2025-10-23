|Русская армия вынудила части ВСУ в спешке отступать у Купянска – итоговая сводка Readovka за 28 октября
00:05 29.10.2025
ВСУ начали отступление с восточного берега Оскола у Купянска – итоговая сводка Readovka за 28 октября
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 28 октября в разрезе СВО. Русская армия вынудила части ВСУ в спешке отступать с восточного берега Оскола у Купянска. Readovka рассмотрела очередной сигнал, предваряющий возможный контрудар украинских войск с целью деблокировать окруженцев в Покровске и Мирнограде.
Успеть на переправу
1-я гвардейская танковая армия ВС РФ поставила шах группировке ВСУ, развернутой на восточном берегу Оскола у Купянска. Внезапный для неприятеля прорыв русских штурмовых подразделений из состава частей 1-й ГвТА в Куриловку поставил вопрос эвакуации украинских сил к востоку от Купянской агломерации ребром. Когда ВСУ утратили контроль над правобережной частью Купянска, в их распоряжении осталась только одна переправа через Оскол. Она находится поблизости от разрушенных автомобильного и железнодорожного мостов в Купянске-Узловом. Противник вынужден ускорить темп эвакуации войск с восточного берега, опасаясь продвижения ВС РФ. Подобный сценарий имел место в соседней Куриловке, куда резко вошла русская армия.
Силы неприятеля на восточном берегу многочисленны, и ему придется выводить подразделения из 1-й ОБр НГУ, 116-й ОМБр, 43-й ОМБр и 14-й ОМБр. Постепенный отвод сил ВСУ начался относительно давно, когда еще только обозначался оперативный кризис ВСУ к северу и северо-западу от Купянска. Однако сейчас, при непосредственной угрозе штурма Купянска-Узлового, вышеупомянутым частям неприятеля необходимо спешить, пока сохраняется возможность отходить к переправе с вооружением и техникой по сельским дорогам через село Подолы, западную часть Куриловки и прилегающий лесной массив. Однако близость фронта и фактическая возможность ВС РФ держать маршрут отхода под огневым контролем не дадут противнику безопасно отступать.
ВСУ могут повысить шансы спасти подразделения, сохранив их боеспособность, только если используют более сложные маршруты по железнодорожному полотну и частному сектору, минуя ж/д станции Оливино и Купянск-Сортировочный. Степень концентрации украинских войск на путях отхода за Оскол превращает территорию в очень щедрые охотничьи угодья для наших дронщиков.
Вышеописанное касается только тех сил противника, которым надо бежать из промзоны Купянска, Петропавловки, Кучеровки и прилегающих к ним площадей. Из района Ковшаровки неприятелю также надо быстро сворачиваться, так как переправа у Купянска-Узлового для ВСУ является единственным выходом. К востоку от Ковшаровки силы противника представлены подразделениями 92-й ОШБр и другими частями. Им так или иначе придется переходить Оскол, как и всем остальным в районе Купянска-Узлового, из-за давления русской армии. Концентрация войск противника при переправе тоже радует наших артиллеристов. Более удачную ситуацию для ВС РФ и более плачевную для ВСУ даже придумать сложно.
Командование ВСУ чисто физически не сможет на 100% эвакуировать весь массив личного состава, вооружения и техники. И дело даже не в том, что весомая часть будет разбита нашими средствами поражения на марше. Неприятель будет вынужден оставлять арьергард для прикрытия отступающих. А естественный хаос при столь срочной и масштабной операции в тяжелейших оперативных условиях гарантирует, что кто-то отстанет, кто-то "потеряется" и т.д. Таким образом, группировка ВСУ, если ей повезет дожить до завершения эвакуации, будет очень серьезно избита.
Подготовка к операции по деблокаде
Зеленский проговорился, как украинский журналист Цаплиенко, и подтвердил, что ВСУ активно готовят операцию по деблокаде Покровска и Мирнограда.
"Возле Покровска наращиваем группировку. Город – главная цель РФ на сегодня", – заявил Зеленский.
Совокупность признаков действительно может указывать на то, что ВСУ готовятся к деблокаде.
Во-первых, самые боеспособные силы противника были заблаговременно частично выведены из Покровска и Мирнограда до замыкания кольца окружения частями ВС РФ к югу от города Родинское. Во-вторых, недавнее сообщение Цаплиенко о переброске спецназа ГУР говорит о том, что неприятель планирует повторить тактику действий, которую применял на севере Харьковской области в начале лета 2024 года. На Липцовском и Волчанском участках Харьковского направления украинское командование использовало спецподразделения ГУР как ударный таран, а общевойсковые соединения ВСУ выступали в роли сил развития успеха в попытке прорвать фронт ГрВ "Север" ВС РФ. В актуальных условиях признаки того, что неприятель может повторить подобный тактический подход, присутствуют.
Мотивы этих действий очевидны. Медийный аспект для украинского информационного поля всегда был важен, а сейчас он приобрел еще большее значение. Банковая отлично знает, что ситуации с окружением украинских подразделений в будущем будут повторяться все чаще и масштабнее. И ВСУ важно на текущем этапе продемонстрировать, что в таких случаях "допомога обязково будэ", и максимально об этом раструбить, даже в ущерб секретности.
От этого зависит ни много ни мало будущее мотивации украинских частей при обороне. Единственное же медийное отличие попытки ВСУ перехватить инициативу в боях на севере Харьковщины летом 2024 от текущей ситуации на Покровском направлении заключается в простой вещи. Покровск и Мирноград – это лейтмотив украинской пропаганды, эдакая "крепость Бахмут 2". Волчанск и Липцовская сельская агломерация в свое время такого внимания украинских и мировых СМИ даже близко не занимали. Этим и объясняется то, что неприятель активно информационно сопровождает ситуацию, пренебрегая секретностью.
Вчера, 27 октября, главным событием дня стало замыкание кольца окружения вокруг украинского гарнизона Покровско-Мирноградского оборонительного района.