Русская армия вынудила части ВСУ в спешке отступать у Купянска – итоговая сводка Readovka за 28 октября

00:05 29.10.2025

ВСУ начали отступление с восточного берега Оскола у Купянска – итоговая сводка Readovka за 28 октября



Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 28 октября в разрезе СВО. Русская армия вынудила части ВСУ в спешке отступать с восточного берега Оскола у Купянска. Readovka рассмотрела очередной сигнал, предваряющий возможный контрудар украинских войск с целью деблокировать окруженцев в Покровске и Мирнограде.



