 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 29.10.2025
01:48  Африканские страсти вокруг природных ресурсов
00:05  Русская армия вынудила части ВСУ в спешке отступать у Купянска – итоговая сводка Readovka за 28 октября
Вторник, 28.10.2025
23:31  В Казахстане оценили потери от атаки украинских дронов на Оренбургский ГПЗ
21:29  СВР России сообщает: Макрон грезит военной интервенцией на Украину...
19:55  Politico: Венгрия намерена создать в ЕС антиукраинский блок
16:45  Афганистан будет строить ж/д "Хайратон – Спинбулдак" по стандарту "русская колея" (1520 мм)
15:56  США и Китай нашли общий язык на саммите АСЕАН. Что нужно знать
13:45  О мусульманском браке, - П.В.Густерин
11:07  Русские выдохлись, но Киев срочно запросил мира, - Кирилл Стрельников
04:03  Чернорусы обсуждают русский вопрос (видео)
01:48  Трамп пригласил глав ЦА 6 ноября в Вашингтон на саммит "Центральная Азия – США"
01:05  Президент Туркменистана принял участие в Туркмено-итальянском бизнес-форуме
00:38  Древнее динозавров: более сотни скелетов амфибий нашли ученые близ Алматы
00:05  ВС РФ полностью окружили Покровско-Мирноградский оборонительный район ВСУ – итоговая сводка Readovka за 27 октября
Понедельник, 27.10.2025
23:44  Истерика брошенной женщины. Европу нужно чем-нибудь занять…, - Андрей Школьников
22:33  Выступление Президента Казахстана на торжественном мероприятии по случаю Дня Республики
21:34  Евросоюз ударил по банкам Центральной Азии, - Виктория Панфилова
20:52  Что за яркий объект с зеленым свечением пролетел ночью над Москвой?
19:38  Запоздалое признание Грузии своей ответственности за войну 2008 года
17:58  Узбекистан подписал с Европейским Союзом историческое Соглашение (356 статей и 14 приложений)
15:01  Туризм убогого чухонца. Финский забор на границе с Россией стал достопримечательностью
13:56  Wildberries открыл в Таджикистане самый высокогорный пункт выдачи заказов
02:13  Из Алма-Аты в Москву вновь спустя 7 лет отправился пассажирский поезд с музыкой и баурсаками
01:49  ФСК: Россия в Центральной Азии: пути интеграции
00:42  В Таджикистане стартовала выставка-ярмарка "Российское образование - 2025"
00:05  ВС РФ ответили на санкции "котлами" для ВСУ – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 26.10.2025
23:29  В Русском доме в Астане открылся шахматный клуб Сергея Карякина
22:04  Проект генплана Бишкека до 2050 года вынесен на общественное обсуждение
21:55  На выставке Automechanika Tashkent 2025 показали первый узбекский электробус
20:19  Интервью Лаврова каналу "Ультраханг": США находятся под колоссальным давлением европейских ястребов
19:50  Китай отметил 80-ю годовщину освобождения Тайваня от японской оккупации
13:41  В России завершены испытания крылатой ракеты "Буревестник"
03:00  Из Пекина в Вашингтон на поезде. Проект Китайской инженерной академии - 2014 год
01:18  В Узбекистане начали продвигать культуру скромности для свадеб и семейных мероприятий
00:05  Спецпредставитель президента РФ Дмитриев привез в США шоколадные конфеты с цитатами Путина
Суббота, 25.10.2025
23:40  Новая концепция: миграционная политика в России станет жестче, - Александр Шустов
19:04  ЗАРУБИН: Что значат слова Путина про "ошеломляющий ответ"?
18:04  Президентом Ирландии стала Кэтрин Коннолли, обвинявшая НАТО в разжигании войны
16:04  НГ: В Китае отмечают возвращение своих мозгов из США
15:29  В Казахстане работники системы соцзащиты в профессиональный праздник получили госнаграды
13:44  Цветная революция в США. Как извращенцы раскалывают Америку, - Олег Сергеев
06:35  В Китае учрежден День памяти освобождения Тайваня - 25 октября
03:38  Кыргызстан - лидер ЦА по использованию криптовалют
01:12  Asia Times: Трамп и Путин - Сравнение национальных стратегий и вызовов
00:05  ВС РФ стремительно приближаются к Красному Лиману – итоговая сводка Readovka за 24 октября
Пятница, 24.10.2025
21:17  ProFinance: Почему Китай выигрывает торговую войну
16:28  Взгляд: "Своя игра" Орбана с Путиным и Трампом
15:46  НАТО путается в показаниях и проигрывает России в арифметике, - Валентин Катасонов
06:47  Военная разведка России открыла канал для связи с единомышленниками за рубежом
05:15  Минпром Таджикистана станет первым госведомством в мире, внедряющим Comet-браузер. Комментарий браузера Google Chrome
04:38  В Стамбуле начали курсировать автобусы Sputnik
03:02  Садыр Жапаров: Снежный барс - это душа наших заснеженных гор...
01:52  Turkmen Serdar: Британский бизнес убивает Каспий
01:10  Минобороны РК на мове "ведет консультации с иностранными партнерами", приславшими дрон с взрывчаткой
00:05  Русская армия готовит окружение Мирнограда - итоговая сводка Readovka к исходу 23 октября
Четверг, 23.10.2025
21:44  Туркмения вытесняет Узбекистан на рынке помидоров
19:26  Гендиректором Национальной телерадиокорпорации Киргизии назначен Уланбек Сатиев
17:39  Junge Welt: ЕС делает ставку на постоянный конфликт с Россией
16:14  ProFinance: Краткий обзор санкций НАТО против России
15:48  Между Москвой и Алма-Атой возобновят прямое ж/д сообщение в октябре
15:20  Что, где, когда? Министерство инвестиций Узбекистана играет в "Заковат"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Русская армия вынудила части ВСУ в спешке отступать у Купянска – итоговая сводка Readovka за 28 октября
00:05 29.10.2025

ВСУ начали отступление с восточного берега Оскола у Купянска – итоговая сводка Readovka за 28 октября

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 28 октября в разрезе СВО. Русская армия вынудила части ВСУ в спешке отступать с восточного берега Оскола у Купянска. Readovka рассмотрела очередной сигнал, предваряющий возможный контрудар украинских войск с целью деблокировать окруженцев в Покровске и Мирнограде.



Успеть на переправу

1-я гвардейская танковая армия ВС РФ поставила шах группировке ВСУ, развернутой на восточном берегу Оскола у Купянска. Внезапный для неприятеля прорыв русских штурмовых подразделений из состава частей 1-й ГвТА в Куриловку поставил вопрос эвакуации украинских сил к востоку от Купянской агломерации ребром. Когда ВСУ утратили контроль над правобережной частью Купянска, в их распоряжении осталась только одна переправа через Оскол. Она находится поблизости от разрушенных автомобильного и железнодорожного мостов в Купянске-Узловом. Противник вынужден ускорить темп эвакуации войск с восточного берега, опасаясь продвижения ВС РФ. Подобный сценарий имел место в соседней Куриловке, куда резко вошла русская армия.

Силы неприятеля на восточном берегу многочисленны, и ему придется выводить подразделения из 1-й ОБр НГУ, 116-й ОМБр, 43-й ОМБр и 14-й ОМБр. Постепенный отвод сил ВСУ начался относительно давно, когда еще только обозначался оперативный кризис ВСУ к северу и северо-западу от Купянска. Однако сейчас, при непосредственной угрозе штурма Купянска-Узлового, вышеупомянутым частям неприятеля необходимо спешить, пока сохраняется возможность отходить к переправе с вооружением и техникой по сельским дорогам через село Подолы, западную часть Куриловки и прилегающий лесной массив. Однако близость фронта и фактическая возможность ВС РФ держать маршрут отхода под огневым контролем не дадут противнику безопасно отступать.

ВСУ могут повысить шансы спасти подразделения, сохранив их боеспособность, только если используют более сложные маршруты по железнодорожному полотну и частному сектору, минуя ж/д станции Оливино и Купянск-Сортировочный. Степень концентрации украинских войск на путях отхода за Оскол превращает территорию в очень щедрые охотничьи угодья для наших дронщиков.

Вышеописанное касается только тех сил противника, которым надо бежать из промзоны Купянска, Петропавловки, Кучеровки и прилегающих к ним площадей. Из района Ковшаровки неприятелю также надо быстро сворачиваться, так как переправа у Купянска-Узлового для ВСУ является единственным выходом. К востоку от Ковшаровки силы противника представлены подразделениями 92-й ОШБр и другими частями. Им так или иначе придется переходить Оскол, как и всем остальным в районе Купянска-Узлового, из-за давления русской армии. Концентрация войск противника при переправе тоже радует наших артиллеристов. Более удачную ситуацию для ВС РФ и более плачевную для ВСУ даже придумать сложно.

Командование ВСУ чисто физически не сможет на 100% эвакуировать весь массив личного состава, вооружения и техники. И дело даже не в том, что весомая часть будет разбита нашими средствами поражения на марше. Неприятель будет вынужден оставлять арьергард для прикрытия отступающих. А естественный хаос при столь срочной и масштабной операции в тяжелейших оперативных условиях гарантирует, что кто-то отстанет, кто-то "потеряется" и т.д. Таким образом, группировка ВСУ, если ей повезет дожить до завершения эвакуации, будет очень серьезно избита.

Подготовка к операции по деблокаде

Зеленский проговорился, как украинский журналист Цаплиенко, и подтвердил, что ВСУ активно готовят операцию по деблокаде Покровска и Мирнограда.

"Возле Покровска наращиваем группировку. Город – главная цель РФ на сегодня", – заявил Зеленский.

Совокупность признаков действительно может указывать на то, что ВСУ готовятся к деблокаде.

Во-первых, самые боеспособные силы противника были заблаговременно частично выведены из Покровска и Мирнограда до замыкания кольца окружения частями ВС РФ к югу от города Родинское. Во-вторых, недавнее сообщение Цаплиенко о переброске спецназа ГУР говорит о том, что неприятель планирует повторить тактику действий, которую применял на севере Харьковской области в начале лета 2024 года. На Липцовском и Волчанском участках Харьковского направления украинское командование использовало спецподразделения ГУР как ударный таран, а общевойсковые соединения ВСУ выступали в роли сил развития успеха в попытке прорвать фронт ГрВ "Север" ВС РФ. В актуальных условиях признаки того, что неприятель может повторить подобный тактический подход, присутствуют.

Мотивы этих действий очевидны. Медийный аспект для украинского информационного поля всегда был важен, а сейчас он приобрел еще большее значение. Банковая отлично знает, что ситуации с окружением украинских подразделений в будущем будут повторяться все чаще и масштабнее. И ВСУ важно на текущем этапе продемонстрировать, что в таких случаях "допомога обязково будэ", и максимально об этом раструбить, даже в ущерб секретности.

От этого зависит ни много ни мало будущее мотивации украинских частей при обороне. Единственное же медийное отличие попытки ВСУ перехватить инициативу в боях на севере Харьковщины летом 2024 от текущей ситуации на Покровском направлении заключается в простой вещи. Покровск и Мирноград – это лейтмотив украинской пропаганды, эдакая "крепость Бахмут 2". Волчанск и Липцовская сельская агломерация в свое время такого внимания украинских и мировых СМИ даже близко не занимали. Этим и объясняется то, что неприятель активно информационно сопровождает ситуацию, пренебрегая секретностью.

Вчера, 27 октября, главным событием дня стало замыкание кольца окружения вокруг украинского гарнизона Покровско-Мирноградского оборонительного района.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1761685500


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Накануне Дня Республики Президент подписал Указ о присуждении ряду граждан государственных наград
- Указ Президента Республики Казахстан от 21 октября 2025 года №1055
- Кадровые перестановки
- Премьер-министр Олжас Бектенов открыл международный турнир на Кубок Президента РК по настольному теннису
- Законность и ИИ-зация идут порознь
- Холдинг "Байтерек" трансформируется в инвестиционный для реализации проактивной политики экономического роста Казахстана
- В Казахстане завершается сбор урожая
- Кто у нас отвечает за инвестиции?
- Ерсайын Нагаспаев и Антон Алиханов обсудили развитие промышленной кооперации между Казахстаном и Россией
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  