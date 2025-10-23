|Президент Киргизии открыл в Бишкеке новое здание Нацбанка с хранилищем на 1000 тонн золота
02:22 29.10.2025
Президент Садыр Жапаров открыл новое здание Национального банка в Бишкеке
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров 28 октября принял участие в церемонии открытия нового здания Национального банка Кыргызской Республики в г. Бишкек.
Глава государства символически разрезал ленту, после чего ознакомился с инфраструктурой нового административного здания. Он осмотрел рабочие кабинеты сотрудников, актовый зал, музей и другие служебные помещения.
Незавершенный строительный объект простаивал около 30 лет. Работы по возведению нового здания Национального банка были возобновлены после посещения данного объекта Садыром Жапаровым в 2023 году.
В своем выступлении Президент, обращаясь к ветеранам и гостям мероприятия, подчеркнул, что сегодня открывается новая страница в финансовой истории страны.
Он добавил, что Национальный банк является неотъемлемым символом нашей государственности. После провозглашения суверенитета в 1991 году одной из первых и важнейших задач стало формирование собственной денежно-кредитной системы.
Садыр Жапаров отметил, что в тот ответственный период Национальный банк сумел заложить прочный экономический фундамент государства.
Он обозначил, что 10 мая 1993 года стал особенной датой в истории: в этот день в обращение была введена наша национальная валюта - сом. Это событие стало началом экономического суверенитета страны. С тех пор сом остается символом гордости кыргызского государства.
"Обеспечение стабильности сома - главная задача Национального банка. Это ответственная миссия, напрямую влияющая на жизнь каждого гражданина, на благополучие каждой семьи. Поэтому доверие народа к сому - это показатель прочности государства", - сказал Глава государства.
Президент отметил, что за годы своей истории Национальный банк прошел через множество испытаний - инфляцию, финансовые кризисы, пандемию, глобальные потрясения. Однако в каждом из этих вызовов учреждение доказало свою устойчивость.
"Сегодня сом признан одной из самых стабильных валют в Центральной Азии", - подчеркнул он.
В этой связи он акцентировал, что это достижение - результат самоотверженного труда профессионалов, преданных своему делу, и ветеранов, посвятивших жизнь развитию финансовой системы страны.
Садыр Жапаров обозначил, что в стремительно меняющемся мире технологий банковская сфера переживает глубокие преобразования. Финансовые технологии, онлайн-платежи, цифровые банковские сервисы, криптовалюты - стали неотъемлемой частью современной жизни.
"Мы должны не отставать от этих процессов, а использовать новые возможности для развития экономики в соответствии с требованиями времени", - сказал Глава государства.
В связи с этим он поручил Национальному банку усилить работу в направлении инноваций и цифровизации.
В данном направлении одним из ключевых шагов является реализация проекта "Цифровой сом".
Президент также поделился еще одной важной новостью. Ранее у государства были трудности с хранением золота - не хватало соответствующих условий. Государству приходилось хранить свои запасы зарубежом. Теперь Национальный банк получает крупнейшее хранилище, отвечающее международным стандартам, способное вместить до тысячи тонн золота. В этой связи он подчеркнул, что отныне мы сможем не только надежно хранить собственные запасы, но и предоставлять такие услуги иностранным партнерам.
Глава государства акцентировал, что сохранение баланса между международными стандартами и национальными интересами - приоритетная задача государства.
"Сила государства измеряется не только золотыми резервами и природными богатствами, но прежде всего - доверием народа, верховенством закона и способностью обеспечивать достойную жизнь людям. Национальный банк должен оставаться хранителем этих ценностей", - подчеркнул Президент.
Садыр Жапаров выразил глубокую благодарность за многолетний труд сотрудникам банка, за ответственность перед Родиной, за значительный вклад в развитие государства.
"Пусть это новое здание станет прочным фундаментом для будущего нашей экономики и символом устойчивости нашей национальной валюты!
Пусть экономика нашей страны будет крепкой, а сом - ценным и уважаемым!", - заключил Президент Садыр Жапаров.
***
Бишкек, 28.10.25 /Кабар/. В хранилище Национального банка Кыргызской Республики в настоящее время находится около 55 тонн золота. Об этом сообщил заместитель председателя НБКР Мелс Аттокуров на церемонии открытия нового здания банка.
Президент Садыр Жапаров, выступая на мероприятии, подчеркнул, что с вводом в эксплуатацию нового здания Национальный банк получил крупнейшее в стране хранилище, соответствующее международным стандартам.
"Условия были слабыми, и нередко нам приходилось хранить запасы золота в иностранных банках. Теперь же Национальный банк располагает крупнейшим в стране хранилищем, отвечающим международным стандартам, способным обеспечивать хранение до 1000 тонн золота. Отныне мы можем не только надежно хранить собственные запасы, но и предоставлять услуги по хранению драгоценных металлов клиентам", - заявил президент.