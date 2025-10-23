 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 29.10.2025
05:11  Глава ГКНБ показал Садыру Жапарову боевые дроны (видео)
04:35  В Таджикистане будут ежегодно проводить конкурс и вручать премии лучшим операторам связи и интернет-провайдерам
02:22  Президент Киргизии открыл в Бишкеке новое здание Нацбанка с хранилищем на 1000 тонн золота
01:48  Африканские страсти вокруг природных ресурсов
00:05  Русская армия вынудила части ВСУ в спешке отступать у Купянска – итоговая сводка Readovka за 28 октября
Вторник, 28.10.2025
23:31  В Казахстане оценили потери от атаки украинских дронов на Оренбургский ГПЗ
21:29  СВР России сообщает: Макрон грезит военной интервенцией на Украину...
19:55  Politico: Венгрия намерена создать в ЕС антиукраинский блок
16:45  Афганистан будет строить ж/д "Хайратон – Спинбулдак" по стандарту "русская колея" (1520 мм)
15:56  США и Китай нашли общий язык на саммите АСЕАН. Что нужно знать
13:45  О мусульманском браке, - П.В.Густерин
11:07  Русские выдохлись, но Киев срочно запросил мира, - Кирилл Стрельников
04:03  Чернорусы обсуждают русский вопрос (видео)
01:48  Трамп пригласил глав ЦА 6 ноября в Вашингтон на саммит "Центральная Азия – США"
01:05  Президент Туркменистана принял участие в Туркмено-итальянском бизнес-форуме
00:38  Древнее динозавров: более сотни скелетов амфибий нашли ученые близ Алматы
00:05  ВС РФ полностью окружили Покровско-Мирноградский оборонительный район ВСУ – итоговая сводка Readovka за 27 октября
Понедельник, 27.10.2025
23:44  Истерика брошенной женщины. Европу нужно чем-нибудь занять…, - Андрей Школьников
22:33  Выступление Президента Казахстана на торжественном мероприятии по случаю Дня Республики
21:34  Евросоюз ударил по банкам Центральной Азии, - Виктория Панфилова
20:52  Что за яркий объект с зеленым свечением пролетел ночью над Москвой?
19:38  Запоздалое признание Грузии своей ответственности за войну 2008 года
17:58  Узбекистан подписал с Европейским Союзом историческое Соглашение (356 статей и 14 приложений)
15:01  Туризм убогого чухонца. Финский забор на границе с Россией стал достопримечательностью
13:56  Wildberries открыл в Таджикистане самый высокогорный пункт выдачи заказов
02:13  Из Алма-Аты в Москву вновь спустя 7 лет отправился пассажирский поезд с музыкой и баурсаками
01:49  ФСК: Россия в Центральной Азии: пути интеграции
00:42  В Таджикистане стартовала выставка-ярмарка "Российское образование - 2025"
00:05  ВС РФ ответили на санкции "котлами" для ВСУ – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 26.10.2025
23:29  В Русском доме в Астане открылся шахматный клуб Сергея Карякина
22:04  Проект генплана Бишкека до 2050 года вынесен на общественное обсуждение
21:55  На выставке Automechanika Tashkent 2025 показали первый узбекский электробус
20:19  Интервью Лаврова каналу "Ультраханг": США находятся под колоссальным давлением европейских ястребов
19:50  Китай отметил 80-ю годовщину освобождения Тайваня от японской оккупации
13:41  В России завершены испытания крылатой ракеты "Буревестник"
03:00  Из Пекина в Вашингтон на поезде. Проект Китайской инженерной академии - 2014 год
01:18  В Узбекистане начали продвигать культуру скромности для свадеб и семейных мероприятий
00:05  Спецпредставитель президента РФ Дмитриев привез в США шоколадные конфеты с цитатами Путина
Суббота, 25.10.2025
23:40  Новая концепция: миграционная политика в России станет жестче, - Александр Шустов
19:04  ЗАРУБИН: Что значат слова Путина про "ошеломляющий ответ"?
18:04  Президентом Ирландии стала Кэтрин Коннолли, обвинявшая НАТО в разжигании войны
16:04  НГ: В Китае отмечают возвращение своих мозгов из США
15:29  В Казахстане работники системы соцзащиты в профессиональный праздник получили госнаграды
13:44  Цветная революция в США. Как извращенцы раскалывают Америку, - Олег Сергеев
06:35  В Китае учрежден День памяти освобождения Тайваня - 25 октября
03:38  Кыргызстан - лидер ЦА по использованию криптовалют
01:12  Asia Times: Трамп и Путин - Сравнение национальных стратегий и вызовов
00:05  ВС РФ стремительно приближаются к Красному Лиману – итоговая сводка Readovka за 24 октября
Пятница, 24.10.2025
21:17  ProFinance: Почему Китай выигрывает торговую войну
16:28  Взгляд: "Своя игра" Орбана с Путиным и Трампом
15:46  НАТО путается в показаниях и проигрывает России в арифметике, - Валентин Катасонов
06:47  Военная разведка России открыла канал для связи с единомышленниками за рубежом
05:15  Минпром Таджикистана станет первым госведомством в мире, внедряющим Comet-браузер. Комментарий браузера Google Chrome
04:38  В Стамбуле начали курсировать автобусы Sputnik
03:02  Садыр Жапаров: Снежный барс - это душа наших заснеженных гор...
01:52  Turkmen Serdar: Британский бизнес убивает Каспий
01:10  Минобороны РК на мове "ведет консультации с иностранными партнерами", приславшими дрон с взрывчаткой
00:05  Русская армия готовит окружение Мирнограда - итоговая сводка Readovka к исходу 23 октября
Четверг, 23.10.2025
21:44  Туркмения вытесняет Узбекистан на рынке помидоров
19:26  Гендиректором Национальной телерадиокорпорации Киргизии назначен Уланбек Сатиев
17:39  Junge Welt: ЕС делает ставку на постоянный конфликт с Россией
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
Президент Киргизии открыл в Бишкеке новое здание Нацбанка с хранилищем на 1000 тонн золота
02:22 29.10.2025

Президент Садыр Жапаров открыл новое здание Национального банка в Бишкеке

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров 28 октября принял участие в церемонии открытия нового здания Национального банка Кыргызской Республики в г. Бишкек.

Глава государства символически разрезал ленту, после чего ознакомился с инфраструктурой нового административного здания. Он осмотрел рабочие кабинеты сотрудников, актовый зал, музей и другие служебные помещения.



Незавершенный строительный объект простаивал около 30 лет. Работы по возведению нового здания Национального банка были возобновлены после посещения данного объекта Садыром Жапаровым в 2023 году.

В своем выступлении Президент, обращаясь к ветеранам и гостям мероприятия, подчеркнул, что сегодня открывается новая страница в финансовой истории страны.

Он добавил, что Национальный банк является неотъемлемым символом нашей государственности. После провозглашения суверенитета в 1991 году одной из первых и важнейших задач стало формирование собственной денежно-кредитной системы.

Садыр Жапаров отметил, что в тот ответственный период Национальный банк сумел заложить прочный экономический фундамент государства.

Он обозначил, что 10 мая 1993 года стал особенной датой в истории: в этот день в обращение была введена наша национальная валюта - сом. Это событие стало началом экономического суверенитета страны. С тех пор сом остается символом гордости кыргызского государства.

"Обеспечение стабильности сома - главная задача Национального банка. Это ответственная миссия, напрямую влияющая на жизнь каждого гражданина, на благополучие каждой семьи. Поэтому доверие народа к сому - это показатель прочности государства", - сказал Глава государства.

Президент отметил, что за годы своей истории Национальный банк прошел через множество испытаний - инфляцию, финансовые кризисы, пандемию, глобальные потрясения. Однако в каждом из этих вызовов учреждение доказало свою устойчивость.

"Сегодня сом признан одной из самых стабильных валют в Центральной Азии", - подчеркнул он.

В этой связи он акцентировал, что это достижение - результат самоотверженного труда профессионалов, преданных своему делу, и ветеранов, посвятивших жизнь развитию финансовой системы страны.

Садыр Жапаров обозначил, что в стремительно меняющемся мире технологий банковская сфера переживает глубокие преобразования. Финансовые технологии, онлайн-платежи, цифровые банковские сервисы, криптовалюты - стали неотъемлемой частью современной жизни.

"Мы должны не отставать от этих процессов, а использовать новые возможности для развития экономики в соответствии с требованиями времени", - сказал Глава государства.

В связи с этим он поручил Национальному банку усилить работу в направлении инноваций и цифровизации.

В данном направлении одним из ключевых шагов является реализация проекта "Цифровой сом".

Президент также поделился еще одной важной новостью. Ранее у государства были трудности с хранением золота - не хватало соответствующих условий. Государству приходилось хранить свои запасы зарубежом. Теперь Национальный банк получает крупнейшее хранилище, отвечающее международным стандартам, способное вместить до тысячи тонн золота. В этой связи он подчеркнул, что отныне мы сможем не только надежно хранить собственные запасы, но и предоставлять такие услуги иностранным партнерам.

Глава государства акцентировал, что сохранение баланса между международными стандартами и национальными интересами - приоритетная задача государства.

"Сила государства измеряется не только золотыми резервами и природными богатствами, но прежде всего - доверием народа, верховенством закона и способностью обеспечивать достойную жизнь людям. Национальный банк должен оставаться хранителем этих ценностей", - подчеркнул Президент.

Садыр Жапаров выразил глубокую благодарность за многолетний труд сотрудникам банка, за ответственность перед Родиной, за значительный вклад в развитие государства.

"Пусть это новое здание станет прочным фундаментом для будущего нашей экономики и символом устойчивости нашей национальной валюты!

Пусть экономика нашей страны будет крепкой, а сом - ценным и уважаемым!", - заключил Президент Садыр Жапаров.

***

Бишкек, 28.10.25 /Кабар/. В хранилище Национального банка Кыргызской Республики в настоящее время находится около 55 тонн золота. Об этом сообщил заместитель председателя НБКР Мелс Аттокуров на церемонии открытия нового здания банка.

Президент Садыр Жапаров, выступая на мероприятии, подчеркнул, что с вводом в эксплуатацию нового здания Национальный банк получил крупнейшее в стране хранилище, соответствующее международным стандартам.

"Условия были слабыми, и нередко нам приходилось хранить запасы золота в иностранных банках. Теперь же Национальный банк располагает крупнейшим в стране хранилищем, отвечающим международным стандартам, способным обеспечивать хранение до 1000 тонн золота. Отныне мы можем не только надежно хранить собственные запасы, но и предоставлять услуги по хранению драгоценных металлов клиентам", - заявил президент.

Источник - President.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1761693720


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Исполнение поручений Президента: Олжас Бектенов провел заседание Правительства по развитию и цифровизации электроэнергетики
- Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов обсудил с Президентом Финляндии Александром Стуббом вопросы развития торгово-экономического сотрудничества
- Начался визит в Казахстан спецпредставителя Президента США и заместителя госсекретаря США
- CASA, ГМК, пшеница и медицинская миссия: в Шымкенте стартовали казахстанско-афганский бизнес-форум и выставка афганских товаров
- Министры иностранных дел Казахстана и Китая наметили перспективы укрепления вечного всестороннего стратегического партнерства
- Тяжелая доля "Казахстанского сплава". Часть первая
- Кадровые перестановки
- О предотвращении террористического акта
- В Актобе вынесен приговор по делу о незаконном онлайн-казино и отмывании преступных доходов
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  