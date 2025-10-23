Президент Киргизии открыл в Бишкеке новое здание Нацбанка с хранилищем на 1000 тонн золота

02:22 29.10.2025

Президент Садыр Жапаров открыл новое здание Национального банка в Бишкеке



Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров 28 октября принял участие в церемонии открытия нового здания Национального банка Кыргызской Республики в г. Бишкек.



Глава государства символически разрезал ленту, после чего ознакомился с инфраструктурой нового административного здания. Он осмотрел рабочие кабинеты сотрудников, актовый зал, музей и другие служебные помещения.



