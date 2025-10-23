В Таджикистане будут ежегодно проводить конкурс и вручать премии лучшим операторам связи и интернет-провайдерам

04:35 29.10.2025

В Таджикистане оценят деятельность операторов связи



ДУШАНБЕ, 28.10.2025 /НИАТ "Ховар"/. Национальная премия "Telecom Awards Таджикистан 2025" пройдет в декабре в Душанбе, сообщили НИАТ "Ховар" в Службе связи Таджикистана.



В целях проведения конкурса на высоком уровне состоялось заседание Оргкомитета с участием руководителя Службы связи Исфандиера Садулло.



