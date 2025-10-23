|В Таджикистане будут ежегодно проводить конкурс и вручать премии лучшим операторам связи и интернет-провайдерам
04:35 29.10.2025
В Таджикистане оценят деятельность операторов связи
ДУШАНБЕ, 28.10.2025 /НИАТ "Ховар"/. Национальная премия "Telecom Awards Таджикистан 2025" пройдет в декабре в Душанбе, сообщили НИАТ "Ховар" в Службе связи Таджикистана.
В целях проведения конкурса на высоком уровне состоялось заседание Оргкомитета с участием руководителя Службы связи Исфандиера Садулло.
Отмечено, что в дальнейшем эта отраслевая премия будет проводиться ежегодно среди операторов мобильной связи и интернет-провайдеров. Ее цель - развитие скорости и качества услуг связи в Таджикистане.
Организационный комитет будет сформирован из представителей Службы связи, Ассоциации операторов мобильной связи, Ассоциации интернет-провайдеров, операторских компаний и независимых экспертов. В состав жюри войдут представители нейтральных структур и независимые эксперты. Премия будет вручаться в 15 категориях и номинациях.
Критерии оценки включают качество обслуживания и поддержки клиентов, соотношение цены и качества, технические и инфраструктурные инновации, инновации и социальную значимость, экономическую и социальную ответственность, а также признание экспертов и клиентов.
Оценка будет проводиться с использованием методов CATI (телефонный опрос): оценка уровня удовлетворенности и лояльности клиентов, Mystery Shopping (тайный покупатель): оценка уровня обслуживания в точках продаж, OOKLA SpeedtestIntelligence: анализ скорости, покрытия и качества Интернета, DMTEL: технический анализ мобильных сетей и соответствие стандартам ETSI. После утверждения и анализа результатов жюри будут подведены итоги конкурса, состоится церемония награждения победителей.