Глава ГКНБ показал Садыру Жапарову боевые дроны (видео)

05:11 29.10.2025

Боевые дроны показал Садыру Жапарову глава ГКНБ - видео



БИШКЕК, 28 окт - Sputnik. Председатель Госкомитета национальной безопасности КР Камчыбек Ташиев продемонстрировал президенту Садыру Жапарову вооружение специального подразделения "Альфа".



Напомним, вчера глава государства принял участие в церемонии открытия учебно-тренировочного центра ГКНБ в Джалал-Абадской области.



Ташиев продемонстрировал Жапарову дроны, которые при наличии базуки способны поражать бронетехнику с расстояния 200–300 метров. Они могут использоваться как в качестве камикадзе, так и многократно.



Президенту также показали беспилотники, произведенные в Кыргызстане.



