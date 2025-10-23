|Глава ГКНБ показал Садыру Жапарову боевые дроны (видео)
05:11 29.10.2025
Боевые дроны показал Садыру Жапарову глава ГКНБ - видео
БИШКЕК, 28 окт - Sputnik. Председатель Госкомитета национальной безопасности КР Камчыбек Ташиев продемонстрировал президенту Садыру Жапарову вооружение специального подразделения "Альфа".
Напомним, вчера глава государства принял участие в церемонии открытия учебно-тренировочного центра ГКНБ в Джалал-Абадской области.
Ташиев продемонстрировал Жапарову дроны, которые при наличии базуки способны поражать бронетехнику с расстояния 200–300 метров. Они могут использоваться как в качестве камикадзе, так и многократно.
Президенту также показали беспилотники, произведенные в Кыргызстане.