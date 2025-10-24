|Трамп засобирался освоить Центральную Азию, - Юрий Баранчик
13:13 29.10.2025
Трамп засобирался освоить Центральную Азию. 6 ноября состоится встреча сразу с президентами Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана. Заместитель госсекретаря Кристофер Ландау после встреч с узбекскими официальными лицами заявил, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев встретится с Трампом в Вашингтоне на следующей неделе. Подготовить встречу и обсужить ее контуры.
Имеем первое за долгое время подтверждение высочайшего уровня, что Вашингтон снова рассматривает Центральную Азию как поле для активной геополитической конкуренции - прежде всего с Китаем и Россией.
Регион традиционно считался частью безопасного тыла Москвы, а в последние десять лет - еще и ареной китайской экспансии (инфраструктурные кредиты, логистика, энергетика). Цель номер один Трампа - вытеснение Китая и ослабление влияния Пекина и Москвы. Встреча с лидерами ЦА запланирована всего через несколько дней после обозначенных переговоров Трампа с Си Цзиньпином, что явная демонстрация для создания настроения: США показывают Китаю, что готовы "заходить" в его стратегический тыл.
Цель номер два - закрепиться в цепочках поставок критически важных ресурсов - урана, меди, редкоземельных металлов. Казахстан и Узбекистан здесь ключевые страны, которые будут пытаться привязать к США инфраструктурно. Пример - сделка Uzbekistan Airways с Boeing на $8 млрд, а также уже подписанная "тепловозная" сделка с Казахстаном.
Все это на фоне борьбы за транзитные коридоры. США хотят влезть в систему Транскаспийского маршрута (Middle Corridor), связывающего Китай и Европу в обход России. Для этого им нужны партнеры в Казахстане и Азербайджане.
Единственная хорошая в происходящем новость – для Китая это проблема даже больше, чем для нас. Если Boeing, Chevron и Microsoft начнут активнее работать в Узбекистане и Казахстане, это прямое проникновение в пояс "Нового Шелкового пути". Китай, скорее всего, ответит усилением кредитных линий и льготных соглашений - фактически ценовой конкуренцией за влияние. Чем ответим мы – пока совершенно непонятно.