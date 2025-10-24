Трамп засобирался освоить Центральную Азию, - Юрий Баранчик

13:13 29.10.2025

Трамп засобирался освоить Центральную Азию. 6 ноября состоится встреча сразу с президентами Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана. Заместитель госсекретаря Кристофер Ландау после встреч с узбекскими официальными лицами заявил, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев встретится с Трампом в Вашингтоне на следующей неделе. Подготовить встречу и обсужить ее контуры.



Имеем первое за долгое время подтверждение высочайшего уровня, что Вашингтон снова рассматривает Центральную Азию как поле для активной геополитической конкуренции - прежде всего с Китаем и Россией.



