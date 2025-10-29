Почему в Китае не захотели принимать канцлера Германии? - Алексей Белов

18:45 29.10.2025

Визит из "сумасшедшего дома". Почему в Китае не захотели принимать канцлера Германии?

Вес Европы в мировых делах стремительно снижается



29.10.2025 | Алексей БЕЛОВ



В минувшее воскресенье глава МИД Германии Йоханн Вадефуль должен был лететь в Пекин. "Должен был", потому что в последний момент поездку пришлось отменить. Поговаривают, в КНР просто не нашлось ни одного мало-мальски значимого (или просто не слишком занятого) чиновника, который был бы готов выслушать посланца Берлина.



"Запланированный на 26 октября визит министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля в Китай внезапно сорвался, поскольку в Пекине для него просто не нашлось собеседников. Как заявила представительница немецкого внешнеполитического ведомства, поездку решили "перенести на более поздний срок", поскольку китайская сторона не подтвердила ни одной встречи, кроме протокольных переговоров с министром иностранных дел Ван И", – сообщает немецкая газета BILD.



В Берлине не скрывают своего разочарования, продолжает издание, отмечая, что между Германией и Китаем накопилось множество тем для обсуждения – от ограничений на экспорт редкоземельных элементов и полупроводников, которые тревожат промышленность Германии, до политических разногласий по Тайваню.



"Именно в эти дни у нас было особенно много вопросов, которые мы хотели обсудить с китайской стороной", – отметила представительница МИД ФРГ.



В итоге максимум, чего смог добиться от китайцев Вадефуль, – телефонный разговор со своим китайским коллегой. Впрочем, такой же пустой и протокольный, какой стала бы ранее запланированная и после отмененная встреча. Ну зато немецкому министру хоть не пришлось ради этого лететь через полмира. После закрытия воздушного транзита через Россию дорога в Поднебесную стала для немцев значительно длиннее.



Тем не менее я вполне могу понять китайскую сторону. Им уже порядком надоела эта высокомерная манера европейцев, с одной стороны, приезжать в качестве просителя, мол, "дорогие китайские партнеры, отгрузите нам, пожалуйста, горсточку редкоземов, а то наш автопром без них вот-вот загнется".



А с другой – разговаривая через губу, поучать "неразумных китайских туземцев", как им строить свои отношения с мятежным островом.



Европа давно уже не в том положении, чтобы кого-то чему-то учить. А уж коли ты при этом еще и хочешь попросить об одолжении, то уж будь добр не оскорблять хозяина в его собственном доме.



Так что, как я уже сказал, меня совсем не удивляет отмена визита, особенно с учетом того, что из-за Тайваня отношения между Берлином и Пекином в последнее время ощутимо напряжены. В ответ на критику Китая со стороны ФРГ за якобы прозвучавшие из Пекина "угрозы в адрес Тайваня" МИД КНР в лице его представителя Го Цзякуна жестко заявил, что "требование Германии сохранить нынешний статус-кво равносильно поддержке сепаратистов".



Но вот что на самом деле удивительно, так это та демонстративность, с которой Китай дал немецкому министру от ворот поворот. Дело в том, что визит Вадефуля был запланировал не сам по себе, а должен был стать прологом к визиту канцлера ФРГ Фридриха Мерца, который вот уже полгода как возглавляет правительство Германии, но все еще так и не удостоился аудиенции у китайского лидера Си Цзиньпина.



"Мерц до сих пор не совершил визит в Китай после вступления в должность. В календаре ведомства канцлера на следующей неделе были зарезервированы дни для возможной поездки Мерца в Китай и Индию. Однако, по слухам, Си Цзиньпин в эти дни не нашел времени для того, чтобы принять Мерца. Отмена визитов Мерца и Вадефуля в Китай является внешнеполитической катастрофой для правительства канцлера", – считает политический обозреватель Александр Семченко.



И вот тут у меня возникло подозрение, что за китайским игнором немецких политиков стоит нечто большее, чем просто нежелание тратить время на спесивых европейцев.



Ведь предыдущего канцлера ФРГ Олафа Шольца, а равно и позор германского внешнеполитического ведомства Анналену Бербок, которые тоже не отличались особой тактичностью, в Пекине все же принимали. Так почему сейчас нет?



Есть ощущение, что китайцы считают Мерца, как бы это помягче сказать, не совсем адекватным. Что, в общем-то, немудрено, особенно если поглядеть на то, как глава правительства страны, экономика которой рушится прямо на глазах, занят исключительно тем, как бы найти побольше оружия для Украины. Той самой Украины, из-за которой немцы практически забыли, что такое достаток. Судите сами.



Как пишет все та же BILD, несмотря на небольшое снижение цен в 2025 году, граждане Германии продолжают платить значительно больше за газ и электричество, чем это было до начала СВО.



"По данным Федерального статистического ведомства, в первой половине года киловатт-час электричества стоил в среднем 39,92 цента (меньше на 3,1%), газа – 12,13 цента (меньше на 1,2%). Но экономия мизерная: в сравнении с 2021 годом рост цен остается колоссальным. Сервис Verivox подсчитал, что за почти четыре года войны семья из четырех человек переплатила за газ и свет около 6000 евро", – говорится в публикации.



Как отмечает эксперт Verivox Торстен Шторк, "конфликт на Украине привел к беспрецедентному росту цен на энергоносители".



Так, осенью 2022 года, уже после того, как Германия отказалась от поставок трубопроводного газа из России, для немецкого потребителя газ подорожал на 213%, а электричество – на 74%. Сейчас ставки снизились, но переплата по сравнению с докризисными тарифами все еще составляет 74% по газу и 14% по электричеству.



И что же в такой ситуации делает правительство Мерца? Правильно, повышает налоги: на газ – на 5,8%, на электричество – на 7,2%. Впрочем, время от времени звучат обещания смягчить удар снижением сетевых тарифов и частичным уменьшением налогов, но, как подсказывают эксперты, выгоду от таких мер почувствуют лишь крупные предприятия.



Казалось бы, простой и в чем-то даже незамысловатый пример. Но, как видим, адекватностью тут и не пахнет. Более того, складывается впечатление, что Мерц и присные вообще не способны на принятие адекватных решений, отвечающих уровню сложности ситуации.



Зато позорить Германию на весь мир и доводить ее до состояния третьеразрядной страны – это сколько угодно. Недаром лидер немецкой оппозиции Алиса Вайдель, чья политическая партия АдГ вот уже несколько месяцев прочно удерживает первенство в популярности среди прочих германских политических сил, комментируя присутствие канцлера Мерца в египетском Шарм-эль-Шейхе на церемонии подписания "вечного мира в Газе", отмечает, что глава федерального правительства Германии выглядел там "сторонним наблюдателем".



"Мы больше не играем никакой роли в мире при этом правительстве. Мы совершенно унижены, когда Фридрих Мерц стоит там один. Никто не хочет с ним разговаривать, а его сажают рядом с цветком в горшке в заднем ряду. Это во многом связано с тем, как упала наша международная репутация при правительстве Мерца".



Ну, и в чем она не права? Вот потому-то китайское нежелание встречаться с нынешним германским канцлером выглядит на этом фоне вполне объяснимым. В нынешнем мире и так предостаточно серьезных проблем, так зачем им еще и бессмысленные визиты из "сумасшедшего дома"?!