Бэби-бум: почти 90 животных появились на свет в Алматинском зоопарке с начала года

18:55 29.10.2025

Детеныши появились в том числе и у редких видов животных



АЛМАТЫ, 29 окт - Sputnik. Число животных в экспозиции Алматинского зоопарка растет ежегодно. С начала 2025 года у 31 вида животных, содержащихся здесь, на свет появились 87 малышей, в том числе два амурских тигренка, что стало результатом длительной работы специалистов.



Как рассказали в администрации Алматинского зоопарка, основной упор в работе специалисты делают именно на сохранение редких и исчезающих видов животных. А наиболее успешно здесь размножаются хищные птицы. Многие особи, вылупившиеся здесь, попадают в коллекции других зоопарков мира.



Не отстают алматинские зоологи и в других направлениях.



