|Бэби-бум: почти 90 животных появились на свет в Алматинском зоопарке с начала года
18:55 29.10.2025
Детеныши появились в том числе и у редких видов животных
АЛМАТЫ, 29 окт - Sputnik. Число животных в экспозиции Алматинского зоопарка растет ежегодно. С начала 2025 года у 31 вида животных, содержащихся здесь, на свет появились 87 малышей, в том числе два амурских тигренка, что стало результатом длительной работы специалистов.
Как рассказали в администрации Алматинского зоопарка, основной упор в работе специалисты делают именно на сохранение редких и исчезающих видов животных. А наиболее успешно здесь размножаются хищные птицы. Многие особи, вылупившиеся здесь, попадают в коллекции других зоопарков мира.
Не отстают алматинские зоологи и в других направлениях.
"В этом году мы получили приплод у тигров, у полярных волков. Сейчас у нас содержится две пары, и обе дали приплод. Мы планируем, что от них мы будем еще получать, потому что полярные волки тоже достаточно редкие, тем более для Казахстана. Кенгуру у нас отлично размножаются и разъезжается по другим зоопаркам СНГ. Мы получаем приплод у приматов - бурых капуцинов и лемуров", - рассказывает ветеринарный врач Алматинского зоопарка Юлия Дудкина.
Также, по ее словам, хороший приплод в этом году дали копытные - горные козлы, европейские лани, пятнистые олени, которые тоже считаются ценными видами внутри зоопарковского сообщества.
"Ну и пони тоже чудесно дают у нас приплод, но это больше, конечно, для радости наших посетителей. Декоративные козы - дети их просто обожают. И они также расходятся по другим зоопаркам, потому что у нас достаточно", - добавляет Дудкина.
По ее словам, уже к концу этого года, в рамках обмена с другими зоопарками, алматинскую экспозицию животных должны пополнить муравьеды – вид для Алматинского зоопарка совершенно новый.
"Tamandua tetradactyla, или четырехпалый муравьед - содержится не во всех зоопарках. Это сложный капризный вид, но было принято решение, что мы к этому готовы. Наши киперы подготовились, ветеринарные врачи. И, наверное, до конца 2025 года мы получим их", - говорит Юлия Дудкина.
Другой интересный вид, прибытия которого с нетерпением ждут в Алматинском зоопарке – поясной броненосец. Их должны привезти целых шесть особей.
Как сообщили в администрации Алматинского зоопарка, это далеко не все новые виды животных, которые скоро могут появиться в экспозиции, однако о других пока предпочли не распространяться. По ним еще идут переговоры, а это довольно сложный и длительный процесс.