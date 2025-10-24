|Россия провела испытания ядерного подводного аппарата "Посейдон"
20:05 29.10.2025
"Такого в мире нет". Россия провела испытания ядерного подводного аппарата "Посейдон" – мощность превышает силу межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат, заявил Путин.
"России впервые удалось запустить атомную энергоустановку – это огромный успех", – заявил президент РФ.
Сейчас не существует способов его перехватить – скорость и глубина "Посейдона" превышает возможности любых других аппаратов.
Что такое "Посейдон"? Это беспилотный подводный аппарат торпедного типа с ядерным зарядом. Каждая такая торпеда имеет мощь в 100 мегатонн, а ядерный реактор на жидком металле многократно увеличивает дальность поражения.
Торпеды могут двигаться на глубине около 1 км со скоростью более 130 км/ч – это быстрее, чем любой другой известный боеприпас такого типа.
Это значит, что ни одна существующая система вооружения не сможет перехватить "Посейдон".
Если торпеда сработает у намеченной цели, то это приведет к большим последствиям, чем от цунами. Но разрушений будет меньше, чем от ядерного оружия.