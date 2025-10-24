Россия провела испытания ядерного подводного аппарата "Посейдон"

20:05 29.10.2025

"Такого в мире нет". Россия провела испытания ядерного подводного аппарата "Посейдон" – мощность превышает силу межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат, заявил Путин.



"России впервые удалось запустить атомную энергоустановку – это огромный успех", – заявил президент РФ.



Сейчас не существует способов его перехватить – скорость и глубина "Посейдона" превышает возможности любых других аппаратов.



Что такое "Посейдон"? Это беспилотный подводный аппарат торпедного типа с ядерным зарядом. Каждая такая торпеда имеет мощь в 100 мегатонн, а ядерный реактор на жидком металле многократно увеличивает дальность поражения.



