В Алматы ликвидирован канал контрабанды наркотиков из США

22:01 29.10.2025

В Алматы ликвидирован канал контрабанды наркотиков из США



28 октября 2025



Специальными прокурорами города Алматы завершено досудебное расследование по факту контрабанды наркотических средств в особо крупном размере.



Следствием установлено, что отбывающий наказание в пенитенциарном учреждении осужденный организовал канал поставки из Соединенных Штатов Америки в Алматы посылок с наркотическим средством - марихуаной и экстрактом каннабиса.



В преступную деятельность вовлечены организатор, кураторы, покровители, дропперы, закладчики и расфасовщики.



В результате оперативных мероприятий на таможенном посту "Жетісу" изъяты 25 посылок с марихуаной и экстрактом каннабиса, вес изъятого составил 43 кг. Они признаны вещественными доказательствами по делу.



Комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий, а также результаты судебных экспертиз подтвердили противоправную деятельность фигурантов.



Задержано 20 подозреваемых, в том числе 2 сотрудника органов национальной безопасности и 3 сотрудника КУИС МВД РК, которые оказывали покровительство деятельности преступной группы.



Фигурантам дела предъявлены обвинения по статьям, предусматривающим ответственность за контрабанду и сбыт наркотических средств, а также за должностные преступления.



Полученный от незаконной деятельности доход подозреваемые легализовали путем приобретения недвижимости, земельных участков и автотранспортных средств. С санкции суда наложен арест на 5 квартир, 3 строения, 10 земельных участков и 44 автотранспортных средства.



30.09.2025г. уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Специализированный межрайонный суд по уголовным делам.



Прокуратура города Алматы предупреждает: незаконный оборот наркотических средств является тяжким преступлением и влечет строгую уголовную ответственность. Напоминаем о необходимости проявления осторожности при передаче своих личных данных третьим лицам.