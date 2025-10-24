ВС РФ ворвались в Константиновку – итоговая сводка Readovka за 29 октября

00:05 30.10.2025

ВС РФ ворвались в Константиновку – итоговая сводка Readovka за 29 октября



Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 29 октября в разрезе СВО. Русские войска зашли в Константиновку, идут бои в микрорайоне Сантуриновка. Боец ВС РФ сообщил о случаях уничтожения тел украинских военных собственными же побратимами, чтобы срывать перспективные обмены погибшими, которые выдают катастрофические потери ВСУ.



