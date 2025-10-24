 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Четверг, 30.10.2025
00:05  ВС РФ ворвались в Константиновку – итоговая сводка Readovka за 29 октября
Среда, 29.10.2025
20:05  Россия провела испытания ядерного подводного аппарата "Посейдон"
18:55  Бэби-бум: почти 90 животных появились на свет в Алматинском зоопарке с начала года
18:45  Почему в Китае не захотели принимать канцлера Германии? - Алексей Белов
13:13  Трамп засобирался освоить Центральную Азию, - Юрий Баранчик
05:11  Глава ГКНБ показал Садыру Жапарову боевые дроны (видео)
04:35  В Таджикистане будут ежегодно проводить конкурс и вручать премии лучшим операторам связи и интернет-провайдерам
02:22  Президент Киргизии открыл в Бишкеке новое здание Нацбанка с хранилищем на 1000 тонн золота
01:48  Африканские страсти вокруг природных ресурсов
00:05  Русская армия вынудила части ВСУ в спешке отступать у Купянска – итоговая сводка Readovka за 28 октября
Вторник, 28.10.2025
23:31  В Казахстане оценили потери от атаки украинских дронов на Оренбургский ГПЗ
21:29  СВР России сообщает: Макрон грезит военной интервенцией на Украину...
19:55  Politico: Венгрия намерена создать в ЕС антиукраинский блок
16:45  Афганистан будет строить ж/д "Хайратон – Спинбулдак" по стандарту "русская колея" (1520 мм)
15:56  США и Китай нашли общий язык на саммите АСЕАН. Что нужно знать
13:45  О мусульманском браке, - П.В.Густерин
11:07  Русские выдохлись, но Киев срочно запросил мира, - Кирилл Стрельников
04:03  Чернорусы обсуждают русский вопрос (видео)
01:48  Трамп пригласил глав ЦА 6 ноября в Вашингтон на саммит "Центральная Азия – США"
01:05  Президент Туркменистана принял участие в Туркмено-итальянском бизнес-форуме
00:38  Древнее динозавров: более сотни скелетов амфибий нашли ученые близ Алматы
00:05  ВС РФ полностью окружили Покровско-Мирноградский оборонительный район ВСУ – итоговая сводка Readovka за 27 октября
Понедельник, 27.10.2025
23:44  Истерика брошенной женщины. Европу нужно чем-нибудь занять…, - Андрей Школьников
22:33  Выступление Президента Казахстана на торжественном мероприятии по случаю Дня Республики
21:34  Евросоюз ударил по банкам Центральной Азии, - Виктория Панфилова
20:52  Что за яркий объект с зеленым свечением пролетел ночью над Москвой?
19:38  Запоздалое признание Грузии своей ответственности за войну 2008 года
17:58  Узбекистан подписал с Европейским Союзом историческое Соглашение (356 статей и 14 приложений)
15:01  Туризм убогого чухонца. Финский забор на границе с Россией стал достопримечательностью
13:56  Wildberries открыл в Таджикистане самый высокогорный пункт выдачи заказов
02:13  Из Алма-Аты в Москву вновь спустя 7 лет отправился пассажирский поезд с музыкой и баурсаками
01:49  ФСК: Россия в Центральной Азии: пути интеграции
00:42  В Таджикистане стартовала выставка-ярмарка "Российское образование - 2025"
00:05  ВС РФ ответили на санкции "котлами" для ВСУ – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 26.10.2025
23:29  В Русском доме в Астане открылся шахматный клуб Сергея Карякина
22:04  Проект генплана Бишкека до 2050 года вынесен на общественное обсуждение
21:55  На выставке Automechanika Tashkent 2025 показали первый узбекский электробус
20:19  Интервью Лаврова каналу "Ультраханг": США находятся под колоссальным давлением европейских ястребов
19:50  Китай отметил 80-ю годовщину освобождения Тайваня от японской оккупации
13:41  В России завершены испытания крылатой ракеты "Буревестник"
03:00  Из Пекина в Вашингтон на поезде. Проект Китайской инженерной академии - 2014 год
01:18  В Узбекистане начали продвигать культуру скромности для свадеб и семейных мероприятий
00:05  Спецпредставитель президента РФ Дмитриев привез в США шоколадные конфеты с цитатами Путина
Суббота, 25.10.2025
23:40  Новая концепция: миграционная политика в России станет жестче, - Александр Шустов
19:04  ЗАРУБИН: Что значат слова Путина про "ошеломляющий ответ"?
18:04  Президентом Ирландии стала Кэтрин Коннолли, обвинявшая НАТО в разжигании войны
16:04  НГ: В Китае отмечают возвращение своих мозгов из США
15:29  В Казахстане работники системы соцзащиты в профессиональный праздник получили госнаграды
13:44  Цветная революция в США. Как извращенцы раскалывают Америку, - Олег Сергеев
06:35  В Китае учрежден День памяти освобождения Тайваня - 25 октября
03:38  Кыргызстан - лидер ЦА по использованию криптовалют
01:12  Asia Times: Трамп и Путин - Сравнение национальных стратегий и вызовов
00:05  ВС РФ стремительно приближаются к Красному Лиману – итоговая сводка Readovka за 24 октября
Пятница, 24.10.2025
21:17  ProFinance: Почему Китай выигрывает торговую войну
16:28  Взгляд: "Своя игра" Орбана с Путиным и Трампом
15:46  НАТО путается в показаниях и проигрывает России в арифметике, - Валентин Катасонов
06:47  Военная разведка России открыла канал для связи с единомышленниками за рубежом
05:15  Минпром Таджикистана станет первым госведомством в мире, внедряющим Comet-браузер. Комментарий браузера Google Chrome
04:38  В Стамбуле начали курсировать автобусы Sputnik
03:02  Садыр Жапаров: Снежный барс - это душа наших заснеженных гор...
01:52  Turkmen Serdar: Британский бизнес убивает Каспий
Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 29 октября в разрезе СВО. Русские войска зашли в Константиновку, идут бои в микрорайоне Сантуриновка. Боец ВС РФ сообщил о случаях уничтожения тел украинских военных собственными же побратимами, чтобы срывать перспективные обмены погибшими, которые выдают катастрофические потери ВСУ.



"Протечь и затопить"

Русские войска сумели войти в восточную часть Константиновки. Передовые подразделения ВС РФ действуют в микрорайоне Сантуриновка. Глубина вклинивания наших штурмовиков в черту города порядка полутора километров. Несмотря на то, что русские войска сумели добиться для себя главного выигрышного сценария, неприятель упорно сопротивляется. Украинские силы отлично знают на примере Покровска, что для них будет означать отступление вглубь города – угрозу проникновения малых штурмовых групп по подземным коммуникациями и прочие приемы ВС РФ, приводящие к расчленению оборонительной системы. Даже имея большую промзону в центре, которая могла бы стать ядром всей обороны Константиновки по примеру Часова Яра, у неприятеля не получится разыграть эту карту полноценно. Потому что данный город куда крупнее Часова Яра, и ВСУ в этой связи требуется на порядок больше войск для обеспечения полноценной сети опорных пунктов и устойчивой линии фронта в городской черте. Угроза утраты локтевого контакта между частями гарнизона превращает даже самую удобную и укрепленную позицию в "чемодан без ручки" в случае ее блокирования. Поэтому по мере проникновения штурмовиков в новые районы города риски для ВСУ растут по экспоненте. Неприятель будет максимально упорствовать на восточных и северо-восточных предместьях города, где у него есть возможности обеспечивать целостность порядков. Ведь, в случае чего, на подкрепление им рассчитывать не придется, ВСУ на данный момент сосредоточены на наращивании сил к северо-западу от Покровска и в районе Доброполья.

Гарнизон ВСУ в городе представлен следующими частями: 5-я ОШБр, 100-я ОМБр, 42-я ОМБр, 112-я бригада ТрО и подразделениями НГУ. Северо-восточные подступы к Константиновке обороняют 241-я бригада ТрО и другие части. Состав сил солидный, но вот степень укомплектованности личным составом вызывает вопросы. Ведь по документам N-я бригада может быть в полном составе по организационно-штатной структуре, а по факту ситуация может быть иной.

Но на этот вопрос отчасти ответил нардеп Рады Горбенко в эфире украинского телевидения.

"Есть такие случаи, когда у батальона, батальон – это 560-600 бойцов. А состав батальона – 125 человек, а из них только 7 военных, это пехотинцы [из 125 человек фактического состава батальона только 7 человек состоят в боевом подразделении – прим. ред.]. Остальные – это командиры, рота обеспечения, рота логистики [автомобильная рота в ВС РФ – прим. ред.], рота или взвод связи. […] И в штабе говорят, так некому воевать", – сказал Горбенко.

Таким образом, причина упорства противника на окраинах очевидна. У неприятеля может не хватить сил.

Прогнившее государство

Военнослужащий ВС РФ с позывным "Дядя Юра" в интервью телеканалу "Звезда" рассказал много чего интересного касательно повадок противника.

Помимо того, что неприятель уничтожает имущество, которое не может эвакуировать, что вполне естественно, он делает весьма странные вещи.

"Они стараются уничтожить все, что есть у них. Те же дроны или какую-то технику, или своих же военнослужащих – трупы", – сказал боец.

И это неприятель может делать по целому ряду причин. Но главная из них – не допустить, чтобы целое тело осталось на территории, подконтрольной ВС РФ. Этим противник пытается закрыть поток мертвецов, которые впоследствии будут идентифицированы нашими специалистами и переданы Украине вместе с поименными списками и с соответствующим финансовым обременением государства. Украина накопила действительно титанические долги перед собственными гражданами за их погибших родственников. Разумеется, солдаты ВСУ уничтожают тела своих побратимов не по собственной воле, едва ли исполнитель "зачистки" хочет, чтобы так же поступили и с ним. Это весьма вероятно приказ сверху. Не стоит забывать, что каждый эпизод обмена телами военных широко освещается в СМИ. И соотношение обмена в стилистике "1212 на 27" сильно бьет по настрою обывателя на Украине, данную информацию противник от собственного же населения скрывать не имеет никакого права. И если скрыть невозможно, ровно так же нельзя изменить соотношение потерь, то единственный метод – это уничтожать трупы.

Вчера, 28 октября, главным событием дня стало начало эвакуации украинских войск с восточного берега Оскола у Купянска.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1761771900


