00:05 30.10.2025
ВС РФ ворвались в Константиновку – итоговая сводка Readovka за 29 октября
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 29 октября в разрезе СВО. Русские войска зашли в Константиновку, идут бои в микрорайоне Сантуриновка. Боец ВС РФ сообщил о случаях уничтожения тел украинских военных собственными же побратимами, чтобы срывать перспективные обмены погибшими, которые выдают катастрофические потери ВСУ.
"Протечь и затопить"
Русские войска сумели войти в восточную часть Константиновки. Передовые подразделения ВС РФ действуют в микрорайоне Сантуриновка. Глубина вклинивания наших штурмовиков в черту города порядка полутора километров. Несмотря на то, что русские войска сумели добиться для себя главного выигрышного сценария, неприятель упорно сопротивляется. Украинские силы отлично знают на примере Покровска, что для них будет означать отступление вглубь города – угрозу проникновения малых штурмовых групп по подземным коммуникациями и прочие приемы ВС РФ, приводящие к расчленению оборонительной системы. Даже имея большую промзону в центре, которая могла бы стать ядром всей обороны Константиновки по примеру Часова Яра, у неприятеля не получится разыграть эту карту полноценно. Потому что данный город куда крупнее Часова Яра, и ВСУ в этой связи требуется на порядок больше войск для обеспечения полноценной сети опорных пунктов и устойчивой линии фронта в городской черте. Угроза утраты локтевого контакта между частями гарнизона превращает даже самую удобную и укрепленную позицию в "чемодан без ручки" в случае ее блокирования. Поэтому по мере проникновения штурмовиков в новые районы города риски для ВСУ растут по экспоненте. Неприятель будет максимально упорствовать на восточных и северо-восточных предместьях города, где у него есть возможности обеспечивать целостность порядков. Ведь, в случае чего, на подкрепление им рассчитывать не придется, ВСУ на данный момент сосредоточены на наращивании сил к северо-западу от Покровска и в районе Доброполья.
Гарнизон ВСУ в городе представлен следующими частями: 5-я ОШБр, 100-я ОМБр, 42-я ОМБр, 112-я бригада ТрО и подразделениями НГУ. Северо-восточные подступы к Константиновке обороняют 241-я бригада ТрО и другие части. Состав сил солидный, но вот степень укомплектованности личным составом вызывает вопросы. Ведь по документам N-я бригада может быть в полном составе по организационно-штатной структуре, а по факту ситуация может быть иной.
Но на этот вопрос отчасти ответил нардеп Рады Горбенко в эфире украинского телевидения.
"Есть такие случаи, когда у батальона, батальон – это 560-600 бойцов. А состав батальона – 125 человек, а из них только 7 военных, это пехотинцы [из 125 человек фактического состава батальона только 7 человек состоят в боевом подразделении – прим. ред.]. Остальные – это командиры, рота обеспечения, рота логистики [автомобильная рота в ВС РФ – прим. ред.], рота или взвод связи. […] И в штабе говорят, так некому воевать", – сказал Горбенко.
Таким образом, причина упорства противника на окраинах очевидна. У неприятеля может не хватить сил.
Прогнившее государство
Военнослужащий ВС РФ с позывным "Дядя Юра" в интервью телеканалу "Звезда" рассказал много чего интересного касательно повадок противника.
Помимо того, что неприятель уничтожает имущество, которое не может эвакуировать, что вполне естественно, он делает весьма странные вещи.
"Они стараются уничтожить все, что есть у них. Те же дроны или какую-то технику, или своих же военнослужащих – трупы", – сказал боец.
И это неприятель может делать по целому ряду причин. Но главная из них – не допустить, чтобы целое тело осталось на территории, подконтрольной ВС РФ. Этим противник пытается закрыть поток мертвецов, которые впоследствии будут идентифицированы нашими специалистами и переданы Украине вместе с поименными списками и с соответствующим финансовым обременением государства. Украина накопила действительно титанические долги перед собственными гражданами за их погибших родственников. Разумеется, солдаты ВСУ уничтожают тела своих побратимов не по собственной воле, едва ли исполнитель "зачистки" хочет, чтобы так же поступили и с ним. Это весьма вероятно приказ сверху. Не стоит забывать, что каждый эпизод обмена телами военных широко освещается в СМИ. И соотношение обмена в стилистике "1212 на 27" сильно бьет по настрою обывателя на Украине, данную информацию противник от собственного же населения скрывать не имеет никакого права. И если скрыть невозможно, ровно так же нельзя изменить соотношение потерь, то единственный метод – это уничтожать трупы.
Вчера, 28 октября, главным событием дня стало начало эвакуации украинских войск с восточного берега Оскола у Купянска.