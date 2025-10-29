Взгляд: На чем основано низкопоклонство японцев перед США

США и Япония укрепили альянс из страха перед Китаем



Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

29 октября 2025



Визит президента США Дональда Трампа в Японию запомнился многочисленными символами того, насколько в Токио готовы идти навстречу любым капризам Вашингтона. Объявлено о начале "золотого века" в отношениях двух стран. Что это значит и почему Япония и США настолько нужны друг другу?



28 октября 2025 года президент США Дональд Трамп в Токио провел встречу с новым премьер-министром Японии Санаэ Такаити. И этот визит был одной сплошной демонстрацией.



Прежде всего демонстрацией верноподданнических чувств, которые испытывает Санаэ Такаити в отношении Дональда Трампа и США в целом. Так, например, она всячески превозносила американского президента. "За столь короткий период времени в мире стало больше мира. Я была очень впечатлена и вдохновлена вами, господин президент", – заявила Санаэ Такаити и добавила, что выдвинет Трампа на Нобелевскую премию мира.



Такаити пыталась играть на человеческих симпатиях Трампа. Не секрет, что у хозяина Белого дома сложились очень хорошие отношения с политическим наставником госпожи Такаити – бывшим японским премьером Синдзо Абэ (ушедшим с поста в 2020 году и убитым в 2022-м). Зная это, Санаэ Такаити не только говорила с Трампом об Абэ, но и использовала в переговорах того самого переводчика, который ранее присутствовал на переговорах американского президента и японского премьера.



Она пыталась играть на его экономических предпочтениях. В рамках подписанного в июле торгового соглашения Япония обязалась вложить 550 млрд долларов в американскую экономику: производство полупроводников, добычу полезных ископаемых и т. п. И пока что непонятно, как это обязательство выполнять.



Да, Toyota намерена вложить деньги в американский автопром – но это около 10 миллиардов. Hitachi подписала договор с министерством торговли США о содействии инвестициям в модернизацию американских сетей – но это предварительно лишь один миллиард. Где взять остальные, пока непонятно.



Поэтому Такаити пыталась намекать на то, что Япония готова увеличить импорт американских товаров. Например, на обед японскому премьеру и президенту США подавали американский рис и американскую говядину – то есть то, что, по мнению Трампа, японцы должны больше закупать у Соединенных Штатов.



Недалеко от дворца Акасака, где встречались два лидера, был поставлен грузовик Ford F-150, который японские власти готовы закупать у Америки для дорожных и сельскохозяйственных работ. Именно власти, поскольку на обычных горожан тут надежды нет.



"Американские автомобили плохо продаются в Японии, потому что там не понимают, что такое наши дорожные условия, жилье и энергосбережение", – говорит бывший премьер-министр Японии Сигэру Исиба. Проще говоря, потому что японцам нужны праворульные, компактные (из-за узких дорог) и экономичные машины.



И внутри Японии курс Такаити в отношении США не просто поддерживается, а считается безальтернативным. "Кто бы ни пришел к власти в Японии, он будет укреплять отношения с Соединенными Штатами просто в силу патологического страха перед Китаем. Страх и антагонизм в отношении Пекина – это главные императивы японской внешней политики", – объясняет газете ВЗГЛЯД замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.



Из-за страха перед Китаем японцы готовы пойти на все условия США.



Например, на резкий рост оборонных расходов. К весне 2026 года Япония намерена увеличить свои оборонные расходы с нынешних чуть менее 1,5% до 2% ВВП. И более половины японцев поддерживают этот шаг. Кроме того, Такаити намерена снять имеющиеся у страны ограничения на экспорт вооружений – чтобы помогать своим союзникам в регионе.



"В любых процессах, происходящих в Восточной Азии, Япония стоит на стороне Соединенных Штатов", – говорит бывший посол США в Японии Рам Эммануэль. И речь тут идет не только о взаимной обороне – японские чиновники уже говорили, что в случае начала войны на Тайване их страна готова вступить в войну на стороне США.



И Трамп, что интересно, к такому низкопоклонству относится отнюдь не с презрением. Он говорит о Санаэ Такаити (да и Японии в целом) с огромным уважением. Уважением, которое невозможно даже близко услышать в его риторике по отношению к европейским союзникам по НАТО. А все потому, что Трамп понимает всю ценность Японии для своих планов.



"Япония занимает центральное место в американской стратегии по борьбе с Китаем. Она сейчас не просто главный союзник Соединенных Штатов в Тихоокеанском регионе, но вообще главный союзник в целом. Поэтому Япония находится в привилегированном положении", – говорит Дмитрий Суслов. По его словам, США не справятся с противостоянием Китаю в одиночку, поэтому выиграть они могут только при помощи союзников – прежде всего Южной Кореи и Японии. "И если Сеул не особо стремится вписываться в американо-китайское противостояние, то Токио вписан в него по полной программе", – резюмирует Дмитрий Суслов. Поэтому Трамп назвал Японию "союзником высшего уровня" и пообещал оказать ей "любую помощь, которая понадобится".



Стороны заявили, что они вступили в "золотой век" двусторонних отношений. И весь антураж визита, вся теплота взаимных отношений, все совместные просмотры бейсбольного матча, ускорение военно-технического сотрудничества (в ходе визита американского президента в Токио японцы закупили ракеты для находящихся на вооружении у японской армии истребителей F-35) – все это было мощным сигналом Китаю. Си Цзиньпин, с которым Трамп встречается 30 октября, должен был увидеть нерушимый американо-японский альянс.



Альянс, который готов противостоять Китаю в военном плане. "Американское судостроение сильно деградировало в последнее время. Между тем Япония является одним из региональных лидеров в этой сфере. Поэтому Вашингтон пытается подключить японцев к возрождению национального судостроения и, как следствие, к модернизации американского флота", – говорит Дмитрий Суслов.



Противостоять и экономически, пытаясь нивелировать китайские инструменты давления. Именно поэтому в ходе визита Трампа было подписано соглашение об "обеспечении устойчивости и безопасности цепочек поставок критически важных минералов и редкоземельных элементов". Проще говоря, о координации политики двух стран в области инвестиций в добычу и переработку редкоземов, в области которых китайцы сейчас являются монополистами.



При этом очевидно, что альянс патологически боящейся Китая Японии и патологически нежелающих уступать Пекину мировое лидерство Соединенных Штатов не идет на пользу соседям – по крайней мере, тем из них, которые не разделяют патологические страхи Токио и Вашингтона. Альянс ведет к милитаризации Азиатско-Тихоокеанского региона, где существует огромное количество территориальных конфликтов и региональных споров. А значит, делают страхи Японии перед Китаем самосбывающимся пророчеством.