Киргизия. Председателю Верховного суда показали отдельные туалеты для судей и населения... (видео)

00:50 30.10.2025

Председателю Верховного суда показали туалеты для судей и населения - он поручил все снести. Видео



Ошская область

Кара-Кульджинский район

29.10.2025



Turmush - Председатель Верховного суда Медербек Сатыев обнаружил недостатки при проведении капитального ремонта здания Кара-Кульджинского районного суда.



По данным пресс-службы ВС, на проведение работ потрачено 24 млн сомов. Открытие здания суда после реконструкции запланировано на 10 ноября 2025 года.



По словам председателя Кара-Кульджинского районного суда Сапарбека Жунусова, была улучшена инфраструктура. После они прошли к туалету. Там Сапарбек Жунусов показал, каким туалетом пользуются посетители районного суда, а каким - аппарат и судьи.



Это возмутило председателя Верховного суда. "Для судей - хороший туалет, для народа - как раньше. Все снести и переделать", - сообщил Медербек Сатыев.







В пресс-службе Верховного суда ранее сообщали, что 16–17 октября председатель Медербек Сатыев ознакомился со строительством административных зданий судов в Ошской и Жалал-Абадской областях.



Так, 16 октября Медербек Сатыев посетил строящийися объекты Ала-Букинского и Аксыйского районных судов Жалал-Абадской области.



Для строительства нового здания суда Ала-Букинской районной государственной администрацией был выделен земельный участок площадью 50 соток. Из них 25 соток используются непосредственно под строительство, а оставшаяся часть - под развитие инфраструктуры. В ходе осмотра Медербек Сатыев дал ряд поручений по приведению планировки здания в соответствие с современными стандартами.



Согласно проекту, построено новое трехэтажное здание. При его проектировании были учтены требования безопасности, комфорта и доступности для сотрудников суда, граждан и участников судебных процессов.



После посещения Ала-Букинского районного суда председатель ознакомился с земельным участком, выделенным под строительство здания Аксыского районного суда.



Председатель Верховного суда 17 октября ознакомился с ходом капитально-ремонтных административного здания Кара-Кульджинского районного суда Ошской области.



После принял участие в церемонии закладки капсулы в фундамент нового здания Узгенского районного суда. В мероприятии приняли участие представители местных органов власти и судейского корпуса.



Председатель Верховного суда сообщил, что новое здание суда будет отвечать современным условиям и международным стандартам, создавая все возможности для проведения открытых, безопасных и комфортных судебных процессов.



Прежнее здание Узгенского районного суда ранее принадлежало детскому саду и, согласно постановлению № 284 от 9 июля 1996 года, было передано на баланс Узгенского народного суда. На протяжении многих лет в этом помещении трудились сотни судебных работников и рассматривались тысячи дел, однако здание уже не отвечало современным требованиям и создавало неудобства для работы сотрудников.



Новое здание суда возводится на земельном участке площадью 6345,25 квадратных метров, общая площадь строения составит 2760 квадратных метров. Оно будет включать три этажа и подвальное помещение, более 50 кабинетов, 8 залов судебных заседаний, а также помещения технического назначения, открытую парковку, котельная и санитарные узлы.



Председатель Верховного суда осмотрел строительство нового здания Кара-Суйского районного суда Ошской области. В связи с допущенными подрядчиком существенными нарушениями сроков исполнения работ Медербек Сатыев поручил директору Судебного департамента изучить обстоятельства нарушения сроков и принять соответствующие меры, вплоть до возможного расторжения договора.



Кроме того, он осмотрел участок, планируемого для передачи судебной системе под строительство Дома правосудия в городе Ош.