В Центральной Азии усилилась вербовка молодежи экстремистами

01:28 30.10.2025

Эксперт: в Центральной Азии усилилась вербовка молодежи экстремистами



Легитимизация радикальных группировок на международной арене создает напряженность среди уязвимой части населения ЦА, считают в Таджикистане



ДУШАНБЕ, 29 окт - Sputnik. В странах Центрально-Азиатского региона продолжают расти радикализация и вербовка экстремистами граждан, особенно из числа молодежи.



Об этом заявил главный специалист Центра стратегических исследований (ЦСИ) при президенте Таджикистана Файзулло Баротзода в ходе мероприятия ОДКБ в рамках III Минской международной конференции по евразийской безопасности.



"Рост радикализации и вербовки молодежной части населения не ослабевает", - сообщил эксперт.



Он отметил, что легитимизация радикальных группировок на международной арене создает определенную напряженность среди уязвимой части населения региона.



Аналитик обратил внимание на наблюдающееся в октябре этого года противостояние между Афганистаном и Пакистаном, что, по его мнению, "чревато новым распространением радикальных движений, ослаблением власти талибов* и кризисом внутриполитического раскола".



Кроме того, Баротзода указал на усиление агитации в закрытых сообществах и онлайн-группах.



"Это ведет к дополнительному притоку рекрутов в экстремистское подполье и вдохновляет спящие ячейки экстремистов, особенно среди молодежи и трудовых мигрантов", - подчеркнул он.



При этом "неразрешенной проблемой" стран регионов остается судьба иностранных бойцов действовавшей в 2013-2019 годах террористической организации ИГИЛ**, их количество и трудности возвращения на родину, отметил эксперт.



По его словам, после поражения халифата ИГИЛ** в Сирии и Ираке часть боевиков, включая выходцев из Центральной Азии, переместилась в Афганистан и влилась в ряды структур "Талибан"* или филиала запрещенной международной террористической организации ИГ** в Афганистане - "Вилаят Хорасан"**.



Он добавил, что эти боевики, как потенциальные носители радикальной идеологии и боевого опыта, "при изменении обстановки могут быть привлечены в ситуативный механизм радикализации общества".



* - организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

** Террористическая и экстремистская организация, запрещена в России и Таджикистане.