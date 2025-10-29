Степной салон красоты: что было в косметичке у кочевников, - Caravan.kz

03:30 30.10.2025 Степной салон красоты: что было в косметичке у кочевников

Первый из найденных археологами наборов косметики появился 5000 лет назад, и с тех пор известно, что у всех народов были свои средства для макияжа и ухода.



29 Октября 2025



Как же ухаживали за собой женщины в степи? Разобрался корреспондент медиапортала Caravan.kz.



Варвары без макияжа



Первым о косметике кочевников, а вернее, об ее отсутствии у скифов, писал отец Геродот. Отец истории пренебрежительно отмечал, что степные варвары не знают ни духов, ни белил, ни румян, а только жирно подводят глаза, от чего их лица становятся совсем некрасивыми и злыми. Вот только греческий ученый так отзывался не о скифских девушках, а о …мужчинах. Изнеженный грек не мог понять, как это уважающий себя мужчина не выливает на себя целые амфоры розового масла, не отбеливает смуглое лицо и не красит губы и щеки. То ли дело египтяне. Вот их мужчины мастера в рисовании стрелок под глазами, и на румянах не экономят, и на уход за бородой тратят по два часа в день.



Как типичный городской житель из региона с мягким климатом, Геродот не понимал, что скифские мужчины рисуют себе толстые, в палец толщиной, полоски из смеси бараньего жира и сажи совсем не для красоты. Такие полосы защищают глаза от солнечных бликов. Подобный "макияж" и сейчас используют игроки в регби и бойцы спецназа. Лицо с полосками и правда кажется злее, но для кочевников, всегда готовых встретиться с врагом, это, скорее, плюс.



Традиция наносить макияж появилась в Древнем Египте, и красились в основном мужчины. Подводку для глаз делали из жира и сажи



А вот декоративный макияж у женщин древние греки не особенно любили. Впрочем, не только они, а многие народы Древнего мира.



Семитские племена считали, будто прекрасных дам научил краситься сам демон Азазель. Это второй падший ангел в адской иерархии. Он же дал мужчинам оружие, чтобы на земле стало больше горя и боли.



Ксенофонт Афинский в советах юношам и молодым мужчинам говорил, что накрашенное лицо у женщины это красиво, но допустимо только для гетер и прочих блудниц. Развлекаться с ними не возбраняется и даже рекомендуется, а вот в жены нужно брать исключительно кротких девушек, которые не прикасались ни к белилам, ни к румянам.



В персидском эпосе о Веразе главный герой спускается в ад. Там, в самом страшном уголке преисподней, где страдают убийцы своих родителей, предатели и богохульники, цепями прикованы юные девы, чьи лица пожирают жуткие черви. Такая жестокая кара была уготована девушкам за то, что они пользовались косметикой.



Римский поэт Марк Валерий Марциал в едких эпиграммах писал, что нормальный мужчина никогда не захочет обладать женщиной, которая использует макияж. По мнению Марциала, в этом случае страсть будет направлена не на прекрасное тело, а на баночки с румянами, белилами и пудрой, пузырьки с духами, а хуже всего, на клок чужих волос, из которых сделан шиньон или парик.



В Древней Греции и Римской империи макияж допускался только для гетер и высокопоставленных матрон, которые сами диктовали законы. У простых девушек ценилась естественная внешность



Впрочем, такая ненависть к декоративной косметике имела под собой вполне рациональную почву. Белила для кожи тогда делали из солей свинца, а это химическое соединение крайне токсично, особенно при регулярном использовании. Мода же того времени требовала наносить очень много белил. В состав других зелий для красоты нередко входили ртуть, мышьяк и прочие яды. Они эффективно отбеливали кожу, боролись с морщинами путем отека после химических ожогов, выжигали прыщи вместе со здоровыми участками тела. Кроме того, дамы пили уксус, чтобы быть стройнее и лицо приобрело аристократическую бледность, закапывали в глаза белладонну для того, чтобы зрачки эффектно расширялись и блестели. Все это вело к постоянной интоксикации и хроническим болезням. Если самочувствие какой-нибудь гетеры никого не волновало, включая ее саму, то вечно больная хранительница очага или женщина, рожающая нездоровых детей, в патриархальном обществе никому не нужна.



А ты накрашенная страшная и ненакрашенная



Свою роль играл и страх мужчин быть одураченными. Даже в Римской империи, где нравы были далеко не целомудренными и оргии никого не удивляли, мужчины требовали от жен девственности в первую брачную ночь. Это был, скорее, юридический вопрос. Так как по законам того времени главным наследником считался первенец, то девственность невесты служила гарантией, что средства, нажитые непосильным трудом, не перейдут к ребенку, зачатому до брака. Дамы старались себя не компрометировать и встречались с будущим мужем только прилюдно. Из-за этого мужчина только на утро после свадьбы видел, как выглядит его избранница без макияжа, и нередко увиденное его сильно расстраивало.



Плюс ко всему дамские радости всегда стоили недешево, и духи с румянами пробивали солидную брешь в семейном бюджете.



С развитием христианства использование косметики вообще стало страшным грехом. За баночку крема можно было угодить на костер. Ведь косметика провоцирует вожделение, поэтому равна прелюбодеянию. Также проповедовалось презрение к плоти, и просто часто мыться стало греховным. Это привело к тому, что годам к двадцати кожа девушек представляла собой печальное зрелище. Появлялись прыщи и ранние морщины, и, чтобы скрыть все это, дамы использовали большое количество пудры.



Лишь в эпоху Ренессанса возродилось почти забытое мастерство декоративной косметики.



Восточные женщины достигли высочайшего мастерства в макияже, но результат могли увидеть только мужья и евнухи в гаремах



На Востоке же косметика никогда не считалась чем-то особо греховным. Даже в государствах, где женщинам приходилось прятать лицо под паранджой, дома прекрасных дам дожидались горы косметики. Правда, мужья покупали их не для того, чтобы порадовать жен, а чтобы ложе с ним разделяла ухоженная красотка, но тем не менее и при таком подходе мастерство в производстве косметики с каждым годом совершенствовалось. Изготовлением косметических средств занимались аптекари, и в этом творчестве они базировались на восточной медицине, поэтому в отличие от европейских зелий восточная косметика была не только безопасной, но и полезной для кожи.



Многие творения восточных аптекарей можно купить и сейчас. Хна и басма продавались еще в советских магазинах, а масляные духи и разновидности кремов по древней рецептуре в Казахстане продаются в отделах мусульманской косметики. По современным меркам эти снадобья далеки от идеала. Как любое средство с большим количеством натуральных эфирных масел, масляные духи и кремы гипоаллергенны, а их аромат многим кажется не очень приятным, но следует помнить, что, когда это все создавалось, модницы были менее избалованы косметическим разнообразием. Хотя и сейчас у восточной косметики есть свои поклонники.



Я встретил девушку, полумесяцем бровь



В наши степи восточная косметика пришла с караванами Шелкового пути. Средства были очень дорогими, но кочевники предпочитали натуральный обмен, так что восточные благовония и средства для макияжа встречались и в небогатых жилищах.



С духами все было понятно интуитивно. Требовалось вылить их на себя столько, чтобы аромат не выветрился, но и окружающие не жаловались на удушье. А вот с макияжем было сложнее. Караванные купцы не особо ведали, какие хитрости используют их жены и дочери, а ни бьюти-блогов, ни модных журналов тогда не существовало.



Степняки были далеки как от европейских предрассудков насчет недопустимости декоративной косметики, так и от тонкого восточного искусства макияжа под паранджой, поэтому потребовалось создать свой стиль с нуля. Девушки в качестве объекта для подражания взяли не аристократок, как это было в Европе, а то, что сами считали красивым. Для скотоводов мало что могло сравниться по красоте с глазами верблюжонка. Недаром же до сих пор так популярно имя Ботагоз. Поэтому первой модой в наших степях стала такая манера подводки глаз, чтобы они были похожи на глазки верблюжонка. Белила и пудру тут не поняли. Смуглые девушки не считали красивой бледную кожу, зато хна и басма прижились. Во-первых, краски хорошо влияли на волосы, во-вторых, помогали замаскировать седину и освежить косы, выгоревшие на палящем солнце.



После окраски волос брови смотрелись еще бледнее, поэтому их приходилось сурьмить. А ярко-красные губы подсознательно воспринимаются как признак чувственности, и во все времена женщины старались накрасить губы поярче.



Александр Сергеевич Пушкин, описывая красоту царевны, говорил, что она белолица и черноброва. Абай же стихотворение, посвященное женской красоте, начал со слов: "Привет тебе, тонкобровая!"



Именно из наших степей на Русь пришла мода сурьмить брови, старясь сделать их ярче и шире. Пошло это с XII века, а именно после столкновений с половцами. Женскую логику, особенно в области моды, порой очень трудно понять. Почему красным девицам захотелось быть похожими на женщин из стана врага? Хотя во времена Французской революции дамы стриглись так, что острая челка напоминала гильотину, а это орудие смерти ассоциировалось только со страхом, кровью и террором.



Так или иначе мода на густые брови держалась на Руси почти 700 лет. В фильме "Иван Васильевич меняет профессию" Иван Грозный, делая комплименты Зиночке, говорит, что "боярыня красою лепа и бровями союзна". То есть царя прельщают брови, сросшиеся на переносице. Для современных женщин же такой комплимент хуже оскорбления.



Михаил Булгаков, по пьесе которого снималась легендарная комедия, не выдумал комплименты Ивана Васильевича. Только принадлежит эта речь не Грозному, а другому монарху Борису Годунову, и адресованы они его дочери Ксении. В той фразе есть еще детали, что щеки Ксении ягодами румяны, лицо бело, а тело изобильно. То есть дочь царя была девушкой, склонной к полноте, но тогда это считалось достоинством. Если "изобильного" тела можно добиться, не ограничивая себя в еде, то никакая диета не заставит срастись брови на переносице. Тем более, если верить летописям, Ксения Годунова была светло-русой и от природы не могла иметь черных густых бровей. Вот тут уж на помощь приходит сурьма с Востока.



Любопытно, но у степняков, которых природа с рождения наградила густыми бровями, стандарты женской красоты были иными. В кюях, где воспевается красота женщины, ее называют или тонкобровой, или обладающей бровями, изогнутыми как стрела. Такой формы можно добиться, только аккуратно их выщипывая.



До наших дней сохранился рецепт самой дорогой пудры Древнего мира. Она состояла из ядовитых солей свинца, крахмала, рисовой муки и толченого жемчуга



К середине XIX века казахские девушки стали пользоваться пудрой, чтобы осветлить лицо. Любопытно, что в это же время среди девушек европейского типа в моду входит смуглость, или хотя бы загар. Женщины никогда не менялись. В 70-е девушки из Европы и США рисовали стрелочки, чтобы глаза казались узкими, зато в Японии вошел в моду макияж, где азиатский разрез глаз старались максимально приблизить к европейскому, а эталоном красоты в этих краях стали девушки анимэ, с огромными глазищами, круглыми, как блюдце.



Впрочем, и сейчас обладательницы кудряшек тратят кучу денег на утюжки для волос, в то время как дамы с прямыми волосами часами крутятся у зеркала, чтобы сделать кудри.



Коса - девичья краса



Если в кочевых условиях декоративную косметику можно отнести к баловству, то в суровых климатических условиях уходовая – предмет первой необходимости. На значительной территории Казахстана климат резкоконтинентальный, зимы очень холодные, летом стоит страшная жара, плюс ко всему сильные ветра и пыльные бури. Для кожи это серьезное испытание.



Восточную косметику производили на базе народной медицины, поэтому в отличие от европейской она была не токсичной, а даже полезной для кожи



Тут на помощь приходит специальный крем. Его основой служил бараний жир, но не любой, а надпочечный. В отличие от курдючного такой жир обладает более нежной структурой и практически лишен овечьего запаха. В растопленный жир добавлялись целебные и ароматные травы, например, дикая мята. Так крем не только увлажнял и защищал кожу, но еще и приятно пах. В целом получалось нечто похожее на нынешний аптечный препарат "Кызылмай". У каждой женщины был свой рецепт кремушка, а то и несколько. Какие-то отличались увлажняющим эффектом, какие-то - подсушивающим.



Были рецепты крема от сильной стужи, чтобы уберечь лицо от обморожения, или, наоборот, солнцезащитный крем, уберегающий от ожогов и сохраняющий влагу. Такими не брезговали пользоваться и мужчины.



Но крем был косметикой повседневной, а для особых случаев использовалась глина. Она выполняла ту роль, которая сейчас отводится спа-процедурам. То есть женщина пару раз в месяц посвящала время уходу за своим телом. У разных сортов глины было свое предназначение. Большинство видов служили для глубокой очистки кожи, а с примесью мелкого песка могли стать эффективным скрабом. Масками из глины подсушивали слишком жирную кожу. Для народов, рацион которых составляет жирное мясо, это частая проблема. Более редкие и деликатные сорта глины наносили на волосы, в качестве питательной маски, а сорта поагрессивнее применяли для борьбы с пигментными пятнами и акне. Пакетики с косметической глиной продаются и сейчас, причем стоят они относительно недорого, в среднем по 700 казахстанских тенге за пачку, которой хватит раз на пять. Но, как и случае с масляными духами на натуральных маслах, активные вещества могут вызвать на коже непредсказуемый эффект.



Маски из некоторых видов глины придают коже приятной матовый блеск



Но самое большое значение девушки придавали косам. Для хорошей косы волосы должны быть длинными, угольно-черными, густыми и блестящими. Добиться этого не всегда помогают и самые дорогие шампуни. В степи же для этих целей использовалась молочная сыворотка. Она служила одновременно и шампунем, и маской, и бальзамом. Большое количество кальция и молочных жиров при регулярном применении действовали на волосы самым лучшим образом. Ополаскивали голову отварами крапивы, череды, полыни и других целебных трав. Они не только хорошо действовали на кожу головы, но и помогали перебить запах от молочной сыворотки.



Особенно хочется отметить маску для лица, которую могли придумать только скотоводы. Речь идет о маске из печени, причем для этого надо брать самую свежую, еще теплую печенку только что зарезанного барашка. Субпродукт нужно мелко порезать, практически превратить в пасту и нанести на лицо. Печень содержит большое количество витаминов A, C, B1, B3, B5, B6, B9, B12. А также - цинк, магний, железо и селен. Кроме того, при высыхании свежая печень сильно стягивает кожу, убирая даже довольно глубокие морщинки



Сейчас производители брендовой косметики экспериментируют с добавлением в шампунь молочной сыворотки. Этот секрет девушки знали много веков назад



К сожалению, к концу XIX века все эти девичьи хитрости практически забылись. На это повлияло развитие торговли. Купцы по приемлемым ценам привозили душистое мыло, крем на основе глицерина и вазелина, дешевые духи. Пользоваться новинками было модно и удобно, и девушки уже не хотели возвращаться к допотопным бабушкиным средствам.



Возрождение народных косметических средств началось в 90-е годы ХХ века и не от хорошей жизни. Женщинам хотелось быть красивыми. Но во многих семьях не хватало денег даже на самую дешевую косметику. Тогда на казахстанских рынках появились кустарные краски из хны, басмы и других трав, которые стоили в разы дешевле самой бюджетной краски для волос, а дамы делились бабушкиными секретами масочек из подручных средств. Сейчас казахстанские энтузиасты пытаются воссоздать старые рецепты и наладить производство косметики в промышленных масштабах, но эту битву с крупными производителями брендовой косметики они пока проигрывают.



Автор: Владислав КОЖУХАРЬ Источник - Caravan.kz

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1761784200





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Исполнение поручений Президента: Олжас Бектенов провел заседание Правительства по развитию и цифровизации электроэнергетики

- Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов обсудил с Президентом Финляндии Александром Стуббом вопросы развития торгово-экономического сотрудничества

- Начался визит в Казахстан спецпредставителя Президента США и заместителя госсекретаря США

- CASA, ГМК, пшеница и медицинская миссия: в Шымкенте стартовали казахстанско-афганский бизнес-форум и выставка афганских товаров

- Министры иностранных дел Казахстана и Китая наметили перспективы укрепления вечного всестороннего стратегического партнерства

- Тяжелая доля "Казахстанского сплава". Часть первая

- Кадровые перестановки

- О предотвращении террористического акта

- В Актобе вынесен приговор по делу о незаконном онлайн-казино и отмывании преступных доходов

