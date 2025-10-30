Золото в международных резервах: признаки реванша, - Валентин Катасонов

30.10.2025 | Валентин КАТАСОНОВ



Один из важных экономических показателей страны – величина международных или золотовалютных резервов. Структура этих резервов (доля отдельных валют и золота) сильно варьирует от страны к стране. Международный валютный фонд суммирует данные по международным резервам стран-членов и дает общую картину по мировым резервам на квартальной основе. В статистике МВФ выделаются такие компоненты международных резервов, как доллар, евро и другие резервные валюты, специальные права заимствования (особый вид валюты, эмитируемый Фондом), а также монетарное золото.



После Второй мировой войны в международных резервах доминировал с большим отрывом от других валют доллар США. Это неудивительно, поскольку на международной конференции в Бреттон-Вудсе в 1944 году был принят золотодолларовый стандарт, который определял статус доллара США как мировой валюты. Доллар США и сегодня доминирует, но сегодня его позиции не столь монопольные.



Доллар поддерживал лишь паритет с монетарным золотом (впрочем, на первых порах позиции золота были более крепкими, чем у американской валюты). Особый статус доллара определялся все тем золотодолларовым стандартом, принятым в Бреттон-Вудсе. В начале 1950-х годов доля золота в мировых золотовалютных резервах превышала 70 процентов. А к концу 1960-х годов, когда обозначились признаки кризиса послевоенной валютой системы Бреттон-Вудса, она упала ниже 60 процентов. В 70-е годы в отдельные моменты она падала ниже планки 40 процентов. А в 80-е годы, когда уже полностью утвердился бумажно-долларовый стандарт (пришел на замену золотовалютному стандарту на международной конференции в Ямайке в 1976 году), началось стремительное снижение доли золота в мировых международных резервах. В нулевые годы нынешнего столетия эта доля находилась в районе 10 процентов. Примерно на этом уровне доля золота оставалась до середины прошлого десятилетия.



После мирового финансового кризиса 2008-2009 годов, по данным Всемирного совета по золоту (ВСЗ), центробанки мира из чистых продавцов драгоценного металла (суммарные продажи превышали суммарные покупки) стали осторожно превращаться в чистых покупателей. С середины прошлого десятилетия доля золота в мировых международных резервах стала потихоньку повышаться. На конец 2009 года, по оценкам ВСЗ, суммарные запасы золота ЦБ стран мира составили 28.922 т. На начало сентября текущего года, по оценкам МВФ, величина золотых резервов ЦБ уже равнялась 35,938,6 т. За полтора десятилетия суммарные золотые резервы увеличились более чем на 7 тысяч тонн, или почти на четверть.



Наиболее энергичные закупки драгоценного металла центробанками проходили в последние годы. В 2022 году мировые центробанки осуществили чистые закупки 1136 тонн золота, что стало рекордным объемом за последние 55 лет. В 2023 и 2024 гг. показатель чистых закупок был несколько ниже, чем в 2022 году, но все равно выше планки в 1000 тонн. По итогам текущего года эксперты оценивают, что чистые закупки драгоценного металла центральными банками также выйдут на уровень 1000 тонн. Такие масштабные закупки драгоценного металла на протяжении четырех подряд лен центральные банки не проводили даже на пике действия золотодолларового стандарта в 60-е годы прошлого столетия.



Следует иметь в виду также стремительный рост цен на золото в последние годы (впрочем, первые признаки такого роста обозначились еще в ходе и после финансового кризиса 2008-2009 гг.). Средняя цена на драгоценный металл в 2008 году равнялась 872 долларам за тройскую унцию. В следующем году в отдельные моменты она уже пробивали планку в 1000 долларов. А в 2010 году уже закрепилась на этой позиции. В октябре нынешнего года цена пробила планку в 4000 долларов. С начала года цена увеличилась на 58%. Четырехкратный рост цены на драгоценный металл за последние полтора десятилетия! Рекордное значение цены в октябре составило 4 381 доллар. На следующий год прогнозируется дальнейший рост. Многие эксперты оценивают, что средняя цена в 2026 году может выйти на уровень 5000 долларов.



Рост физических запасов золота в резервах, помноженный на рост цен на драгоценный металл, привел к тому, что стоимость золотых резервов у центральных банков резко выросла. Эксперты отмечают, что показателю доли золота в резервах, который публикует ежеквартально МВФ, доверять нельзя. По той причине, что страны-члены Фонда не представляют полной статистики по своим золотым закупкам. Страны-члены Фонда также имеют право не раскрывать структуры своих международных резервов, давая лишь их суммарную стоимостную величину. Например, Китай не раскрывает своей структуры резервов. Поэтому в статистике МВФ по международным резервам и их структуре есть позиция "Прочее" - нераскрытый остаток, на который приходится более трети суммарной величины международных резервов. По мнению экспертов, так и прячется значительная часть золотых резервов.



Тем не менее даже с учетом этого обстоятельства МВФ сообщил, что на 8 октября 2023 года монетарные золотые запасы составили более 20% от всех официальных резервов мира. Это изменение свидетельствует о том, что страны все чаще обращаются к золоту как к надежному активу в условиях нестабильности на финансовых рынках. На конец 1 квартала 2025 года, по оценкам МВФ, доля составила 24,16 %.



Конечно, это "средняя температура по госпиталю". Приведу данные МВФ по странам, у которых доля на конец первого квартала 2025 года была намного выше среднемирового показателя (%): США – 74,9; Германия – 77,1; Франция – 74,7; Италия – 74,1; Кипр – 68,7; Австрия – 68,3; Греция – 67,4; Нидерланды – 64,9.



Из крупных экономик значительно меньше среднемирового показателя доли у следующих стран (%): Китай – 6,5; Индия – 13,4; Япония – 6,6; Индонезия – 3,6; Бразилия – 3,8; Саудовская Аравия – 4,7. Отмечу, что данные по доле золота в международных резервах Китая, по мнению многих экспертов, существенно занижена. Что касается России, то у нее доля золота на конец первого квартала текущего года превысила среднемировой показатель и составила 29,5%.



Имеются альтернативные оценки доли золота. Их авторы считают, что реальные масштабы золотых резервов ряда стран существенно больше официально заявляемых (особенно это касается Китая). Один из таких радикальных экспертов – Ян Ньювенхейс, аналитик из Money Metals. По его оценкам, на конец прошлого года доллар США оставался резервной валютой номер с долей 45,55%, золото занимало второе место с долей 21,20%, евро находилось на третьем месте – 15,63%, а на все остальные валюты приходились оставшиеся 17,62%. Т. е. золото, согласно этим цифрам, уже в прошлом году заняло второе место в суммарных международных резервах центробанков. Кстати, некоторые эксперты задним числом стали говорить, что золото вышло на второе место еще в конце 2023 года. Это событие прошло почти незамеченным.



В начале июня нынешнего года факт перемещения евро на третье место, а золота на второе признал Европейский центральный банк (ЕЦБ), который сообщил, что в конце 2024 года доля золота в мировых резервах составила 20%, евро - 16%, доллара США - 46%. "Центробанки продолжали наращивать резервы золота рекордными темпами, – говорится в докладе ЕЦБ. – В 2024 году они приобрели более 1 тыс. тонн драгметалла, что двое выше среднегодового показателя закупок за предыдущее десятилетие". Золотые резервы мировых ЦБ в ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​​​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​п‌рошлом году достигли 36 тыс. тонн, приблизившись к рекордному уровню в 38 тыс. тонн, зафиксированному в 1965 году, отмечается в докладе ЕЦБ.



На конец первого квартала 2025 года доля золота, по оценкам Яна Ньювенхейса, выросла до 24,16% (почти на 3 процентных пункта по сравнению с его оценкой на конец 2024 года); доля доллара США сократилась до 43,79% (почти на 2 процентных пункта); евро до – 15,21% (примерно на 0,4 процентных пункта); на прочие валюты пришлось 16,84%. Пока оценок доли золота Яна Ньювенхейса на более поздние даты в интернете нет.



Согласно данным Международного валютного фонда (МВФ), по итогам второго квартала 2025 года доля доллара США в международных валютных резервах центробанков составила 56,32%, что стало историческим минимумом. Но это доля в чисто валютных резервах. А в золотовалютных резервах она намного меньше – 43%. А ведь еще в начале 2023 года она была более 50%, а к концу указанного года опустилась до 48%.



К сожалению, с конца лета доступ на сайт МВФ и его страницу, содержащую статистику состава суммарных международных резервов центральных банков, стал недоступен. Видимо, возникли весьма неприятные тенденции по доллару, и США как главный "акционер" Фонда перекрыли доступ к информации (по крайней мере, российским пользователям). Приходится пользоваться, образно выражаясь, "отраженным светом", т. е. вторичными источниками. В частности, по данным Deutsche Bank, доля золота в мировых золотовалютных резервах выросла к концу третьего квартала 2025 года до 30% по сравнению с 24% на конец июня.



В начале осени нынешнего года стала обсуждаться еще одна тема, касающаяся сдвигов в составе международных резервов в мире. Речь идет об американских казначейских бумагах, которые центробанки разных стран привыкли использовать в качестве инструмента формирования долларовых резервов (наряду с долларовыми банковскими депозитами и некоторыми другими видами долговых бумаг США). В августе 2025 года центральные банки мира, согласно многим источникам, стали держать в своих активах больше золота, чем казначейских облигаций США. На середину 2025 года иностранные инвесторы держали 9,1 трлн долларов казначейских бумаг, из которых 3,9 трлн долларов - вложения иностранных центробанков. Это почти 60 процентов всех долларовых резервов (остальное долговые бумаги государственных агентств США, банковские депозиты и другие долларовые инструменты).



В августе цена золота подскочила на 10,5%, в результате чего стоимость резервного золота выросла до 4,2 трлн долларов. Итак, на балансах центральных банков золота стало больше, чем казначейских бумаг США! Такая новость многих взволновала. Впрочем, некоторые эксперты призывают не паниковать тех, кто продолжает симпатизировать доллару. Так, они обращают внимание на то, что Китай фактически обладает гораздо большими резервами, чем это следует из официальной отчетности Пекина. Значительная их часть размещена в государственных банках, страховых компаниях и пенсионных фондах. Эти скрытые резервы во многом также вложены в казначейские бумаги США. Впрочем, можно согласиться, что часть резервов в казначейских бумагах находится за пределами официальной отчетности. Но ведь и часть золотых резервов также не отражается в официальной статистике Поднебесной.



Тем не менее общая тенденция очевидна: золото стало вторым по значимости компонентом международных резервов, следуя за долларом США. При этом отставание золота от доллара уменьшается. Композиция резервов начинает напоминать ту, которая была в 1950-60-е годы, когда действовал золотодолларовый стандарт. Только тогда была обратная расстановка конкурентов: доллар США был на втором месте и догонял золото. Интересно, чем кончится нынешняя гонка доллара и золота?