 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 30.10.2025
17:02  Си Цзиньпин о встрече с Трампом: "Мы не намерены бросать вызовы какой-либо стране или становиться на ее место"
15:10  Специально для RT: Чем окончились азиатское турне Трампа и встреча с Си?
14:19  Казахстанским ураном заинтересовалась Финляндия, - Виктория Панфилова
14:16  Золото в международных резервах: признаки реванша, - Валентин Катасонов
04:57  Монголия как зеркало России, - Дмитрий Орехов
03:30  Степной салон красоты: что было в косметичке у кочевников, - Caravan.kz
01:28  В Центральной Азии усилилась вербовка молодежи экстремистами
00:50  Киргизия. Председателю Верховного суда показали отдельные туалеты для судей и населения... (видео)
00:40  Взгляд: На чем основано низкопоклонство японцев перед США
00:05  ВС РФ ворвались в Константиновку – итоговая сводка Readovka за 29 октября
Среда, 29.10.2025
22:01  В Алматы ликвидирован канал контрабанды наркотиков из США
20:05  Россия провела испытания ядерного подводного аппарата "Посейдон"
18:55  Бэби-бум: почти 90 животных появились на свет в Алматинском зоопарке с начала года
18:45  Почему в Китае не захотели принимать канцлера Германии? - Алексей Белов
13:13  Трамп засобирался освоить Центральную Азию, - Юрий Баранчик
05:11  Глава ГКНБ показал Садыру Жапарову боевые дроны (видео)
04:35  В Таджикистане будут ежегодно проводить конкурс и вручать премии лучшим операторам связи и интернет-провайдерам
02:22  Президент Киргизии открыл в Бишкеке новое здание Нацбанка с хранилищем на 1000 тонн золота
01:48  Африканские страсти вокруг природных ресурсов
00:05  Русская армия вынудила части ВСУ в спешке отступать у Купянска – итоговая сводка Readovka за 28 октября
Вторник, 28.10.2025
23:31  В Казахстане оценили потери от атаки украинских дронов на Оренбургский ГПЗ
21:29  СВР России сообщает: Макрон грезит военной интервенцией на Украину...
19:55  Politico: Венгрия намерена создать в ЕС антиукраинский блок
16:45  Афганистан будет строить ж/д "Хайратон – Спинбулдак" по стандарту "русская колея" (1520 мм)
15:56  США и Китай нашли общий язык на саммите АСЕАН. Что нужно знать
13:45  О мусульманском браке, - П.В.Густерин
11:07  Русские выдохлись, но Киев срочно запросил мира, - Кирилл Стрельников
04:03  Чернорусы обсуждают русский вопрос (видео)
01:48  Трамп пригласил глав ЦА 6 ноября в Вашингтон на саммит "Центральная Азия – США"
01:05  Президент Туркменистана принял участие в Туркмено-итальянском бизнес-форуме
00:38  Древнее динозавров: более сотни скелетов амфибий нашли ученые близ Алматы
00:05  ВС РФ полностью окружили Покровско-Мирноградский оборонительный район ВСУ – итоговая сводка Readovka за 27 октября
Понедельник, 27.10.2025
23:44  Истерика брошенной женщины. Европу нужно чем-нибудь занять…, - Андрей Школьников
22:33  Выступление Президента Казахстана на торжественном мероприятии по случаю Дня Республики
21:34  Евросоюз ударил по банкам Центральной Азии, - Виктория Панфилова
20:52  Что за яркий объект с зеленым свечением пролетел ночью над Москвой?
19:38  Запоздалое признание Грузии своей ответственности за войну 2008 года
17:58  Узбекистан подписал с Европейским Союзом историческое Соглашение (356 статей и 14 приложений)
15:01  Туризм убогого чухонца. Финский забор на границе с Россией стал достопримечательностью
13:56  Wildberries открыл в Таджикистане самый высокогорный пункт выдачи заказов
02:13  Из Алма-Аты в Москву вновь спустя 7 лет отправился пассажирский поезд с музыкой и баурсаками
01:49  ФСК: Россия в Центральной Азии: пути интеграции
00:42  В Таджикистане стартовала выставка-ярмарка "Российское образование - 2025"
00:05  ВС РФ ответили на санкции "котлами" для ВСУ – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 26.10.2025
23:29  В Русском доме в Астане открылся шахматный клуб Сергея Карякина
22:04  Проект генплана Бишкека до 2050 года вынесен на общественное обсуждение
21:55  На выставке Automechanika Tashkent 2025 показали первый узбекский электробус
20:19  Интервью Лаврова каналу "Ультраханг": США находятся под колоссальным давлением европейских ястребов
19:50  Китай отметил 80-ю годовщину освобождения Тайваня от японской оккупации
13:41  В России завершены испытания крылатой ракеты "Буревестник"
03:00  Из Пекина в Вашингтон на поезде. Проект Китайской инженерной академии - 2014 год
01:18  В Узбекистане начали продвигать культуру скромности для свадеб и семейных мероприятий
00:05  Спецпредставитель президента РФ Дмитриев привез в США шоколадные конфеты с цитатами Путина
Суббота, 25.10.2025
23:40  Новая концепция: миграционная политика в России станет жестче, - Александр Шустов
19:04  ЗАРУБИН: Что значат слова Путина про "ошеломляющий ответ"?
18:04  Президентом Ирландии стала Кэтрин Коннолли, обвинявшая НАТО в разжигании войны
16:04  НГ: В Китае отмечают возвращение своих мозгов из США
15:29  В Казахстане работники системы соцзащиты в профессиональный праздник получили госнаграды
13:44  Цветная революция в США. Как извращенцы раскалывают Америку, - Олег Сергеев
06:35  В Китае учрежден День памяти освобождения Тайваня - 25 октября
03:38  Кыргызстан - лидер ЦА по использованию криптовалют
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Золото в международных резервах: признаки реванша, - Валентин Катасонов
14:16 30.10.2025

Золото в международных резервах: признаки реванша
30.10.2025 | Валентин КАТАСОНОВ

Один из важных экономических показателей страны – величина международных или золотовалютных резервов. Структура этих резервов (доля отдельных валют и золота) сильно варьирует от страны к стране. Международный валютный фонд суммирует данные по международным резервам стран-членов и дает общую картину по мировым резервам на квартальной основе. В статистике МВФ выделаются такие компоненты международных резервов, как доллар, евро и другие резервные валюты, специальные права заимствования (особый вид валюты, эмитируемый Фондом), а также монетарное золото.

После Второй мировой войны в международных резервах доминировал с большим отрывом от других валют доллар США. Это неудивительно, поскольку на международной конференции в Бреттон-Вудсе в 1944 году был принят золотодолларовый стандарт, который определял статус доллара США как мировой валюты. Доллар США и сегодня доминирует, но сегодня его позиции не столь монопольные.

Доллар поддерживал лишь паритет с монетарным золотом (впрочем, на первых порах позиции золота были более крепкими, чем у американской валюты). Особый статус доллара определялся все тем золотодолларовым стандартом, принятым в Бреттон-Вудсе. В начале 1950-х годов доля золота в мировых золотовалютных резервах превышала 70 процентов. А к концу 1960-х годов, когда обозначились признаки кризиса послевоенной валютой системы Бреттон-Вудса, она упала ниже 60 процентов. В 70-е годы в отдельные моменты она падала ниже планки 40 процентов. А в 80-е годы, когда уже полностью утвердился бумажно-долларовый стандарт (пришел на замену золотовалютному стандарту на международной конференции в Ямайке в 1976 году), началось стремительное снижение доли золота в мировых международных резервах. В нулевые годы нынешнего столетия эта доля находилась в районе 10 процентов. Примерно на этом уровне доля золота оставалась до середины прошлого десятилетия.

После мирового финансового кризиса 2008-2009 годов, по данным Всемирного совета по золоту (ВСЗ), центробанки мира из чистых продавцов драгоценного металла (суммарные продажи превышали суммарные покупки) стали осторожно превращаться в чистых покупателей. С середины прошлого десятилетия доля золота в мировых международных резервах стала потихоньку повышаться. На конец 2009 года, по оценкам ВСЗ, суммарные запасы золота ЦБ стран мира составили 28.922 т. На начало сентября текущего года, по оценкам МВФ, величина золотых резервов ЦБ уже равнялась 35,938,6 т. За полтора десятилетия суммарные золотые резервы увеличились более чем на 7 тысяч тонн, или почти на четверть.

Наиболее энергичные закупки драгоценного металла центробанками проходили в последние годы. В 2022 году мировые центробанки осуществили чистые закупки 1136 тонн золота, что стало рекордным объемом за последние 55 лет. В 2023 и 2024 гг. показатель чистых закупок был несколько ниже, чем в 2022 году, но все равно выше планки в 1000 тонн. По итогам текущего года эксперты оценивают, что чистые закупки драгоценного металла центральными банками также выйдут на уровень 1000 тонн. Такие масштабные закупки драгоценного металла на протяжении четырех подряд лен центральные банки не проводили даже на пике действия золотодолларового стандарта в 60-е годы прошлого столетия.

Следует иметь в виду также стремительный рост цен на золото в последние годы (впрочем, первые признаки такого роста обозначились еще в ходе и после финансового кризиса 2008-2009 гг.). Средняя цена на драгоценный металл в 2008 году равнялась 872 долларам за тройскую унцию. В следующем году в отдельные моменты она уже пробивали планку в 1000 долларов. А в 2010 году уже закрепилась на этой позиции. В октябре нынешнего года цена пробила планку в 4000 долларов. С начала года цена увеличилась на 58%. Четырехкратный рост цены на драгоценный металл за последние полтора десятилетия! Рекордное значение цены в октябре составило 4 381 доллар. На следующий год прогнозируется дальнейший рост. Многие эксперты оценивают, что средняя цена в 2026 году может выйти на уровень 5000 долларов.

Рост физических запасов золота в резервах, помноженный на рост цен на драгоценный металл, привел к тому, что стоимость золотых резервов у центральных банков резко выросла. Эксперты отмечают, что показателю доли золота в резервах, который публикует ежеквартально МВФ, доверять нельзя. По той причине, что страны-члены Фонда не представляют полной статистики по своим золотым закупкам. Страны-члены Фонда также имеют право не раскрывать структуры своих международных резервов, давая лишь их суммарную стоимостную величину. Например, Китай не раскрывает своей структуры резервов. Поэтому в статистике МВФ по международным резервам и их структуре есть позиция "Прочее" - нераскрытый остаток, на который приходится более трети суммарной величины международных резервов. По мнению экспертов, так и прячется значительная часть золотых резервов.

Тем не менее даже с учетом этого обстоятельства МВФ сообщил, что на 8 октября 2023 года монетарные золотые запасы составили более 20% от всех официальных резервов мира. Это изменение свидетельствует о том, что страны все чаще обращаются к золоту как к надежному активу в условиях нестабильности на финансовых рынках. На конец 1 квартала 2025 года, по оценкам МВФ, доля составила 24,16 %.

Конечно, это "средняя температура по госпиталю". Приведу данные МВФ по странам, у которых доля на конец первого квартала 2025 года была намного выше среднемирового показателя (%): США – 74,9; Германия – 77,1; Франция – 74,7; Италия – 74,1; Кипр – 68,7; Австрия – 68,3; Греция – 67,4; Нидерланды – 64,9.

Из крупных экономик значительно меньше среднемирового показателя доли у следующих стран (%): Китай – 6,5; Индия – 13,4; Япония – 6,6; Индонезия – 3,6; Бразилия – 3,8; Саудовская Аравия – 4,7. Отмечу, что данные по доле золота в международных резервах Китая, по мнению многих экспертов, существенно занижена. Что касается России, то у нее доля золота на конец первого квартала текущего года превысила среднемировой показатель и составила 29,5%.

Имеются альтернативные оценки доли золота. Их авторы считают, что реальные масштабы золотых резервов ряда стран существенно больше официально заявляемых (особенно это касается Китая). Один из таких радикальных экспертов – Ян Ньювенхейс, аналитик из Money Metals. По его оценкам, на конец прошлого года доллар США оставался резервной валютой номер с долей 45,55%, золото занимало второе место с долей 21,20%, евро находилось на третьем месте – 15,63%, а на все остальные валюты приходились оставшиеся 17,62%. Т. е. золото, согласно этим цифрам, уже в прошлом году заняло второе место в суммарных международных резервах центробанков. Кстати, некоторые эксперты задним числом стали говорить, что золото вышло на второе место еще в конце 2023 года. Это событие прошло почти незамеченным.

В начале июня нынешнего года факт перемещения евро на третье место, а золота на второе признал Европейский центральный банк (ЕЦБ), который сообщил, что в конце 2024 года доля золота в мировых резервах составила 20%, евро - 16%, доллара США - 46%. "Центробанки продолжали наращивать резервы золота рекордными темпами, – говорится в докладе ЕЦБ. – В 2024 году они приобрели более 1 тыс. тонн драгметалла, что двое выше среднегодового показателя закупок за предыдущее десятилетие". Золотые резервы мировых ЦБ в ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​​​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​п‌рошлом году достигли 36 тыс. тонн, приблизившись к рекордному уровню в 38 тыс. тонн, зафиксированному в 1965 году, отмечается в докладе ЕЦБ.

На конец первого квартала 2025 года доля золота, по оценкам Яна Ньювенхейса, выросла до 24,16% (почти на 3 процентных пункта по сравнению с его оценкой на конец 2024 года); доля доллара США сократилась до 43,79% (почти на 2 процентных пункта); евро до – 15,21% (примерно на 0,4 процентных пункта); на прочие валюты пришлось 16,84%. Пока оценок доли золота Яна Ньювенхейса на более поздние даты в интернете нет.

Согласно данным Международного валютного фонда (МВФ), по итогам второго квартала 2025 года доля доллара США в международных валютных резервах центробанков составила 56,32%, что стало историческим минимумом. Но это доля в чисто валютных резервах. А в золотовалютных резервах она намного меньше – 43%. А ведь еще в начале 2023 года она была более 50%, а к концу указанного года опустилась до 48%.

К сожалению, с конца лета доступ на сайт МВФ и его страницу, содержащую статистику состава суммарных международных резервов центральных банков, стал недоступен. Видимо, возникли весьма неприятные тенденции по доллару, и США как главный "акционер" Фонда перекрыли доступ к информации (по крайней мере, российским пользователям). Приходится пользоваться, образно выражаясь, "отраженным светом", т. е. вторичными источниками. В частности, по данным Deutsche Bank, доля золота в мировых золотовалютных резервах выросла к концу третьего квартала 2025 года до 30% по сравнению с 24% на конец июня.

В начале осени нынешнего года стала обсуждаться еще одна тема, касающаяся сдвигов в составе международных резервов в мире. Речь идет об американских казначейских бумагах, которые центробанки разных стран привыкли использовать в качестве инструмента формирования долларовых резервов (наряду с долларовыми банковскими депозитами и некоторыми другими видами долговых бумаг США). В августе 2025 года центральные банки мира, согласно многим источникам, стали держать в своих активах больше золота, чем казначейских облигаций США. На середину 2025 года иностранные инвесторы держали 9,1 трлн долларов казначейских бумаг, из которых 3,9 трлн долларов - вложения иностранных центробанков. Это почти 60 процентов всех долларовых резервов (остальное долговые бумаги государственных агентств США, банковские депозиты и другие долларовые инструменты).

В августе цена золота подскочила на 10,5%, в результате чего стоимость резервного золота выросла до 4,2 трлн долларов. Итак, на балансах центральных банков золота стало больше, чем казначейских бумаг США! Такая новость многих взволновала. Впрочем, некоторые эксперты призывают не паниковать тех, кто продолжает симпатизировать доллару. Так, они обращают внимание на то, что Китай фактически обладает гораздо большими резервами, чем это следует из официальной отчетности Пекина. Значительная их часть размещена в государственных банках, страховых компаниях и пенсионных фондах. Эти скрытые резервы во многом также вложены в казначейские бумаги США. Впрочем, можно согласиться, что часть резервов в казначейских бумагах находится за пределами официальной отчетности. Но ведь и часть золотых резервов также не отражается в официальной статистике Поднебесной.

Тем не менее общая тенденция очевидна: золото стало вторым по значимости компонентом международных резервов, следуя за долларом США. При этом отставание золота от доллара уменьшается. Композиция резервов начинает напоминать ту, которая была в 1950-60-е годы, когда действовал золотодолларовый стандарт. Только тогда была обратная расстановка конкурентов: доллар США был на втором месте и догонял золото. Интересно, чем кончится нынешняя гонка доллара и золота?

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1761822960


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Законопроект по охране объектов историко-культурного наследия одобрил Мажилис в первом чтении
- Премьер-министр РК Олжас Бектенов обсудил со Специальным представителем Президента США Серджио Гором и первым заместителем Госсекретаря США Кристофером Ландау торгово-экономическое сотрудничество
- Государственный советник провел совещание по реализации поручений Президента, озвученных на IV заседании Национального курултая
- В связи с принятыми поправками в УК, Демпартия "Ак жол" требует прекратить обвинения предпринимателей в ОПГ
- В Астане обсудили будущее стратегического партнерства Казахстана и США
- Тяжелая доля "Казахстанского сплава". Часть вторая.
- На заседании Правления НБК рассмотрены вопросы управления активами Нацфонда и развития цифровой финансовой инфраструктуры
- Азат Перуашев: Казахстанское бизнес-сообщество впервые отмечает профессиональный праздник – День предпринимателей
- Спецпредставитель Президента и заместитель Госсекретаря США посетили локомотивосборочный завод в Астане
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  