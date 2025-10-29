Казахстанским ураном заинтересовалась Финляндия, - Виктория Панфилова

14:19 30.10.2025

Казахстанским ураном заинтересовалась Финляндия

Астана открыта для западных инвестиций



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

29.10.2025



Финляндия рассматривает Казахстан как потенциального поставщика урана, что стало одной из ключевых тем на переговорах президентов Касым-Жомарта Токаева и Александра Стубба в Астане 28–29 октября. Этот шаг Хельсинки знаменует собой попытку диверсифицировать источники урана после отказа от российских поставок. В это же время в Астану прибыла американская делегация, цель которой – обсудить подготовку личной встречи Токаева с Дональдом Трампом, а также согласовать документы к саммиту "США – Центральная Азия", который состоится в Вашингтоне 6 ноября.



Нынешний визит в Казахстан Александра Стубба, начавшего отсчет посещений этой страны еще в 2008 году, когда он впервые побывал здесь в качестве министра иностранных дел, ознаменовался важными договоренностями.



Президенты Финляндии и Казахстана сосредоточились на развитии деловых отношений и укреплении внешнеполитического и оборонного сотрудничества. "У нас нет нерешенных вопросов, а потенциал взаимодействия, особенно в сферах инвестиций и торговли, далеко не исчерпан", – заявил Касым-Жомарт Токаев.



Встреча представителей более 20 ведущих финских компаний на бизнес-форуме стала стимулом для дальнейшего укрепления торгово-экономических отношений стран. В Казахстане уже успешно действует около 70 финских компаний, привнеся в экономику страны значительные инвестиции, – валовый приток прямых инвестиций из Финляндии с 2005 года достиг 486,6 млн долл.



Растущий интерес финских партнеров к сотрудничеству, при котором Казахстан обеспечивает до 90% товарооборота Финляндии со странами Центральной Азии, открывает новые перспективы и альтернативные рынки для финских компаний после их ухода из России. Как заметил Токаев, Финляндия продолжает играть значимую конструктивную роль как на европейской, так и на мировой арене. При этом Астана рассматривает Хельсинки как одного из ключевых инвесторов из Северной Европы.



Перспективное направление сотрудничества – казахстанский уран. Финляндия ранее покупала топливо у России, но сейчас активно развивает собственную добычу, чтобы обеспечить свои потребности. В стране две атомные станции, нуждающиеся в сырье. Финляндия стала первой страной в ЕС, где началась промышленная добыча урана на месторождении "Соткамо". Однако полностью свои потребности Хельсинки закроет не скоро, поэтому рассматривает возможность поставок из других стран, например из Казахстана.



Соответствующий меморандум о взаимопонимании между Агентством Республики Казахстан по атомной энергии и Управлением радиационной и ядерной безопасности Финляндской Республики (STUK) о сотрудничестве в области мирного использования ядерной энергии был подписан Токаевым и Стуббом. Всего главы двух государств подписали 15 документов.



Председатель Агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев в кулуарах Акорды (администрация президента Казахстана) рассказал журналистам, что активно обсуждались возможности поставок казахстанского урана покупателям – атомным станциям Финляндии. "Казахстан всегда заинтересован увеличить наши международные рынки, мы всегда предлагаем и нашим партнерам рассмотреть, возможно, покупки казахстанского урана. Мы предложим нашим коллегам", – добавил он.



Сложности в логистике, усугубленные последствиями закрытия российско-финской границы, стали основным препятствием для финских компаний, несмотря на прежний впечатляющий рост экспорта в Казахстан. Однако, как отметил президент Токаев, Казахстан, служащий "жизненно важной артерией" между Европой и Китаем, активно развивает Транскаспийский международный транспортный коридор. Запуск платформы Smart Cargo и активное участие финской Nurminen Logistics в создании мультимодальных сетей, ориентированных на Северную Европу, призваны оптимизировать транзитные потоки. Уже подписан меморандум о создании регулярного контейнерного сервиса между Китаем и Финляндией через Казахстан. Тем не менее сохраняющиеся санкционные ограничения ЕС ставят перед сторонами задачу активизировать торговлю, не нарушая установленных правил.



Перспективы развития казахско-американского расширенного стратегического партнерства в контексте предстоящего саммита в формате C5+1 в Вашингтоне обсуждались на встрече Токаева со специальным представителем президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гором и первым заместителем госсекретаря США Кристофером Ландау.



Как сообщила пресс-служба Акорды, Токаев передал благодарность президенту США Дональду Трампу за приглашение принять участие в саммите C5+1 в Вашингтоне. "Глава Казахстана выразил уверенность в том, что предстоящая встреча на высшем уровне будет продуктивной с точки зрения определения ключевых приоритетов долгосрочного сотрудничества. Казахстан рассчитывает придать серьезный импульс торгово-экономическому и инвестиционному партнерству с США".



Токаев заявил, что Казахстан поддерживает внешнюю и внутреннюю политику, проводимую президентом США. В свою очередь, Гор подтвердил стратегическую значимость региона Центральной Азии во внешней политике США. По его мнению, предстоящая встреча с Трампом позволит вывести двустороннее сотрудничество на новый уровень. "Собеседники рассмотрели потенциал взаимовыгодного партнерства в сферах энергетики, критически важных минералов, цифровизации, транспорта и логистики. Кроме того, состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки", – заключили в Акорде.



Аналогичные вопросы американские дипломаты обсуждали в Ташкенте с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Гор передал лидеру Узбекистана приветствия Трампа. Собеседники отметили интенсивный политический диалог, обмены на разных уровнях, активные бизнес-контакты, рост объемов товарооборота, успешный визит в начале октября миссии Торговой палаты США.