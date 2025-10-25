Специально для RT: Чем окончились азиатское турне Трампа и встреча с Си?

15:10 30.10.2025

УЛЕТЕЛ, НО ОБЕЩАЛ ВЕРНУТЬСЯ: ЧЕМ ОКОНЧИЛИСЬ АЗИАТСКОЕ ТУРНЕ ТРАМПА И ВСТРЕЧА С СИ ЦЗИНЬПИНОМ?



Николай Вавилов, публицист-китаевед, автор книги "Китайская власть", автор Telegram-канала @shuohuaxia



Трамп заспешил в Вашингтон, даже не оставшись на саммит АТЭС в южнокорейском Кенджу - фактически сделав именно Си Цзиньпина главным участником ежегодного саммита государств Азиатско-Тихоокеанского региона.



Си Цзиньпин, словно следуя древним заповедям даосизма, победил Трампа через принцип недеяния 无为而治. Пока Трамп заключал "великолепные" виртуальные сделки со странами саммита АСЕАН в Малайзии, посещал Японию и Южную Корею, пытаясь показать превосходство США над Китаем в регионе и вводя новые санкции, из-за которых якобы компании Поднебесной приостановили импорт российской нефти, Си Цзиньпин практически не предпринимал никаких активных шагов.



