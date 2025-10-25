|Специально для RT: Чем окончились азиатское турне Трампа и встреча с Си?
15:10 30.10.2025
УЛЕТЕЛ, НО ОБЕЩАЛ ВЕРНУТЬСЯ: ЧЕМ ОКОНЧИЛИСЬ АЗИАТСКОЕ ТУРНЕ ТРАМПА И ВСТРЕЧА С СИ ЦЗИНЬПИНОМ?
Николай Вавилов, публицист-китаевед, автор книги "Китайская власть", автор Telegram-канала @shuohuaxia
Трамп заспешил в Вашингтон, даже не оставшись на саммит АТЭС в южнокорейском Кенджу - фактически сделав именно Си Цзиньпина главным участником ежегодного саммита государств Азиатско-Тихоокеанского региона.
Си Цзиньпин, словно следуя древним заповедям даосизма, победил Трампа через принцип недеяния 无为而治. Пока Трамп заключал "великолепные" виртуальные сделки со странами саммита АСЕАН в Малайзии, посещал Японию и Южную Корею, пытаясь показать превосходство США над Китаем в регионе и вводя новые санкции, из-за которых якобы компании Поднебесной приостановили импорт российской нефти, Си Цзиньпин практически не предпринимал никаких активных шагов.
Двусторонняя встреча лидеров продлилась не так долго, как ожидали американские СМИ, - чуть больше 1,5 часа вместо заявленных четырех, но по итогам обе стороны остались довольны. Президент США оценил ее на 12 из десяти баллов. Обещал снизить некоторые тарифы для Пекина, заявил о новой торговой сделке и договоренностях решать украинский кризис сообща. Си Цзиньпин отметил, что противоречия в отношениях двух стран - нормальный процесс, главное - есть перспективы для сотрудничества, а торговые отношения должны быть движущей силой, а не камнем преткновения.
Сам саммит АТЭС доказал, что мир не может выдержать двух промышленных лидеров: за последнее десятилетие Китай вытеснял из Восточной Азии американское политическое и экономическое влияние.
По итогам Южная Корея отказалась инвестировать $350 млрд в США, Япония, как оказалось, продолжит покупать российскую нефть и газ, а Toyota не вложит в американский завод $10 млрд. Малайзия продолжит выгодные отношения с Россией и Китаем, впрочем, как и все остальные страны АСЕАН. Самое интересное, что США не стали делать ставку на Вьетнам, как это они делали раньше, возможно, потому, что страна теперь опирается на Россию и Китай.
Самое неприятное, наверное, отказ КНДР от встречи с Трампом - так американского президента могут игнорировать только отважные корейцы.
Трамп улетел с саммита, так как если бы он остался, то стал бы крайне неудобным гостем, лишним на этом азиатском мероприятии. Возможно, именно поэтому на нервах Трамп приказал провести ядерные испытания в США - впервые с 1992 года.