Четверг, 30.10.2025
17:02  Си Цзиньпин о встрече с Трампом: "Мы не намерены бросать вызовы какой-либо стране или становиться на ее место"
15:10  Специально для RT: Чем окончились азиатское турне Трампа и встреча с Си?
14:19  Казахстанским ураном заинтересовалась Финляндия, - Виктория Панфилова
14:16  Золото в международных резервах: признаки реванша, - Валентин Катасонов
04:57  Монголия как зеркало России, - Дмитрий Орехов
03:30  Степной салон красоты: что было в косметичке у кочевников, - Caravan.kz
01:28  В Центральной Азии усилилась вербовка молодежи экстремистами
00:50  Киргизия. Председателю Верховного суда показали отдельные туалеты для судей и населения... (видео)
00:40  Взгляд: На чем основано низкопоклонство японцев перед США
00:05  ВС РФ ворвались в Константиновку – итоговая сводка Readovka за 29 октября
Среда, 29.10.2025
22:01  В Алматы ликвидирован канал контрабанды наркотиков из США
20:05  Россия провела испытания ядерного подводного аппарата "Посейдон"
18:55  Бэби-бум: почти 90 животных появились на свет в Алматинском зоопарке с начала года
18:45  Почему в Китае не захотели принимать канцлера Германии? - Алексей Белов
13:13  Трамп засобирался освоить Центральную Азию, - Юрий Баранчик
05:11  Глава ГКНБ показал Садыру Жапарову боевые дроны (видео)
04:35  В Таджикистане будут ежегодно проводить конкурс и вручать премии лучшим операторам связи и интернет-провайдерам
02:22  Президент Киргизии открыл в Бишкеке новое здание Нацбанка с хранилищем на 1000 тонн золота
01:48  Африканские страсти вокруг природных ресурсов
00:05  Русская армия вынудила части ВСУ в спешке отступать у Купянска – итоговая сводка Readovka за 28 октября
Вторник, 28.10.2025
23:31  В Казахстане оценили потери от атаки украинских дронов на Оренбургский ГПЗ
21:29  СВР России сообщает: Макрон грезит военной интервенцией на Украину...
19:55  Politico: Венгрия намерена создать в ЕС антиукраинский блок
16:45  Афганистан будет строить ж/д "Хайратон – Спинбулдак" по стандарту "русская колея" (1520 мм)
15:56  США и Китай нашли общий язык на саммите АСЕАН. Что нужно знать
13:45  О мусульманском браке, - П.В.Густерин
11:07  Русские выдохлись, но Киев срочно запросил мира, - Кирилл Стрельников
04:03  Чернорусы обсуждают русский вопрос (видео)
01:48  Трамп пригласил глав ЦА 6 ноября в Вашингтон на саммит "Центральная Азия – США"
01:05  Президент Туркменистана принял участие в Туркмено-итальянском бизнес-форуме
00:38  Древнее динозавров: более сотни скелетов амфибий нашли ученые близ Алматы
00:05  ВС РФ полностью окружили Покровско-Мирноградский оборонительный район ВСУ – итоговая сводка Readovka за 27 октября
Понедельник, 27.10.2025
23:44  Истерика брошенной женщины. Европу нужно чем-нибудь занять…, - Андрей Школьников
22:33  Выступление Президента Казахстана на торжественном мероприятии по случаю Дня Республики
21:34  Евросоюз ударил по банкам Центральной Азии, - Виктория Панфилова
20:52  Что за яркий объект с зеленым свечением пролетел ночью над Москвой?
19:38  Запоздалое признание Грузии своей ответственности за войну 2008 года
17:58  Узбекистан подписал с Европейским Союзом историческое Соглашение (356 статей и 14 приложений)
15:01  Туризм убогого чухонца. Финский забор на границе с Россией стал достопримечательностью
13:56  Wildberries открыл в Таджикистане самый высокогорный пункт выдачи заказов
02:13  Из Алма-Аты в Москву вновь спустя 7 лет отправился пассажирский поезд с музыкой и баурсаками
01:49  ФСК: Россия в Центральной Азии: пути интеграции
00:42  В Таджикистане стартовала выставка-ярмарка "Российское образование - 2025"
00:05  ВС РФ ответили на санкции "котлами" для ВСУ – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 26.10.2025
23:29  В Русском доме в Астане открылся шахматный клуб Сергея Карякина
22:04  Проект генплана Бишкека до 2050 года вынесен на общественное обсуждение
21:55  На выставке Automechanika Tashkent 2025 показали первый узбекский электробус
20:19  Интервью Лаврова каналу "Ультраханг": США находятся под колоссальным давлением европейских ястребов
19:50  Китай отметил 80-ю годовщину освобождения Тайваня от японской оккупации
13:41  В России завершены испытания крылатой ракеты "Буревестник"
03:00  Из Пекина в Вашингтон на поезде. Проект Китайской инженерной академии - 2014 год
01:18  В Узбекистане начали продвигать культуру скромности для свадеб и семейных мероприятий
00:05  Спецпредставитель президента РФ Дмитриев привез в США шоколадные конфеты с цитатами Путина
Суббота, 25.10.2025
23:40  Новая концепция: миграционная политика в России станет жестче, - Александр Шустов
19:04  ЗАРУБИН: Что значат слова Путина про "ошеломляющий ответ"?
18:04  Президентом Ирландии стала Кэтрин Коннолли, обвинявшая НАТО в разжигании войны
16:04  НГ: В Китае отмечают возвращение своих мозгов из США
15:29  В Казахстане работники системы соцзащиты в профессиональный праздник получили госнаграды
13:44  Цветная революция в США. Как извращенцы раскалывают Америку, - Олег Сергеев
06:35  В Китае учрежден День памяти освобождения Тайваня - 25 октября
03:38  Кыргызстан - лидер ЦА по использованию криптовалют
Специально для RT: Чем окончились азиатское турне Трампа и встреча с Си?
15:10 30.10.2025

УЛЕТЕЛ, НО ОБЕЩАЛ ВЕРНУТЬСЯ: ЧЕМ ОКОНЧИЛИСЬ АЗИАТСКОЕ ТУРНЕ ТРАМПА И ВСТРЕЧА С СИ ЦЗИНЬПИНОМ?

Николай Вавилов, публицист-китаевед, автор книги "Китайская власть", автор Telegram-канала @shuohuaxia

Трамп заспешил в Вашингтон, даже не оставшись на саммит АТЭС в южнокорейском Кенджу - фактически сделав именно Си Цзиньпина главным участником ежегодного саммита государств Азиатско-Тихоокеанского региона.

Си Цзиньпин, словно следуя древним заповедям даосизма, победил Трампа через принцип недеяния 无为而治. Пока Трамп заключал "великолепные" виртуальные сделки со странами саммита АСЕАН в Малайзии, посещал Японию и Южную Корею, пытаясь показать превосходство США над Китаем в регионе и вводя новые санкции, из-за которых якобы компании Поднебесной приостановили импорт российской нефти, Си Цзиньпин практически не предпринимал никаких активных шагов.



Двусторонняя встреча лидеров продлилась не так долго, как ожидали американские СМИ, - чуть больше 1,5 часа вместо заявленных четырех, но по итогам обе стороны остались довольны. Президент США оценил ее на 12 из десяти баллов. Обещал снизить некоторые тарифы для Пекина, заявил о новой торговой сделке и договоренностях решать украинский кризис сообща. Си Цзиньпин отметил, что противоречия в отношениях двух стран - нормальный процесс, главное - есть перспективы для сотрудничества, а торговые отношения должны быть движущей силой, а не камнем преткновения.

Сам саммит АТЭС доказал, что мир не может выдержать двух промышленных лидеров: за последнее десятилетие Китай вытеснял из Восточной Азии американское политическое и экономическое влияние.

По итогам Южная Корея отказалась инвестировать $350 млрд в США, Япония, как оказалось, продолжит покупать российскую нефть и газ, а Toyota не вложит в американский завод $10 млрд. Малайзия продолжит выгодные отношения с Россией и Китаем, впрочем, как и все остальные страны АСЕАН. Самое интересное, что США не стали делать ставку на Вьетнам, как это они делали раньше, возможно, потому, что страна теперь опирается на Россию и Китай.

Самое неприятное, наверное, отказ КНДР от встречи с Трампом - так американского президента могут игнорировать только отважные корейцы.

Трамп улетел с саммита, так как если бы он остался, то стал бы крайне неудобным гостем, лишним на этом азиатском мероприятии. Возможно, именно поэтому на нервах Трамп приказал провести ядерные испытания в США - впервые с 1992 года.

Источник - RT на русском
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1761826200


