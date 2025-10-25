Си Цзиньпин о встрече с Трампом: "Мы не намерены бросать вызовы какой-либо стране или становиться на ее место"

17:02 30.10.2025

Си Цзиньпин заявил о готовности работать с Д. Трампом над созданием прочной основы для двусторонних связей /более подробно/



Пусан /Республика Корея/, 30 октября /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин здесь в четверг заявил, что готов продолжать работать вместе с президентом США Дональдом Трампом, чтобы заложить прочную основу для двусторонних связей и создать благоприятную атмосферу для развития обеих стран.



На встрече с главой Белого дома он заявил, что под их совместным руководством китайско-американские отношения в целом остаются стабильными. "Китай и Соединенные Штаты должны быть партнерами и друзьями. Это то, чему нас научила история и чего требует реальность", -- сказал Си Цзиньпин.



Учитывая различия в национальных условиях, две стороны не всегда сходятся во взглядах друг с другом, и это нормально, что время от времени между двумя ведущими экономиками мира возникают трения, добавил он.



"Перед лицом ветров, волн и вызовов главы двух государств стоят у руля. Мы должны придерживаться правильного курса, владеть общей ситуацией и обеспечивать устойчивое движение вперед большого корабля китайско-американских отношений", -- подчеркнул председатель КНР.



Си Цзиньпин заявил, что в экономическом развитии Китая наблюдается хорошая динамика: за первые три квартала 2025 года экономика страны выросла на 5,2 проц., а общий объем внешней торговли товарами увеличился на 4 проц. Это нелегкое достижение, учитывая внутренние и внешние трудности, отметил он, добавив, что китайская экономика подобна безбрежному океану: она велика, устойчива и многообещающа. "У нас есть уверенность и способность справляться со всеми видами рисков и вызовов", -- подчеркнул Си Цзиньпин.



По словам китайского лидера, на своем 4-м пленуме Центральный комитет КПК 20-го созыва обсудил и одобрил предложение по разработке 15-го пятилетнего плана социально-экономического развития /2026-2030 гг./



В течение последних 70 лет мы из поколения в поколение работали над одним и тем же планом, чтобы воплотить его в жизнь, сказал он.



"Мы не намерены бросать вызовы какой-либо стране или становиться на ее место, -- сказал Си Цзиньпин. -- Мы всегда были сосредоточены на эффективном управлении собственными делами Китая, самосовершенствовании и предоставлении возможностей развития всем странам мира."



Си Цзиньпин заявил, что Китай будет и дальше углублять реформы по всем направлениям, расширять открытость и способствовать высококачественному экономическому росту, добиваясь соответствующего увеличения объема производства, а также всестороннего развития человеческого потенциала и общего процветания для всех. Он назвал это важным секретом успеха КНР, добавив, что подобная политика также расширит пространство для сотрудничества с Соединенными Штатами.



Китайская и американская команды по торгово-экономическим переговорам провели углубленный обмен мнениями по важным торгово-экономическим вопросам и достигли консенсуса по решению различных проблем, отметил Си Цзиньпин. Он призвал обе команды как можно скорее разработать и довести до ума последующие шаги и обеспечить эффективное соблюдение и реализацию общих договоренностей, чтобы посредством надежных результатов вселить уверенность в обе страны, а также в мировую экономику.



В последнее время китайско-американские торгово-экономические отношения переживали взлеты и падения, но это также навело обе стороны на некоторые идеи, заявил Си Цзиньпин. По его словам, деловые отношения должны и впредь служить стабилизатором и движущей силой китайско-американских связей, не превращаясь в камень преткновения или источник трений.



Пекин и Вашингтон должны мыслить масштабно и осознавать долгосрочную выгоду от сотрудничества, им не следует попадать в порочный круг ответных мер, подчеркнул председатель КНР. Он призвал обе торгово-экономические команды продолжать переговоры в духе равенства, взаимоуважения и взаимной выгоды, постоянно сокращать список проблем и расширять список сотрудничества.



Диалог лучше конфронтации, сказал Си Цзиньпин, добавив, что Китай и США должны поддерживать связь по различным каналам и на различных уровнях для укрепления взаимопонимания. По его словам, у двух стран есть хороший потенциал для совместной работы в сферах борьбы с нелегальной миграцией, телекоммуникационным мошенничеством и отмыванием денег, искусственного интеллекта и эпидемического реагирования.



Компетентные ведомства должны укреплять диалог и обмены и вести взаимовыгодное сотрудничество, заявил Си Цзиньпин. Страны также должны взаимодействовать на региональных и международных платформах, добавил он.



"Сегодня мир сталкивается со многими серьезными проблемами. Китай и США могут совместно взять на себя ответственность, подобающую крупным державам, и работать сообща, чтобы добиться еще ряда значительных и конкретных результатов на благо двух стран и всего мира", -- подчеркнул председатель КНР.



Си Цзиньпин отметил, что в 2026 году Китай примет встречу руководителей экономик АТЭС, а Соединенные Штаты -- саммит G20.



Две стороны могут поддерживать друг друга, чтобы сделать оба мероприятия продуктивными для содействия мировому экономическому росту и улучшения глобального экономического управления, добавил он.



"Для меня большая честь встретиться с председателем Си Цзиньпином. Китай -- великая держава, а председатель Си Цзиньпин -- уважаемый и выдающийся лидер, а также мой давний друг, мы прекрасно ладим", -- отметил Д. Трамп.



Между США и КНР всегда были "фантастические отношения", и они станут еще лучше, отметил американский президент, выразив надежду на еще лучшее будущее как для Китая, так и для США.



По его словам, Китай является крупнейшим партнером США, и совместными усилиями две страны смогут добиться многого для мира.



Китай примет встречу руководителей экономик АТЭС в 2026 году, а Соединенные Штаты -- саммит "Группы двадцати" /G20/, сказал Д. Трамп, пожелав обеим сторонам успехов в проведении этих мероприятий.



Лидеры двух стран договорились укреплять сотрудничество в экономической, торговой, энергетической и других областях, а также поощрять гуманитарные обмены.



Они также договорились поддерживать регулярные контакты. Д. Трамп с нетерпением ожидает своего визита в Китай в начале следующего года и пригласил Си Цзиньпина посетить США.