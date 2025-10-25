 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Четверг, 30.10.2025
17:02  Си Цзиньпин о встрече с Трампом: "Мы не намерены бросать вызовы какой-либо стране или становиться на ее место"
15:10  Специально для RT: Чем окончились азиатское турне Трампа и встреча с Си?
14:19  Казахстанским ураном заинтересовалась Финляндия, - Виктория Панфилова
14:16  Золото в международных резервах: признаки реванша, - Валентин Катасонов
04:57  Монголия как зеркало России, - Дмитрий Орехов
03:30  Степной салон красоты: что было в косметичке у кочевников, - Caravan.kz
01:28  В Центральной Азии усилилась вербовка молодежи экстремистами
00:50  Киргизия. Председателю Верховного суда показали отдельные туалеты для судей и населения... (видео)
00:40  Взгляд: На чем основано низкопоклонство японцев перед США
00:05  ВС РФ ворвались в Константиновку – итоговая сводка Readovka за 29 октября
Среда, 29.10.2025
22:01  В Алматы ликвидирован канал контрабанды наркотиков из США
20:05  Россия провела испытания ядерного подводного аппарата "Посейдон"
18:55  Бэби-бум: почти 90 животных появились на свет в Алматинском зоопарке с начала года
18:45  Почему в Китае не захотели принимать канцлера Германии? - Алексей Белов
13:13  Трамп засобирался освоить Центральную Азию, - Юрий Баранчик
05:11  Глава ГКНБ показал Садыру Жапарову боевые дроны (видео)
04:35  В Таджикистане будут ежегодно проводить конкурс и вручать премии лучшим операторам связи и интернет-провайдерам
02:22  Президент Киргизии открыл в Бишкеке новое здание Нацбанка с хранилищем на 1000 тонн золота
01:48  Африканские страсти вокруг природных ресурсов
00:05  Русская армия вынудила части ВСУ в спешке отступать у Купянска – итоговая сводка Readovka за 28 октября
Вторник, 28.10.2025
23:31  В Казахстане оценили потери от атаки украинских дронов на Оренбургский ГПЗ
21:29  СВР России сообщает: Макрон грезит военной интервенцией на Украину...
19:55  Politico: Венгрия намерена создать в ЕС антиукраинский блок
16:45  Афганистан будет строить ж/д "Хайратон – Спинбулдак" по стандарту "русская колея" (1520 мм)
15:56  США и Китай нашли общий язык на саммите АСЕАН. Что нужно знать
13:45  О мусульманском браке, - П.В.Густерин
11:07  Русские выдохлись, но Киев срочно запросил мира, - Кирилл Стрельников
04:03  Чернорусы обсуждают русский вопрос (видео)
01:48  Трамп пригласил глав ЦА 6 ноября в Вашингтон на саммит "Центральная Азия – США"
01:05  Президент Туркменистана принял участие в Туркмено-итальянском бизнес-форуме
00:38  Древнее динозавров: более сотни скелетов амфибий нашли ученые близ Алматы
00:05  ВС РФ полностью окружили Покровско-Мирноградский оборонительный район ВСУ – итоговая сводка Readovka за 27 октября
Понедельник, 27.10.2025
23:44  Истерика брошенной женщины. Европу нужно чем-нибудь занять…, - Андрей Школьников
22:33  Выступление Президента Казахстана на торжественном мероприятии по случаю Дня Республики
21:34  Евросоюз ударил по банкам Центральной Азии, - Виктория Панфилова
20:52  Что за яркий объект с зеленым свечением пролетел ночью над Москвой?
19:38  Запоздалое признание Грузии своей ответственности за войну 2008 года
17:58  Узбекистан подписал с Европейским Союзом историческое Соглашение (356 статей и 14 приложений)
15:01  Туризм убогого чухонца. Финский забор на границе с Россией стал достопримечательностью
13:56  Wildberries открыл в Таджикистане самый высокогорный пункт выдачи заказов
02:13  Из Алма-Аты в Москву вновь спустя 7 лет отправился пассажирский поезд с музыкой и баурсаками
01:49  ФСК: Россия в Центральной Азии: пути интеграции
00:42  В Таджикистане стартовала выставка-ярмарка "Российское образование - 2025"
00:05  ВС РФ ответили на санкции "котлами" для ВСУ – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 26.10.2025
23:29  В Русском доме в Астане открылся шахматный клуб Сергея Карякина
22:04  Проект генплана Бишкека до 2050 года вынесен на общественное обсуждение
21:55  На выставке Automechanika Tashkent 2025 показали первый узбекский электробус
20:19  Интервью Лаврова каналу "Ультраханг": США находятся под колоссальным давлением европейских ястребов
19:50  Китай отметил 80-ю годовщину освобождения Тайваня от японской оккупации
13:41  В России завершены испытания крылатой ракеты "Буревестник"
03:00  Из Пекина в Вашингтон на поезде. Проект Китайской инженерной академии - 2014 год
01:18  В Узбекистане начали продвигать культуру скромности для свадеб и семейных мероприятий
00:05  Спецпредставитель президента РФ Дмитриев привез в США шоколадные конфеты с цитатами Путина
Суббота, 25.10.2025
23:40  Новая концепция: миграционная политика в России станет жестче, - Александр Шустов
19:04  ЗАРУБИН: Что значат слова Путина про "ошеломляющий ответ"?
18:04  Президентом Ирландии стала Кэтрин Коннолли, обвинявшая НАТО в разжигании войны
16:04  НГ: В Китае отмечают возвращение своих мозгов из США
15:29  В Казахстане работники системы соцзащиты в профессиональный праздник получили госнаграды
13:44  Цветная революция в США. Как извращенцы раскалывают Америку, - Олег Сергеев
06:35  В Китае учрежден День памяти освобождения Тайваня - 25 октября
03:38  Кыргызстан - лидер ЦА по использованию криптовалют
Си Цзиньпин о встрече с Трампом: "Мы не намерены бросать вызовы какой-либо стране или становиться на ее место"
17:02 30.10.2025

Си Цзиньпин заявил о готовности работать с Д. Трампом над созданием прочной основы для двусторонних связей /более подробно/

Пусан /Республика Корея/, 30 октября /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин здесь в четверг заявил, что готов продолжать работать вместе с президентом США Дональдом Трампом, чтобы заложить прочную основу для двусторонних связей и создать благоприятную атмосферу для развития обеих стран.

На встрече с главой Белого дома он заявил, что под их совместным руководством китайско-американские отношения в целом остаются стабильными. "Китай и Соединенные Штаты должны быть партнерами и друзьями. Это то, чему нас научила история и чего требует реальность", -- сказал Си Цзиньпин.

Учитывая различия в национальных условиях, две стороны не всегда сходятся во взглядах друг с другом, и это нормально, что время от времени между двумя ведущими экономиками мира возникают трения, добавил он.

"Перед лицом ветров, волн и вызовов главы двух государств стоят у руля. Мы должны придерживаться правильного курса, владеть общей ситуацией и обеспечивать устойчивое движение вперед большого корабля китайско-американских отношений", -- подчеркнул председатель КНР.

Си Цзиньпин заявил, что в экономическом развитии Китая наблюдается хорошая динамика: за первые три квартала 2025 года экономика страны выросла на 5,2 проц., а общий объем внешней торговли товарами увеличился на 4 проц. Это нелегкое достижение, учитывая внутренние и внешние трудности, отметил он, добавив, что китайская экономика подобна безбрежному океану: она велика, устойчива и многообещающа. "У нас есть уверенность и способность справляться со всеми видами рисков и вызовов", -- подчеркнул Си Цзиньпин.

По словам китайского лидера, на своем 4-м пленуме Центральный комитет КПК 20-го созыва обсудил и одобрил предложение по разработке 15-го пятилетнего плана социально-экономического развития /2026-2030 гг./

В течение последних 70 лет мы из поколения в поколение работали над одним и тем же планом, чтобы воплотить его в жизнь, сказал он.

"Мы не намерены бросать вызовы какой-либо стране или становиться на ее место, -- сказал Си Цзиньпин. -- Мы всегда были сосредоточены на эффективном управлении собственными делами Китая, самосовершенствовании и предоставлении возможностей развития всем странам мира."

Си Цзиньпин заявил, что Китай будет и дальше углублять реформы по всем направлениям, расширять открытость и способствовать высококачественному экономическому росту, добиваясь соответствующего увеличения объема производства, а также всестороннего развития человеческого потенциала и общего процветания для всех. Он назвал это важным секретом успеха КНР, добавив, что подобная политика также расширит пространство для сотрудничества с Соединенными Штатами.

Китайская и американская команды по торгово-экономическим переговорам провели углубленный обмен мнениями по важным торгово-экономическим вопросам и достигли консенсуса по решению различных проблем, отметил Си Цзиньпин. Он призвал обе команды как можно скорее разработать и довести до ума последующие шаги и обеспечить эффективное соблюдение и реализацию общих договоренностей, чтобы посредством надежных результатов вселить уверенность в обе страны, а также в мировую экономику.

В последнее время китайско-американские торгово-экономические отношения переживали взлеты и падения, но это также навело обе стороны на некоторые идеи, заявил Си Цзиньпин. По его словам, деловые отношения должны и впредь служить стабилизатором и движущей силой китайско-американских связей, не превращаясь в камень преткновения или источник трений.

Пекин и Вашингтон должны мыслить масштабно и осознавать долгосрочную выгоду от сотрудничества, им не следует попадать в порочный круг ответных мер, подчеркнул председатель КНР. Он призвал обе торгово-экономические команды продолжать переговоры в духе равенства, взаимоуважения и взаимной выгоды, постоянно сокращать список проблем и расширять список сотрудничества.

Диалог лучше конфронтации, сказал Си Цзиньпин, добавив, что Китай и США должны поддерживать связь по различным каналам и на различных уровнях для укрепления взаимопонимания. По его словам, у двух стран есть хороший потенциал для совместной работы в сферах борьбы с нелегальной миграцией, телекоммуникационным мошенничеством и отмыванием денег, искусственного интеллекта и эпидемического реагирования.

Компетентные ведомства должны укреплять диалог и обмены и вести взаимовыгодное сотрудничество, заявил Си Цзиньпин. Страны также должны взаимодействовать на региональных и международных платформах, добавил он.

"Сегодня мир сталкивается со многими серьезными проблемами. Китай и США могут совместно взять на себя ответственность, подобающую крупным державам, и работать сообща, чтобы добиться еще ряда значительных и конкретных результатов на благо двух стран и всего мира", -- подчеркнул председатель КНР.

Си Цзиньпин отметил, что в 2026 году Китай примет встречу руководителей экономик АТЭС, а Соединенные Штаты -- саммит G20.

Две стороны могут поддерживать друг друга, чтобы сделать оба мероприятия продуктивными для содействия мировому экономическому росту и улучшения глобального экономического управления, добавил он.

"Для меня большая честь встретиться с председателем Си Цзиньпином. Китай -- великая держава, а председатель Си Цзиньпин -- уважаемый и выдающийся лидер, а также мой давний друг, мы прекрасно ладим", -- отметил Д. Трамп.

Между США и КНР всегда были "фантастические отношения", и они станут еще лучше, отметил американский президент, выразив надежду на еще лучшее будущее как для Китая, так и для США.

По его словам, Китай является крупнейшим партнером США, и совместными усилиями две страны смогут добиться многого для мира.

Китай примет встречу руководителей экономик АТЭС в 2026 году, а Соединенные Штаты -- саммит "Группы двадцати" /G20/, сказал Д. Трамп, пожелав обеим сторонам успехов в проведении этих мероприятий.

Лидеры двух стран договорились укреплять сотрудничество в экономической, торговой, энергетической и других областях, а также поощрять гуманитарные обмены.

Они также договорились поддерживать регулярные контакты. Д. Трамп с нетерпением ожидает своего визита в Китай в начале следующего года и пригласил Си Цзиньпина посетить США.

Источник - Синьхуа
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1761832920


