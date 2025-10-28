 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Карибский кризис: Стратегическая победа Хрущева над США, - Игорь Шишкин
20:15 30.10.2025

Стратегическая победа Хрущева над США
тот потрясающий внешнеполитический успех Советского Союза в условиях нынешней гибридной войны Запада против России актуален как никогда

Игорь Шишкин
28 октября 2025

В России совершенно незамеченной прошла очередная годовщина Карибского кризиса, хотя тот потрясающий внешнеполитический успех Советского Союза в условиях нынешней гибридной войны Запада во главе с Америкой против России актуален как никогда.



Причина, полагаю, лежит на поверхности. С 80-хх гг. ХХ в. информационное пространство страны было почти под полным контролем (это очень-очень мягко) прозападных сил, для которых СССР – империя зла. До того, при Брежневе, свергшем Хрущева, опять-таки естественно, о стратегической победе опального генсека говорить было совсем не с руки.

Поэтому и утвердился подход к тем событиям, как к чему-то такому, чем гордиться не стоит: волюнтарист Хрущев, не просчитав всех последствий, разместил ракеты на Кубе, поставил мир на грань ядерной войны, а потом под давлением Кеннеди был вынужден их оттуда убрать.

Чем же тут гордиться.

Однако давайте вспомним, что тогда было, без оглядки на уже ставшие привычными оценки волюнтариста Хрущева и западные стереотипы.

Если решение Хрущева разместить ядерные ракеты на Кубе – авантюра, не понимающего последствий своего решения человека, то как в таком случае должно называться решение Кеннеди (за год до Хрущева) разместить под Измиром в Турции американские ядерные ракеты средней дальности с подлетным временем до Москвы примерно в 10-20 минут? Или это "другое"?

1961 г. США размещают в Турции американские ракеты, которые могут превратить в пепел Европейскую часть СССР, включая Москву. В способности США при таком стратегическом преимуществе нанести ядерный удар (после Нагасаки и Хиросимы) в Москве едва ли кто-то сомневался. Протесты СССР Вашингтон игнорирует. Фактически к виску СССР был приставлен пистолет.

1962 г. Хрущев совершенно неожиданным для Вашингтона ходом в результате блестяще проведенной операции "Анадырь" ставит Штаты перед равной угрозой – на Кубе советские ядерные ракеты средней дальности, способные превратить в пепел значительную часть уже Америки, включая Вашингтон.

Шок американцев невозможно даже представить. Рухнула их убежденность в собственной неуязвимости от заокеанских противников.

Да, был риск начала ядерной войны, но не меньший риск ядерной войны, точнее ядерного расстрела СССР, был в результате размещения американских ядерных ракет.

Хрущев своим гроссмейстерским ходом риск расстрела СССР превратил в риск ядерной войны с взаимным уничтожением.

Возмущение Америки и Запада таким его ходом понятно, но с какой стати мы должны называть его "авантюристом", по недомыслию поставившим мир на грань ядерной войны?

Результат хрущевской военно-стратегической комбинации: СССР убрал ракеты с Кубы, США убрали из Турции, в качестве дополнительного геополитического бонуса Москва получила от Америки признание (де-факто) Кубы зоной контроля СССР.

Грубо говоря, Карибским кризисом Хрущев ликвидировал "пистолет, приставленный к виску" СССР серийным убийцей и попутно выбросил в помойное ведро Доктрину Монро.

Поэтому Карибский кризис - это история о нашей несомненной геополитической победе над Соединенными Штатами Америки.

Особо следует отметит гроссмейстерскую игру Хрущева не только на военно-стратегическом поле, но и на поле дипломатии.

Хрущев позволил Кеннеди "сохранить лицо", а американским СМИ подать Карибский кризис как поражение СССР: по договоренности американские ракеты выводились позже советских, и в отличие от советских, тайно, без огласки в СМИ, включая советские.

Загнанному исключительно из-за собственного безответственного авантюризма в угол Кеннеди, чтобы тот не наделал в такой ситуации глупостей и не вверг действительно мир в ядерную войну, Хрущев предоставил достойный выход: позволил побежденному изображать из себя победителя, а победителя, выигравшего партию "вчистую", представить побежденным. Как говорится – "вам ехать или шашечки". Все бы дипломаты и политики так расставляли приоритеты – цены бы им не было.

Зачем ему понадобилось "сохранять лицо" Кеннеди, дабы устранить малейшую опасность срыва ситуации в ядерную войну? Почему нельзя было додавить противника, пусть и с риском Третьей мировой войны? Давайте не забывать, что Хрущев в значительной мере блефовал, он вел партию с Кеннеди при десятикратном превосходстве США по ядерным зарядам и абсолютном превосходстве по носителям.

Безопасность страны Хрущев поставил выше политического пиара. И выиграл.

Поэтому Карибский кризис – это не история про безответственный авантюризм Хрущева и уж тем более не про то, как лидеры США и СССР смогли совместно проявить добрую волю и спасли мир от ядерной катастрофы.

Карибский кризис – это история о том, как Хрущев совершенно неожиданным для Вашингтона ходом поставил Америку перед угрозой, равной той угрозе, которую Америка создала Советскому Союзу, разместив свои ядерные ракеты у наших границ. Вот тогда и только тогда у Кеннеди вдруг проснулась "добрая воля" и США впервые с 1945 года согласились пойти на заключение взаимовыгодного компромисса с Советским Союзом.

Карибский кризис наглядно показал, что США способны на взаимовыгодный компромисс, но только и исключительно, когда им деваться некуда, когда возникает прямая угроза их собственной безопасности.

Зеркально повторить Карибский кризис ради заключения взаимовыгодного компромисса с Америкой для окончания гибридной войны сейчас невозможно.

Тогда США впервые столкнулись с угрозой уничтожающего удара по собственной территории, отсюда шок, на котором и сыграл Хрущев.

Ныне в Америке, как и в России, все понимают, что стратегические ядерные силы – инструмент взаимного сдерживания, а не нападения. Даже если мы разместим десять "Посейдонов" у американских берегов, или сотню ракет на Кубе – паники ни в американском обществе, ни в правящем классе не возникнет и никакой готовности к взаимовыгодным компромиссам не появится.

Необходим нестандартный ход, который привел бы к возникновению для США непосредственной угрозы, ради предотвращения которой они были бы готовы пойти на отказ от продолжения Гибридной войны против России, включая отказ от поддержки киевского режима. Новый Карибский кризис по сути, а не по форме.

Хрущев в 1962 году такой ход нашел.

Источник - Завтра
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1761844500


