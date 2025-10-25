 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
  Новости и события
Пятница, 31.10.2025
05:23  Синьхуа: МИД Китая назвал группу G7 "узким кружком", подрывающим международный порядок
03:14  Принятие ООН Резолюции "Авазинская политическая декларация" - триумф независимого Туркменистана
02:52  Между Кыргызстаном и Таджикистаном не будет пограничников (возможно), - глава ГКНБ Ташиев
01:41  Какие инициативы выдвинул Шавкат Мирзиеев на конференции ЮНЕСКО в Самарканде
00:05  51-я армия сорвала попытку наступления ВСУ у Доброполья – итоговая сводка Readovka за 30 октября
Четверг, 30.10.2025
20:15  Карибский кризис: Стратегическая победа Хрущева над США, - Игорь Шишкин
17:02  Си Цзиньпин о встрече с Трампом: "Мы не намерены бросать вызовы какой-либо стране или становиться на ее место"
15:10  Специально для RT: Чем окончились азиатское турне Трампа и встреча с Си?
14:19  Казахстанским ураном заинтересовалась Финляндия, - Виктория Панфилова
14:16  Золото в международных резервах: признаки реванша, - Валентин Катасонов
04:57  Монголия как зеркало России, - Дмитрий Орехов
03:30  Степной салон красоты: что было в косметичке у кочевников, - Caravan.kz
01:28  В Центральной Азии усилилась вербовка молодежи экстремистами
00:50  Киргизия. Председателю Верховного суда показали отдельные туалеты для судей и населения... (видео)
00:40  Взгляд: На чем основано низкопоклонство японцев перед США
00:05  ВС РФ ворвались в Константиновку – итоговая сводка Readovka за 29 октября
Среда, 29.10.2025
22:01  В Алматы ликвидирован канал контрабанды наркотиков из США
20:05  Россия провела испытания ядерного подводного аппарата "Посейдон"
18:55  Бэби-бум: почти 90 животных появились на свет в Алматинском зоопарке с начала года
18:45  Почему в Китае не захотели принимать канцлера Германии? - Алексей Белов
13:13  Трамп засобирался освоить Центральную Азию, - Юрий Баранчик
05:11  Глава ГКНБ показал Садыру Жапарову боевые дроны (видео)
04:35  В Таджикистане будут ежегодно проводить конкурс и вручать премии лучшим операторам связи и интернет-провайдерам
02:22  Президент Киргизии открыл в Бишкеке новое здание Нацбанка с хранилищем на 1000 тонн золота
01:48  Африканские страсти вокруг природных ресурсов
00:05  Русская армия вынудила части ВСУ в спешке отступать у Купянска – итоговая сводка Readovka за 28 октября
Вторник, 28.10.2025
23:31  В Казахстане оценили потери от атаки украинских дронов на Оренбургский ГПЗ
21:29  СВР России сообщает: Макрон грезит военной интервенцией на Украину...
19:55  Politico: Венгрия намерена создать в ЕС антиукраинский блок
16:45  Афганистан будет строить ж/д "Хайратон – Спинбулдак" по стандарту "русская колея" (1520 мм)
15:56  США и Китай нашли общий язык на саммите АСЕАН. Что нужно знать
13:45  О мусульманском браке, - П.В.Густерин
11:07  Русские выдохлись, но Киев срочно запросил мира, - Кирилл Стрельников
04:03  Чернорусы обсуждают русский вопрос (видео)
01:48  Трамп пригласил глав ЦА 6 ноября в Вашингтон на саммит "Центральная Азия – США"
01:05  Президент Туркменистана принял участие в Туркмено-итальянском бизнес-форуме
00:38  Древнее динозавров: более сотни скелетов амфибий нашли ученые близ Алматы
00:05  ВС РФ полностью окружили Покровско-Мирноградский оборонительный район ВСУ – итоговая сводка Readovka за 27 октября
Понедельник, 27.10.2025
23:44  Истерика брошенной женщины. Европу нужно чем-нибудь занять…, - Андрей Школьников
22:33  Выступление Президента Казахстана на торжественном мероприятии по случаю Дня Республики
21:34  Евросоюз ударил по банкам Центральной Азии, - Виктория Панфилова
20:52  Что за яркий объект с зеленым свечением пролетел ночью над Москвой?
19:38  Запоздалое признание Грузии своей ответственности за войну 2008 года
17:58  Узбекистан подписал с Европейским Союзом историческое Соглашение (356 статей и 14 приложений)
15:01  Туризм убогого чухонца. Финский забор на границе с Россией стал достопримечательностью
13:56  Wildberries открыл в Таджикистане самый высокогорный пункт выдачи заказов
02:13  Из Алма-Аты в Москву вновь спустя 7 лет отправился пассажирский поезд с музыкой и баурсаками
01:49  ФСК: Россия в Центральной Азии: пути интеграции
00:42  В Таджикистане стартовала выставка-ярмарка "Российское образование - 2025"
00:05  ВС РФ ответили на санкции "котлами" для ВСУ – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 26.10.2025
23:29  В Русском доме в Астане открылся шахматный клуб Сергея Карякина
22:04  Проект генплана Бишкека до 2050 года вынесен на общественное обсуждение
21:55  На выставке Automechanika Tashkent 2025 показали первый узбекский электробус
20:19  Интервью Лаврова каналу "Ультраханг": США находятся под колоссальным давлением европейских ястребов
19:50  Китай отметил 80-ю годовщину освобождения Тайваня от японской оккупации
13:41  В России завершены испытания крылатой ракеты "Буревестник"
03:00  Из Пекина в Вашингтон на поезде. Проект Китайской инженерной академии - 2014 год
01:18  В Узбекистане начали продвигать культуру скромности для свадеб и семейных мероприятий
00:05  Спецпредставитель президента РФ Дмитриев привез в США шоколадные конфеты с цитатами Путина
Суббота, 25.10.2025
23:40  Новая концепция: миграционная политика в России станет жестче, - Александр Шустов
19:04  ЗАРУБИН: Что значат слова Путина про "ошеломляющий ответ"?
00:05 31.10.2025

51-я армия успешно сорвала попытку наступления ВСУ у Доброполья – итоговая сводка Readovka за 30 октября
Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 30 октября в разрезе СВО. Русские войска в очередной раз сорвали попытку ВСУ "срезать" Добропольский оперативный выступ. На Украине признались, что промывка мозгов молодежи провалилась. Источники противника начали спекулировать на необходимости немедленно оставить Покровск и Мирноград, однако уже поздно – они окружены.



Второй по значимости, первый по ожесточенности

Части 51-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ в очередной раз продемонстрировали наивысшую степень стойкости и упорства в обороне. Десантно-штурмовые части и другие подразделения ВСУ уже пятые сутки интенсивно атакуют позиции 51-й гв. ОА на западном фланге Добропольского выступа в надежде на этот раз прорвать фронт и отогнать наши войска от Доброполья. Несмотря на то что украинская сторона в первые сутки-двое сумела немного потеснить нас с позиций, прорыва фронта добиться не удалось: противник увяз в "маятниковых боях" в полосе Золотой Колодезь – Кучеров Яр – Вольное – Новое Шахово. Нашим войскам удалось прочно уцепиться за Кучеров Яр, карьер "Глины Донбасса" и окрестные крупные сухие балки, превратив вышеперечисленное в единый оборонительный рубеж.

ВСУ продолжают пытаться нащупать возможность развить атаку и добиться "срезания" Добропольского выступа, в районе продолжаются маневренные бои. В свете резкого ухудшения оперативной обстановки для ВСУ в Покровско-Мирноградском оборонительном районе ввиду его полного блокирования наступательная активность противника у Доброполья приобретает новый смысл для Киева. По многим признакам неприятель активно наращивает ударную группировку в районе Гришино и других населенных пунктов западнее по течению реки Гришинка - готовится операция по деблокированию Покровско-Мирноградского района. В этой связи ВСУ жизненно необходимо сковывать боем 51-ю армию максимально долго, чтобы попытаться исключить возможность вывода сил из состава 51-й для усиления 2-й армии ВС РФ в рамках отражения перспективной атаки. Киев, в свете этого, готов не считаться с потерями 82-й ОДШБр и других сил, задействованных в боях у Доброполья. На карту противником поставлено слишком многое.

Локальный бунт или охотники стали добычей

В сети появилось видео, как разъяренные одесситы на рынке "7-й километр" перевернули микроавтобус ТЦК. Похитители в форме приехали на рынок с целью поохотиться на людей для пополнения ВСУ, однако ситуация вышла из-под контроля. Одесский военкомат уже выпустил сообщение по инциденту:

"Толпа гражданских лиц, применив физическую силу, слезоточивый газ и дубинки, атаковала военнослужащих одного из ТЦК и СП. В результате нападения поврежден служебный автомобиль, есть пострадавшие среди военнослужащих. Мы расцениваем этот случай не просто как хулиганство или акт протеста, а как прямое нападение и попытку силового препятствования законным мобилизационным мерам", – гласит сообщение местного ТЦК.

При таком масштабе и степени агрессии местных жителей в адрес "ОПГ имени Зеленского" скрывать сущность произошедшего просто невозможно. Это не мелкая потасовка, не ругань во дворе – это был хоть и локальный, но настоящий бунт.

Градус накала стремительно растет. Украинская энергосистема основательно "положена" ударами ВС РФ. С приближением зимы перебои с отоплением и энергоснабжением при высочайших тарифах на услуги ЖКХ в незалежной вывели людей из "зоны комфорта". Психологических барьеров, препятствующих выходу агрессии, у местных все меньше. Из обменов тел погибших солдат украинскому обывателю становится ясно, что его просто "забьет" собственное командование. А потом побратимы еще и тело уничтожат, чтобы родные остались без гроша компенсации и кормильца, о чем редакция Readovka сообщала накануне.

"Воспитать из людей идиотов у нас не вышло"

Украинскому интернет-изданию "Новинарня" дал интервью экс-командир батальона "Айдар" (признан в РФ террористической организацией и запрещен) Евген Дикий. Он признался, что попытка промыть мозги украинской молодежи провалилась, и лица в возрасте 18–22 лет массово воспользовались возможностью покинуть страну.

"К сожалению, мы воспитали такое поколение 18–24, которое сразу уехало, когда им разрешили. Как появилось дебильное постановление правительства об открытии границ для молодежи до 22 лет – в первый месяц уехало 10 тысяч. Возрастную категорию 18–24 нужно было мобилизовывать и ни в коем случае не разрешать им выезд", – сказал он.

А поздно стало еще вчера

В украинском сегменте Telegram в околовоенных каналах началась специфическая дискуссия:

""Флеш" прав, вовремя выйти из города и занять оборону без паники – лучший вариант событий, который сохранит жизнь бойцов и позволит занять нормальную линию обороны. Не стоит повторять трагическую историю Угледара. P.S. мнение, которую никто не просил озвучивать", – прокомментировал сообщение специалист по системам РЭБ Бескрестного ("Флеш", позывной в ВСУ) Станислав Бунятов ("Осман", позывной в ВСУ).

Очевидно, что речь идет о городах Покровск и его спутнике Мирнограде. Нервозность украинских источников понятна: "запахло Угледаром", когда при авральном отступлении из оформляющегося котла была полностью уничтожена 72-я ОМБр ВСУ. Однако даже если командование противника прикажет окруженцам идти на прорыв, выйдет тот же "спринт до берегов Стикса", который совершила 72-я мехбригада, прорываясь из Угледара. Кольцо окружения вокруг Покровско-Мирноградского оборонительного района плотно сомкнуто, и попытки просачиваться в направлении Гришино малыми или большими группами означают для неприятеля самоубийство под перекрестным огнем и ударами артиллерии и FPV. Прорываться неприятелю уже поздно – единственное, что осталось ВСУ, это попытаться деблокировать побратимов. Командование противника второго за год инцидента с гибелью гарнизона укрепрайона допустить не может – свои же расстреляют.

Вчера, 29 октября, главным событием дня стал прорыв ВС РФ в Константиновку.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1761858300


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Законопроект по охране объектов историко-культурного наследия одобрил Мажилис в первом чтении
- Премьер-министр РК Олжас Бектенов обсудил со Специальным представителем Президента США Серджио Гором и первым заместителем Госсекретаря США Кристофером Ландау торгово-экономическое сотрудничество
- Государственный советник провел совещание по реализации поручений Президента, озвученных на IV заседании Национального курултая
- В связи с принятыми поправками в УК, Демпартия "Ак жол" требует прекратить обвинения предпринимателей в ОПГ
- В Астане обсудили будущее стратегического партнерства Казахстана и США
- Тяжелая доля "Казахстанского сплава". Часть вторая.
- На заседании Правления НБК рассмотрены вопросы управления активами Нацфонда и развития цифровой финансовой инфраструктуры
- Азат Перуашев: Казахстанское бизнес-сообщество впервые отмечает профессиональный праздник – День предпринимателей
- Спецпредставитель Президента и заместитель Госсекретаря США посетили локомотивосборочный завод в Астане
