|51-я армия сорвала попытку наступления ВСУ у Доброполья – итоговая сводка Readovka за 30 октября
00:05 31.10.2025
51-я армия успешно сорвала попытку наступления ВСУ у Доброполья – итоговая сводка Readovka за 30 октября
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 30 октября в разрезе СВО. Русские войска в очередной раз сорвали попытку ВСУ "срезать" Добропольский оперативный выступ. На Украине признались, что промывка мозгов молодежи провалилась. Источники противника начали спекулировать на необходимости немедленно оставить Покровск и Мирноград, однако уже поздно – они окружены.
Второй по значимости, первый по ожесточенности
Части 51-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ в очередной раз продемонстрировали наивысшую степень стойкости и упорства в обороне. Десантно-штурмовые части и другие подразделения ВСУ уже пятые сутки интенсивно атакуют позиции 51-й гв. ОА на западном фланге Добропольского выступа в надежде на этот раз прорвать фронт и отогнать наши войска от Доброполья. Несмотря на то что украинская сторона в первые сутки-двое сумела немного потеснить нас с позиций, прорыва фронта добиться не удалось: противник увяз в "маятниковых боях" в полосе Золотой Колодезь – Кучеров Яр – Вольное – Новое Шахово. Нашим войскам удалось прочно уцепиться за Кучеров Яр, карьер "Глины Донбасса" и окрестные крупные сухие балки, превратив вышеперечисленное в единый оборонительный рубеж.
ВСУ продолжают пытаться нащупать возможность развить атаку и добиться "срезания" Добропольского выступа, в районе продолжаются маневренные бои. В свете резкого ухудшения оперативной обстановки для ВСУ в Покровско-Мирноградском оборонительном районе ввиду его полного блокирования наступательная активность противника у Доброполья приобретает новый смысл для Киева. По многим признакам неприятель активно наращивает ударную группировку в районе Гришино и других населенных пунктов западнее по течению реки Гришинка - готовится операция по деблокированию Покровско-Мирноградского района. В этой связи ВСУ жизненно необходимо сковывать боем 51-ю армию максимально долго, чтобы попытаться исключить возможность вывода сил из состава 51-й для усиления 2-й армии ВС РФ в рамках отражения перспективной атаки. Киев, в свете этого, готов не считаться с потерями 82-й ОДШБр и других сил, задействованных в боях у Доброполья. На карту противником поставлено слишком многое.
Локальный бунт или охотники стали добычей
В сети появилось видео, как разъяренные одесситы на рынке "7-й километр" перевернули микроавтобус ТЦК. Похитители в форме приехали на рынок с целью поохотиться на людей для пополнения ВСУ, однако ситуация вышла из-под контроля. Одесский военкомат уже выпустил сообщение по инциденту:
"Толпа гражданских лиц, применив физическую силу, слезоточивый газ и дубинки, атаковала военнослужащих одного из ТЦК и СП. В результате нападения поврежден служебный автомобиль, есть пострадавшие среди военнослужащих. Мы расцениваем этот случай не просто как хулиганство или акт протеста, а как прямое нападение и попытку силового препятствования законным мобилизационным мерам", – гласит сообщение местного ТЦК.
При таком масштабе и степени агрессии местных жителей в адрес "ОПГ имени Зеленского" скрывать сущность произошедшего просто невозможно. Это не мелкая потасовка, не ругань во дворе – это был хоть и локальный, но настоящий бунт.
Градус накала стремительно растет. Украинская энергосистема основательно "положена" ударами ВС РФ. С приближением зимы перебои с отоплением и энергоснабжением при высочайших тарифах на услуги ЖКХ в незалежной вывели людей из "зоны комфорта". Психологических барьеров, препятствующих выходу агрессии, у местных все меньше. Из обменов тел погибших солдат украинскому обывателю становится ясно, что его просто "забьет" собственное командование. А потом побратимы еще и тело уничтожат, чтобы родные остались без гроша компенсации и кормильца, о чем редакция Readovka сообщала накануне.
"Воспитать из людей идиотов у нас не вышло"
Украинскому интернет-изданию "Новинарня" дал интервью экс-командир батальона "Айдар" (признан в РФ террористической организацией и запрещен) Евген Дикий. Он признался, что попытка промыть мозги украинской молодежи провалилась, и лица в возрасте 18–22 лет массово воспользовались возможностью покинуть страну.
"К сожалению, мы воспитали такое поколение 18–24, которое сразу уехало, когда им разрешили. Как появилось дебильное постановление правительства об открытии границ для молодежи до 22 лет – в первый месяц уехало 10 тысяч. Возрастную категорию 18–24 нужно было мобилизовывать и ни в коем случае не разрешать им выезд", – сказал он.
А поздно стало еще вчера
В украинском сегменте Telegram в околовоенных каналах началась специфическая дискуссия:
""Флеш" прав, вовремя выйти из города и занять оборону без паники – лучший вариант событий, который сохранит жизнь бойцов и позволит занять нормальную линию обороны. Не стоит повторять трагическую историю Угледара. P.S. мнение, которую никто не просил озвучивать", – прокомментировал сообщение специалист по системам РЭБ Бескрестного ("Флеш", позывной в ВСУ) Станислав Бунятов ("Осман", позывной в ВСУ).
Очевидно, что речь идет о городах Покровск и его спутнике Мирнограде. Нервозность украинских источников понятна: "запахло Угледаром", когда при авральном отступлении из оформляющегося котла была полностью уничтожена 72-я ОМБр ВСУ. Однако даже если командование противника прикажет окруженцам идти на прорыв, выйдет тот же "спринт до берегов Стикса", который совершила 72-я мехбригада, прорываясь из Угледара. Кольцо окружения вокруг Покровско-Мирноградского оборонительного района плотно сомкнуто, и попытки просачиваться в направлении Гришино малыми или большими группами означают для неприятеля самоубийство под перекрестным огнем и ударами артиллерии и FPV. Прорываться неприятелю уже поздно – единственное, что осталось ВСУ, это попытаться деблокировать побратимов. Командование противника второго за год инцидента с гибелью гарнизона укрепрайона допустить не может – свои же расстреляют.
Вчера, 29 октября, главным событием дня стал прорыв ВС РФ в Константиновку.