00:05 31.10.2025

51-я армия успешно сорвала попытку наступления ВСУ у Доброполья – итоговая сводка Readovka за 30 октября

Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 30 октября в разрезе СВО. Русские войска в очередной раз сорвали попытку ВСУ "срезать" Добропольский оперативный выступ. На Украине признались, что промывка мозгов молодежи провалилась. Источники противника начали спекулировать на необходимости немедленно оставить Покровск и Мирноград, однако уже поздно – они окружены.



