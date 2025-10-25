Какие инициативы выдвинул Шавкат Мирзиеев на конференции ЮНЕСКО в Самарканде

01:41 31.10.2025

Какие инициативы выдвинул Шавкат Мирзиеев на Генеральной конференции ЮНЕСКО

Историческая сессия Генеральной конференции впервые за сорок лет проходит за пределами штаб-квартиры ЮНЕСКО в Париже.



САМАРКАНД, 30 окт - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев выступил на открытии 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в Самарканде и озвучил ряд инициатив в сфере образования, сохранения культурного наследия и обеспечения гендерного равенства, сообщает корреспондент Sputnik.



Развитие инклюзивного образования и профессиональной подготовки



Глава республики подчеркнул важность создания равных возможностей для получения образования каждым ребенком, независимо от его физических или социальных особенностей. Он предложил создать новую платформу ЮНЕСКО для развития инклюзивного образования для детей с особыми потребностями.



Кроме того, Мирзиеев выступил с инициативой проведения Всемирного саммита по профессиональному образованию, который станет глобальной площадкой для обмена знаниями и лучшими практиками в этой сфере.



