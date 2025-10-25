 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Какие инициативы выдвинул Шавкат Мирзиеев на конференции ЮНЕСКО в Самарканде
01:41 31.10.2025

Какие инициативы выдвинул Шавкат Мирзиеев на Генеральной конференции ЮНЕСКО
Историческая сессия Генеральной конференции впервые за сорок лет проходит за пределами штаб-квартиры ЮНЕСКО в Париже.

САМАРКАНД, 30 окт - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев выступил на открытии 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в Самарканде и озвучил ряд инициатив в сфере образования, сохранения культурного наследия и обеспечения гендерного равенства, сообщает корреспондент Sputnik.

Развитие инклюзивного образования и профессиональной подготовки

Глава республики подчеркнул важность создания равных возможностей для получения образования каждым ребенком, независимо от его физических или социальных особенностей. Он предложил создать новую платформу ЮНЕСКО для развития инклюзивного образования для детей с особыми потребностями.

Кроме того, Мирзиеев выступил с инициативой проведения Всемирного саммита по профессиональному образованию, который станет глобальной площадкой для обмена знаниями и лучшими практиками в этой сфере.



Школа искусственного интеллекта и международная конференция по этике ИИ

Одним из ключевых направлений президент назвал подготовку нового поколения, владеющего информационными технологиями и обладающим креативным мышлением. Исходя из этого, Узбекистан готов реализовать пилотный проект "Школа искусственного интеллекта" при участии ЮНЕСКО.

Также лидер страны предложил провести международную конференцию по этике искусственного интеллекта с участием ведущих университетов, педагогических и научных центров всех континентов.

Сохранение нематериального наследия и инициативы по программе "Память мира"

Президент отметил необходимость усиления сотрудничества по сохранению нематериального культурного наследия - рукописей, архивов, устного творчества и ценных исторических документов.

Он предложил:
- объявить 19 ноября Международным днем документального наследия;
- создать в структуре ЮНЕСКО международный институт по цифровому наследию.

Также Шавкат Мирзиеев напомнил, что Бухара является креативным городом ЮНЕСКО в категории "ремесла и народное искусство", предложив провести в 2027 году международный конгресс по этому направлению.

Развитие женского лидерства

Отдельный акцент он сделан на необходимости укрепления роли женщин в науке, культуре и образовании.

Президент призвал:
- запустить глобальную программу по развитию лидерских компетенций женщин;
- провести в Самарканде Глобальный форум женщин-исследовательниц, деятелей искусства, педагогов и изобретательниц со всех континентов.

Глава республики подчеркнул, что гендерное равенство остается фундаментальным приоритетом организации и должно быть отражено во всех инициативах.

Историческая сессия Генеральной конференции впервые за сорок лет проходит за пределами штаб-квартиры ЮНЕСКО в Париже.

В качестве почетных гостей в ней участвуют глава Сербии Александр Вучич и президент Словакии Петер Пеллегрини.

Генконференция объединила более 2,8 тыс. представителей из 190 государств и международных организаций, включая около 70 высокопоставленных персон. Это делает событие одним из самых масштабных в истории региона.

***

Президент Узбекистана вручил гендиректору ЮНЕСКО орден "Дустлик"
Переговоры Шавката Мирзиеева и Одри Азуле прошли на полях 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в Самарканде.

ТАШКЕНТ, 30 окт - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев вручил генеральному директору Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) Одри Азуле орден "Дустлик". Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

"Президент Узбекистана за большие заслуги в развитии связей в области науки, образования и культуры, а также личный вклад в широкую популяризацию богатого культурного наследия нашего народа вручил Одри Азуле высокую государственную награду - орден "Дустлик", - говорится в сообщении.

Встреча сторон прошла на полях 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в Самарканде.

В фокусе внимания находились вопросы дальнейшего развития многопланового партнерства Узбекистана с данным авторитетным институтом ООН.

Одри Азуле поздравила главу республики с историческим событием - проведением 43-й сессии Генеральной конференции Организации, которая впервые за последние 40 лет проходит за пределами штаб-квартиры ЮНЕСКО в Париже.

Она положительно оценила работу узбекской стороны по организации конференции на самом высоком уровне, а также ее насыщению практически значимыми мероприятиями.

В их числе:
- запуск Регионального центра ЮНЕСКО по дошкольному образованию;
- церемония вручения премии Беруни победителям;
- специальное мероприятие по случаю 3000-летия Самарканда;
- форумы по музеям, искусственному интеллекту, гендерной тематике и многие другие.

"С удовлетворением отмечен достигнутый за последние годы высочайший уровень взаимодействия между Узбекистаном и ЮНЕСКО. Совместно проведена Всемирная конференция по детскому образованию, отмечено 1050-летие Беруни в Париже, учреждена международная премия в честь этого великого ученого. По инициативе узбекской стороны приняты три важные резолюции ЮНЕСКО. В специальные списки Организации включен ряд новых объектов и культурных элементов Узбекистана", - говорится в сообщении.

В ходе встречи выражена готовность Узбекистана к дальнейшему расширению и углублению партнерства с ЮНЕСКО, реализации новых совместных проектов в приоритетных направлениях.

Источник - Sputnik
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1761864060


