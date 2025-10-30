Между Кыргызстаном и Таджикистаном не будет пограничников (возможно), - глава ГКНБ Ташиев

02:52 31.10.2025

Жалал-Абадская область

город Манас

30.10.2025



Turmush - Возможно, в скором времени на границе между Кыргызстаном и Таджикистаном не будет пограничников, сказал 30 октября 2025 года заместитель председателя Кабинета министров - председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев.



В рамках 91-го заседания Совета командующих Пограничными войсками государств – участников СНГ, которое проходит в городе Манас, Ташиев встретился с руководителями 5 регионов Кыргызстана и Таджикистана.



Это полпред президента в Баткенской области Айбек Шаменов, полпред президента в Ошской области Элчибек Джантаев, полпред президента в Жалал-Абадской области Тилек Текебаев, председатель Согдийской области Таджикистана Раджаббой Ахмадзода и председатель Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана Мирзонабот Алишер Худоберди.



По словам главы ГКНБ, лидеры Кыргызстана и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон проводят работу по укреплению дружественных связей. "Они нам создают такие условия, что мы будем жить только в дружбе. У нас другого выхода нет и не может быть. В дальнейшем мы должны создавать условия для простых людей, дружить и взаимодействовать", - сказал Ташиев.



