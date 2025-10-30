 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Между Кыргызстаном и Таджикистаном не будет пограничников (возможно), - глава ГКНБ Ташиев
02:52 31.10.2025

Возможно, в скором времени на границе между Кыргызстаном и Таджикистаном не будет пограничников, - глава ГКНБ Ташиев

Жалал-Абадская область
город Манас
30.10.2025

Turmush - Возможно, в скором времени на границе между Кыргызстаном и Таджикистаном не будет пограничников, сказал 30 октября 2025 года заместитель председателя Кабинета министров - председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев.

В рамках 91-го заседания Совета командующих Пограничными войсками государств – участников СНГ, которое проходит в городе Манас, Ташиев встретился с руководителями 5 регионов Кыргызстана и Таджикистана.

Это полпред президента в Баткенской области Айбек Шаменов, полпред президента в Ошской области Элчибек Джантаев, полпред президента в Жалал-Абадской области Тилек Текебаев, председатель Согдийской области Таджикистана Раджаббой Ахмадзода и председатель Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана Мирзонабот Алишер Худоберди.

По словам главы ГКНБ, лидеры Кыргызстана и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон проводят работу по укреплению дружественных связей. "Они нам создают такие условия, что мы будем жить только в дружбе. У нас другого выхода нет и не может быть. В дальнейшем мы должны создавать условия для простых людей, дружить и взаимодействовать", - сказал Ташиев.



На фото. Тилек Текебаев, Айбек Шаменов, Элчибек Джантаев, Камчыбек Ташиев, Раджаббой Ахмадзода, Мирзонабот Алишер Худоберди и Абдикарим Алимбаев

Согласно информации Пограничной службы ГКНБ Кыргызстана, по состоянию на 25 октября 2025 года, на государственной границе завершены следующие работы по инженерному обеспечению:
- Установлено 107 км 590,5 м проволоки. Из этого:
- железобетонных столбов - 109 348,5 м;
- проволоки "Егоза" - 71 989 м;
- колючей проволоки - 26 419 м;
- 3D заборов - 9 182,5 м.

Кроме того, построено 143 км 655 метров дорог.

Turmush ранее писал, что в Баткенской области 29 апреля 2025 года на участке близ стелы на стыке границ Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана начались работы по установке пограничного ограждения на кыргызско-таджикской границе.

Установка ограждения началась с местности Кошмоло айыльного аймака Торт-Гуль Баткенского района.

Для проведения работ по ограждению границы в данном районе создан полевой городок, обеспечивающий комфортные условия для пограничников. К месту проведения работ по демаркации стянута спецтехника.

На первом этапе планируется установить ограждение на участке протяженностью 420 км кыргызско-таджикской государственной границы. Завершение этих работ запланировано до конца года.

Ранее работы по делимитации кыргызско-таджикской границы были завершены, и 13 марта 2025 года в Бишкеке главы двух государств подписали соглашение по вопросам границы.

По итогам трехсторонней встречи президентов Кыргызстана Садыра Жапарова, Таджикистана Эмомали Рахмона и Узбекистана Шавката Мирзиеева 31 марта в городе Худжанд подписаны Договор о точке стыка границ трех государств и Худжандская декларация о вечной дружбе.

Главы государств сообщили, что подписание данных документов символизирует уважение к суверенитету и территориальной целостности стран, а также служит примером конструктивного диалога и эффективного сотрудничества в Центральной Азии.

Лидеры трех стран приняли участие в церемонии открытия символической стелы, установленной в точке стыка границ трех стран. Торжественное мероприятие прошло в формате видеоконференцсвязи из Худжанда. Главы государств одновременно нажали кнопку, установленную на специальной стойке. После этого заместитель председателя Кабинета министров Кыргызстана, а также заместители премьер-министров Таджикистана и Узбекистана разрезали ленту, официально открыв стелу.

Стела олицетворяет дружбу народов и символизирует новую эпоху сотрудничества, доверия и добрососедства между странами после окончательного урегулирования пограничных вопросов.

Источник - Turmush
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1761868320


