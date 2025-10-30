 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 31.10.2025
05:23  Синьхуа: МИД Китая назвал группу G7 "узким кружком", подрывающим международный порядок
03:14  Принятие ООН Резолюции "Авазинская политическая декларация" - триумф независимого Туркменистана
02:52  Между Кыргызстаном и Таджикистаном не будет пограничников (возможно), - глава ГКНБ Ташиев
01:41  Какие инициативы выдвинул Шавкат Мирзиеев на конференции ЮНЕСКО в Самарканде
00:05  51-я армия сорвала попытку наступления ВСУ у Доброполья – итоговая сводка Readovka за 30 октября
Четверг, 30.10.2025
20:15  Карибский кризис: Стратегическая победа Хрущева над США, - Игорь Шишкин
17:02  Си Цзиньпин о встрече с Трампом: "Мы не намерены бросать вызовы какой-либо стране или становиться на ее место"
15:10  Специально для RT: Чем окончились азиатское турне Трампа и встреча с Си?
14:19  Казахстанским ураном заинтересовалась Финляндия, - Виктория Панфилова
14:16  Золото в международных резервах: признаки реванша, - Валентин Катасонов
04:57  Монголия как зеркало России, - Дмитрий Орехов
03:30  Степной салон красоты: что было в косметичке у кочевников, - Caravan.kz
01:28  В Центральной Азии усилилась вербовка молодежи экстремистами
00:50  Киргизия. Председателю Верховного суда показали отдельные туалеты для судей и населения... (видео)
00:40  Взгляд: На чем основано низкопоклонство японцев перед США
00:05  ВС РФ ворвались в Константиновку – итоговая сводка Readovka за 29 октября
Среда, 29.10.2025
22:01  В Алматы ликвидирован канал контрабанды наркотиков из США
20:05  Россия провела испытания ядерного подводного аппарата "Посейдон"
18:55  Бэби-бум: почти 90 животных появились на свет в Алматинском зоопарке с начала года
18:45  Почему в Китае не захотели принимать канцлера Германии? - Алексей Белов
13:13  Трамп засобирался освоить Центральную Азию, - Юрий Баранчик
05:11  Глава ГКНБ показал Садыру Жапарову боевые дроны (видео)
04:35  В Таджикистане будут ежегодно проводить конкурс и вручать премии лучшим операторам связи и интернет-провайдерам
02:22  Президент Киргизии открыл в Бишкеке новое здание Нацбанка с хранилищем на 1000 тонн золота
01:48  Африканские страсти вокруг природных ресурсов
00:05  Русская армия вынудила части ВСУ в спешке отступать у Купянска – итоговая сводка Readovka за 28 октября
Вторник, 28.10.2025
23:31  В Казахстане оценили потери от атаки украинских дронов на Оренбургский ГПЗ
21:29  СВР России сообщает: Макрон грезит военной интервенцией на Украину...
19:55  Politico: Венгрия намерена создать в ЕС антиукраинский блок
16:45  Афганистан будет строить ж/д "Хайратон – Спинбулдак" по стандарту "русская колея" (1520 мм)
15:56  США и Китай нашли общий язык на саммите АСЕАН. Что нужно знать
13:45  О мусульманском браке, - П.В.Густерин
11:07  Русские выдохлись, но Киев срочно запросил мира, - Кирилл Стрельников
04:03  Чернорусы обсуждают русский вопрос (видео)
01:48  Трамп пригласил глав ЦА 6 ноября в Вашингтон на саммит "Центральная Азия – США"
01:05  Президент Туркменистана принял участие в Туркмено-итальянском бизнес-форуме
00:38  Древнее динозавров: более сотни скелетов амфибий нашли ученые близ Алматы
00:05  ВС РФ полностью окружили Покровско-Мирноградский оборонительный район ВСУ – итоговая сводка Readovka за 27 октября
Понедельник, 27.10.2025
23:44  Истерика брошенной женщины. Европу нужно чем-нибудь занять…, - Андрей Школьников
22:33  Выступление Президента Казахстана на торжественном мероприятии по случаю Дня Республики
21:34  Евросоюз ударил по банкам Центральной Азии, - Виктория Панфилова
20:52  Что за яркий объект с зеленым свечением пролетел ночью над Москвой?
19:38  Запоздалое признание Грузии своей ответственности за войну 2008 года
17:58  Узбекистан подписал с Европейским Союзом историческое Соглашение (356 статей и 14 приложений)
15:01  Туризм убогого чухонца. Финский забор на границе с Россией стал достопримечательностью
13:56  Wildberries открыл в Таджикистане самый высокогорный пункт выдачи заказов
02:13  Из Алма-Аты в Москву вновь спустя 7 лет отправился пассажирский поезд с музыкой и баурсаками
01:49  ФСК: Россия в Центральной Азии: пути интеграции
00:42  В Таджикистане стартовала выставка-ярмарка "Российское образование - 2025"
00:05  ВС РФ ответили на санкции "котлами" для ВСУ – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 26.10.2025
23:29  В Русском доме в Астане открылся шахматный клуб Сергея Карякина
22:04  Проект генплана Бишкека до 2050 года вынесен на общественное обсуждение
21:55  На выставке Automechanika Tashkent 2025 показали первый узбекский электробус
20:19  Интервью Лаврова каналу "Ультраханг": США находятся под колоссальным давлением европейских ястребов
19:50  Китай отметил 80-ю годовщину освобождения Тайваня от японской оккупации
13:41  В России завершены испытания крылатой ракеты "Буревестник"
03:00  Из Пекина в Вашингтон на поезде. Проект Китайской инженерной академии - 2014 год
01:18  В Узбекистане начали продвигать культуру скромности для свадеб и семейных мероприятий
00:05  Спецпредставитель президента РФ Дмитриев привез в США шоколадные конфеты с цитатами Путина
Суббота, 25.10.2025
23:40  Новая концепция: миграционная политика в России станет жестче, - Александр Шустов
19:04  ЗАРУБИН: Что значат слова Путина про "ошеломляющий ответ"?
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Туркменистан   | 
Принятие ООН Резолюции "Авазинская политическая декларация" - триумф независимого Туркменистана
03:14 31.10.2025

Триумф международных инициатив независимого нейтрального Туркменистана

Опубликовано 30.10.2025

Принятие Генеральной Ассамблеей ООН 14 октября 2025 года Резолюции "Авазинская политическая декларация" имеет важное стратегическое значение для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, которые сталкиваются с различными экономическими и логистическими проблемами.

Как известно, с 5 по 8 августа в Национальной туристической зоне "Аваза" успешно прошла Третья Конференция ООН по РСНВМ. В Международном форуме высокого уровня, организуемом ООН раз в десять лет, приняли участие главы государств и правительств, высокопоставленные официальные лица более чем из 100 стран, около 50 международных организаций, представители свыше 20 крупных компаний. Освещали Конференцию более 160 представителей СМИ из около 40 стран.



Высокие гости особо отметили прекрасный уровень организации Форума и созданные благоприятные условия для взаимодействия. Для эффективной работы Конференции была подготовлена повестка дня, включающая важные вопросы международных отношений в гуманитарной, экономической, социальной и экологической сферах, а также конкретные цели и мероприятия, предусмотренные в рамках Авазинской программы действий.

Данная Программа нацелена на разработку перспективных планов, которые позволят развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, полноценно участвовать в процессе мирового развития. Реализация этого документа, служащего стратегической Дорожной картой, требует общей ответственности и координации усилий государств и международных финансовых институтов. Авазинская программа действий способна трансформировать существующие вопросы в возможности для устойчивого развития. Она призвана стать надежной платформой для улучшения взаимосвязанности, диверсификации экономики, создания новых рабочих мест и повышения устойчивости к изменению климата.

Сама Конференция стала поворотным моментом для 32 стран, стремящихся преодолеть структурные проблемы путем преобразований.

В рамках Форума состоялись встречи с участием представителей правительств, гражданского общества, партнеров по развитию, а также молодежи и экспертов в целях обсуждения вопросов построения инклюзивного будущего для РСНВМ. Главным итогом Конференции стало принятие Авазинской политической декларации – документа, ориентированного на перспективу и конкретные действия, призванного стать надежной основой для десятилетней совместной работы. В ней изложен комплексный подход к решению стоящих перед РСНВМ задач, включая целевые меры по модернизации транспортной инфраструктуры, развитию торговли, адаптации к изменению климата и укреплению институционального потенциала.

Авазинская политическая декларация подтверждает общую приверженность реализации Повестки дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года, содействию многостороннему сотрудничеству и обеспечению полной интеграции развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, в мировую экономику.

Резолюция "Авазинская политическая декларация" отражает глобальное видение на создание новой международной основы действий для РСНВМ, преодоление географических ограничений посредством транспортной связанности, цифровой трансформации и повышения устойчивости к изменению климата.

Единогласное принятие данной Резолюции, соавторами которой выступили 57 государств, демонстрирует твердую приверженность стран-членов Организации Объединенных Наций решению стоящих перед РСНВМ задач. Это не просто документ, а обязательство к совместным действиям.

Как известно, Авазинская программа действий на 2024–2034 годы включает пять основных направлений. Это структурная трансформация, наука, техника и инновации; торговля, упрощение торговых процедур и региональная интеграция; транзит, транспорт и связанность; укрепление устойчивости к изменению климата; средства осуществления данных целей.

В документе подчеркивается важность содействия беспрепятственному, эффективному и экономически выгодному доступу к морю для всех видов транспорта на основе свободного транзита и иных сопряженных с этим мер в соответствии с нормами международного права. Подтверждается необходимость снижения торговых и транспортных издержек и расходов, а также развития надлежащим образом транспортно-транзитной инфраструктуры. Признается также важность последовательного проведения структурных преобразований, индустриализации и диверсификации.

Расширение участия РСНВМ в международной торговле, основанной на равноправной, многосторонней торговой системе, имеет большое значение для экономического развития этих стран и достижения ЦУР. В данном контексте в Программе подчеркивается важность транспортных коридоров для улучшения взаимосвязи РСНВМ с мировыми рынками, обеспечения эффективности транзита и снижения транспортных издержек.

Вместе с тем обращается внимание на значимость инвестиций в развитие человеческого капитала посредством инклюзивного и высококачественного образования, профессиональной подготовки для всех. В целях принятия действенных мер в этом направлении, а также по устойчивому развитию в области науки, технологии, инженерии и математики подчеркивается важность наращивания институционального потенциала РСНВМ.

В Авазинской программе действий также отмечается, что сотрудничество между РСНВМ и государствами транзита является взаимовыгодным в плане улучшения их инфраструктурной связанности и соглашений в сфере транспорта, таможни и логистики. Тесное партнерство в развитии мультимодальных транспортно-транзитных систем будет иметь приоритетное значение в поддержке институциональных механизмов, осуществлении структурных преобразований, а также в достижении устойчивого экономического роста.

Международное сообщество, в том числе финансовые учреждения и институты развития, многосторонние организации и агентства призываются к оказанию финансовой и технической поддержки для достижения конкретных целей, изложенных в данном документе. В этом контексте подчеркивается важность регионального взаимодействия и интеграции в успешном решении проблем РСНВМ.

В документе поддерживается и признается значимость совместной работы в рамках международного партнерства, в частности, сотрудничества Север–Юг как ключевого компонента устойчивого развития, а также взаимодействия "Юг–Юг" и трехстороннего сотрудничества во взаимосогласованных сферах.

Успешная реализация Авазинской программы действий имеет приоритетное значение для достижения устойчивого развития в вышеназванных странах. Она предусматривает структурные преобразования, направленные на диверсификацию экономики, создание новых рабочих мест. В документе также подчеркивается важность международного сотрудничества для достижения прогресса. Претворение в жизнь данной Программы требует активного участия всех заинтересованных сторон, в том числе правительств, международных организаций и частного сектора. Такое взаимодействие будет способствовать продуктивному обмену опытом и ресурсами.

Если Алматинская программа действий для РСНВМ на 2003–2013 годы была сосредоточена на строительстве автомобильных и железных дорог, портовой инфраструктуры и на решении вопросов, касающихся таможенных процедур, то Венская программа действий на 2014–2024 годы расширила эту повестку. В частности, в нее были включены вопросы, связанные со структурными реформами, а также подчеркнута важность эффективного участия в этой работе частного сектора.

Авазинская программа действий впервые включила такие актуальные вопросы XXI века, как устойчивость к изменению климата, цифровизация и структурные преобразования.

Принятие вышеупомянутой Резолюции стало признанием высокого международного авторитета Туркменистана и его важной роли в укреплении всеобщего доверия и сотрудничества.

Являясь активным соавтором данного документа, наша страна прилагает усилия по продвижению Авазинской программы действий на региональном и глобальном уровнях, а также по привлечению внимания мирового сообщества к проблемам, с которыми сталкиваются РСНВМ.

Резолюция "Авазинская политическая декларация" – это не только документ, утверждающий десятилетнюю Программу действий. Это политическая инициатива, обязывающая международное сообщество к конкретным действиям по интеграции РСНВМ в мировую экономику, в реализации которой Туркменистан принимает самое активное участие.

Проведение в Национальной туристической зоне "Аваза" Третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, продемонстрировало геополитическую значимость Туркменистана как моста между Азией и Европой. Наша Отчизна реализует политику, направленную на создание масштабной мультимодальной инфраструктуры, включая современные автомобильные и железные дороги, порты. Усилия Туркменистана по формированию транспортно-транзитных коридоров напрямую способствуют претворению в жизнь приоритетов Авазинской программы действий.

В целях обеспечения глобального мира, безопасности и устойчивого развития наша страна последовательно реализует внешнеполитическую доктрину, основанную на статусе постоянного нейтралитета. Одним из стратегических векторов деятельности Туркменистана в этом направлении является транспортная дипломатия, ориентированная на создание и модернизацию региональных и межрегиональных транспортно-транзитных коридоров. Предпринимаемые в данной области шаги имеют большое значение как для РСНВМ, так и для всего Евразийского континента.

Наша страна занимает активную и инициативную позицию на международной арене, в частности, в вопросах сотрудничества в секторе транспорта и логистики. Дипломатические усилия в рамках Организации Объединенных Наций не только укрепили роль устойчивого транспорта в качестве приоритетного направления глобального развития, но и обусловили предпосылки для принятия ряда резолюций, формирующих новую международно-правовую основу для обеспечения всеобщей экономической стабильности и достижения ЦУР. Последовательная реализация этих инициатив и солидные инвестиции, направляемые в профильную инфраструктуру, упрочивают позиции Туркменистана как важного логистического узла в регионе.

Стратегической целью Туркменистана в этом направлении является превращение своего географического положения в экономическое преимущество и укрепление роли страны в качестве крупного транзитного моста, соединяющего Азию и Европу. Политической и правовой основой для ее реализации служат дипломатические инициативы, выдвигаемые на площадке ООН.

Предпринимая последовательные шаги по развитию отечественной и региональной транспортной инфраструктуры, Туркменистан рассматривает это не как национальный проект, а как вклад в обеспечение всеобщего благополучия. Приверженность мировым стандартам, достижению Целей устойчивого развития составляют основу транспортной дипломатии Отчизны. Это дает Туркменистану возможность продвигать транспортные проекты в качестве эффективного инструмента международного сотрудничества и устойчивого развития.

В этом контексте следует отметить и другие инициативы нашей страны в данной сфере. Принятая в 2014 году по предложению Туркменистана Резолюция Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций "Роль транспортно-транзитных коридоров в обеспечении международного сотрудничества в целях устойчивого развития" стала важным документом, официально закрепившим новые подходы к международному транспортному праву.

Вышеназванная Резолюция стала первым документом Генассамблеи ООН, определившим непосредственную взаимосвязь между развитием эффективных транспортно-транзитных коридоров и достижением устойчивого развития. Призывая страны мира к широкому сотрудничеству по формированию устойчивых транспортных систем, данный документ признает важную роль транспорта в глобальной повестке дня в области устойчивого развития.

Этот дипломатический успех Туркменистана в ООН основывается на соответствующей предварительной работе, проделанной на национальном уровне. Резолюция является непосредственным результатом Международной конференции высокого уровня по транспорту, состоявшейся в Ашхабаде 3–4 сентября 2014 года. По ее итогам была принята Ашхабадская декларация о роли транспортно-транзитных коридоров в обеспечении международного сотрудничества и устойчивого развития.

Этот механизм продемонстрировал свою высокую дипломатическую эффективность. Признание итогового документа Конференции Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН подтвердило активную позицию нашей страны в продвижении региональных инициатив в международную повестку дня.

Принятие данной Резолюции, нацеленной на достижение долгосрочных результатов, создало политическую основу для инвестиций в трансграничную транспортную инфраструктуру в Центральной Азии. В ней подчеркивается, что инфраструктурное развитие является не только региональной задачей, но и ключевым условием экономического роста, в частности, для стран, не имеющих выхода к морю.

Формирование правовой базы для технического и эксплуатационного совершенствования глобальных логистических центров стало логическим продолжением деятельности по укреплению взаимосвязи транспортной системы с ЦУР. На достижение этой цели также направлена принятая в 2015 году Резолюция "На пути к обеспечению всестороннего взаимодействия между всеми видами транспорта в целях содействия созданию устойчивых мультимодальных транзитных коридоров".

В этом документе подчеркивается важность развития мультимодальных транзитных коридоров путем комбинирования различных видов транспорта – железнодорожного, автомобильного, морского и воздушного – для обеспечения эффективных и удобных логистических решений. Это отражает глобальный спрос на эффективность и снижение затрат, обусловленный особенностями современного рынка грузоперевозок.

Вышеназванная Резолюция закрепила концепцию интегрированной транспортной системы, рассматривающую разные виды транспорта не в отдельности, а как взаимосвязанные звенья единой цепи. Документ способствовал созданию политической основы для инвестиций в интермодальные центры, обеспечивающие быстрый и эффективный переход с одного вида транспорта на другой.

Следует отметить, что идеи, изложенные в данной Резолюции, совпадают с основными позициями таких региональных транспортных структур, как ТРАСЕКА. Это свидетельствует о том, что продвигаемая Туркменистаном мультимодальная концепция имеет большое значение для развития транспортного коридора Европа–Кавказ–Азия.

Принятие в 2023 году Генеральной Ассамблеей ООН Резолюции об учреждении Всемирного дня устойчивого транспорта стало еще одним важным дипломатическим достижением нашей страны. Данная инициатива способствовала признанию проблемы устойчивого транспорта на мировом уровне.

Провозглашение 26 ноября Всемирным днем устойчивого транспорта призвано служить долгосрочным инструментом для повышения осведомленности о важнейшей роли чистого, безопасного и доступного транспорта в глобальном развитии. Ежегодное празднование этой даты создает предпосылки для регулярного обсуждения и внедрения принципов устойчивого транспорта во всем мире.

Таким образом, многосторонние инициативы Туркменистана в рамках Организации Объединенных Наций демонстрируют факт мирового признания внешнеполитического курса Отчизны, основанного на статусе постоянного нейтралитета, в качестве действенного инструмента стимулирования конструктивного международного сотрудничества. Наряду с дипломатическими усилиями наша страна подкрепляет свои обязательства крупномасштабными инвестициями, направляемыми в инфраструктуру. Наглядное тому подтверждение – построенные за последние годы Международный морской порт Туркменбаши, международные аэропорты, новые автомобильные и стальные магистрали. Такая планомерная стратегия приумножает авторитет Туркменистана на мировой арене как надежного партнера, вносящего вклад как в экономический прогресс региона, так и в достижение глобальных Целей устойчивого развития.

Источник - Туркменистан сегодня
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1761869640


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Законопроект по охране объектов историко-культурного наследия одобрил Мажилис в первом чтении
- Премьер-министр РК Олжас Бектенов обсудил со Специальным представителем Президента США Серджио Гором и первым заместителем Госсекретаря США Кристофером Ландау торгово-экономическое сотрудничество
- Государственный советник провел совещание по реализации поручений Президента, озвученных на IV заседании Национального курултая
- В связи с принятыми поправками в УК, Демпартия "Ак жол" требует прекратить обвинения предпринимателей в ОПГ
- В Астане обсудили будущее стратегического партнерства Казахстана и США
- Тяжелая доля "Казахстанского сплава". Часть вторая.
- На заседании Правления НБК рассмотрены вопросы управления активами Нацфонда и развития цифровой финансовой инфраструктуры
- Азат Перуашев: Казахстанское бизнес-сообщество впервые отмечает профессиональный праздник – День предпринимателей
- Спецпредставитель Президента и заместитель Госсекретаря США посетили локомотивосборочный завод в Астане
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  