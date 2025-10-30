Принятие ООН Резолюции "Авазинская политическая декларация" - триумф независимого Туркменистана

03:14 31.10.2025 Триумф международных инициатив независимого нейтрального Туркменистана



Опубликовано 30.10.2025



Принятие Генеральной Ассамблеей ООН 14 октября 2025 года Резолюции "Авазинская политическая декларация" имеет важное стратегическое значение для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, которые сталкиваются с различными экономическими и логистическими проблемами.



Как известно, с 5 по 8 августа в Национальной туристической зоне "Аваза" успешно прошла Третья Конференция ООН по РСНВМ. В Международном форуме высокого уровня, организуемом ООН раз в десять лет, приняли участие главы государств и правительств, высокопоставленные официальные лица более чем из 100 стран, около 50 международных организаций, представители свыше 20 крупных компаний. Освещали Конференцию более 160 представителей СМИ из около 40 стран.







Высокие гости особо отметили прекрасный уровень организации Форума и созданные благоприятные условия для взаимодействия. Для эффективной работы Конференции была подготовлена повестка дня, включающая важные вопросы международных отношений в гуманитарной, экономической, социальной и экологической сферах, а также конкретные цели и мероприятия, предусмотренные в рамках Авазинской программы действий.



Данная Программа нацелена на разработку перспективных планов, которые позволят развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, полноценно участвовать в процессе мирового развития. Реализация этого документа, служащего стратегической Дорожной картой, требует общей ответственности и координации усилий государств и международных финансовых институтов. Авазинская программа действий способна трансформировать существующие вопросы в возможности для устойчивого развития. Она призвана стать надежной платформой для улучшения взаимосвязанности, диверсификации экономики, создания новых рабочих мест и повышения устойчивости к изменению климата.



Сама Конференция стала поворотным моментом для 32 стран, стремящихся преодолеть структурные проблемы путем преобразований.



В рамках Форума состоялись встречи с участием представителей правительств, гражданского общества, партнеров по развитию, а также молодежи и экспертов в целях обсуждения вопросов построения инклюзивного будущего для РСНВМ. Главным итогом Конференции стало принятие Авазинской политической декларации – документа, ориентированного на перспективу и конкретные действия, призванного стать надежной основой для десятилетней совместной работы. В ней изложен комплексный подход к решению стоящих перед РСНВМ задач, включая целевые меры по модернизации транспортной инфраструктуры, развитию торговли, адаптации к изменению климата и укреплению институционального потенциала.



Авазинская политическая декларация подтверждает общую приверженность реализации Повестки дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года, содействию многостороннему сотрудничеству и обеспечению полной интеграции развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, в мировую экономику.



Резолюция "Авазинская политическая декларация" отражает глобальное видение на создание новой международной основы действий для РСНВМ, преодоление географических ограничений посредством транспортной связанности, цифровой трансформации и повышения устойчивости к изменению климата.



Единогласное принятие данной Резолюции, соавторами которой выступили 57 государств, демонстрирует твердую приверженность стран-членов Организации Объединенных Наций решению стоящих перед РСНВМ задач. Это не просто документ, а обязательство к совместным действиям.



Как известно, Авазинская программа действий на 2024–2034 годы включает пять основных направлений. Это структурная трансформация, наука, техника и инновации; торговля, упрощение торговых процедур и региональная интеграция; транзит, транспорт и связанность; укрепление устойчивости к изменению климата; средства осуществления данных целей.



В документе подчеркивается важность содействия беспрепятственному, эффективному и экономически выгодному доступу к морю для всех видов транспорта на основе свободного транзита и иных сопряженных с этим мер в соответствии с нормами международного права. Подтверждается необходимость снижения торговых и транспортных издержек и расходов, а также развития надлежащим образом транспортно-транзитной инфраструктуры. Признается также важность последовательного проведения структурных преобразований, индустриализации и диверсификации.



Расширение участия РСНВМ в международной торговле, основанной на равноправной, многосторонней торговой системе, имеет большое значение для экономического развития этих стран и достижения ЦУР. В данном контексте в Программе подчеркивается важность транспортных коридоров для улучшения взаимосвязи РСНВМ с мировыми рынками, обеспечения эффективности транзита и снижения транспортных издержек.



Вместе с тем обращается внимание на значимость инвестиций в развитие человеческого капитала посредством инклюзивного и высококачественного образования, профессиональной подготовки для всех. В целях принятия действенных мер в этом направлении, а также по устойчивому развитию в области науки, технологии, инженерии и математики подчеркивается важность наращивания институционального потенциала РСНВМ.



В Авазинской программе действий также отмечается, что сотрудничество между РСНВМ и государствами транзита является взаимовыгодным в плане улучшения их инфраструктурной связанности и соглашений в сфере транспорта, таможни и логистики. Тесное партнерство в развитии мультимодальных транспортно-транзитных систем будет иметь приоритетное значение в поддержке институциональных механизмов, осуществлении структурных преобразований, а также в достижении устойчивого экономического роста.



Международное сообщество, в том числе финансовые учреждения и институты развития, многосторонние организации и агентства призываются к оказанию финансовой и технической поддержки для достижения конкретных целей, изложенных в данном документе. В этом контексте подчеркивается важность регионального взаимодействия и интеграции в успешном решении проблем РСНВМ.



В документе поддерживается и признается значимость совместной работы в рамках международного партнерства, в частности, сотрудничества Север–Юг как ключевого компонента устойчивого развития, а также взаимодействия "Юг–Юг" и трехстороннего сотрудничества во взаимосогласованных сферах.



Успешная реализация Авазинской программы действий имеет приоритетное значение для достижения устойчивого развития в вышеназванных странах. Она предусматривает структурные преобразования, направленные на диверсификацию экономики, создание новых рабочих мест. В документе также подчеркивается важность международного сотрудничества для достижения прогресса. Претворение в жизнь данной Программы требует активного участия всех заинтересованных сторон, в том числе правительств, международных организаций и частного сектора. Такое взаимодействие будет способствовать продуктивному обмену опытом и ресурсами.



Если Алматинская программа действий для РСНВМ на 2003–2013 годы была сосредоточена на строительстве автомобильных и железных дорог, портовой инфраструктуры и на решении вопросов, касающихся таможенных процедур, то Венская программа действий на 2014–2024 годы расширила эту повестку. В частности, в нее были включены вопросы, связанные со структурными реформами, а также подчеркнута важность эффективного участия в этой работе частного сектора.



Авазинская программа действий впервые включила такие актуальные вопросы XXI века, как устойчивость к изменению климата, цифровизация и структурные преобразования.



Принятие вышеупомянутой Резолюции стало признанием высокого международного авторитета Туркменистана и его важной роли в укреплении всеобщего доверия и сотрудничества.



Являясь активным соавтором данного документа, наша страна прилагает усилия по продвижению Авазинской программы действий на региональном и глобальном уровнях, а также по привлечению внимания мирового сообщества к проблемам, с которыми сталкиваются РСНВМ.



Резолюция "Авазинская политическая декларация" – это не только документ, утверждающий десятилетнюю Программу действий. Это политическая инициатива, обязывающая международное сообщество к конкретным действиям по интеграции РСНВМ в мировую экономику, в реализации которой Туркменистан принимает самое активное участие.



Проведение в Национальной туристической зоне "Аваза" Третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, продемонстрировало геополитическую значимость Туркменистана как моста между Азией и Европой. Наша Отчизна реализует политику, направленную на создание масштабной мультимодальной инфраструктуры, включая современные автомобильные и железные дороги, порты. Усилия Туркменистана по формированию транспортно-транзитных коридоров напрямую способствуют претворению в жизнь приоритетов Авазинской программы действий.



В целях обеспечения глобального мира, безопасности и устойчивого развития наша страна последовательно реализует внешнеполитическую доктрину, основанную на статусе постоянного нейтралитета. Одним из стратегических векторов деятельности Туркменистана в этом направлении является транспортная дипломатия, ориентированная на создание и модернизацию региональных и межрегиональных транспортно-транзитных коридоров. Предпринимаемые в данной области шаги имеют большое значение как для РСНВМ, так и для всего Евразийского континента.



Наша страна занимает активную и инициативную позицию на международной арене, в частности, в вопросах сотрудничества в секторе транспорта и логистики. Дипломатические усилия в рамках Организации Объединенных Наций не только укрепили роль устойчивого транспорта в качестве приоритетного направления глобального развития, но и обусловили предпосылки для принятия ряда резолюций, формирующих новую международно-правовую основу для обеспечения всеобщей экономической стабильности и достижения ЦУР. Последовательная реализация этих инициатив и солидные инвестиции, направляемые в профильную инфраструктуру, упрочивают позиции Туркменистана как важного логистического узла в регионе.



Стратегической целью Туркменистана в этом направлении является превращение своего географического положения в экономическое преимущество и укрепление роли страны в качестве крупного транзитного моста, соединяющего Азию и Европу. Политической и правовой основой для ее реализации служат дипломатические инициативы, выдвигаемые на площадке ООН.



Предпринимая последовательные шаги по развитию отечественной и региональной транспортной инфраструктуры, Туркменистан рассматривает это не как национальный проект, а как вклад в обеспечение всеобщего благополучия. Приверженность мировым стандартам, достижению Целей устойчивого развития составляют основу транспортной дипломатии Отчизны. Это дает Туркменистану возможность продвигать транспортные проекты в качестве эффективного инструмента международного сотрудничества и устойчивого развития.



В этом контексте следует отметить и другие инициативы нашей страны в данной сфере. Принятая в 2014 году по предложению Туркменистана Резолюция Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций "Роль транспортно-транзитных коридоров в обеспечении международного сотрудничества в целях устойчивого развития" стала важным документом, официально закрепившим новые подходы к международному транспортному праву.



Вышеназванная Резолюция стала первым документом Генассамблеи ООН, определившим непосредственную взаимосвязь между развитием эффективных транспортно-транзитных коридоров и достижением устойчивого развития. Призывая страны мира к широкому сотрудничеству по формированию устойчивых транспортных систем, данный документ признает важную роль транспорта в глобальной повестке дня в области устойчивого развития.



Этот дипломатический успех Туркменистана в ООН основывается на соответствующей предварительной работе, проделанной на национальном уровне. Резолюция является непосредственным результатом Международной конференции высокого уровня по транспорту, состоявшейся в Ашхабаде 3–4 сентября 2014 года. По ее итогам была принята Ашхабадская декларация о роли транспортно-транзитных коридоров в обеспечении международного сотрудничества и устойчивого развития.



Этот механизм продемонстрировал свою высокую дипломатическую эффективность. Признание итогового документа Конференции Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН подтвердило активную позицию нашей страны в продвижении региональных инициатив в международную повестку дня.



Принятие данной Резолюции, нацеленной на достижение долгосрочных результатов, создало политическую основу для инвестиций в трансграничную транспортную инфраструктуру в Центральной Азии. В ней подчеркивается, что инфраструктурное развитие является не только региональной задачей, но и ключевым условием экономического роста, в частности, для стран, не имеющих выхода к морю.



Формирование правовой базы для технического и эксплуатационного совершенствования глобальных логистических центров стало логическим продолжением деятельности по укреплению взаимосвязи транспортной системы с ЦУР. На достижение этой цели также направлена принятая в 2015 году Резолюция "На пути к обеспечению всестороннего взаимодействия между всеми видами транспорта в целях содействия созданию устойчивых мультимодальных транзитных коридоров".



В этом документе подчеркивается важность развития мультимодальных транзитных коридоров путем комбинирования различных видов транспорта – железнодорожного, автомобильного, морского и воздушного – для обеспечения эффективных и удобных логистических решений. Это отражает глобальный спрос на эффективность и снижение затрат, обусловленный особенностями современного рынка грузоперевозок.



Вышеназванная Резолюция закрепила концепцию интегрированной транспортной системы, рассматривающую разные виды транспорта не в отдельности, а как взаимосвязанные звенья единой цепи. Документ способствовал созданию политической основы для инвестиций в интермодальные центры, обеспечивающие быстрый и эффективный переход с одного вида транспорта на другой.



Следует отметить, что идеи, изложенные в данной Резолюции, совпадают с основными позициями таких региональных транспортных структур, как ТРАСЕКА. Это свидетельствует о том, что продвигаемая Туркменистаном мультимодальная концепция имеет большое значение для развития транспортного коридора Европа–Кавказ–Азия.



Принятие в 2023 году Генеральной Ассамблеей ООН Резолюции об учреждении Всемирного дня устойчивого транспорта стало еще одним важным дипломатическим достижением нашей страны. Данная инициатива способствовала признанию проблемы устойчивого транспорта на мировом уровне.



Провозглашение 26 ноября Всемирным днем устойчивого транспорта призвано служить долгосрочным инструментом для повышения осведомленности о важнейшей роли чистого, безопасного и доступного транспорта в глобальном развитии. Ежегодное празднование этой даты создает предпосылки для регулярного обсуждения и внедрения принципов устойчивого транспорта во всем мире.



Таким образом, многосторонние инициативы Туркменистана в рамках Организации Объединенных Наций демонстрируют факт мирового признания внешнеполитического курса Отчизны, основанного на статусе постоянного нейтралитета, в качестве действенного инструмента стимулирования конструктивного международного сотрудничества. Наряду с дипломатическими усилиями наша страна подкрепляет свои обязательства крупномасштабными инвестициями, направляемыми в инфраструктуру. Наглядное тому подтверждение – построенные за последние годы Международный морской порт Туркменбаши, международные аэропорты, новые автомобильные и стальные магистрали. Такая планомерная стратегия приумножает авторитет Туркменистана на мировой арене как надежного партнера, вносящего вклад как в экономический прогресс региона, так и в достижение глобальных Целей устойчивого развития. Источник - Туркменистан сегодня

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1761869640





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Законопроект по охране объектов историко-культурного наследия одобрил Мажилис в первом чтении

- Премьер-министр РК Олжас Бектенов обсудил со Специальным представителем Президента США Серджио Гором и первым заместителем Госсекретаря США Кристофером Ландау торгово-экономическое сотрудничество

- Государственный советник провел совещание по реализации поручений Президента, озвученных на IV заседании Национального курултая

- В связи с принятыми поправками в УК, Демпартия "Ак жол" требует прекратить обвинения предпринимателей в ОПГ

- В Астане обсудили будущее стратегического партнерства Казахстана и США

- Тяжелая доля "Казахстанского сплава". Часть вторая.

- На заседании Правления НБК рассмотрены вопросы управления активами Нацфонда и развития цифровой финансовой инфраструктуры

- Азат Перуашев: Казахстанское бизнес-сообщество впервые отмечает профессиональный праздник – День предпринимателей

- Спецпредставитель Президента и заместитель Госсекретаря США посетили локомотивосборочный завод в Астане

