Синьхуа: МИД Китая назвал группу G7 "узким кружком", подрывающим международный порядок

05:23 31.10.2025

Китай призывает G7 прекратить подрывать международный торгово-экономический порядок правилами "узкого кружка" -- МИД КНР



Пекин, 30 октября /Синьхуа/ -- Китай призывает страны "Группы семи" /G7/ прекратить подрывать международный торгово-экономический порядок правилами своего "узкого кружка". Об этом в четверг заявил официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Го Цзякунь.



Го Цзякунь сделал соответствующее заявление на регулярном брифинге для журналистов, комментируя сообщения о том, что страны G7 собираются объявить о создании альянса по добыче ключевых полезных ископаемых, чтобы противостоять доминированию Китая на этом рынке.



"Китай предпринимает шаги по стандартизации и совершенствованию системы экспортного контроля. Это соответствует международной практике и направлено на более эффективное поддержание мира во всем мире и региональной стабильности, а также на выполнение международных обязательств, в том числе по нераспространению оружия массового уничтожения", -- подчеркнул китайский дипломат.



"Мы призываем G7 на деле соблюдать принципы рыночной экономики и международные торгово-экономические правила, прекратить подрывать международный торгово-экономический порядок правилами "узкого кружка", совместно обеспечивать стабильное развитие мировой экономики", -- заявил официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства.