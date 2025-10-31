|BZ: Женские разборки в ЕС. Фон дер Ляйен оставила от Каллас мокрое место
13:41 31.10.2025
Berliner Zeitung Германия
31 октября 2025
Кая Каллас затеяла подковерную борьбу с Урсулой фон дер Ляйен, пишет Berliner Zeitung. Представитель ЕС по иностранным делам пыталась провести реформу службы внешних связей, но в итоге лишь спровоцировала гнев главы Еврокомиссии и дала другим чиновникам еще один повод для критики.
Николас Бутылин (Nicolas Butylin)
В Европейском квартале разгорается борьба за власть между главой Еврокомиссии и верховным представителем по иностранным делам. И вот фон дер Ляйен ловким ходом обошла свою эстонскую соперницу.
Сегодня в Брюсселе временной кульминацией завершился спор между двумя самыми влиятельными женщинами ЕС. На протяжении нескольких месяцев в Европейском квартале шел скрытый конфликт между председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и верховным представителем по иностранным делам Каей Каллас. По сообщению газеты Welt, на данный момент в этой борьбе за власть победила глава Еврокомиссии. Однако этот спор выявил более глубокие противоречия в структуре власти ЕС.
Фон дер Ляйен не захотела делиться и оставила от Каллас мокрое место
В центре европейской политической драмы находится одно имя: Мартин Зельмайр. По воле Каллас этот высокопоставленный немецкий чиновник должен был реформировать Европейскую службу внешних связей (ЕСВС) и тем самым сделать европейскую внешнюю политику более эффективной. Однако Зельмайр, известный своим инстинктом власти и политической безжалостностью, подал неверный сигнал многим в европейских столицах. В частности, он был красной тряпкой для фон дер Ляйен.
Зельмайр когда-то был главным советником председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, который в период с 2014 по 2019 год считался самым влиятельным чиновником в истории брюссельского ведомства. Уроженец Бонна Зельмайр в свою очередь быстро продвинулся по карьерной лестнице во время эпохи Юнкера и стал генеральным секретарем, а значит, самым влиятельным чиновником в Еврокомиссии. В Европейском парламенте это повышение раскритиковали как "путч".
Каллас, с конца 2024 года занимающая пост верховного представителя ЕС по иностранным делам, хотела сделать то, чего часто боялись ее предшественники: привести в движение вялую, парализованную национальными интересами ЕСВС. Экс-премьер Эстонии, которая считает себя решительной приверженкой Евроатлантизма и твердой сторонницей Украины, хотела вывести внешнюю политику ЕС из оборонительной позиции. Ее кредо: ЕС не должен больше полагаться в вопросах безопасности только на Вашингтон. ЕС хочет стать самостоятельным, серьезным игроком в геополитике.
Однако амбициозный план реформ эстонки обернулся против нее. Председатель ЕК фон дер Ляйен, по всей видимости, была "в ярости" из-за предложенной Каллас кандидатуры Зельмайра. Не стоит забывать, что именно фон дер Ляйен в 2019 году в ходе впечатляющей операции сняла этого влиятельного чиновника ЕС с поста.
За этим последовала чистейшая брюссельская политика силы. С помощью едва скрытого маневра фон дер Ляйен лишила свою соперницу козыря. Она создала новую, довольно незначительную должность - "уполномоченного по вопросам свободы вероисповедания" - и сразу же предложила ее Зельмайру. Это был отравленный подарок, призванный вывести его из-под контроля ЕСВС и вернуть в иерархию Комиссии. Теперь Зельмайр стоит перед выбором: принять новую должность, продолжить работу в качестве посла ЕС в Ватикане или уйти в отставку после 22 лет службы в Брюсселе.
Почему ЕСВС так слаб в области внешней политики?
Таким образом, Каллас оказалась в безвыходном положении. Ее попытка реформировать внешнеполитическую службу с помощью сильного чиновника закончилась очередным политическим поражением. С самого начала своего пребывания на посту главного дипломата ЕС 48-летняя женщина борется за большую свободу действий во внешней политике. С незначительными успехами.
Каллас подвергается критике, в частности, за то, что в своей должности верховного представителя ЕС по иностранным делам она не проводила достаточных консультаций с государствами-членами. Так, она представила крупные пакеты военной помощи Украине, не проконсультировавшись предварительно с крупными государствами, такими как Франция, и действовала "как премьер-министр", вместо того чтобы выполнять роль дипломата ЕС, выступающего в качестве посредника. Издание Berliner Zeitung сообщило о растущей внутренней критике в адрес Каллас. Фон дер Ляйен, в свою очередь, в очередной раз доказывает, что никто в Европейском квартале Брюсселя не должен становиться слишком влиятельным в ее тени.
Тем не менее, даже если фон дер Ляйен и выиграла эту борьбу за власть, фактическая проблема остается нерешенной. Это слабость Европейской службы внешних связей. Имея около 7500 сотрудников, из которых около 1600 работают в Брюсселе, ЕСВС фактически представляет собой дипломатический голос ЕС. Однако в реальности все больше политиков ЕС сомневаются в целесообразности существования этого ведомства. Главный аргумент: страны-члены не хотят европейской внешней политики, управляемой чиновниками из Брюсселя, потому что Берлин, Париж, Рим, Будапешт или Хельсинки хотят сохранить независимость в этих вопросах. Поэтому борьба за власть между Каллас и фон дер Ляйен, вероятно, не будет последним эпизодом в брюссельском пузыре власти.