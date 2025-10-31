BZ: Женские разборки в ЕС. Фон дер Ляйен оставила от Каллас мокрое место

13:41 31.10.2025

Berliner Zeitung Германия

31 октября 2025



Борьба за власть в ЕС: Урсула фон дер Ляйен побеждает Каю Каллас

BZ: Каллас проиграла фон дер Ляйен в борьбе за власть в ЕС



Кая Каллас затеяла подковерную борьбу с Урсулой фон дер Ляйен, пишет Berliner Zeitung. Представитель ЕС по иностранным делам пыталась провести реформу службы внешних связей, но в итоге лишь спровоцировала гнев главы Еврокомиссии и дала другим чиновникам еще один повод для критики.



