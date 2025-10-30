|В Киргизии кинорежиссер Никита Михалков награжден орденом "Дружба"
15:08 31.10.2025
Кинорежиссеру Михалкову вручили орден "Достук". Он находится в Бишкеке в рамках Дней культуры РФ в КР
30 октября 2025
"Культура" (АКИpress) - Председатель Кабинета министров – руководитель Администрации президента Адылбек Касымалиев провел рабочую встречу с министром культуры России Ольгой Любимовой в рамках проведения Дней культуры России в Кыргызстана.
В ходе мероприятия состоялась церемония вручения ордена "Достук" [дружба] - государственной награды - российскому кинорежиссеру Никите Михалкову, сообщили в Кабмине.
Касымалиев сказал, что проведение Дней культуры способствует укреплению исторических связей между двумя государствами.
Председатель Кабмина выразил поздравления Никите Михалкову с 80-летним юбилеем, отметив его вклад в развитие мирового кинематографа, и пожелал ему крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и дальнейших творческих успехов во имя развития культуры и укрепления братских отношений между двумя странами.
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому за значительный вклад в укрепление культурных связей и дружбы между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией орденом "Достук" награжден Михалков Никита Сергеевич – советский и российский актер, кинорежиссер, продюсер, сценарист и общественный деятель.
Ольга Любимова приняла участие в открытии Дней культуры Российской Федерации в Киргизии
"Обменные Дни культуры постоянно расширяются, что соответствует высокому уровню отношений и дружбе народов наших стран. Сегодня мы можем вновь убедиться в том, что историческая дружба народов двух государств, близость и взаимосвязь наших культур – непреходящая ценность, залог построения крепких отношений на долгие годы вперед", – отметила Ольга Любимова.
Дни культуры стартовали гала-концертом ведущих российских солистов в сопровождении оркестра "Фонограф-симфо-джаз" под руководством народного артиста России Сергея Жилина.
Киргизскую публику также ждут:
Фотовыставка Музея кино и показы знаменитых спектаклей Мастерской "12" Никиты Михалкова.
Фестиваль российского кино в Киргизстане. В этом году отдельное внимание уделяется 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
На открытии кинофестиваля Ольга Любимова подчеркнула, что развитие российско-киргизского взаимодействия в сфере культуры и кинематографии имеет приоритетное значение в укреплении стратегического партнерства двух стран.
Министр культуры, информации и молодежной политики Киргизстана Мирбек Мамбеталиев назвал значимым культурным событием открытие Фестиваля российского кино в республике.
"Сегодняшний кинофестиваль – это яркое подтверждение тому, что киноискусство остается одним из самых мощных мостов дружбы и взаимопонимания между нашими народами", – заключил он.