 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 31.10.2025
21:01  Средняя Азия перед выбором: российская модернизация или региональная архаизация, - Татьяна Котюкова
16:04  Как США пытаются отсрочить смерть однополярного мира, - Дмитрий Родионов
15:08  В Киргизии кинорежиссер Никита Михалков награжден орденом "Дружба"
13:41  BZ: Женские разборки в ЕС. Фон дер Ляйен оставила от Каллас мокрое место
05:23  Синьхуа: МИД Китая назвал группу G7 "узким кружком", подрывающим международный порядок
03:14  Принятие ООН Резолюции "Авазинская политическая декларация" - триумф независимого Туркменистана
02:52  Между Кыргызстаном и Таджикистаном не будет пограничников (возможно), - глава ГКНБ Ташиев
01:41  Какие инициативы выдвинул Шавкат Мирзиеев на конференции ЮНЕСКО в Самарканде
00:05  51-я армия сорвала попытку наступления ВСУ у Доброполья – итоговая сводка Readovka за 30 октября
Четверг, 30.10.2025
20:15  Карибский кризис: Стратегическая победа Хрущева над США, - Игорь Шишкин
17:02  Си Цзиньпин о встрече с Трампом: "Мы не намерены бросать вызовы какой-либо стране или становиться на ее место"
15:10  Специально для RT: Чем окончились азиатское турне Трампа и встреча с Си?
14:19  Казахстанским ураном заинтересовалась Финляндия, - Виктория Панфилова
14:16  Золото в международных резервах: признаки реванша, - Валентин Катасонов
04:57  Монголия как зеркало России, - Дмитрий Орехов
03:30  Степной салон красоты: что было в косметичке у кочевников, - Caravan.kz
01:28  В Центральной Азии усилилась вербовка молодежи экстремистами
00:50  Киргизия. Председателю Верховного суда показали отдельные туалеты для судей и населения... (видео)
00:40  Взгляд: На чем основано низкопоклонство японцев перед США
00:05  ВС РФ ворвались в Константиновку – итоговая сводка Readovka за 29 октября
Среда, 29.10.2025
22:01  В Алматы ликвидирован канал контрабанды наркотиков из США
20:05  Россия провела испытания ядерного подводного аппарата "Посейдон"
18:55  Бэби-бум: почти 90 животных появились на свет в Алматинском зоопарке с начала года
18:45  Почему в Китае не захотели принимать канцлера Германии? - Алексей Белов
13:13  Трамп засобирался освоить Центральную Азию, - Юрий Баранчик
05:11  Глава ГКНБ показал Садыру Жапарову боевые дроны (видео)
04:35  В Таджикистане будут ежегодно проводить конкурс и вручать премии лучшим операторам связи и интернет-провайдерам
02:22  Президент Киргизии открыл в Бишкеке новое здание Нацбанка с хранилищем на 1000 тонн золота
01:48  Африканские страсти вокруг природных ресурсов
00:05  Русская армия вынудила части ВСУ в спешке отступать у Купянска – итоговая сводка Readovka за 28 октября
Вторник, 28.10.2025
23:31  В Казахстане оценили потери от атаки украинских дронов на Оренбургский ГПЗ
21:29  СВР России сообщает: Макрон грезит военной интервенцией на Украину...
19:55  Politico: Венгрия намерена создать в ЕС антиукраинский блок
16:45  Афганистан будет строить ж/д "Хайратон – Спинбулдак" по стандарту "русская колея" (1520 мм)
15:56  США и Китай нашли общий язык на саммите АСЕАН. Что нужно знать
13:45  О мусульманском браке, - П.В.Густерин
11:07  Русские выдохлись, но Киев срочно запросил мира, - Кирилл Стрельников
04:03  Чернорусы обсуждают русский вопрос (видео)
01:48  Трамп пригласил глав ЦА 6 ноября в Вашингтон на саммит "Центральная Азия – США"
01:05  Президент Туркменистана принял участие в Туркмено-итальянском бизнес-форуме
00:38  Древнее динозавров: более сотни скелетов амфибий нашли ученые близ Алматы
00:05  ВС РФ полностью окружили Покровско-Мирноградский оборонительный район ВСУ – итоговая сводка Readovka за 27 октября
Понедельник, 27.10.2025
23:44  Истерика брошенной женщины. Европу нужно чем-нибудь занять…, - Андрей Школьников
22:33  Выступление Президента Казахстана на торжественном мероприятии по случаю Дня Республики
21:34  Евросоюз ударил по банкам Центральной Азии, - Виктория Панфилова
20:52  Что за яркий объект с зеленым свечением пролетел ночью над Москвой?
19:38  Запоздалое признание Грузии своей ответственности за войну 2008 года
17:58  Узбекистан подписал с Европейским Союзом историческое Соглашение (356 статей и 14 приложений)
15:01  Туризм убогого чухонца. Финский забор на границе с Россией стал достопримечательностью
13:56  Wildberries открыл в Таджикистане самый высокогорный пункт выдачи заказов
02:13  Из Алма-Аты в Москву вновь спустя 7 лет отправился пассажирский поезд с музыкой и баурсаками
01:49  ФСК: Россия в Центральной Азии: пути интеграции
00:42  В Таджикистане стартовала выставка-ярмарка "Российское образование - 2025"
00:05  ВС РФ ответили на санкции "котлами" для ВСУ – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 26.10.2025
23:29  В Русском доме в Астане открылся шахматный клуб Сергея Карякина
22:04  Проект генплана Бишкека до 2050 года вынесен на общественное обсуждение
21:55  На выставке Automechanika Tashkent 2025 показали первый узбекский электробус
20:19  Интервью Лаврова каналу "Ультраханг": США находятся под колоссальным давлением европейских ястребов
19:50  Китай отметил 80-ю годовщину освобождения Тайваня от японской оккупации
13:41  В России завершены испытания крылатой ракеты "Буревестник"
03:00  Из Пекина в Вашингтон на поезде. Проект Китайской инженерной академии - 2014 год
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Кыргызстан   | 
В Киргизии кинорежиссер Никита Михалков награжден орденом "Дружба"
15:08 31.10.2025

Кинорежиссеру Михалкову вручили орден "Достук". Он находится в Бишкеке в рамках Дней культуры РФ в КР

30 октября 2025

"Культура" (АКИpress) - Председатель Кабинета министров – руководитель Администрации президента Адылбек Касымалиев провел рабочую встречу с министром культуры России Ольгой Любимовой в рамках проведения Дней культуры России в Кыргызстана.

В ходе мероприятия состоялась церемония вручения ордена "Достук" [дружба] - государственной награды - российскому кинорежиссеру Никите Михалкову, сообщили в Кабмине.

Касымалиев сказал, что проведение Дней культуры способствует укреплению исторических связей между двумя государствами.

Председатель Кабмина выразил поздравления Никите Михалкову с 80-летним юбилеем, отметив его вклад в развитие мирового кинематографа, и пожелал ему крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и дальнейших творческих успехов во имя развития культуры и укрепления братских отношений между двумя странами.



Кинорежиссер Никита Михалков награжден орденом "Достук"

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому за значительный вклад в укрепление культурных связей и дружбы между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией орденом "Достук" награжден Михалков Никита Сергеевич – советский и российский актер, кинорежиссер, продюсер, сценарист и общественный деятель.



Ольга Любимова приняла участие в открытии Дней культуры Российской Федерации в Киргизии

"Обменные Дни культуры постоянно расширяются, что соответствует высокому уровню отношений и дружбе народов наших стран. Сегодня мы можем вновь убедиться в том, что историческая дружба народов двух государств, близость и взаимосвязь наших культур – непреходящая ценность, залог построения крепких отношений на долгие годы вперед", – отметила Ольга Любимова.

Дни культуры стартовали гала-концертом ведущих российских солистов в сопровождении оркестра "Фонограф-симфо-джаз" под руководством народного артиста России Сергея Жилина.

Киргизскую публику также ждут:

Фотовыставка Музея кино и показы знаменитых спектаклей Мастерской "12" Никиты Михалкова.

Фестиваль российского кино в Киргизстане. В этом году отдельное внимание уделяется 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

На открытии кинофестиваля Ольга Любимова подчеркнула, что развитие российско-киргизского взаимодействия в сфере культуры и кинематографии имеет приоритетное значение в укреплении стратегического партнерства двух стран.

Министр культуры, информации и молодежной политики Киргизстана Мирбек Мамбеталиев назвал значимым культурным событием открытие Фестиваля российского кино в республике.

"Сегодняшний кинофестиваль – это яркое подтверждение тому, что киноискусство остается одним из самых мощных мостов дружбы и взаимопонимания между нашими народами", – заключил он.

Источник - АКИpress
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1761912480


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Ряд соглашений между Казахстаном и Марокко ратифицировал Сенат
- Спикер Мажилиса посетил Грузию с официальным визитом
- Реализация поручений Президента: в Правительстве рассмотрели темпы привлечения инвестиций в экономику
- Кадровые перестановки
- Канат Бозумбаев проверил готовность регионов к зимнему периоду и принимаемые меры к весеннему паводкоопасному сезону
- Металлургия и строительство не должны снижать темпы экономического роста - заседании штаба по обеспечению экономического роста
- Погиб Ержан Бабакумаров...
- Создатели пирамиды "Nazira Gold" тратили деньги вкладчиков на авто и недвижимость
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  