В Киргизии кинорежиссер Никита Михалков награжден орденом "Дружба"

15:08 31.10.2025

Кинорежиссеру Михалкову вручили орден "Достук". Он находится в Бишкеке в рамках Дней культуры РФ в КР



30 октября 2025



"Культура" (АКИpress) - Председатель Кабинета министров – руководитель Администрации президента Адылбек Касымалиев провел рабочую встречу с министром культуры России Ольгой Любимовой в рамках проведения Дней культуры России в Кыргызстана.



В ходе мероприятия состоялась церемония вручения ордена "Достук" [дружба] - государственной награды - российскому кинорежиссеру Никите Михалкову, сообщили в Кабмине.



Касымалиев сказал, что проведение Дней культуры способствует укреплению исторических связей между двумя государствами.



Председатель Кабмина выразил поздравления Никите Михалкову с 80-летним юбилеем, отметив его вклад в развитие мирового кинематографа, и пожелал ему крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и дальнейших творческих успехов во имя развития культуры и укрепления братских отношений между двумя странами.



