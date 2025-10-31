Как США пытаются отсрочить смерть однополярного мира, - Дмитрий Родионов

16:04 31.10.2025 Как США пытаются отсрочить смерть однополярного мира

Никаких перспектив у идеи "большой сделки" Вашингтона – что с Москвой, что с Пекином – нет. США нечего предложить ни России, ни Китаю. Значит, в ближайшее время стоит ждать эскалации напряженности в отношениях США и с РФ, и с КНР. Иных инструментов у Вашингтона не осталось.



Дмитрий Родионов

политолог

31 октября 2025



Дональд Трамп, комментируя итоги встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, назвал ее замечательной и оценил "на 12 из 10", а своего визави назвал "великим лидером очень сильной страны".



Си Цзиньпин в своих комментариях был гораздо более сдержанным, но тоже оценил встречу положительно.



Позднее Трамп рассказал журналистам, что скоро ожидает подписания сделки с Китаем, отметив, что у США с Китаем не очень много серьезных противоречий, подчеркнув при этом, что главное препятствие – экспортные ограничения Пекина в отношении редкоземельных металлов.



В соответствии с проектом соглашения Китай на год отсрочит введение ограничений, а впоследствии сделка будет пересматриваться каждый год. В ответ США снизят пошлины против КНР – с 57 до 47%.



Можно ли считать это успехом?



Вообще-то экспортные ограничения на редкоземельные металлы – это лишь один из элементов торговой войны между странами, идущей с начала года. Их Китай ввел в начале октября. В ответ Трамп объявил о введении 100-процентных пошлин на китайские товары с 1 ноября.



До этого, весной, Вашингтон и Пекин ввели друг против друга взаимные пошлины в 145 и 125% соответственно. Летом пошлины были снижены до 10 и 30%, но это была лишь пауза, взятая сторонами для подготовки предстоящей встречи лидеров, которая все откладывалась. Тогда Си Цзиньпин отказался встречаться с Трампом.



В реальности, надо полагать, обе стороны не были готовы к компромиссам, а значит, говорить было особо не о чем.



Трамп на прошлой неделе отменил уже готовившуюся в Будапеште встречу с президентом России, объяснив это тем, что, по его мнению, "лидеры не доберутся до того места, куда должны были добраться". Действительно, какой смысл встречаться, если знаешь заранее, что результата не будет?



А ведь за несколько дней до этого Трамп излучал оптимизм и уверял, что рассчитывает на "сделку" с Россией. Что-то вдруг изменилось между Вашингтоном и Москвой.



Точно так же что-то изменилось между Вашингтоном и Пекином.



Еще раз посмотрим на хронологию событий. Сразу после ввода Китаем "редкоземельных" ограничений Трамп отменяет планируемые переговоры с Си Цзиньпином в Южной Корее, отмечая, что для этой встречи "теперь, похоже, нет никаких оснований".



Спустя шесть дней Трамп разговаривает по телефону с Владимиром Путиным и предлагает ему встречу.



Разумеется, те несколько дней, что в России обсуждали будапештский саммит, обсуждали его по большей части в контексте Украины. На фоне подготовки к встрече Трамп вновь призвал к заморозке конфликта по линии боевого соприкосновения и вновь получил отказ Москвы. Предсказуемо? Абсолютно.



На что рассчитывал Трамп? Что вода камень точит, и в этот раз его напор внезапно увенчается успехом? Возможно. Как возможно и то, что в реальности Украина была лишь ширмой, реальная же повестка могла включать в себя гораздо более широкий круг вопросов, в том числе союзнические отношения Москвы и Пекина, которые давно являются серьезным раздражителем для Вашингтона. И очевидно, что на этом треке России и США, как и по украинской теме, прийти к какому-либо консенсусу не получилось.



Не прошло и недели после телефонного разговора Трампа с Путиным, как Вашингтон отменяет встречу. Далее США вводят новые – и первые в эту каденцию Трампа – санкции против российской нефтяной отрасли.



В тот же день пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщает, что Трамп встретится с Си Цзиньпином 30 октября в Южной Корее. И в тот же день Bloomberg пишет, что Трамп обсудит с Си пути завершения конфликта на Украине и закупки Китаем российской нефти. Издание утверждает, что Трамп рассчитывает на влияние китайского лидера в урегулировании украинского кризиса, что Си Цзиньпин "будет восприимчив" к его предложениям.



Но Украина – далеко не самое важное для Трампа, тем более в контексте отношений с Пекином. Гораздо важнее – ослабить российско-китайское сотрудничество, которое, по сути, является сотрудничеством антизападным и антиамериканским – в том смысле, что оно сформировалось как естественная реакция на однополярный мир тех, кто в таком мире жить не хочет.



Трамп неоднократно критиковал своих предшественников Барака Обаму и Джо Байдена за то, что их политика подтолкнула Россию и Китай к сближению. В очередной раз он повторил эту мысль накануне азиатского турне, заявив, что Китай и Россия "от природы" не могут быть союзниками.



Еще раз подчеркну – эти заявления делались тогда, когда у Трампа планировались переговоры с Си. А когда у него планировались переговоры с Путиным, он критиковал Никсона за то, что тот "открыл Китай, который обворовывает США".



Что мы видим. Трамп, объявив торговую войну Китаю в условиях вялотекущего прокси-конфликта с Россией, понимает, что не вытягивает, более того – сам способствует сближению Москвы с Пекином (еще и Москвы с Нью-Дели, и Нью-Дели с Пекином). На этом фоне он предлагает России "сделку", которую та отвергает из-за неприемлемости условий Вашингтона по ключевому для России вопросу – Украине. После этого Трамп отменяет уже находящуюся в стадии подготовки встречу с Путиным и говорит о намерении провести встречу с Си, которая, по его же словам, еще за несколько дней до того не имела никаких оснований. Мы видим метания от "Никсон сделал плохо, что оторвал Китай от СССР" до "Байден сделал плохо, что сблизил Китай с Россией".



И дело, конечно, не в Трампе с его импульсивностью и вечными "качелями". А в том, что для США сотрудничество России и Китая стало проблемой номер один. И разрушить его можно (в теории), только предложив одной из сторон сделку, подразумевающую если не игру друг против друга, то невмешательство в американские игры. Но такая сделка невозможна, поскольку ставкой в ней для России является Украина, а для Китая – Тайвань. В обоих случаях президент США (будь он республиканец или демократ) не может пойти на уступки.



Характерно, что, по словам Трампа, тема Тайваня на переговорах с Си не обсуждалась вообще. Тема же Украины обсуждалась, но поверхностно. В том смысле, что обе стороны выразили желание помочь погасить конфликт. И ключевой для Штатов вопрос тут – отказ Китая от российской нефти, если верить Трампу, тоже не обсуждался! Второй вопрос, который волнует США – помощь Пекина Москве поставками техники двойного назначения, и, кажется, тут Трамп тоже ничего не смог добиться от китайского лидера.



Договорились взаимно дезавуировать последние шаги в торговой войне. Временно. И все. То есть бой не окончен, боксеры просто разошлись по своим углам ринга, чтобы устроить себе передышку.



Я не вижу никаких перспектив самой идеи "большой сделки" Вашингтона – что с Москвой, что с Пекином. США нечего предложить ни России, ни Китаю. А даже если бы и предложили, российско-китайское сотрудничество развивается динамично во всех сферах и нет никакого смысла ставить его на паузу ради эфемерного сотрудничества с США. Которым давно никто не верит на слово, опять же – независимо от личности хозяина Белого дома.



Многополярный мир – это, возможно, еще не воплощенная реальность, но цель, к которой Москва, Пекин и не только движутся последовательно, и это выводит Штаты из себя. А еще больше американцев выводит то, что сделать они ничего, по сути, не могут. Остаются лишь метания: от предложения "пряника" – снять санкции, понизить пошлины – к угрозам "кнутом" – возобновлением Вашингтоном ядерных испытаний. Можно не сомневаться, что в ближайшее время стоит ждать эскалации напряженности в отношениях США и с Россией, и с Китаем. Иных инструментов у Вашингтона не осталось. Источник - Взгляд

