Кыргызстан стал первой страной в Центральной Азии, где введен самозапрет на кредитование

23:42 31.10.2025

30 октября 2025 года в Национальном банке Кыргызской Республики прошла пресс-конференция на тему "Механизм самозапрета на кредитование", в которой приняли участие министр цифрового развития и инновационных технологий Азамат Жамангулов, заместитель председателя Национального банка Бектур Алиев, председатель правления ОАО "Тундук" Адилет Жумаева, начальник управления банковского надзора НБКР Элизат Жапарова, а также представители кредитных бюро.



