|Кыргызстан стал первой страной в Центральной Азии, где введен самозапрет на кредитование
23:42 31.10.2025
30 октября 2025 года в Национальном банке Кыргызской Республики прошла пресс-конференция на тему "Механизм самозапрета на кредитование", в которой приняли участие министр цифрового развития и инновационных технологий Азамат Жамангулов, заместитель председателя Национального банка Бектур Алиев, председатель правления ОАО "Тундук" Адилет Жумаева, начальник управления банковского надзора НБКР Элизат Жапарова, а также представители кредитных бюро.
На пресс-конференции была продемонстрирована пошаговая инструкция по активации самозапрета на получение кредита, начиная с выбора услуги на платформе "Түндүк" и заканчивая подтверждением запроса, установлением, а также снятием ограничения.
Напомним, что самозапрет на кредитование – это добровольный отказ гражданина на получение кредитов и займов на свое имя в целях повышения защищенности от финансового мошенничества, связанного с оформлением кредитов без его ведома.
Закон о самозапрете на заключение кредитной сделки вступает в силу 1 ноября 2025 года.