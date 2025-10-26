|Русские войска вышли к Осколу у Купянска – итоговая сводка Readovka за 31 октября
00:05 01.11.2025
ВС РФ готовятся сорвать эвакуацию ВСУ на восточный берег Оскола у Купянска – итоговая сводка Readovka за 31 октября
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 31 октября в разрезе СВО. Русские войска вышли на дистанцию 4 км к ключевой переправе ВСУ через Оскол, эвакуация противника с восточного берега реки под угрозой. На Украине произошла целая серия инцидентов, характеризующих ситуацию в стране: вооруженное сопротивление мобилизации, дезертирство с незаконным пересечением границы, нападение на сотрудников СБУ.
Уязвимое положение
Подразделения 6-й гвардейской общевойсковой армии в Купянске добились значительных успехов. Помимо блокирования части гарнизона ВСУ в черте города, они поставили под угрозу эвакуацию группировки ВСУ с восточного берега Оскола. Наши штурмовики уже действуют в районе хутора Садового, который находится в 4 км от переправы у железнодорожного моста у Купянска-Узлового. Именно по ней украинские части переправляются на западный берег Оскола. Альтернатив у противника нет, если он хочет сохранить технику и тяжелое вооружение.
Непосредственная угроза переправе вынудила ВСУ немедленно контратаковать наши передовые силы. Неприятель максимально напрягается, чтобы не случилось катастрофы. Важно отдельно отметить, что контроль ВС РФ над большей частью Куриловки исключает возможность переправы даже налегке украинскими силами даже налегке. ВСУ, покидающие Петропавловку, Кучеровку и промышленную часть Купянска, не сумеют перейти на западный берег Оскола, если их побратимы не смогут обеспечить безопасность переправы.
Стоит учитывать, что ВСУ в районе Купянской агломерации при решении целого массива задач, в числе которых и оборона переправы по обоим берегам Оскола, вынуждены рассчитывать только на собственные скромные возможности. Сейчас все внимание Киева сосредоточено на подготовке к деблокаде Покровска и Мирнограда. Единственное, что ВСУ могут сделать, – это снять с северного сектора Краснолиманского направления подразделения 3-й ОШБр и попытаться отогнать ВС РФ подальше от хутора Садового и Каштанского леса. Но переливание сил из района Краповки и Редкодуба в район Купянска подвергнет противника риску изоляции своих войск на площади восточнее Оскольского водохранилища. Именно поэтому он держит там элитные штурмовые подразделения. В сложившейся ситуации Киев вынужден выбирать, чем он будет жертвовать.
Стрелок, гонщик и боксер
После инцидента с бунтом на одесском рынке "7-й километр", когда толпа перевернула микроавтобус ТЦК и избила "людоловов", на Украине стало известно о целой серии аналогичных происшествий.
"30 октября около 16 часов полиция сопровождала в сборный пункт Кременчугского районного ТЦК и СП военнообязанного гражданина. При оформлении документов и обязательном осмотре в ответ на вопрос работника полиции относительно наличия запрещенных предметов или веществ он достал пистолет (предварительно переоборудованный из травматического в ТТ) и произвел несколько выстрелов. В результате двое военных получили ранения голени", – гласит официальное сообщение полтавского военкомата.
К сожалению, мужчина не сумел избежать поимки местной полицией, но с уверенностью можно утверждать, что этот стрелок позицию против ВС РФ не займет.
В ночь на 31 октября в Закарпатской области на пропускном пункте на границе с Венгрией украинский военный, мобилизованный в июне в ВСУ, протаранил шлагбаумы на КПП, сбил украинского пограничника и покинул территорию незалежной.
"Автомобиль с включенным дальним светом пролетел шлагбаум на въезде, сбил его, пролетел мимо кабины паспортного контроля, на ходу задел пограничника (тот в больнице, к счастью – без переломов) и снес еще один шлагбаум на выезде. Дальше – граница, Венгрия. Шесть секунд – и ты уже в Шенгене. Без визы, без очереди, без "доброго вечера, документы"", – сообщил украинский журналист Виталий Глагола.
Двое сотрудников СБУ в Днепропетровске получили ранения, один из них – огнестрельное. Между двумя СБУшниками в ресторане "Лотария" произошел конфликт с местным жителем, гражданским. Перепалка продолжилась около заведения, и "гестаповец" достал табельный Glock в качестве аргумента. Однако мужчина оказался не робкого десятка и одним хуком уложил "хозяина жизни" на асфальт в долгий и бессознательный сон. Герой вечера не остановился на достигнутом, завладел пистолетом и выпустил магазин в направлении второго СБУшника, ранив того в ногу.
Вчера, 30 октября, главным событием дня стало успешное отражение очередного наступления ВСУ против Добропольского выступа русских войск.