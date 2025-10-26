 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Суббота, 01.11.2025
03:30  АРТ БЕГМА: Как солдаты КНДР встали на защиту Курской области (видео-арт)
01:25  Обогащение урана и данные разведки: СВР передала в "Росатом" документы, рассекреченные только сейчас
00:57  Turkmen Serdar: Трамп пригласил в Вашингтон лидеров ЦентрАзии чтобы научиться готовить плов
00:05  Русские войска вышли к Осколу у Купянска – итоговая сводка Readovka за 31 октября
Пятница, 31.10.2025
23:42  Кыргызстан стал первой страной в Центральной Азии, где введен самозапрет на кредитование
21:01  Средняя Азия перед выбором: российская модернизация или региональная архаизация, - Татьяна Котюкова
16:04  Как США пытаются отсрочить смерть однополярного мира, - Дмитрий Родионов
15:08  В Киргизии кинорежиссер Никита Михалков награжден орденом "Дружба"
13:41  BZ: Женские разборки в ЕС. Фон дер Ляйен оставила от Каллас мокрое место
05:23  Синьхуа: МИД Китая назвал группу G7 "узким кружком", подрывающим международный порядок
03:14  Принятие ООН Резолюции "Авазинская политическая декларация" - триумф независимого Туркменистана
02:52  Между Кыргызстаном и Таджикистаном не будет пограничников (возможно), - глава ГКНБ Ташиев
01:41  Какие инициативы выдвинул Шавкат Мирзиеев на конференции ЮНЕСКО в Самарканде
00:05  51-я армия сорвала попытку наступления ВСУ у Доброполья – итоговая сводка Readovka за 30 октября
Четверг, 30.10.2025
20:15  Карибский кризис: Стратегическая победа Хрущева над США, - Игорь Шишкин
17:02  Си Цзиньпин о встрече с Трампом: "Мы не намерены бросать вызовы какой-либо стране или становиться на ее место"
15:10  Специально для RT: Чем окончились азиатское турне Трампа и встреча с Си?
14:19  Казахстанским ураном заинтересовалась Финляндия, - Виктория Панфилова
14:16  Золото в международных резервах: признаки реванша, - Валентин Катасонов
04:57  Монголия как зеркало России, - Дмитрий Орехов
03:30  Степной салон красоты: что было в косметичке у кочевников, - Caravan.kz
01:28  В Центральной Азии усилилась вербовка молодежи экстремистами
00:50  Киргизия. Председателю Верховного суда показали отдельные туалеты для судей и населения... (видео)
00:40  Взгляд: На чем основано низкопоклонство японцев перед США
00:05  ВС РФ ворвались в Константиновку – итоговая сводка Readovka за 29 октября
Среда, 29.10.2025
22:01  В Алматы ликвидирован канал контрабанды наркотиков из США
20:05  Россия провела испытания ядерного подводного аппарата "Посейдон"
18:55  Бэби-бум: почти 90 животных появились на свет в Алматинском зоопарке с начала года
18:45  Почему в Китае не захотели принимать канцлера Германии? - Алексей Белов
13:13  Трамп засобирался освоить Центральную Азию, - Юрий Баранчик
05:11  Глава ГКНБ показал Садыру Жапарову боевые дроны (видео)
04:35  В Таджикистане будут ежегодно проводить конкурс и вручать премии лучшим операторам связи и интернет-провайдерам
02:22  Президент Киргизии открыл в Бишкеке новое здание Нацбанка с хранилищем на 1000 тонн золота
01:48  Африканские страсти вокруг природных ресурсов
00:05  Русская армия вынудила части ВСУ в спешке отступать у Купянска – итоговая сводка Readovka за 28 октября
Вторник, 28.10.2025
23:31  В Казахстане оценили потери от атаки украинских дронов на Оренбургский ГПЗ
21:29  СВР России сообщает: Макрон грезит военной интервенцией на Украину...
19:55  Politico: Венгрия намерена создать в ЕС антиукраинский блок
16:45  Афганистан будет строить ж/д "Хайратон – Спинбулдак" по стандарту "русская колея" (1520 мм)
15:56  США и Китай нашли общий язык на саммите АСЕАН. Что нужно знать
13:45  О мусульманском браке, - П.В.Густерин
11:07  Русские выдохлись, но Киев срочно запросил мира, - Кирилл Стрельников
04:03  Чернорусы обсуждают русский вопрос (видео)
01:48  Трамп пригласил глав ЦА 6 ноября в Вашингтон на саммит "Центральная Азия – США"
01:05  Президент Туркменистана принял участие в Туркмено-итальянском бизнес-форуме
00:38  Древнее динозавров: более сотни скелетов амфибий нашли ученые близ Алматы
00:05  ВС РФ полностью окружили Покровско-Мирноградский оборонительный район ВСУ – итоговая сводка Readovka за 27 октября
Понедельник, 27.10.2025
23:44  Истерика брошенной женщины. Европу нужно чем-нибудь занять…, - Андрей Школьников
22:33  Выступление Президента Казахстана на торжественном мероприятии по случаю Дня Республики
21:34  Евросоюз ударил по банкам Центральной Азии, - Виктория Панфилова
20:52  Что за яркий объект с зеленым свечением пролетел ночью над Москвой?
19:38  Запоздалое признание Грузии своей ответственности за войну 2008 года
17:58  Узбекистан подписал с Европейским Союзом историческое Соглашение (356 статей и 14 приложений)
15:01  Туризм убогого чухонца. Финский забор на границе с Россией стал достопримечательностью
13:56  Wildberries открыл в Таджикистане самый высокогорный пункт выдачи заказов
02:13  Из Алма-Аты в Москву вновь спустя 7 лет отправился пассажирский поезд с музыкой и баурсаками
01:49  ФСК: Россия в Центральной Азии: пути интеграции
00:42  В Таджикистане стартовала выставка-ярмарка "Российское образование - 2025"
00:05  ВС РФ ответили на санкции "котлами" для ВСУ – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 26.10.2025
23:29  В Русском доме в Астане открылся шахматный клуб Сергея Карякина
22:04  Проект генплана Бишкека до 2050 года вынесен на общественное обсуждение
Архив
Русские войска вышли к Осколу у Купянска – итоговая сводка Readovka за 31 октября
00:05 01.11.2025

ВС РФ готовятся сорвать эвакуацию ВСУ на восточный берег Оскола у Купянска – итоговая сводка Readovka за 31 октября

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 31 октября в разрезе СВО. Русские войска вышли на дистанцию 4 км к ключевой переправе ВСУ через Оскол, эвакуация противника с восточного берега реки под угрозой. На Украине произошла целая серия инцидентов, характеризующих ситуацию в стране: вооруженное сопротивление мобилизации, дезертирство с незаконным пересечением границы, нападение на сотрудников СБУ.



Уязвимое положение

Подразделения 6-й гвардейской общевойсковой армии в Купянске добились значительных успехов. Помимо блокирования части гарнизона ВСУ в черте города, они поставили под угрозу эвакуацию группировки ВСУ с восточного берега Оскола. Наши штурмовики уже действуют в районе хутора Садового, который находится в 4 км от переправы у железнодорожного моста у Купянска-Узлового. Именно по ней украинские части переправляются на западный берег Оскола. Альтернатив у противника нет, если он хочет сохранить технику и тяжелое вооружение.

Непосредственная угроза переправе вынудила ВСУ немедленно контратаковать наши передовые силы. Неприятель максимально напрягается, чтобы не случилось катастрофы. Важно отдельно отметить, что контроль ВС РФ над большей частью Куриловки исключает возможность переправы даже налегке украинскими силами даже налегке. ВСУ, покидающие Петропавловку, Кучеровку и промышленную часть Купянска, не сумеют перейти на западный берег Оскола, если их побратимы не смогут обеспечить безопасность переправы.

Стоит учитывать, что ВСУ в районе Купянской агломерации при решении целого массива задач, в числе которых и оборона переправы по обоим берегам Оскола, вынуждены рассчитывать только на собственные скромные возможности. Сейчас все внимание Киева сосредоточено на подготовке к деблокаде Покровска и Мирнограда. Единственное, что ВСУ могут сделать, – это снять с северного сектора Краснолиманского направления подразделения 3-й ОШБр и попытаться отогнать ВС РФ подальше от хутора Садового и Каштанского леса. Но переливание сил из района Краповки и Редкодуба в район Купянска подвергнет противника риску изоляции своих войск на площади восточнее Оскольского водохранилища. Именно поэтому он держит там элитные штурмовые подразделения. В сложившейся ситуации Киев вынужден выбирать, чем он будет жертвовать.

Стрелок, гонщик и боксер

После инцидента с бунтом на одесском рынке "7-й километр", когда толпа перевернула микроавтобус ТЦК и избила "людоловов", на Украине стало известно о целой серии аналогичных происшествий.

"30 октября около 16 часов полиция сопровождала в сборный пункт Кременчугского районного ТЦК и СП военнообязанного гражданина. При оформлении документов и обязательном осмотре в ответ на вопрос работника полиции относительно наличия запрещенных предметов или веществ он достал пистолет (предварительно переоборудованный из травматического в ТТ) и произвел несколько выстрелов. В результате двое военных получили ранения голени", – гласит официальное сообщение полтавского военкомата.

К сожалению, мужчина не сумел избежать поимки местной полицией, но с уверенностью можно утверждать, что этот стрелок позицию против ВС РФ не займет.

В ночь на 31 октября в Закарпатской области на пропускном пункте на границе с Венгрией украинский военный, мобилизованный в июне в ВСУ, протаранил шлагбаумы на КПП, сбил украинского пограничника и покинул территорию незалежной.

"Автомобиль с включенным дальним светом пролетел шлагбаум на въезде, сбил его, пролетел мимо кабины паспортного контроля, на ходу задел пограничника (тот в больнице, к счастью – без переломов) и снес еще один шлагбаум на выезде. Дальше – граница, Венгрия. Шесть секунд – и ты уже в Шенгене. Без визы, без очереди, без "доброго вечера, документы"", – сообщил украинский журналист Виталий Глагола.

Двое сотрудников СБУ в Днепропетровске получили ранения, один из них – огнестрельное. Между двумя СБУшниками в ресторане "Лотария" произошел конфликт с местным жителем, гражданским. Перепалка продолжилась около заведения, и "гестаповец" достал табельный Glock в качестве аргумента. Однако мужчина оказался не робкого десятка и одним хуком уложил "хозяина жизни" на асфальт в долгий и бессознательный сон. Герой вечера не остановился на достигнутом, завладел пистолетом и выпустил магазин в направлении второго СБУшника, ранив того в ногу.

Вчера, 30 октября, главным событием дня стало успешное отражение очередного наступления ВСУ против Добропольского выступа русских войск.

Источник - Readovka
Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1761944700


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Ряд соглашений между Казахстаном и Марокко ратифицировал Сенат
- Спикер Мажилиса посетил Грузию с официальным визитом
- Реализация поручений Президента: в Правительстве рассмотрели темпы привлечения инвестиций в экономику
- Кадровые перестановки
- Канат Бозумбаев проверил готовность регионов к зимнему периоду и принимаемые меры к весеннему паводкоопасному сезону
- Металлургия и строительство не должны снижать темпы экономического роста - заседании штаба по обеспечению экономического роста
- Погиб Ержан Бабакумаров...
- Создатели пирамиды "Nazira Gold" тратили деньги вкладчиков на авто и недвижимость
- Рабочий график главы государства
