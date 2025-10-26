Русские войска вышли к Осколу у Купянска – итоговая сводка Readovka за 31 октября

00:05 01.11.2025

ВС РФ готовятся сорвать эвакуацию ВСУ на восточный берег Оскола у Купянска – итоговая сводка Readovka за 31 октября



Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 31 октября в разрезе СВО. Русские войска вышли на дистанцию 4 км к ключевой переправе ВСУ через Оскол, эвакуация противника с восточного берега реки под угрозой. На Украине произошла целая серия инцидентов, характеризующих ситуацию в стране: вооруженное сопротивление мобилизации, дезертирство с незаконным пересечением границы, нападение на сотрудников СБУ.



