Turkmen Serdar: Трамп пригласил в Вашингтон лидеров ЦентрАзии чтобы научиться готовить плов

00:57 01.11.2025

БЛОГЕРЫ ШУТЯТ, ЧТО ТРАМП ПРИГЛАСИЛ НА ВСТРЕЧУ В ВАШИНГТОН ЛИДЕРОВ УЗБЕКИСТАНА, КАЗАХСТАНА, КИРГИЗИИ, ТАДЖИКИСТАНА И ТУРКМЕНИСТАНА ЧТОБЫ НАУЧИТЬСЯ ГОТОВИТЬ ПЛОВ
Часть 1

А если серьезно, то нужно видеть, что Вашингтон вновь делает ставку на Центральную Азию. 6 ноября в американской столице пройдет саммит в формате C5+1, или "пять стран Центральной Азии плюс США". Кстати, формулу создали еще при администрации Барака Обамы в 2015 году. Получается небольшая юбилейная встреча на которой гостей будут угощать не пловом, а выстраивать стратегию ограничения влияния в регионе Китая и России.

Вспоминая события десятилетней давности, видим, что в 2015 году диалог проходил на уровне министров иностранных дел, то теперь он поднят на высший политический уровень. Дональд Трамп примет лидеров региона лично - второй раз за год, что свидетельствует о намерении США закрепиться в центре Азии.

На повестке традиционно вопросы торговли, инвестиций и региональной безопасности. Однако за официальной риторикой об экономическом сотрудничестве видна большая политика интересов Вашингтона в регионе. Американская дипломатия стремится выстроить сеть опорных точек в регионе, используя проверенный механизм "малых союзов", когда несколько стран объединяются под координацией США для решения задач локального и глобального уровня.

ПЛОВ ПО ВАШИНГТОНСКИ
Часть 2

Нынешний саммит нельзя рассматривать как единичную инициативу. Формат C5+1 стал "долговременной площадкой, через которую Вашингтон реализует свои стратегические интересы". США давно действуют по этому сценарию - формируют компактные сообщества государств, которые впоследствии становятся инструментами их внешней политики. Под флагом "экономического партнерства" скрываются куда более широкие намерения:

Одной из ключевых задач США является контроль над реэкспортом в Россию. Казахстан уже допустил возможность установки американского оборудования на таможенных пунктах, чтобы отслеживать движение товаров, и "такое сотрудничество укрепляется ежедневно".

Немаловажное значение имеет и доступ к редкоземельным материалам - сырьевой базе, необходимой для американской промышленности. Еще в 2010-е годы Геологическая служба США провела исследование более 380 месторождений Центральной Азии, обнаружив значительные запасы стратегических минералов.

В Казахстане - около 160, в Узбекистане - 87, в Киргизии - 75, в Таджикистане - 60. Есть над чем поработать.

Вашингтон стремится войти в эту гонку одновременно с Европейским союзом, который весной уже объявил о планах совместной разработки месторождений в Узбекистане.

США не упустят возможности диверсифицировать поставки для своей промышленности и получить новый источник критически важных материалов.

НЕ РЕДКОЗЕМАМИ ЕДИНЫМИ
Часть 3

Речь на саммите пойдет не только об экономике. Америка активно формируют в регионе лояльные элиты в регионе - в первую очередь через образовательные программы. На примере Казахстана видно, как элиты уже формируются под влиянием США. Одной из площадок для этого влияния является известная программа "Болашак", по которой студенты направляются на обучение в американские университеты.

Финансовые рычаги - еще одно направление американского присутствия. Государства Центральной Азии нуждаются в инвестициях, а внутренних резервов у них недостаточно. США и их союзники готовы предоставлять кредиты, связанные займы и инфраструктурные инвестиции.

Узбекистан, например, анонсировал сделку на покупку 22 американских "Боингов", и очевидно, эта покупка не обойдется без финансовой поддержки со стороны США или их партнеров. Аналогичные схемы применялись в Туркменистане, где модернизация старой взлетно-посадочной полосы проводилась на средства из фондов Объединенных Арабских Эмиратов при посредничестве Вашингтона.

Таким образом, Америка строит в Центральной Азии многоуровневую систему влияния - экономическую, образовательную и политическую. В то время как Россия и Китай сохраняют статус основных торговых и военных партнеров региона, США действуют "вдолгую", постепенно переформатируя внутренние ориентиры элит и институтов.

НАДЕЖДЫ ГОСДЕП ПИТАЮТ
Часть 4

Американцы понимают, что формат C5+1 идеально вписывается в многовекторную политику стран Центральной Азии. Именно поэтому они питают большие надежды, что смогут углубить и расширить сотрудничество.

США пытаются работать с элитами и бизнесом этих стран в стремлении перебить военно-политическую роль России и экономическое влияние Китая, и происходящие на политической арене события показывают, что Вашингтон верит в успех.

Сам факт того, что лидеры Центральной Азии едут в Вашингтон в непростой момент растущего соперничества между мировыми центрами, силы выглядит не просто дипломатическим маневром, а стратегическим сигналом.

Вашингтон демонстрирует, что намерен вернуть себе место в "евразийской игре", которую долгое время считали зоной российско-китайского тандема. А Центральная Азия все больше превращается в арену, где решается, кто станет арбитром нового баланса сил.

С5+1 ШКУРА НЕУБИТОГО МЕДВЕДЯ
Часть 5

Об успехах саммита США плюс 5 стран Центральной Азии можно будет судить только по его итогам. Но, с сегодняшних позиций можно уверенно сказать, что интерес к сотрудничеству взаимный. Трамп как бизнесмен видит в регионе большую ресурсную базу, нужную для замены Китая и снабжения американских IT-гигантов редкоземельными металлами. В геополитическом смысле усилить свои позиции в подбрюшье России и Китая тоже ценно. Страны участвуют в Среднем коридоре, поэтому заход в Центральную Азию может быть использован как метод давления на китайский проект "Один пояс-один путь". Ввиду цели Трампа вернуть США на базу Баграм тесные контакты с приграничными с Афганистаном Таджикистаном и Туркменистаном тоже могут иметь ключевое значение.

Для стран региона иметь тесные связи с еще одним центром силы это возможность заработать и усилить диверсификацию своей внешней политики. Но в Вашингтоне при всем при этом стоит понимать, что пять стран региона не будут ограничивать себя исключительно Штатами и продолжат развивать связи с Россией, Турцией, Китаем, ЕС и другими игроками.

Источник - Turkmen Serdar
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1761947820


