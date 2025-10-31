 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 01.11.2025
03:30  АРТ БЕГМА: Как солдаты КНДР встали на защиту Курской области (видео-арт)
01:25  Обогащение урана и данные разведки: СВР передала в "Росатом" документы, рассекреченные только сейчас
00:57  Turkmen Serdar: Трамп пригласил в Вашингтон лидеров ЦентрАзии чтобы научиться готовить плов
00:05  Русские войска вышли к Осколу у Купянска – итоговая сводка Readovka за 31 октября
Пятница, 31.10.2025
23:42  Кыргызстан стал первой страной в Центральной Азии, где введен самозапрет на кредитование
21:01  Средняя Азия перед выбором: российская модернизация или региональная архаизация, - Татьяна Котюкова
16:04  Как США пытаются отсрочить смерть однополярного мира, - Дмитрий Родионов
15:08  В Киргизии кинорежиссер Никита Михалков награжден орденом "Дружба"
13:41  BZ: Женские разборки в ЕС. Фон дер Ляйен оставила от Каллас мокрое место
05:23  Синьхуа: МИД Китая назвал группу G7 "узким кружком", подрывающим международный порядок
03:14  Принятие ООН Резолюции "Авазинская политическая декларация" - триумф независимого Туркменистана
02:52  Между Кыргызстаном и Таджикистаном не будет пограничников (возможно), - глава ГКНБ Ташиев
01:41  Какие инициативы выдвинул Шавкат Мирзиеев на конференции ЮНЕСКО в Самарканде
00:05  51-я армия сорвала попытку наступления ВСУ у Доброполья – итоговая сводка Readovka за 30 октября
Четверг, 30.10.2025
20:15  Карибский кризис: Стратегическая победа Хрущева над США, - Игорь Шишкин
17:02  Си Цзиньпин о встрече с Трампом: "Мы не намерены бросать вызовы какой-либо стране или становиться на ее место"
15:10  Специально для RT: Чем окончились азиатское турне Трампа и встреча с Си?
14:19  Казахстанским ураном заинтересовалась Финляндия, - Виктория Панфилова
14:16  Золото в международных резервах: признаки реванша, - Валентин Катасонов
04:57  Монголия как зеркало России, - Дмитрий Орехов
03:30  Степной салон красоты: что было в косметичке у кочевников, - Caravan.kz
01:28  В Центральной Азии усилилась вербовка молодежи экстремистами
00:50  Киргизия. Председателю Верховного суда показали отдельные туалеты для судей и населения... (видео)
00:40  Взгляд: На чем основано низкопоклонство японцев перед США
00:05  ВС РФ ворвались в Константиновку – итоговая сводка Readovka за 29 октября
Среда, 29.10.2025
22:01  В Алматы ликвидирован канал контрабанды наркотиков из США
20:05  Россия провела испытания ядерного подводного аппарата "Посейдон"
18:55  Бэби-бум: почти 90 животных появились на свет в Алматинском зоопарке с начала года
18:45  Почему в Китае не захотели принимать канцлера Германии? - Алексей Белов
13:13  Трамп засобирался освоить Центральную Азию, - Юрий Баранчик
05:11  Глава ГКНБ показал Садыру Жапарову боевые дроны (видео)
04:35  В Таджикистане будут ежегодно проводить конкурс и вручать премии лучшим операторам связи и интернет-провайдерам
02:22  Президент Киргизии открыл в Бишкеке новое здание Нацбанка с хранилищем на 1000 тонн золота
01:48  Африканские страсти вокруг природных ресурсов
00:05  Русская армия вынудила части ВСУ в спешке отступать у Купянска – итоговая сводка Readovka за 28 октября
Вторник, 28.10.2025
23:31  В Казахстане оценили потери от атаки украинских дронов на Оренбургский ГПЗ
21:29  СВР России сообщает: Макрон грезит военной интервенцией на Украину...
19:55  Politico: Венгрия намерена создать в ЕС антиукраинский блок
16:45  Афганистан будет строить ж/д "Хайратон – Спинбулдак" по стандарту "русская колея" (1520 мм)
15:56  США и Китай нашли общий язык на саммите АСЕАН. Что нужно знать
13:45  О мусульманском браке, - П.В.Густерин
11:07  Русские выдохлись, но Киев срочно запросил мира, - Кирилл Стрельников
04:03  Чернорусы обсуждают русский вопрос (видео)
01:48  Трамп пригласил глав ЦА 6 ноября в Вашингтон на саммит "Центральная Азия – США"
01:05  Президент Туркменистана принял участие в Туркмено-итальянском бизнес-форуме
00:38  Древнее динозавров: более сотни скелетов амфибий нашли ученые близ Алматы
00:05  ВС РФ полностью окружили Покровско-Мирноградский оборонительный район ВСУ – итоговая сводка Readovka за 27 октября
Понедельник, 27.10.2025
23:44  Истерика брошенной женщины. Европу нужно чем-нибудь занять…, - Андрей Школьников
22:33  Выступление Президента Казахстана на торжественном мероприятии по случаю Дня Республики
21:34  Евросоюз ударил по банкам Центральной Азии, - Виктория Панфилова
20:52  Что за яркий объект с зеленым свечением пролетел ночью над Москвой?
19:38  Запоздалое признание Грузии своей ответственности за войну 2008 года
17:58  Узбекистан подписал с Европейским Союзом историческое Соглашение (356 статей и 14 приложений)
15:01  Туризм убогого чухонца. Финский забор на границе с Россией стал достопримечательностью
13:56  Wildberries открыл в Таджикистане самый высокогорный пункт выдачи заказов
02:13  Из Алма-Аты в Москву вновь спустя 7 лет отправился пассажирский поезд с музыкой и баурсаками
01:49  ФСК: Россия в Центральной Азии: пути интеграции
00:42  В Таджикистане стартовала выставка-ярмарка "Российское образование - 2025"
00:05  ВС РФ ответили на санкции "котлами" для ВСУ – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 26.10.2025
23:29  В Русском доме в Астане открылся шахматный клуб Сергея Карякина
22:04  Проект генплана Бишкека до 2050 года вынесен на общественное обсуждение
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Обогащение урана и данные разведки: СВР передала в "Росатом" документы, рассекреченные только сейчас
01:25 01.11.2025

СВР передала в "Росатом" документы, рассекреченные только сейчас
31.10.2025

Александр Емельяненков

Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и глава Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин одновременно с трех позиций - служебных, исторических, общечеловеческих - прокомментировали передачу новых, только теперь рассекреченных документов о важных поворотах в истории Атомного проекта.

Из них становится ясно, в каких условиях и под чьим руководством происходил выбор, а затем развитие ключевых технологий, которые вывели нашу страну на лидирующие позиции и до сих пор обеспечивают национальную безопасность и технологический суверенитет, даже превосходство России во многих областях науки и техники.

Первые рассекреченные документы об Атомном проекте из архивов СВР появились в начале-середине 90-х годов прошлого века. А с других сняли гриф "Совершенно секретно" только теперь, к 80-летию атомной промышленности. Фотокопия: Александр Емельяненков.

Один из таких документов - отзыв-оценка профессора Игоря Курчатова на переданные ему для ознакомления материалы, добытые советской научно-технической разведкой. Получение таких материалов, отмечает Курчатов в первом же абзаце, "имеет громадное, неоценимое значение для нашего Государства и науки".

Рукописный отзыв (чистовой оригинал на 14 страницах со схематичными рисунками, в единственном экземпляре) адресован заместителю председателя Совета Народных комиссаров СССР М.Г. Первухину.

С таким предупреждением в конце: "Это письмо будет передано Вам Вашим помощником т. А.И. Васиным, у которого находятся подлежащие уничтожению, черновые записи к письму. Содержание письма никому, кроме него, не может быть пока известно. Зав. лабор. проф. И.Курчатов. Москва, 7 марта 1943 года".

Письмо разбито на три части и заключение. "Наиболее ценная часть материалов относится к задаче разделения изотопов", отмечает Курчатов. Подробно это анализирует и тут же формулирует вопросы, по существу - задание для разведки, что и в каком направлении следует разузнать дополнительно...

Игорь Курчатов, только-только назначенный руководителем Лаборатории №2, и работавшие с ним коллеги уже тогда стояли перед выбором: каким способом, по какой технологии вести обогащение урана? Как эффективнее, то есть быстрее и дешевле, отделять изотопы урана-238 и повышать концентрацию урана-235?

Судя по материалам, добытым разведкой, на Западе "единственным рациональным путем" решения этой проблемы сочли "разделение изотопов при помощи диффузии через мембрану с мелкими отверстиями", отмечает 40-летний советский профессор. И тут же следует его комментарий: "Предпочтение метода диффузии методу центрифугирования для наших физиков и химиков явилось неожиданным. У нас была распространена точка зрения, согласно которой возможности метода центрифугирования стоят значительно выше возможностей метода диффузии, который считался практически неприменимым для разделения изотопов тяжелых элементов. В соответствии с этой точкой зрения в начале при постановке работ по проблеме урана предусматривались исследования только с центрифугой (метод Ланге)…".

Как дальше развернулись события, известно из других рассекреченных материалов Советского атомного проекта. Его руководители и допущенные к принятию решений ключевые специалисты, ученые и конструкторы, к "подспорью" со стороны научно-технической разведки СССР относились с повышенным вниманием и в высшей степени уважительно. Но на веру, со слов ничего не принимали. И не потому, что опасались дезинформации - прямой или неосознанной, а потому что понимали, видели альтернативу тем или иным решениям, верили в собственные силы и ясно сознавали лежащую на их плечах ответственность.

Именно так получилось с выбором ключевой технологии обогащения урана. Цеха и даже заводы с газодиффузионными установками в Советском Союзе были построены и свою лепту в создание оборонного потенциала внесли. И обогащенный уран для использования в реакторах АЭС методом газовой диффузии тоже производили.

Но в исторической перспективе вышла на первый план, победила конкурентов и продолжает лидировать на мировой арене отточенная в СССР и развиваемая в России технология разделения изотопов (читай - обогащения урана) на газовых центрифугах. Ровно то, о чем профессор Курчатов докладывал зампреду Совнаркома СССР Первухину 82 года назад.

С чем Сергей Нарышкин публично поздравил Алексея Лихачева и его коллег, собравшихся по такому случаю в штаб-квартире "Росатома" на Большой Ордынке.

"Научные и технологические достижения первопроходцев советского атомного проекта позволили совершить настоящий прорыв в ключевых областях знаний, обеспечить обороноспособность страны, раскрыть не веданные ранее возможности бурного развития передовых направлений науки, техники, экономики", - подчеркнул глава СВР и руководитель Российского исторического общества. А те, кто принял эстафету атомных первопроходцев, кто продолжает их дело сегодня, по словам Сергея Нарышкина, вносят "весомый вклад в обеспечение безопасности, мощи и процветания России, в поддержание "стратегического баланса сил" в меняющемся мире.

Алексей Лихачев в свою очередь напомнил, что отмечаемое в этом году 80-летие атомной промышленности совпало со 100-летием научно-технической разведки в России. "И мы, атомщики, всегда будем помнить, какой решающий вклад внесла советская разведка в старт работ по урану в СССР, - заявил гендиректор "Росатома". - Это происходило в один из самых тяжелых для нашей страны периодов Великой Отечественной войны. Благодаря усилиям разведчиков и гению советских физиков появился Атомный проект СССР, который позволил в итоге преодолеть ядерную монополию США".

Источник - РГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1761949500


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Ряд соглашений между Казахстаном и Марокко ратифицировал Сенат
- Спикер Мажилиса посетил Грузию с официальным визитом
- Реализация поручений Президента: в Правительстве рассмотрели темпы привлечения инвестиций в экономику
- Кадровые перестановки
- Канат Бозумбаев проверил готовность регионов к зимнему периоду и принимаемые меры к весеннему паводкоопасному сезону
- Металлургия и строительство не должны снижать темпы экономического роста - заседании штаба по обеспечению экономического роста
- Погиб Ержан Бабакумаров...
- Создатели пирамиды "Nazira Gold" тратили деньги вкладчиков на авто и недвижимость
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  