АРТ БЕГМА: Как солдаты КНДР встали на защиту Курской области (видео-арт)

03:30 01.11.2025

ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ СКВОЗЬ ВРЕМЯ



Россию много раз предавали народы, получившие свою свободу и мирную жизнь благодаря ей. Многие страны получили самостоятельность из рук СССР и России. Но благодарность сохранили не многие и один из них - это народ КНДР!



Спустя многие годы, он протянул нам братскую руку помощи! Как когда-то в далеком 1950 году советская армия и промышленность встала на защиту КНДР, так и сейчас солдаты КНДР встали на защиту Курской области.



Художники АРТ БЕГМА совместно ТГ каналом ОТРЯД КОВПАКА



