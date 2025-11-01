Люди гибнут за металл… редкоземельный, - Владимир Малышев

17:36 01.11.2025 Люди гибнут за металл… редкоземельный

Почему с треском провалились планы Трампа надавить на Китай



01.11.2025 | Владимир МАЛЫШЕВ



"Люди гибнут за металл! – грозно поет Мефистофель в знаменитой опере Гуно "Фауст", – На земле весь род людской чтит один кумир священный!" Авторы либретто к этой опере, написанной еще в позапрошлом веке, имели в виду, конечно, золото. Но в веке нынешнем "кумир" уже другой – редкоземельные металлы. Без них не может работать современная промышленность, нельзя делать ракеты, самолеты и многое другое. А то, что именно они стали предметом не только торговли, но и большой политики, показательным примером стал нынешний визит президента США Дональда Трампа в Китай. Именно он и показал, что именно тот, кто владеет этими металлами, диктует другим свои условия.



Именно так считают, по крайне мере, американские СМИ, которые практически единодушно заявляют, что в ходе своего визита Трамп, намереваясь "надавить" на Пекин, на самом деле вчистую проиграл торговую войну Китаю. Именно об этом пишет, например, обозреватель ведущей газеты США New York Times Николас Кристоф в статье под красноречивым заголовком "Трамп проиграл торговую войну Китаю".



После саммита США и Китая "президент Трамп, возможно, будет ликовать по поводу своего умения заключать сделки. Помощники, возможно, заявят, что он заслуживает Нобелевской премии за ведение переговоров, но я предлагаю вам закатить глаза", саркастически заявляет Кристоф, который считает, что "самые важные двусторонние отношения в современном мире – это отношения между США и Китаем, и Трамп их провалил. Он развязал торговую войну, которую Вашингтон проигрывает, и если на этой неделе будет официально заключено перемирие, то, скорее всего, Китай сохранит контроль над Америкой, что ослабит наше влияние. Когда Трамп в апреле поспешно объявил о введении пошлин в честь "Дня освобождения", он жестоко просчитался. Похоже, он считал Китай уязвимым, поскольку экспортировал в США гораздо больше, чем покупал".



Но в чем же причина столь оглушительного фиаско? По словам автора статьи, Трамп "по-видимому, не учел, что большую часть китайских закупок, например соевых бобов, он мог бы получить где-то еще, в то время как Пекин теперь является ОПЕК по редкоземельным минералам, оставляя нас без альтернативных источников. Китай контролирует около 90% редкоземельных металлов и является единственным поставщиком шести тяжелых редкоземельных минералов; он также доминирует в производстве редкоземельных магнитов".



А ведь именно они сегодня, как известно, и "правят бал". Редкоземельные элементы и редкоземельные магниты являются важнейшими компонентами современной промышленности. Они необходимы для производства беспилотников, автомобилей, самолетов, ветряных турбин, многих электронных устройств и военной техники; без них некоторые американские заводы закрылись бы, а поставщики вооруженных сил серьезно пострадали бы. Для одной подводной лодки может потребоваться четыре тонны редкоземельных элементов.



"Стало очевидно, – констатирует Кристоф, – что председатель КНР Си Цзиньпин держит нас в затруднительном положении, поскольку экономика США зависит от китайских редкоземельных металлов гораздо больше, чем Китай зависит от американской сои".



По его мнению, Китай превратил свой контроль над редкоземельными металлами в оружие и использует его как дубинку. "Похоже, что мы сдадимся и окажемся в более слабой позиции после развязанного нами конфликта", – написал Кристоф. Причем сделал это еще до того, как именно такое на переговорах в Пекине и произошло. США капитулировали и пошли на уступки КНР.



По словам американского обозревателя, так сегодня в США думают многие. Кристоф сообщил, что на конференции в минувшие выходные он "попросил большую аудиторию экспертов по международным отношениям поднять руки: кто считал, что Соединенные Штаты выигрывают торговую войну, кто считал, что побеждает Китай, а кто считал, что еще слишком рано об этом говорить? Подавляющее большинство людей сказали, что побеждает Китай и теперь у него преимущество".



Но самое печальное для США то, что они не в состоянии в ближайшем будущем избавиться от этой стратегической, как оказалось, зависимости от Китая. Терри Линч, генеральный директор Power Metallic Mines, крупной горнодобывающей компании из Канады, сообщает NYT, что Западу нужны масштабные усилия по разработке месторождений редкоземельных металлов, сопоставимые с Манхэттенским проектом, но даже такая масштабная инициатива, вероятно, потребует от пяти до семи лет, чтобы получить результаты.



Что же остается тогда делать бедолаге Трампу? А ничего иного, как капитулировать. "Торговый хулиган неожиданно оказался в центре внимания, поэтому он начал обхаживать Китай и идти на уступки", – констатирует NYT.



"Трамп снизил пошлины (прежде чем пригрозил новыми). Он смягчил правила экспорта чипов в Китай. Он позволил TikTok продолжать работу в США, несмотря на серьезные опасения по поводу национальной безопасности. Он заблокировал визит президента Тайваня в США и, как сообщается, отложил продажу оружия Тайваню. Как отметил Центр американского прогресса, "подход администрации Трампа к Китаю находится в состоянии стратегического свободного падения".



Си Цзиньпин видит нашу слабость. Он доказал, что имеет преимущество в двусторонних отношениях, а Трамп – слабак, который сдастся под давлением, в том числе в вопросах безопасности. А поскольку Трамп предал и настроил против себя союзников, они вряд ли будут сотрудничать с нами в противостоянии Пекину.



Си Цзиньпин может прямо или косвенно использовать угрозу ограничения экспорта редкоземельных металлов, чтобы побудить Трампа уменьшить поддержку Тайваня или сократить патрулирование в Южно-Китайском море. Если Трамп согласится, это станет огромным откатом для Америки в Азии и значительным усилением влияния Китая… Так что не спешите аплодировать любым триумфальным заявлениям Трампа и его помощников о знаменательном соглашении с Китаем. Мы, американцы, возможно, проиграли не только торговую войну, но и часть нашего мирового авторитета и влияния на долгие годы вперед, что будет воспринято во всем мире как предвестник упадка Америки", – уныло констатирует американский аналитик.



В другой статье в той же New York Times аналитик Катрин Беннхольд пишет, что "используя практически монопольное положение Китая на редкоземельные металлы и его покупательную способность по сравнению с американской соей, Си Цзиньпин добился от Вашингтона важных уступок".



Среди них: снижение тарифов и соглашение о продлении перемирия по новым тарифам, приостановка портовых сборов для китайских судов, задержка экспортного контроля США, которая могла бы помешать большему числу китайских компаний получить доступ к американским технологиям. "Этот результат, – отмечает автор статьи, – позволил Трампу заявить о победе американских фермеров и компаний, хотя Китай в основном лишь восстановил статус-кво, существовавший с начала этого года, включая возобновление закупок американской сои. Си, похоже, понял, что нужно Трампу: сделку, которую он мог бы преподнести как победу внутри страны".



"Трамп льстил Си, назвав его "великим лидером великой страны" и "великим другом". Си, в свою очередь, заявил, что, по его мнению, развитие Китая "идет рука об руку" с "видением Трампа сделать Америку снова великой". Конечно, легко быть великодушным, когда вы доказали, что можете влиять на условия сделки", – с иронией отмечает Катрин Беннхольд.



"Введенный Китаем контроль над редкоземельными металлами был масштабной эскалацией и попыткой удержать нас от введения каких-либо дополнительных мер контроля. И вместо того чтобы дать отпор, мы согласились ослабить наши меры контроля", – заявил Крис Макгуайр, эксперт по Китаю и новым технологиям, работавший в Совете национальной безопасности при администрации Байдена и в Государственном департаменте до этого лета", цитирует его слова агентство Bloomberg.



"Не думаю, что подобное когда-либо случалось раньше, и это создает опасный прецедент", – сказал Макгуайр. Эта сделка фактически представляет собой годичное прекращение огня по новым мерам контроля, а поскольку меры США более целенаправленны и требуют частого обновления для сохранения эффективности, это "выгоднее Китаю, чем Соединенным Штатам".



Понятно, конечно, что поражение США в торговой войне с Китаем – не только в их стратегической зависимости от монополии КНР на редкоземельные металлы. По мнению авторитетной в деловых кругах газеты Financional Times, есть три ключевые причины, по которым стратегия главы Белого дома обречена на провал. "Во-первых, в мире осознали ненадежность США при его правлении. Во-вторых, внешняя политика Штатов критически зависима от рынка государственного долга. И, в-третьих, Китай продемонстрировал готовность к экономической войне на истощение". В частности, издание отмечает, что КНР способна переориентироваться на внутренний потребительский спрос, а также обходиться без американского импорта, развивая собственное производство".



"Если цель новой торговой войны Трампа с Китаем состоит в том, чтобы заставить Пекин преклонить колено перед мощью США, то результатом будут только фрустрация и разочарование", – сделал вывод автор стать в FT.



Но есть и еще одна веская причина фиаско Трампа в Китае: он проиграл председателю Си и как мировой политический лидер. "Извините, господин президент, – иронизирует, обращаясь к нему британская газета Indipendent в статье, посвященной итогам переговоров в Пекине, – но теперь миром правит (председатель) Си". Давая понять, что новые заявления Трампа о своем очередном "успехе", есть не что иное, как пустопорожняя бравада.



Признают это и в США. "Трамп, – сквозь зубы отмечает Washington Post, – похоже, рассматривает внешнюю политику крупных держав как клуб крутых парней и, очевидно, считает Си Цзиньпина своим членом. Но Трамп, возможно, недооценивает, насколько Си Цзиньпин безжалостен и дисциплинирован. Конечно, в ныне приостановленной торговой войне он оказался гораздо более серьезным противником, чем Трамп предполагал".



И не только в этом ошибся Трамп. США никак не могут отказаться от мысли, что они уже не мировой гегемон и не в состоянии диктовать условия всему миру, который становится многополярным. И визит президента США в Китай стал еще одним наглядным подтверждением утраты Вашингтоном своего прежнего влияния и могущества. Так в борьбе в Пекине за "металл" Трамп хотя и не погиб, но репутацию свою серьезно подмочил. Источник - Фонд стратегической культуры

