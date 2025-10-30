НГ: Талибы предупредили об угрозе нападений на посольства России, Китая и Ирана в Кабуле

08:03 02.11.2025

Талибы предупредили об угрозе нападений на посольства России и Китая

Маскировка под союзников правительства в Кабуле позволяет террористам передвигаться по Афганистану и приобретать оружие



Андрей Серенко

Собственный корреспондент "НГ"

30.10.2025



В Кабуле усилены меры безопасности посольства России. Это связано с возросшей угрозой нападения на российскую дипмиссию боевиков "Вилаята Хорасан" (террористическая организация, запрещенная в РФ) – афганского филиала "Исламского государства" (ИГ, "Исламское государство" - террористическая организация, запрещенная в РФ). Аналогичные меры безопасности приняты в отношении посольств Китая и Ирана в Кабуле, что опровергает утверждения представителей "Талибана" об отсутствии в Афганистане угроз со стороны ИГ.



В распоряжении "НГ" оказались два секретных документа Главного управления разведки (ГУР) афганского "Талибана", которые свидетельствуют о росте активности в стране боевиков "Вилаята Хорасан". В частности, речь идет об угрозе безопасности посольства РФ в Кабуле, а также дипмиссий Китая и Ирана.



Один из секретных документов разведслужбы афганских талибов, подготовленный 14 октября, озаглавлен "Укрепление безопасности посольств Китая, России и Ирана". Под ним стоит подпись Фатехуллы Мадани, начальника управления 069 (специальное наблюдение, слежка) ГУР "Талибана". Документ адресован начальнику управления 061 (анализ и оценка разведданных) центрального аппарата разведки талибского режима. "На основании специального распоряжения Главного управления разведки (ГУР), в связи с возможными угрозами в адрес посольств Китая, России и Ирана меры безопасности для этих посольств были приведены в более строгий и организованный порядок по сравнению с прежним", – говорится в письме Мадани. По его словам, "также для охраны (дипмиссий РФ, КНР и Ирана) были назначены дополнительные моджахеды-стражи, которые тактически будут препятствовать агрессивным атакам со стороны врага".



О том, от кого исходят сегодня угрозы посольствам России, Китая и Ирана в Кабуле, говорится в другом секретном письме, подготовленном также 14 октября, но уже в аппарате заместителя начальника разведки афганского "Талибана" по оперативным вопросам. Это сообщение озаглавлено "О Хиджрате и "Вилаяте Хорасан" – ИГ". Оно направлено сразу в три управления центрального офиса ГУР талибов: 091 (по борьбе с терроризмом), 031 (по делам мигрантов) и 092 (оперативно-координационное управление), а также в Кабульское городское управление разведки."По оперативной информации, выявлена группа из семи человек под командованием Закира Хиджрата, прибывшая через район Ариоб (провинция Пактия) по маршруту, известному как Фарзи Керхи", – говорится в сообщении.



По информации замначальника ГУР "Талибана", "на блокпостах моджахедов (то есть талибов. – "НГ") эти лица представляются как бойцы ТТП (движение "Техрик-е-Талибан Пакистан", то есть пакистанский "Талибан"; террористическая организация, запрещенная в РФ. – "НГ") и пытаются приобрести военное снаряжение и вооружение по завышенным ценам" с целью "совершения террористических действий против администрации провинции Пактия и некоторых других учреждений".



О каких "других учреждениях" идет речь, становится понятно при чтении первого документа ГУР "Талибана" – это дипмиссии России, Китая и Ирана в Кабуле. О том, что угрозу со стороны группы Закира Хиджрата в разведке талибов оценивают очень серьезно, свидетельствует обращение к главам управлений 091, 031 и 092 ГУР: "Ваши структуры обязаны срочно принять меры по установлению личности (членов группы ИГ. – "НГ") и нейтрализации угрозы (с их стороны. – "НГ")". Управлению 092 поручено "довести данную информацию до соответствующих разведывательных и силовых структур" талибского режима Афганистана.



Эти два документа талибских спецслужб опровергают многочисленные публичные заявления высокопоставленных представителей правительства "Талибана", уверяющих, что ИГ в Афганистане якобы уничтожено и не представляет никакой угрозы. Оказывается, угроза все же есть, да еще такого уровня, что требует усиления мер безопасности сразу трех посольств в столице страны.



Документы выявили очень любопытные нюансы деятельности "Вилаята Хорасан" (террористическая организация, запрещенная в РФ). Оказывается, боевики ИГ действуют под прикрытием бойцов пакистанского "Талибана", закупая у афганских талибов оружие и боеприпасы.



Напомним, что примерно 10 дней назад, во время приграничного конфликта с Пакистаном, представители афганского "Талибана" уверяли Исламабад и остальные страны региона, что не оказывают никакой поддержки боевикам ТТП. Однако, как видно из документа ГУР, маскировка под пакистанских талибов не только дает возможность террористам ИГ спокойно передвигаться по Афганистану, но и приобретать оружие, боеприпасы и взрывчатку. Подобные эпизоды не вызывают удивления у спецслужб афганских талибов, они явно типичные.



Как видно из секретных материалов ГУР, заявления афганского "Талибана" о "полных успехах" в борьбе с ИГ, мягко говоря, не соответствуют реалиям. Кабул также скрывает от внешней аудитории стран региона, что бренд ТТП служит прикрытием для деятельности террористических групп ИГ в Афганистане. Наконец, талибский Кабул говорит неправду, когда отрицает свои связи с пакистанскими талибами.



Афганские аналитики отмечают, что проблема терроризма в Афганистане подобна экосистеме: когда в нее входишь, переход из одной террористической группы в другую, например от ТТП к ИГ – "Вилаят Хорасан" или к афганским талибам, не представляет сложности, поскольку их идеологическая среда и мировоззрение чрезвычайно схожи. Документы ГУР "Талибана" это наглядно подтверждают. Теперь главное – избежать последствий в виде террористических атак на посольства России, Китая и Ирана в столице Афганистана.