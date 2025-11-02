Известия: Почему США угрожают Венесуэле. Ответы на главные вопросы

 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Что происходит сейчас между США и Венесуэлой
Какие интересы преследуют США в Венесуэле
Почему настолько важен нефтяной рынок Венесуэлы
Как венесуэльский наркотрафик влияет на регион
Что это означает?

Вашингтон, по данным СМИ, планирует атаковать военные объекты, аэропорты и порты Венесуэлы. Американский президент Дональд Трамп опроверг эти данные, однако в Каракасе начали готовиться к возможному нападению. В чем заключаются настоящие цели США в Венесуэле - в материале "Известий".



Что происходит сейчас между США и Венесуэлой

• Американские стратегические бомбардировщики B-1B Lancer вновь появились у побережья Венесуэлы, что стало уже третьим подобным эпизодом за последние несколько недель, сообщают местные источники. Операция официально проходит под лозунгом борьбы с наркокартелями и "нелегитимным режимом" президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Самолеты вылетели с базы Гранд-Форкс в Северной Дакоте и были зафиксированы системами открытого слежения, что говорит о намеренной демонстрации силы.

• В ответ Венесуэла направила войска к границам и развернула системы противовоздушной обороны. В Каракасе назвали действия Вашингтона угрозой национальной безопасности и призвали граждан к всеобщей мобилизации.

• Дональд Трамп ранее отрицал достоверность сообщений о возможной атаке на Венесуэлу, называя их выдумкой СМИ. При этом демократы США возмущены, потому что были отстранены от закрытых брифингов о планах военных, что, по их мнению, нарушает систему сдержек и противовесов. Также согласно последним опросам, почти половина американцев выступает против военных ударов по Венесуэле.

Какие интересы преследуют США в Венесуэле

• Официально Дональд Трамп объясняет интерес к Венесуэле "борьбой с наркоторговлей". Однако данные ООН и американского DEA показывают, что страна не входит ни в число основных производителей, ни в число ключевых транзитных каналов кокаина. Настоящая причина внимания Вашингтона к Каракасу кроется глубже. США стремятся избавиться от Мадуро, чей левый режим мешает американскому влиянию в регионе и раздражает соседние страны.

• С экономической точки зрения Венесуэла тоже крайне важна. На ее территории сосредоточены крупнейшие в мире доказанные запасы нефти, превышающие даже саудовские. После национализации нефтяной отрасли при бывшем венесуэльском лидере Уго Чавесе и последующих санкций добыча упала, но стратегическая ценность страны никуда не делась.

• Несмотря на то что США стали чистым экспортером нефти, почти половину потребляемых энергоносителей они по-прежнему импортируют в основном из Канады и Мексики. Поэтому контроль над близкими источниками нефти остается приоритетом. Под лозунгами борьбы с наркотрафиком и защиты демократии США фактически решают задачу перераспределения энергетического рынка, а Венесуэла - всего лишь один из объектов в этой глобальной игре за ресурсы и влияние.

• При этом история, произошедшая в 2024 году в Латинской Америке, показала, что методы американских спецслужб весьма неординарны. По данным американских СМИ, тогда сотрудник министерства внутренней безопасности США Эдвин Лопес, действовавший под прикрытием в Доминиканской Республике, попытался завербовать личного пилота венесуэльского президента Николаса Мадуро с целью организовать похищение главы государства. План предусматривал изменение маршрута президентского самолета и посадку в зоне американского влияния. После неудачи операции и выхода Лопеса на пенсию он, вопреки всем правилам, продолжил вербовку уже в личных интересах, рассчитывая на крупное вознаграждение.

Почему настолько важен нефтяной рынок Венесуэлы

• Общие запасы нефти страны превышают 300 млрд баррелей, что позволяет ей конкурировать с крупнейшими нефтедобывающими государствами мира. Основная часть этих ресурсов сосредоточена в районе Ориноко, где добывается тяжелая и вязкая нефть с высоким содержанием серы. Этот вид нефти является ценным сырьем для стран с развитой нефтепереработкой (например, Китай, Индия), что делает Венесуэлу стратегически важным игроком на мировом рынке углеводородов.

• Нефтяная отрасль - основа экономики страны. Национальная нефтяная компания PDVSA контролирует добычу, транспортировку и экспорт нефти. На протяжении десятилетий PDVSA управляла крупнейшими месторождениями и заключала контракты с иностранными компаниями, привлекая технологии и инвестиции для разработки труднодоступных резервов.

Картельный приговор: США и Венесуэла оказались на грани военного столкновения

Какое оружие может использовать Вашингтон и как будет обороняться Каракас

• Несмотря на международный интерес к венесуэльской нефти, страна ограничивает доступ для американских компаний. Такая политика отражает стратегический выбор национальной нефтяной компании и правительства контролировать ключевые ресурсы самостоятельно. При этом 28 октября Венесуэла приняла решение прекратить энергетическое сотрудничество с Тринидадом и Тобаго, включая совместные проекты по добыче природного газа. Напряженность между странами возникла после смены власти в Тринидаде и Тобаго, где новое правительство активно сотрудничает с администрацией президента США.

Как венесуэльский наркотрафик влияет на регион

• В Венесуэле много преступных группировок, одна из самых известных - Tren de Aragua. Она зародилась в тюрьмах страны. Ее участники занимаются вымогательством, похищениями, торговлей людьми и контролем за оборотом наркотиков. Также преступники вовлечены в контрабанду кокаина и марихуаны в другие страны, прежде всего в США.

Справка "Известий"
Группировка Tren de Aragua сформировалась в 2014 году на фоне миграционного кризиса в Венесуэле, когда десятки тысяч человек бежали в соседние страны Латинской Америки и США.
Ее самые сильные ячейки расположены в Чили и Перу. Банда играет доминирующую роль в торговле людьми в Западном полушарии. Также ее члены занимаются торговлей оружием и наркотиками, похищением и убийствами людей, незаконной добычей полезных ископаемых, отмыванием денег.
В США Tren de Aragua рассматривали сначала как транснациональную преступную банду, пока Трамп в 2024 году не объявил ее иностранной террористической организацией. США обвиняют группировку в связях с правительством Венесуэлы, в то время как в самой стране ее считают связанной с оппозицией.

• Трамп обвиняет правительство Николаса Мадуро в том, что высокопоставленные чиновники, включая представителей силовых структур, либо закрывают глаза на деятельность наркокартелей, либо напрямую участвуют в транспортировке и экспорте наркотиков. В США утверждают, что такая поддержка делает Венесуэлу значимым игроком в глобальной сети наркотрафика.

• Основные наркотические вещества, которые попадают в США, выращиваются преимущественно в Колумбии, Перу и Боливии. Оттуда они транспортируются в США через страны Центральной Америки, Карибского бассейна и Мексику. Венесуэла в этих маршрутах играет роль транзитной страны, обеспечивая доступ к портам и воздушным коридорам. Контроль над этими маршрутами частично обеспечивается местными преступными организациями и военными формированиями.

Что это означает?

• Возможная операция США против Венесуэлы вряд ли продиктована исключительно борьбой с наркоторговлей. Этот аргумент служит скорее удобным прикрытием, так как даже полное перекрытие транзита через Венесуэлу никак не повлияет на объемы ввоза наркотиков в Штаты. Главная мотивация заключается в стремлении Вашингтона укрепить контроль над нефтяными ресурсами региона. Трамп также стремится показать решительность и добиться маленькой победоносной войны у собственных границ.



При написании материала "Известия" беседовали и учитывали мнения:
● профессора кафедры международных отношений и внешней политики МГИМО Бориса Мартынова;
● политолога и американиста Малека Дудакова;
● политолога Федора Лукьянова.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1762060200


