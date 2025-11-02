Известия: Почему США угрожают Венесуэле. Ответы на главные вопросы

08:10 02.11.2025 Почему США угрожают Венесуэле. Ответы на главные вопросы

Эксперт Мартынов: США хотят установить контроль над запасами нефти в Венесуэле



2 ноября 2025



Содержание

Что происходит сейчас между США и Венесуэлой

Какие интересы преследуют США в Венесуэле

Почему настолько важен нефтяной рынок Венесуэлы

Как венесуэльский наркотрафик влияет на регион

Что это означает?



Вашингтон, по данным СМИ, планирует атаковать военные объекты, аэропорты и порты Венесуэлы. Американский президент Дональд Трамп опроверг эти данные, однако в Каракасе начали готовиться к возможному нападению. В чем заключаются настоящие цели США в Венесуэле - в материале "Известий".







Что происходит сейчас между США и Венесуэлой



• Американские стратегические бомбардировщики B-1B Lancer вновь появились у побережья Венесуэлы, что стало уже третьим подобным эпизодом за последние несколько недель, сообщают местные источники. Операция официально проходит под лозунгом борьбы с наркокартелями и "нелегитимным режимом" президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Самолеты вылетели с базы Гранд-Форкс в Северной Дакоте и были зафиксированы системами открытого слежения, что говорит о намеренной демонстрации силы.



• В ответ Венесуэла направила войска к границам и развернула системы противовоздушной обороны. В Каракасе назвали действия Вашингтона угрозой национальной безопасности и призвали граждан к всеобщей мобилизации.



• Дональд Трамп ранее отрицал достоверность сообщений о возможной атаке на Венесуэлу, называя их выдумкой СМИ. При этом демократы США возмущены, потому что были отстранены от закрытых брифингов о планах военных, что, по их мнению, нарушает систему сдержек и противовесов. Также согласно последним опросам, почти половина американцев выступает против военных ударов по Венесуэле.



Какие интересы преследуют США в Венесуэле



• Официально Дональд Трамп объясняет интерес к Венесуэле "борьбой с наркоторговлей". Однако данные ООН и американского DEA показывают, что страна не входит ни в число основных производителей, ни в число ключевых транзитных каналов кокаина. Настоящая причина внимания Вашингтона к Каракасу кроется глубже. США стремятся избавиться от Мадуро, чей левый режим мешает американскому влиянию в регионе и раздражает соседние страны.



• С экономической точки зрения Венесуэла тоже крайне важна. На ее территории сосредоточены крупнейшие в мире доказанные запасы нефти, превышающие даже саудовские. После национализации нефтяной отрасли при бывшем венесуэльском лидере Уго Чавесе и последующих санкций добыча упала, но стратегическая ценность страны никуда не делась.



• Несмотря на то что США стали чистым экспортером нефти, почти половину потребляемых энергоносителей они по-прежнему импортируют в основном из Канады и Мексики. Поэтому контроль над близкими источниками нефти остается приоритетом. Под лозунгами борьбы с наркотрафиком и защиты демократии США фактически решают задачу перераспределения энергетического рынка, а Венесуэла - всего лишь один из объектов в этой глобальной игре за ресурсы и влияние.



• При этом история, произошедшая в 2024 году в Латинской Америке, показала, что методы американских спецслужб весьма неординарны. По данным американских СМИ, тогда сотрудник министерства внутренней безопасности США Эдвин Лопес, действовавший под прикрытием в Доминиканской Республике, попытался завербовать личного пилота венесуэльского президента Николаса Мадуро с целью организовать похищение главы государства. План предусматривал изменение маршрута президентского самолета и посадку в зоне американского влияния. После неудачи операции и выхода Лопеса на пенсию он, вопреки всем правилам, продолжил вербовку уже в личных интересах, рассчитывая на крупное вознаграждение.



Почему настолько важен нефтяной рынок Венесуэлы



• Общие запасы нефти страны превышают 300 млрд баррелей, что позволяет ей конкурировать с крупнейшими нефтедобывающими государствами мира. Основная часть этих ресурсов сосредоточена в районе Ориноко, где добывается тяжелая и вязкая нефть с высоким содержанием серы. Этот вид нефти является ценным сырьем для стран с развитой нефтепереработкой (например, Китай, Индия), что делает Венесуэлу стратегически важным игроком на мировом рынке углеводородов.



• Нефтяная отрасль - основа экономики страны. Национальная нефтяная компания PDVSA контролирует добычу, транспортировку и экспорт нефти. На протяжении десятилетий PDVSA управляла крупнейшими месторождениями и заключала контракты с иностранными компаниями, привлекая технологии и инвестиции для разработки труднодоступных резервов.



Картельный приговор: США и Венесуэла оказались на грани военного столкновения



Какое оружие может использовать Вашингтон и как будет обороняться Каракас



• Несмотря на международный интерес к венесуэльской нефти, страна ограничивает доступ для американских компаний. Такая политика отражает стратегический выбор национальной нефтяной компании и правительства контролировать ключевые ресурсы самостоятельно. При этом 28 октября Венесуэла приняла решение прекратить энергетическое сотрудничество с Тринидадом и Тобаго, включая совместные проекты по добыче природного газа. Напряженность между странами возникла после смены власти в Тринидаде и Тобаго, где новое правительство активно сотрудничает с администрацией президента США.



Как венесуэльский наркотрафик влияет на регион



• В Венесуэле много преступных группировок, одна из самых известных - Tren de Aragua. Она зародилась в тюрьмах страны. Ее участники занимаются вымогательством, похищениями, торговлей людьми и контролем за оборотом наркотиков. Также преступники вовлечены в контрабанду кокаина и марихуаны в другие страны, прежде всего в США.



Справка "Известий"

Группировка Tren de Aragua сформировалась в 2014 году на фоне миграционного кризиса в Венесуэле, когда десятки тысяч человек бежали в соседние страны Латинской Америки и США.

Ее самые сильные ячейки расположены в Чили и Перу. Банда играет доминирующую роль в торговле людьми в Западном полушарии. Также ее члены занимаются торговлей оружием и наркотиками, похищением и убийствами людей, незаконной добычей полезных ископаемых, отмыванием денег.

В США Tren de Aragua рассматривали сначала как транснациональную преступную банду, пока Трамп в 2024 году не объявил ее иностранной террористической организацией. США обвиняют группировку в связях с правительством Венесуэлы, в то время как в самой стране ее считают связанной с оппозицией.



• Трамп обвиняет правительство Николаса Мадуро в том, что высокопоставленные чиновники, включая представителей силовых структур, либо закрывают глаза на деятельность наркокартелей, либо напрямую участвуют в транспортировке и экспорте наркотиков. В США утверждают, что такая поддержка делает Венесуэлу значимым игроком в глобальной сети наркотрафика.



• Основные наркотические вещества, которые попадают в США, выращиваются преимущественно в Колумбии, Перу и Боливии. Оттуда они транспортируются в США через страны Центральной Америки, Карибского бассейна и Мексику. Венесуэла в этих маршрутах играет роль транзитной страны, обеспечивая доступ к портам и воздушным коридорам. Контроль над этими маршрутами частично обеспечивается местными преступными организациями и военными формированиями.



Что это означает?



• Возможная операция США против Венесуэлы вряд ли продиктована исключительно борьбой с наркоторговлей. Этот аргумент служит скорее удобным прикрытием, так как даже полное перекрытие транзита через Венесуэлу никак не повлияет на объемы ввоза наркотиков в Штаты. Главная мотивация заключается в стремлении Вашингтона укрепить контроль над нефтяными ресурсами региона. Трамп также стремится показать решительность и добиться маленькой победоносной войны у собственных границ.







При написании материала "Известия" беседовали и учитывали мнения:

● профессора кафедры международных отношений и внешней политики МГИМО Бориса Мартынова;

● политолога и американиста Малека Дудакова;

● политолога Федора Лукьянова. Источник - Известия

