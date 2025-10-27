Трамп запустили роковой для НАТО процесс

Пархалина: доверие между США и Евросоюзом уже никто не восстановит



МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости, Михаил Катков. Американские войска перебрасывают из Европы ближе к границам Китая. Пока речь идет о нескольких сотнях человек, но этого оказалось достаточно, чтобы окончательно развеять атмосферу доверия внутри НАТО. Североатлантический альянс уже никогда не будет прежним, и Евросоюз пока не знает, как это пережить. Что происходит в Старом Свете - в материале РИА Новости.



Пора на море



Из Румынии выводят 700 американских военных, в основном с авиабазы Михаил Когэлничану, сообщил министр обороны Йонуц Моштяну. Базы Девеселу и Кымпия-Турзий пока не тронут.



"На встрече руководителей военных ведомств стран НАТО в Брюсселе глава Пентагона Пит Хегсет уведомил европейских партнеров о том, что теперь [...] США намерены уделять больше внимания Индо-Тихоокеанскому региону", - пояснил чиновник.



И подчеркнул, что Бухарест отдельно проинформировали "об изменении численности американских войск, дислоцированных на восточном фланге НАТО, в рамках процесса пересмотра глобального позиционирования военных сил США", связанного с "новыми приоритетами Белого дома". "Около тысячи останутся у нас в качестве гарантии обязательств Вашингтона по региональной безопасности", - заключил Моштяну.



Также в Пентагоне готовятся сократить военное присутствие в Болгарии, Словакии и Венгрии. Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заверил союзников в приверженности европейской безопасности. В том числе Вашингтон продолжит поддерживать программу "Восточный страж" - укрепление восточных рубежей ЕС, которым якобы угрожает Россия. Но в Брюсселе очень встревожились.



В годы холодной войны в Европе было до 500 тысяч американских солдат. Сейчас - 84 тысячи, больше всего в Германии (35 тысяч) и Польше (десять тысяч). В Варшаве надеются, что сокращения их не коснутся.



"Нас, в отличие от Румынии, ни о чем таком не предупреждали", - подчеркнул министр обороны Владислав Косиняк-Камыш.



Всегда готов



В команде Дональда Трампа никогда не скрывали, что одна из задач новой администрации - переброска войск из Восточной Европы поближе к Китаю. Еще в октябре 2022-го, при Джо Байдене, в Вашингтоне приняли Стратегию нацбезопасности, в которой Россия признавалась одной из актуальных угроз наравне с Ираном и КНДР, а КНР - "самым весомым и системным вызовом национальной безопасности".



В Пентагоне оправдываются: вывод войск из Европы - это не ослабление НАТО, а свидетельство усиления ЕС из-за того, что Трамп добился от союзников увеличения расходов на оборону.



Кроме того, в 2026-м США собираются разместить в Германии ракеты Tomahawk дальностью до 2,5 тысячи километров, многоцелевые SM-6 (370-480 километров) и перспективные гиперзвуковые ударные системы в неядерном оснащении. Это запланировали тоже при Байдене, Трамп не возражал.



А вот ему сейчас возражают. В частности, ряд конгрессменов от Республиканской партии считают, что США должны, наоборот, наращивать силы в Европе на фоне украинского кризиса.



По словам представителя Еврокомиссии Томы Ренье, решение Пентагона никак не повлияет на реализацию первой части "Восточного стража". А министр обороны Франции Катрин Вортен сообщила, что Париж увеличит свою группировку в Румынии с 1300 до 3000 человек.



Станет лучше



Замдиректора по исследованиям Совета по внешней и оборонной политике Дмитрий Суслов отметил в беседе с РИА Новости: хотя сокращение контингента на 700 человек - чисто "косметическое", для политики это знаковое событие.



"Трамп говорил, что хочет урегулировать российско-украинский конфликт и затем перебросить американские войска ближе к Китаю. Как видим, с первым пунктом у него пока не получается, но на второй это не повлияло. Его администрация не верит в "российскую угрозу", поэтому придерживается собственной стратегии. К тому же в Белом доме полагают, что Европа способна самостоятельно противостоять Москве", - уточнил эксперт.



И добавил: для России это хоть и небольшое, но ослабление опасности, исходящей от НАТО. Конечно, ЕС перевооружается и в целом настроен агрессивно, но американцы постепенно отходят в сторону.



Замдиректора ИНИОН РАН Татьяна Пархалина считает тревоги Брюсселя вполне обоснованными.



"Трамп действует в соответствии с "Проектом 2025", опубликованным еще в 2023-м. Правда, если раньше его администрация считала, что может вообще "развестись" с ЕС, то теперь так вопрос не стоит. Окончательного разрыва не будет, но и прежнего доверия тоже", - подчеркнула она в разговоре с РИА Новости.



Недаром Франция и Великобритания выразили готовность прикрыть своим ядерным щитом и другие страны Европы, уточняет эксперт. Также в ЕС надеются залатать бреши в системе безопасности при помощи "Восточного стража" и перевооружения. Однако эти программы рассчитаны на годы, и еще неизвестно, к чему приведут, поэтому генсек НАТО Марк Рютте при каждой возможности пытается польстить Трампу и задобрить его, чтобы выиграть для Европы побольше времени.