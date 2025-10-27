 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 02.11.2025
22:55  XRAS: Яркий зеленый объект пролетевший 27 октября над Москвой был болидом
22:28  "Царьград": Что доставил в Венесуэлу загадочный российский Ил-76
20:01  Кому ЦИК Киргизии отказывает в регистрации кандидатом в депутаты Жогорку Кенеша
19:04  Пул N3: Для финансовой олигархии все человечество добыча
18:16  Имбирь: натуральное средство от простуды осенью и зимой
17:36  Санкции США против нефтяного комплекса России: пострадают все, - Егор Лисовенко
17:33  В Таджикистане выпущена новая купюра достоинством 100 сомони в честь 25-летия национальной валюты
15:41  Доллар США слабеет. А что на замену? - Валентин Катасонов
13:52  Трамп запустили роковой для НАТО процесс
08:10  Известия: Почему США угрожают Венесуэле. Ответы на главные вопросы
08:03  НГ: Талибы предупредили об угрозе нападений на посольства России, Китая и Ирана в Кабуле
Суббота, 01.11.2025
17:36  Люди гибнут за металл… редкоземельный, - Владимир Малышев
15:31  Чем отличаются калым и махр, - П.В. Густерин
03:30  АРТ БЕГМА: Как солдаты КНДР встали на защиту Курской области (видео-арт)
01:25  Обогащение урана и данные разведки: СВР передала в "Росатом" документы, рассекреченные только сейчас
00:57  Turkmen Serdar: Трамп пригласил в Вашингтон лидеров ЦентрАзии чтобы научиться готовить плов
00:05  Русские войска вышли к Осколу у Купянска – итоговая сводка Readovka за 31 октября
Пятница, 31.10.2025
23:42  Кыргызстан стал первой страной в Центральной Азии, где введен самозапрет на кредитование
21:01  Средняя Азия перед выбором: российская модернизация или региональная архаизация, - Татьяна Котюкова
16:04  Как США пытаются отсрочить смерть однополярного мира, - Дмитрий Родионов
15:08  В Киргизии кинорежиссер Никита Михалков награжден орденом "Дружба"
13:41  BZ: Женские разборки в ЕС. Фон дер Ляйен оставила от Каллас мокрое место
05:23  Синьхуа: МИД Китая назвал группу G7 "узким кружком", подрывающим международный порядок
03:14  Принятие ООН Резолюции "Авазинская политическая декларация" - триумф независимого Туркменистана
02:52  Между Кыргызстаном и Таджикистаном не будет пограничников (возможно), - глава ГКНБ Ташиев
01:41  Какие инициативы выдвинул Шавкат Мирзиеев на конференции ЮНЕСКО в Самарканде
00:05  51-я армия сорвала попытку наступления ВСУ у Доброполья – итоговая сводка Readovka за 30 октября
Четверг, 30.10.2025
20:15  Карибский кризис: Стратегическая победа Хрущева над США, - Игорь Шишкин
17:02  Си Цзиньпин о встрече с Трампом: "Мы не намерены бросать вызовы какой-либо стране или становиться на ее место"
15:10  Специально для RT: Чем окончились азиатское турне Трампа и встреча с Си?
14:19  Казахстанским ураном заинтересовалась Финляндия, - Виктория Панфилова
14:16  Золото в международных резервах: признаки реванша, - Валентин Катасонов
04:57  Монголия как зеркало России, - Дмитрий Орехов
03:30  Степной салон красоты: что было в косметичке у кочевников, - Caravan.kz
01:28  В Центральной Азии усилилась вербовка молодежи экстремистами
00:50  Киргизия. Председателю Верховного суда показали отдельные туалеты для судей и населения... (видео)
00:40  Взгляд: На чем основано низкопоклонство японцев перед США
00:05  ВС РФ ворвались в Константиновку – итоговая сводка Readovka за 29 октября
Среда, 29.10.2025
22:01  В Алматы ликвидирован канал контрабанды наркотиков из США
20:05  Россия провела испытания ядерного подводного аппарата "Посейдон"
18:55  Бэби-бум: почти 90 животных появились на свет в Алматинском зоопарке с начала года
18:45  Почему в Китае не захотели принимать канцлера Германии? - Алексей Белов
13:13  Трамп засобирался освоить Центральную Азию, - Юрий Баранчик
05:11  Глава ГКНБ показал Садыру Жапарову боевые дроны (видео)
04:35  В Таджикистане будут ежегодно проводить конкурс и вручать премии лучшим операторам связи и интернет-провайдерам
02:22  Президент Киргизии открыл в Бишкеке новое здание Нацбанка с хранилищем на 1000 тонн золота
01:48  Африканские страсти вокруг природных ресурсов
00:05  Русская армия вынудила части ВСУ в спешке отступать у Купянска – итоговая сводка Readovka за 28 октября
Вторник, 28.10.2025
23:31  В Казахстане оценили потери от атаки украинских дронов на Оренбургский ГПЗ
21:29  СВР России сообщает: Макрон грезит военной интервенцией на Украину...
19:55  Politico: Венгрия намерена создать в ЕС антиукраинский блок
16:45  Афганистан будет строить ж/д "Хайратон – Спинбулдак" по стандарту "русская колея" (1520 мм)
15:56  США и Китай нашли общий язык на саммите АСЕАН. Что нужно знать
13:45  О мусульманском браке, - П.В.Густерин
11:07  Русские выдохлись, но Киев срочно запросил мира, - Кирилл Стрельников
04:03  Чернорусы обсуждают русский вопрос (видео)
01:48  Трамп пригласил глав ЦА 6 ноября в Вашингтон на саммит "Центральная Азия – США"
01:05  Президент Туркменистана принял участие в Туркмено-итальянском бизнес-форуме
00:38  Древнее динозавров: более сотни скелетов амфибий нашли ученые близ Алматы
00:05  ВС РФ полностью окружили Покровско-Мирноградский оборонительный район ВСУ – итоговая сводка Readovka за 27 октября
Понедельник, 27.10.2025
23:44  Истерика брошенной женщины. Европу нужно чем-нибудь занять…, - Андрей Школьников
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Трамп запустили роковой для НАТО процесс
13:52 02.11.2025

Такое не прощают. США запустили роковой для НАТО процесс
Пархалина: доверие между США и Евросоюзом уже никто не восстановит

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости, Михаил Катков. Американские войска перебрасывают из Европы ближе к границам Китая. Пока речь идет о нескольких сотнях человек, но этого оказалось достаточно, чтобы окончательно развеять атмосферу доверия внутри НАТО. Североатлантический альянс уже никогда не будет прежним, и Евросоюз пока не знает, как это пережить. Что происходит в Старом Свете - в материале РИА Новости.

Пора на море

Из Румынии выводят 700 американских военных, в основном с авиабазы Михаил Когэлничану, сообщил министр обороны Йонуц Моштяну. Базы Девеселу и Кымпия-Турзий пока не тронут.

"На встрече руководителей военных ведомств стран НАТО в Брюсселе глава Пентагона Пит Хегсет уведомил европейских партнеров о том, что теперь [...] США намерены уделять больше внимания Индо-Тихоокеанскому региону", - пояснил чиновник.

И подчеркнул, что Бухарест отдельно проинформировали "об изменении численности американских войск, дислоцированных на восточном фланге НАТО, в рамках процесса пересмотра глобального позиционирования военных сил США", связанного с "новыми приоритетами Белого дома". "Около тысячи останутся у нас в качестве гарантии обязательств Вашингтона по региональной безопасности", - заключил Моштяну.

Также в Пентагоне готовятся сократить военное присутствие в Болгарии, Словакии и Венгрии. Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заверил союзников в приверженности европейской безопасности. В том числе Вашингтон продолжит поддерживать программу "Восточный страж" - укрепление восточных рубежей ЕС, которым якобы угрожает Россия. Но в Брюсселе очень встревожились.

В годы холодной войны в Европе было до 500 тысяч американских солдат. Сейчас - 84 тысячи, больше всего в Германии (35 тысяч) и Польше (десять тысяч). В Варшаве надеются, что сокращения их не коснутся.

"Нас, в отличие от Румынии, ни о чем таком не предупреждали", - подчеркнул министр обороны Владислав Косиняк-Камыш.

Всегда готов

В команде Дональда Трампа никогда не скрывали, что одна из задач новой администрации - переброска войск из Восточной Европы поближе к Китаю. Еще в октябре 2022-го, при Джо Байдене, в Вашингтоне приняли Стратегию нацбезопасности, в которой Россия признавалась одной из актуальных угроз наравне с Ираном и КНДР, а КНР - "самым весомым и системным вызовом национальной безопасности".

В Пентагоне оправдываются: вывод войск из Европы - это не ослабление НАТО, а свидетельство усиления ЕС из-за того, что Трамп добился от союзников увеличения расходов на оборону.

Кроме того, в 2026-м США собираются разместить в Германии ракеты Tomahawk дальностью до 2,5 тысячи километров, многоцелевые SM-6 (370-480 километров) и перспективные гиперзвуковые ударные системы в неядерном оснащении. Это запланировали тоже при Байдене, Трамп не возражал.

А вот ему сейчас возражают. В частности, ряд конгрессменов от Республиканской партии считают, что США должны, наоборот, наращивать силы в Европе на фоне украинского кризиса.

По словам представителя Еврокомиссии Томы Ренье, решение Пентагона никак не повлияет на реализацию первой части "Восточного стража". А министр обороны Франции Катрин Вортен сообщила, что Париж увеличит свою группировку в Румынии с 1300 до 3000 человек.

Станет лучше

Замдиректора по исследованиям Совета по внешней и оборонной политике Дмитрий Суслов отметил в беседе с РИА Новости: хотя сокращение контингента на 700 человек - чисто "косметическое", для политики это знаковое событие.

"Трамп говорил, что хочет урегулировать российско-украинский конфликт и затем перебросить американские войска ближе к Китаю. Как видим, с первым пунктом у него пока не получается, но на второй это не повлияло. Его администрация не верит в "российскую угрозу", поэтому придерживается собственной стратегии. К тому же в Белом доме полагают, что Европа способна самостоятельно противостоять Москве", - уточнил эксперт.

И добавил: для России это хоть и небольшое, но ослабление опасности, исходящей от НАТО. Конечно, ЕС перевооружается и в целом настроен агрессивно, но американцы постепенно отходят в сторону.

Замдиректора ИНИОН РАН Татьяна Пархалина считает тревоги Брюсселя вполне обоснованными.

"Трамп действует в соответствии с "Проектом 2025", опубликованным еще в 2023-м. Правда, если раньше его администрация считала, что может вообще "развестись" с ЕС, то теперь так вопрос не стоит. Окончательного разрыва не будет, но и прежнего доверия тоже", - подчеркнула она в разговоре с РИА Новости.

Недаром Франция и Великобритания выразили готовность прикрыть своим ядерным щитом и другие страны Европы, уточняет эксперт. Также в ЕС надеются залатать бреши в системе безопасности при помощи "Восточного стража" и перевооружения. Однако эти программы рассчитаны на годы, и еще неизвестно, к чему приведут, поэтому генсек НАТО Марк Рютте при каждой возможности пытается польстить Трампу и задобрить его, чтобы выиграть для Европы побольше времени.

Источник - РИА Новости
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1762080720


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Ряд соглашений между Казахстаном и Марокко ратифицировал Сенат
- Спикер Мажилиса посетил Грузию с официальным визитом
- Реализация поручений Президента: в Правительстве рассмотрели темпы привлечения инвестиций в экономику
- Кадровые перестановки
- Канат Бозумбаев проверил готовность регионов к зимнему периоду и принимаемые меры к весеннему паводкоопасному сезону
- Металлургия и строительство не должны снижать темпы экономического роста - заседании штаба по обеспечению экономического роста
- Погиб Ержан Бабакумаров...
- Создатели пирамиды "Nazira Gold" тратили деньги вкладчиков на авто и недвижимость
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  