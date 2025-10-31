Доллар США слабеет. А что на замену? - Валентин Катасонов

15:41 02.11.2025 Доллар США слабеет. А что на замену?

международные финансы сегодня очень напоминают картину первых послевоенных десятилетий, когда действовал золотодолларовый стандарт



Валентин Катасонов

31 октября 2025



О том, что доллар США слабеет, говорят уже многие годы. Это ослабление подтверждается цифрами. Международный валютный фонд ведет статистику состава валютных резервов мира по видам валют с 1995 года. Все это время доллар США был в большом отрыве от других резервных валют. Максимальная доля доллара США в мировых валютных резервах была зафиксирована в 1999 году - 70,9%. Кстати, это был первый год существования новой валюты, получившей название "евро"; ее доля составила 17,9%. Доли других валют в указанном году (%): британский фунт стерлингов – 2,9; японская иена – 6,4; швейцарский франк – 0,2; прочие валюты – 1,6.



После этого незаметно доля доллара США в мировых резервах снижалась. На конец первого квартала текущего года она, по данным МВФ, равнялась 57,79%. А к середине 2025 года она упала до рекордно низкой отметки 56,32%. Кажется, такого резкого сокращение доли доллара за один квартал (почти на полтора процентных пункта) никогда еще не было. Доля евро выросла до 21,13% во втором квартале, с 20,00% в предыдущие три месяца (увеличение на 1,13 процентных пункта).



Эти цифры, свидетельствующие об ослаблении позиций американского доллара, можно еще дополнить данными по индексу DXY - контрольный показатель динамики доллара США по отношению к евро и валютам Японии, Великобритании, Канады, Швеции и Швейцарии. Он упал более чем на 10 процентов в первой половине года, что стало самым большим падением с 1973 года.



По расчетам аналитиков, падение доли доллара США в мировых валютных резервах на 92% было обусловлено снижением стоимости американской валюты; на 8% - продажами центральными банками своих долларовых активов.



Насколько помню, разговоры о "закате" доллара США как мировой валюты начались еще в конце прошлого столетия, когда Европа готовилась перейти на новую валюту "евро". Последней предрекали резкий взлет. Действительно, ее доля в мировых валютных резервах начала расти. Максимум был достигнут в 2009 году – 27,6%. А после мирового финансового кризиса 2008-2009 гг. доля евро стала снижаться. И последние десять лет она колеблется около планки 20 процентов. Итак, евро не оправдал надежды тех, кто рассчитывал от доллара США уйти в эту европейскую валюту.



Продолжаются дискуссии на тему "заката" доллара. В этих дискуссиях наиболее важными являются следующие два вопроса:



Когда произойдет "закат"? Что прийдет на смену доллару США? Предлагаю подумать над ответом на второй вопрос. Вариантов ответа в экспертном сообществе много. Вот некоторые из них.



Вариант 1. На смену доллару США прийдет китайский юань. Еще в начале нынешнего столетия китайское руководство поставило задачу сделать юань резервной валютой номер 1. В 2015 году МВФ включил китайскую валюту в список резервных (наряду с долларом США, евро, британским фунтом и японской иеной). Многие полагали, что после этого начнется резкий взлет юаня в мировой финансовой системе. С момента получения юанем статуса резервной валюты прошло уже десять лет, но позиции китайской валюты в мировой финансовой системе почти не изменились. На середину текущего года доля юаня в мировых резервах, по данным МВФ, составляет чуть более 2 процентов. Мне кажется, что китайское руководство уже сознательно отказывается от того, чтобы юань стал мировой валютой. Пример доллара США показал, что использование национальной денежной единицы в качестве мировой валюты медленно, но верно убивает национальную экономику. Я подробно об этом пишу в своей книге "Китайский дракон на мировой финансовой арене. Юань против доллара".



Вариант 2. Никакого замещающего доллар мирового валютного монополиста не будет. Мировая валютная система будет мультивалютной, состоящей из тех денежных единиц, которые сегодня имеют статус "резервных валют". В такой версии я сомневаюсь. Если произойдет крах доллара (а я полагаю, что это будет не плавный "закат", а именно обвал, крах), то по "принципу домино" рухнут и другие ведущие валюты – британский фунт, японская иена, китайский юань, швейцарский франк, канадский и австралийский доллары и др. Не понятно, из чего можно будет строить мультивалютный финансовый мир.



Вариант 3. На смену доллару придет валюта под названием СДР (SDR – специальные права заимствования). Она эмитируется Международным валютным фондом с 1970 года. Между прочим, в конце 60-начале 70-х годов прошлого столетия многие полагали, что именно СДР прийдет на смену доллару США. Поскольку золотодолларовый стандарт, принятый на конференции в Бреттон-Вудсе в 1944 году, переживал кризис. Однако на смену золотодолларовому стандарту пришла не валюта СДР, а бумажно-долларовый стандарт (решение было принято на международной конференции в Ямайке в 1976 году). МВФ проводил еще несколько небольших эмиссий СДР. Но вот неожиданно в августе 2021 года МВФ провел пятую и очень масштабную эмиссию СДР на сумму, эквивалентную примерно 650 млрд долларов США. После этого суммарная масса СДР на счетах стран-членов МВФ приблизилась к величине, эквивалентной 1 триллиону долларов. Пошли разговоры о том, что планируется замещение доллара США как мировой валюты специальными правами заимствования. Подробнее см. Катасонов В. Единая мировая валюта и Великая перезагрузка. Запасной валютный аэродром СДР. Однако с тех пор прошло уже четыре года. Новых эмиссий СДР не было. И вариант замещения доллара валютой "СДР" уже никто не обсуждает.



Вариант 4. На смену доллару США прийдут цифровые валюты. Мир цифровых валют сегодня очень многообразен. Его можно разделить на две большие части. Первая часть – частные цифровые валюты, называемые "криптовалютами". Наиболее известная из криптовалют – биткойн. Вторая часть – цифровые валюты центральных банков. Часто их обозначают англоязычной аббревиатурой CBDC (Central bank digital currency). По данным Банка международных расчетов (БМР) сегодня примерно 130 Центробанков изучают вопрос возможного использования CBDC или проводят тесты и реализуют пилотные проекты CBDC. В дюжине стран и юрисдикций CBDC уже получила статус законного платежного средства (самая крупная из них – Нигерия). Пока проекты больше ориентированы на использование CBDC внутри страны. Но уже имеются пилоты, которые тестируют CBDC для проведения трансграничных операций. Т.е. изучается возможность использования цифровой валюты в качестве международной. А в США нынешний президент Дональд Трамп запретил разработку и использование CBDC в виде цифрового доллара. И одновременно легализовал криптовалюты, особенно биткойн. Он в марте подписал указ о создании национального резерва биткойна. И неоднократно предлагал включить этот резерв в состав международных (золотовалютных) резервов США. Впрочем, эта экстравагантная идея никак не "бьется" с руководствами МВФ и других международных финансовых и экономических организаций, в которых определяется состав международных (золотовалютных) резервов страны. На мой взгляд, ни одна из цифровых валют (как криптовалют, так и CBDC) не может претендовать на то, чтобы заместить доллар США как мировую валюту. Хотя работы в этом направлении ведутся как в БМР, так и МВФ. Но реальных результатов в обозримом будущем, по мнению экспертов, ожидать сложно. Подробнее см. мои книги: Катасонов В. Цифровые валюты: от биткойна к CBDC. "Хозяева денег" хотят стать "Хозяевами мира" (М., 2023); Катасонов В. Цифровые валюты и ЧВК. Хаос и смута в мире финансов (М., 2024); Катасонов В. Цифровая диктатура и пандемия обмана (М., 2021); Катасонов В. CBDC: полезный слуга или опасный хозяин (М., 2023).



Есть и другие варианты, я назвал лишь наиболее обсуждаемые. Но что удивительно: крайне редко обсуждается вариант возможного замещения доллара США как мировой валюты золотом. А между тем есть некоторые признаки того, что такое замещение золотом уже происходит. Назову два символических события, которые свидетельствуют об укреплении позиций золота в мире финансов.



О первом событии стали говорить еще в прошлом году некоторые независимые эксперты, которые привыкли внимательно следить за композицией международных резервов. Как я выше отметил, МВФ ведет статистику международных резервов на квартальной основе, выделяя в них резервные валюты и золото. Статистика МВФ достаточно грубая, поскольку многие страны-члены Фонда представляют в МВФ общую сумму резервов, не раскрывая их состава. Поэтому примерно треть общей суммы мировых резервов в таблицах МВФ проходит по статье "Прочее". Независимые эксперты расшифровывают состав статьи "Прочее", что позволяет существенно корректировать картину состава международных резервов.



Так вот уже в прошлом году эксперты зафиксировали, что доля монетарного золота в международных резервах превысила долю евро. Золото вышло на второе место, которое традиционно занимала европейская валюта. Ян Ньювенхейс, аналитик из Money Metals дал следующую раскладку по мировым резервам на конец 2024 года. Доллар США оставался резервной валютой номер 1 с долей 45,55%, золото занимало второе место с долей 21,20%, евро находилось на третьем месте - 15,63%, а на все остальные валюты приходились оставшиеся 17,62%. Кстати, некоторые эксперты задним числом стали говорить, что золото вышло на второе место еще в конце 2023 года.



Это событие прошло почти незамеченным. Оно получило широкую огласку лишь после того, когда в июне этого года Европейский центральный банк (ЕЦБ) обнародовал свой доклад, в котором также сообщил, что золото обошло евро и заняло в международных резервах второе место после доллара. По оценкам ЕЦБ, в конце 2024 года доля золота в мировых резервах составила 20%, евро - 16%, доллара США - 46%. "Центробанки продолжали наращивать резервы золота рекордными темпами, - говорится в докладе ЕЦБ. - В 2024 году они приобрели более 1 тыс. тонн драгметалла, что вдвое выше среднегодового показателя закупок за предыдущее десятилетие". Золотые резервы мировых ЦБ в п‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌рошлом году достигли 36 тыс. тонн, приблизившись к рекордному уровню в 38 тыс. тонн, зафиксированному в 1965 году, отмечается в докладе ЕЦБ.



Второе событие некоторые эксперты предсказывали еще в прошлом году. А именно они говорили, что в ближайшем будущем суммарные активы Центробанков превысят их суммарные активы в американские казначейские бумаги. А ведь на эти бумаги, по моим оценкам, приходится почти 60 процентов всех долларовых резервов ЦБ (остальное – долговые бумаги американских агентств, банковские депозиты и прочие финансовые инструменты). На середину 2025 года вложения центральных банков в казначейские бумаги, по данным Минфина США, составили 3,9 трлн долларов. Стоимость золотых резервов была несколько меньше. Но вот в августе цена золота подскочила на 10,5%, в результате чего стоимость резервного золота выросла до 4,2 трлн долларов. Итак, на балансах центральных банков золота стало больше, чем казначейских бумаг США!



Итак, подвожу итог. К настоящему времени золото в международных резервах уже уверенно стоит на втором месте после американского доллара. К концу третьего квартала текущего года его доля, по оценкам экспертов (данных МВФ еще нет) выросла до 30%. А доля доллара США составила 43%.



Международные финансы сегодня очень напоминают картину первых послевоенных десятилетий, когда действовал золотодолларовый стандарт. Тогда в мире также доминировали доллар и золото. Причем золото было на первом, а доллар на втором месте. Лишь после перехода к буажно-доллларовому стандарту драгоценный металл начал сдавать свои позиции. В нулевые годы его доля в международных резервах опустилась до 10 процентов. Кажется, сейчас золото пытается взять реванш за то поражение, которое оно понесло после замены золотодолларового стандарта бумажно-долларовым. Все мои рассуждения ведут к тому, что вполне вероятным сценарием дальнейшего развития событий в мировых финансах может стать восстановление в том или ином виде золотого стандарта. Источник - Завтра

