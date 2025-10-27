|В Таджикистане выпущена новая купюра достоинством 100 сомони в честь 25-летия национальной валюты
17:33 02.11.2025
В Таджикистане выпустили юбилейную банкноту в 100 сомони
ДУШАНБЕ, 2 ноя - Sputnik. Национальный банк Таджикистана ввел в обращение юбилейную купюру.
Банкнота достоинством 100 сомони выпущена к 25-летию национальной валюты, сообщает пресс-служба регулятора.
"Это не только символ исторической памяти, но и признак устойчивого развития денежно-кредитной системы", - отмечают в пресс-службе Нацбанка.
Юбилейная купюра является не только символом исторической памяти, но и знаком устойчивого развития денежной системы и национальной экономики страны.
Ее дизайн отражает культурные, исторические и архитектурные особенности республики, свидетельствующие о древней цивилизации, мастерстве и творчестве таджикского народа.
Новая купюра поступила в обращение 30 октября 2025 года и будет находиться в обороте наравне с другими банкнотами того же номинала.
Напомним, что национальная валюта - сомони - была введена в обращение 30 октября 2000 года. Были выпущены банкноты достоинством в 1, 5, 20, 50 дирамов и 1, 5, 10, 20, 50 и 100 сомони.
Национальная валюта названа в честь основателя первого государства на территории современного Таджикистана второго эмира Мавераннахра и Хорасана Исмоила Сомони.
Таджикистан был последней республикой в Центральной Азии, которая отказалась от советской валюты - ее использовали вплоть до 1993 года.
С начала 1994-го официальной денежной единицей стал российский рубль, а 10 мая 1995-го ему на смену пришел таджикский рубл.
Ровно через 5 лет Правительство Таджикистана, наконец, ввело в оборот подлинно национальную денежную единицу.