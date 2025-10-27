В Таджикистане выпущена новая купюра достоинством 100 сомони в честь 25-летия национальной валюты

17:33 02.11.2025

В Таджикистане выпустили юбилейную банкноту в 100 сомони



ДУШАНБЕ, 2 ноя - Sputnik. Национальный банк Таджикистана ввел в обращение юбилейную купюру.



Банкнота достоинством 100 сомони выпущена к 25-летию национальной валюты, сообщает пресс-служба регулятора.



"Это не только символ исторической памяти, но и признак устойчивого развития денежно-кредитной системы", - отмечают в пресс-службе Нацбанка.



