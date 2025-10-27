Имбирь: натуральное средство от простуды осенью и зимой

18:16 02.11.2025

С наступлением холодов имбирь проникает из глубин земли в дома; пряный и теплый корень, который не только оживляет вкус пищи, но и является натуральным средством от кашля, боли в горле и простуды осенью и зимой.



От традиционной китайской и индийской медицины до иранской кухни имбирь - это не только приправа к пище, но и символ исцеления, тепла и равновесия.



В персидском языке имбирь также известен под такими названиями, как занджефиль и занджебиль, и используется в традиционной иранской медицине как согревающее тело, укрепляющее желудок и противорвотное средство.



