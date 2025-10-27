Пул N3: Для финансовой олигархии все человечество добыча

19:04 02.11.2025

Финансовый аналитик Алекс Крайнер - о реальной природе конфликта на Украине:



Это конфликт между европейской олигархической, империалистической системой, которая всегда была нацелена на создание колоний, и, по сути, на колониальное разграбление - и всеми остальными, включая население западноевропейских стран. Нужно понимать, кто эти заинтересованные стороны. Это финансовые олигархии, управляющие неоколониальной системой власти.



