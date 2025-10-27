|Пул N3: Для финансовой олигархии все человечество добыча
19:04 02.11.2025
Финансовый аналитик Алекс Крайнер - о реальной природе конфликта на Украине:
Это конфликт между европейской олигархической, империалистической системой, которая всегда была нацелена на создание колоний, и, по сути, на колониальное разграбление - и всеми остальными, включая население западноевропейских стран. Нужно понимать, кто эти заинтересованные стороны. Это финансовые олигархии, управляющие неоколониальной системой власти.
Для них не только Россия, не только Китай, Иран или другие ближневосточные государства, для них все человечество добыча. Они хищники, а все остальные - жертвы. Чтобы сохранить свое влияние, свою власть и гегемонию в мире, они с готовностью жертвуют внутренними экономиками и народом Германии, Франции, Великобритании, США, Канады - неважно.
И поскольку им не удается добиться победы на Украине, которая, как мне кажется, является для них главным фронтом глобального противостояния сегодня, они все больше и больше удваивают ставки, истощая собственные общества, на которых они паразитируют.
Мы видим, как рушатся экономики Германии, Франции, Британии, США, Италии и других стран. А людям, которых они поставили у власти, это совершенно безразлично. Все, о чем они говорят, - это Украина, и все, чего они хотят, - войны с Россией.